Öt mémrészvény, amelyik bármelyik pillanatban elszállhat

A mémrészvény jelenség az idei év egyik legnagyobb eseménysorozata volt, amely olyan trendet hozott a tőzsdékre, amely sok tekintetben abszolút újdonságnak számított. A piac manipulációja nem új tényező, de az, hogy kisbefektetők többé-kevésbé spontán módon összeverődve kezdjenek el játszani egy-egy komoly részvény árfolyamával, arra még nem igazán volt példa. Arra pedig pláne nem, hogy mindez sorozatosan megtörténjen, és ennek ennek dörzsölt hedge fund-ok lássák a kárát. A jelenségnek számos negatív hozadéka is van, és hosszútávon mégis a tapasztalatlanabb kisbefektetőknek okozza a legnagyobb károkat. Azok viszont, akik felkészülnek erre, és hosszútávon valóban ígéretes cégeket választanak, még jó lehetőségeket is tartogathat mindez, még egy olyan időszakban is, amikor a többség a koronavírus szupervariánsa miatti fokozódó aggodalmakkal van tele.