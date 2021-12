Ez mindenkit érint: mi lesz az energiahordozók árfolyamával?

Bár az elmúlt években sokaknak az volt a benyomása, hogy az olcsó energia kora végleg beköszöntött. Az árak jellemzően alacsonyak voltak, nagy emelkedés nem volt a piacokon még középtávon sem, az olajlelőhelyek tovább szaporodtak, miközben a megújuló energia előretörése miatt úgy éreztük, hogy nem is igen lesz már szükségünk a fosszilis energiahordozókra, így az árak tovább csökkenhetnek. Ez volt az Új Remény, aminek pedig óriási a jelentősége, hiszen a közlekedés, a fűtés, az áramköltségekben is alapvető jelentősége van az energiahordozók árának, nem is beszélve azokról a befektetőkről, akik ezen a piacon is jelen vannak. A kijózanodás idén ősszel jött, amikor is a Birodalom Visszavágott és az árupiacokon nagyon megindult a kőolaj, és még inkább a földgáz árfolyama, és bár eddig ebből a fogyasztók nem mindent éreztek, a tél közeledtével valóban sötét fellegek kezdtek el gyülekezni. Az utóbbi hetekben azonban talán már kezdhetjük úgy érezni, hogy a Jedi Visszatér, hiszen jelentős csökkenés következett be az érintett árupiacokon. A technikai elemzés segítésével megnézzük, hogy mire számíthatunk a következő időszakokban ezektől az instrumentumoktól.