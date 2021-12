Néhány nap, és új világra ébrednek a magyar befektetők – Itt vannak a részletek

Pár nap, és új világra ébred sok magyar befektető, aki befektetési alapot tart.Bár az új alapokra már augusztustól alkalmazni kell, január lesz az igazi vízválasztó: ekkor ugyanis a meglévő befektetési alapok esetében is meg kell felelni az MNB új, sikerdíjakra vonatkozó ajánlásának. A jegybank a Portfolio-nak elárulta: minden harmadik alapot érint a változás Magyarországon, de ezek 44%-ánál még mindig folyamatban van az engedélyeztetési folyamat. A sikerdíj-számítás változásának hatására több pénz is maradhat a magyar befektetők zsebében, az alapkezelők pedig felköthetik a gatyájukat.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Változnak a sikerdíjak

Augusztus 1-jétől kell alkalmazni az érintett piaci szereplőknek az MNB-nek a befektetési alapkezelők által alkalmazott sikerdíjakról szóló ajánlását az ezt követően újonnan létrehozott sikerdíjat alkalmazó alapok esetében. Ennél a magyar alapok piacát tekintve még fontosabb, hogy

a már korábban meglévő ilyen jellegű alapoknál az ajánlás elvárásainak teljesítését 2022. január 1-jétől várja el a jegybank.

Az MNB ajánlásában többek között elvárja, hogy:

A sikerdíj számítása a jövőben még átláthatóbb módon ellenőrizhető legyen.

A sikerdíjnak arányosnak kell lennie az alap valós befektetési teljesítményével és összegét egy befektetőre vonatkozóan is meg kell tudni állapítani.

az alap valós befektetési teljesítményével és összegét egy befektetőre vonatkozóan is meg kell tudni állapítani. A sikerdíj-modell összhangban legyen az adott alap befektetési céljaival, stratégiájával.

az adott alap befektetési céljaival, stratégiájával. Az alap valós többletteljesítményét az összes költség levonása után határozzák meg.

az összes költség levonása után határozzák meg. Az MNB szorgalmazza, hogy a sikerdíjat – annak alkalmazása esetén – évente legfeljebb egyszer számítsák fel az ügyfeleknek, és az elszámolás időpontja azonos legyen az alap minden sikerdíjas befektetési jegy sorozatánál.

– annak alkalmazása esetén – az ügyfeleknek, és az elszámolás időpontja azonos legyen az alap minden sikerdíjas befektetési jegy sorozatánál. Sikerdíjat alapvetően csak akkor kelljen fizetni, ha az alap az adott referenciaidőszakban pozitív teljesítményt ért el, illetve a korábban felmerült alulteljesítést és veszteséget ledolgozta.

illetve a korábban felmerült alulteljesítést és veszteséget ledolgozta. Egyértelműen előzetesen tájékoztatni kell az ügyfelet, ha akkor is jár a sikerdíj, amikor az alap a referenciaindexet felülteljesítette, ám teljesítménye mégis negatív volt.

A sikerdíj-számítás és annak mértékének változtatása nagy érvágást jelenthet a hazai alapkezelőknek, hiszen a sikerdíjakból származó bevétel annyit tett ki 2020-ban, mint a két legnyereségesebb alapkezelő adott évi teljes profitja.

Hogy állnak a magyar alapkezelők a feladattal? Megszólal az MNB

Megkérdeztük az MNB-t, hogy áll az alapkezelői szektor a sikerdíjas ajánlásnak való megfelelésben, pontosan hány alapkezelő hány alapját érinti a változás, és eddig melyek voltak a jó és rossz gyakorlatok.

A jegybank a válaszában kitért arra, hogy az ajánlásnak történő megfelelés érdekében az alapoknak módosításra azon esetekben volt szükség, ahol korábban olyan referenciaindexeket választottak ki, amelyek nem teljesen feleltek meg az alap befektetési politikájának és stratégiájának. Ezek esetenként nem képviselték megfelelően az alap kockázat/hozam profilját.

Az MNB által jónak tartott gyakorlat az, ha a sikerdíjmodell összhangban áll az alap befektetési céljaival, stratégiával és a befektetési politikájával.

A jegybanktól megtudtuk azt is, hogy néhány alapkezelőnek még bele kell húznia ahhoz, hogy január 1-től az új sikerdíjas modellel tudjanak elindulni alapjai, ugyanakkor az MNB a határidők tekintetében kiemeli, hogy az ajánlásnak megfelelő, új sikerdíjmodellt alkalmazó kezelési szabályzatok érintett változásai a közzétételt követő 30. naptól léphetnek legkorábban hatályba. Tehát a hatálybalépést megelőzően a szóban forgó kezelési szabályzatokat legalább 30 naptári nappal előtte közzé kell tenniük az alapkezelőknek.

Az MNB kiemelte:

jelenlegi ismereteink szerint, minden alapkezelő meg akar felelni az ajánlásnak. Így azok az alapkezelők, akik nem tudtak időben megfelelni a sikerdíj ajánlásnak, a késedelmes időszak alatt a sikerdíj számításuk kapcsán figyelembe kell venniük a befektetői érdekeket.

Mit jelent a változás az alapkezelők profitjára?

Bár a válasz alapján készült hatásvizsgálat arról a jegybanknál, milyen pénzügyi hatása lehet a sikerdíjváltozásnak az alapkezelőknél, illetve azok profitszámaira, erről bővebb vagy konkrétabb adatot nem kaptunk. Az MNB válasza szerint a jövőre vonatkoztatva nehéz egzakt számokat megfogalmazni. A sikerdíjak mértéke ugyanis nagyban függ a pénzügyi piacok ciklikusságától, és azok teljesítményétől.

Megkérdeztük a hazai alapkezelőket is, ők hogyan vélekednek az új sikerdíjszámítás profitra gyakorolt hatásáról. A szolgáltatók közül azok várnak leginkább bevételkiesést az új szabálytól, akiknél nagyobb arányt képviselnek a sikerdíjas alapok. Vannak olyan szolgáltatók is, akik nem számítanak jelentősebb visszaeséssel.

Kérdésünkre az alapkezelők egy része azt válaszolta, hogy a kieső bevételek ellensúlyozása hosszú távon a vagyonállomány növelésével érhető el, így ennek megvalósítása az egyik prioritás.

Hány alapkezelő és befektetési alap érintett?

A sikerdíjakkal kapcsolatos változások összesen 16 alapkezelőt érintenek itthon az MNB adatai szerint. Azt is megtudtuk, hogy a nyilvános nyíltvégű alapok közül körülbelül minden harmadik alap alkalmaz sikerdíjat, tehát mintegy 130 alap érintett.

Jelenleg 57 engedélyezési eljárás van még folyamatban a sikerdíjas megfelelés kapcsán, amely 10 alapkezelőt érint

– mondta el kérdésünkre a jegybank.

Arra is rákérdeztünk, hogy mi a legjellemzőbb új/elfogadott sikerdíjas konstrukció az alapoknál, ezzel kapcsolatban az alábbi választ kaptuk:

Az abszolút hozamú alapok sikerdíj modelljeiben jellemzően a High Water Mark (vagy High on High) modellek mellett más kritériumokat is alkalmaznak az alapkezelők (pl. ilyen lehet egy minimum hozamkorlát alkalmazása).

Ahol a sikerdíjat referenciaindex alapján számítják ki, az alapkezelőknek minden esetben figyelembe kellett venniük, hogy a kiválasztott referencia index(ek) illeszkednek-e a az alap kockázat/hozam profiljához, az alap ajánlott befektetési időtávjához, volatilitásához, befektetési politikájában foglalt célkitűzéseihez.

Az MNB még a Portfolio szeptemberi Öngondoskodás konferenciáján beszélt arról a sikerdíjak kapcsán, hogy az engedélyezési folyamat során rossz gyakorlatként azonosította a következőket:

100%-ban ZMAX, RMAX-ra támaszkodik egy magas kockázatú abszolút hozamú alap.

A minimum hozamkorlát szándékosan alacsonyan van meghatározva.

A különféle eszközök ugyan kombinálva vannak, de összességében a sikerdíj modell túlságosan alacsony mértékű referenciamutatót eredményez.

A fentieket támasztják alá az alapkezelők Portfolio-nak küldött válaszai is, ezekből többek között kiderül, hogy valóban azoknál az alapoknál volt szükség nagyobb változtatásokra a sikerdíjszámítás alapját képező mutatóknál, ahol az olyan indexen alapult eddig, mint például az RMAX. Ahol eddig is vegyes benchmarkokat, illetve nemzetközi indexeket is alkalmaztak, azoknál nem volt szükség jelentősebb változtatásokra.

A lenti, összegzett listából jól látszik az is, hogy a kategóriák közül elsősorban a származtatott és abszolút hozamú alapoknál volt szükség leginkább a sikerdíjszámítást adó eddigi benchmark felülvizsgálatára. További érdekesség, hogy vannak olyan szolgáltatók, ahol egy-kettő, eddig sikerdíjat felszámító alap a jövőben már nem lesz sikerdíjas, illetve lesznek olyan sikerdíjas alapok, amelyek eddig nem voltak azok (a lenti táblázat csak azon szolgáltatók alapjait listázza, ahol vannak sikerdíjas alapok, az adatok az alapkezelők adatszolgáltatásán alapulnak):

Sikerdíjat felszámító alapok eddigi és jövőbeni benchmarkjai Alap neve Alapkezelő Sikerdíjszámítás alapjául szolgáló régi benchmark Sikerdíjszámítás alapjául szolgáló új benchmark január 1-től Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% RMAX referenciamutató: 3% (HUF sorozat) Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% MAX 100% MAX Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alap Aegon Alapkezelő RMAX + 1% referenciamutató: 2% (HUF sorozat) Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részény Alap Aegon Alapkezelő 100% MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD Index 100% MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD Index Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% MSCI Turkey 10/40 IMI Net Total Return USD 100% MSCI Turkey 10/40 IMI Net Total Return USD Aegon Közép-Európai Részvény Alap Aegon Alapkezelő 15% MSCI Emerging Markets Hungary Net Total Return Local Index + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net Total Return Local Index + 45% MSCI Emerging Markets Poland Net Total Return Local Index + 15% MSCI Austria Net Total Return Local Index + 10% MSCI Romania Net Total Return Local Index 15% MSCI Emerging Markets Hungary Net Total Return Local Index + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net Total Return Local Index + 45% MSCI Emerging Markets Poland Net Total Return Local Index + 15% MSCI Austria Net Total Return Local Index + 10% MSCI Romania Net Total Return Local Index Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% Treasury BondSpot Poland Index 100% Treasury BondSpot Poland Index Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% MSCI Poland IMI Loc Net Index 100% MSCI Poland IMI Loc Net Index Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% RMAX referenciamutató: 3,5% (HUF sorozat) Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Aegon Alapkezelő 100% MSCI AC World Daily Total Return Net USD 100% MSCI AC World Daily Total Return Net USD Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap Aegon Alapkezelő 100% RMAX referenciamutató: 3% (HUF sorozat) Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Alapkezelő 100% MSCI World Net Total Return USD Index 100% MSCI World Net Total Return USD Index Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap Aegon Alapkezelő 100% RMAX a sikerdíj megszűnik Aegon Panoráma Származtatott Alap Aegon Alapkezelő 100% RMAX referenciamutató: 3,5% (HUF sorozat) Budapest Akítv Alapok Alapja** Budapest Alapkezelő - 5% RMAX, 55% MAX, 4% BUX, 12% CETOP, 16% MSCI World, 8% MSCI EM Dialóg EUR Származtatott Alap Dialóg Alapkezelő EUR 6 hónapos LIBOR HWM + 2% Dialóg USD Származtatott Alap Dialóg Alapkezelő USD 6 hónapos Libor HWM + 2% Dialóg Konzervatív EUR Alap Dialóg Alapkezelő EUR 6 hónapos LIBOR HWM + 2% Dialóg Octopus Alap Dialóg Alapkezelő RMAX Index HWM + 4,5% Dialóg Pangea Alap Dialóg Alapkezelő RMAX Index HWM + 3,5% Dialóg Fókusz Alap Dialóg Alapkezelő RMAX Index HWM + 3,5% Dialóg SPB Alap (Sovereign PB) Dialóg Alapkezelő RMAX Index HWM + 3,5% Expander Részvény Alap* Dialóg Alapkezelő MSCI World HWM + MCSI World CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja Eurizon Asset Management 50% ICE BofA Euro Corporate Index magyar forintban kifejezett értéke + 40% ICE BofA US High Yield Constrained Index magyar forintban kifejezett értéke + 10% ZMAX index nem lesz sikerdíj CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja Eurizon Asset Management 70% Bloomberg Barclays Total Aggregate TR Index Value Unhedged USD magyar forintban kifejezett értéke + 20% JPMorgan EMBI Global Diversified Index magyar forintban kifejezett értéke + 10%-ban a ZMAX index nem lesz sikerdíj CIB Fundamentum Részvény Részalap Eurizon Asset Management 15% BUX index (magyar) + 35% WIG20 index (lengyel) + 20% PX index (cseh) + 20% BET index (román) + 10% ZMAX index 15% BUX + 35% WIG20TR index + 20% PXTR index + 20% BET-TR index + 10% ZMAX CIB Relax Vegyes Részalap Eurizon Asset Management RMAX + 1,00% 90% RMAX index + 5% S&P 500 Index + 5% EURO STOXX 50 Index CIB Euró Relax Vegyes Részalap Eurizon Asset Management EONIA Total Return Index 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index + 5% S&P 500 Index +5% EURO STOXX 50 Index CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja Eurizon Asset Management 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% ZMAX index 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% ZMAX index CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja Eurizon Asset Management 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% EONIA Total Return Index 40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő A és B sorozat 100% RMAX, a C sorozat 100% IBOXSD3T MNB jóváhagyás folyamatban HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Hold Alapkezelő 100% MSCI World Index MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Euro PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% IBOXSD3T MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% IBOXSD3T MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap Hold Alapkezelő 100% IBOXSD3T MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap Hold Alapkezelő 100% IBOXSD3T MNB jóváhagyás folyamatban HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF Hold Alapkezelő 3% MNB jóváhagyás folyamatban Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR Hold Alapkezelő 3% MNB jóváhagyás folyamatban Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD Hold Alapkezelő 3% MNB jóváhagyás folyamatban Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF Hold Alapkezelő 3% MNB jóváhagyás folyamatban HOLD KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban HOLD KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% GDBR1 MNB jóváhagyás folyamatban HOLD PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban HOLD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban HOLD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban HOLD USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% GSMMUSD MNB jóváhagyás folyamatban HOLD USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő 100% GSMMUSD MNB jóváhagyás folyamatban HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő 100% IBOXSD3T MNB jóváhagyás folyamatban Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban Superposition Származtatott Alap A sorozat Hold Alapkezelő 100% RMAX MNB jóváhagyás folyamatban MKB Bonus Közép Európai Részvény Alap MKB-Pannónia Alapkezelő CETOP Index 90% + ZMAX 10% CETOP Index 90% + ZMAX 10% MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Euro Stoxx50 index 90% + ZMAX 10% Euro Stoxx50 index 90% + ZMAX 10% MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő S&P100 index 90% + ZMAX 10% S&P100 index 90% + ZMAX 10% MKB Nyersanyag Származtatott Alap MKB-Pannónia Alapkezelő 70% BCOM Index + 30% RMAX Index 70% BCOM Index + 30% RMAX Index MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő 70% RMAX Index + 30% MAX Index 70% RMAX Index + 30% MAX Index MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő 70% MAX Index + 10% RMAX Index + 10% MSCI ACW Index + 5% MSCI EM Index + 5% StoxxEurope600 Index 70% MAX Index + 10% RMAX Index + 10% MSCI ACW Index + 5% MSCI EM Index + 5% StoxxEurope600 Index MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő 50% MAX Index + 10% RMAX Index + 20% MSCI ACW Index + 10% MSCI EM Index + 10% StoxxEurope600 Index 50% MAX Index + 10% RMAX Index + 20% MSCI ACW Index + 10% MSCI EM Index + 10% StoxxEurope600 Index Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Raiffeisen Alapkezelő nem volt korábban Minimum Hozamkorlát; értéke évi 2% valamennyi sorozat esetében Raiffeisen Forte Származtatott Alap (jelenlegi neve: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap) Raiffeisen Alapkezelő nem volt korábban Minimum Hozamkorlát; értéke évi 3% valamennyi sorozat esetében Forrás: Portfolio-gyűjtés *eddig nem volt sikerdíjas, januártól azzá válik; ** a tervek szerint 2022/01/01-tól lesz sikerdíjas

A Marketprog Alapkezelő válaszában kitért arra, hogy lesznek sikerdíjas alapjaik a jövőben is, de még vannak függőben lévő alapok engedélyeztetésen z MNB-él. Általánosságban azt elárulták, hogy ZMAX benchmark volt eddig az összes sikerdíjas alapjuknál, melyet 1-2-3%-os fix rátára „high-on-high” modellre cserélnek a forintos sorozatoknál. Az USD és EUR sorozatoknál ez a ráta inkább 0,3-0,9% lesz.

Az Amundi Alapkezelő válasza szerint egy sikerdíjas alap van a szolgáltatónál, de még nem jött ki a felügyelet határozata a számítás jóváhagyásáról.

Az OTP Alapkezelő azt közölte, hogy náluk is folyamatban van még több sikerdíjas alap számításainak elfogadása az MNB-nél. Azt elárulták, hogy az abszolút hozamú alapjaiknál eddig ZMAX volt a referenciaindex, a többi sikerdíjas alapnál pedig a befektetési politika szerinti benchmark.

A Diófa Alapkezelőnél is hasonló a helyzet: vannak és lesznek sikerdíjas alapok, de még nincs meg a felügyeleti jóváhagyás.

A Biggeorge Alapkezelő ingatlanalapjaiban a klasszikus sikerdíjas megoldás helyett a befektetők részére másként kerül meghatározásra az adott ingatlan projekt hozamából való részesedés - közölték. Befektetőik számára felülről korlátos a nettó eszközérték növekedése, mégpedig egy előre meghatározott, a befektető által realizálható hozamszintig, amellyel arányban áll a projekt kockázati megítélése. A Biggeorge Alapkezelő az egy projekt – egy alap elvet követi, tehát minden egyes ingatlan projekt külön ingatlan alapba kerül. Befektetőiknek módjukban áll teljes mértékben betekinteni az adott projektbe, és részletekbe menően megismerni annak paramétereit, és így meghatározni a számukra elfogadható – a kockázati felárat is tartalmazó – maximális hozamszintet. A fenti struktúrában kibocsátott és már lejárt alapjaik mindegyike az elérhető maximális hozamot fizette ki befektetőinek.

A Portfolio-nak válaszoló alapkezelők közül pedig az alábbiaknak nincs sikerdíjas alapja, és nem is tervezik azok bevezetését:

KBC Asset Management

Budapest Alapkezelő

Európa Alapkezelő

Allianz Alapkezelő

Mit jelent a változás a befektetőknek?

A magyar befektetési alapokat tartó befektetőknek mindez több változást is hoz:

Átláthatóbb, tisztább képet kapnak az egyes befektetési alapok felszámított díjairól, továbbá részletesebb tájékoztatást a sikerdíjak számításáról.

kapnak az egyes befektetési alapok felszámított díjairól, továbbá részletesebb tájékoztatást a sikerdíjak számításáról. A sikerdíjak számításán a legtöbb esetben szigorított az új ajánlás, tehát az eddigieknél zömében magasabb hozamszintet kell elérnie egy alapnak ahhoz, hogy sikerdíjat tudjon levonni a teljesítménye után.

ahhoz, hogy sikerdíjat tudjon levonni a teljesítménye után. Mindez pedig azt is jelenti, hogy a benchmarkot el nem érő alapok nem számíthatnak fel sikerdíjat, ami a befektetők számára kedvezőbb díjazást jelenthet és csökkentheti a felszámított sikerdíjak várható értékét. Ergo több pénz maradhat a befektetők zsebében.

Címlapkép: Getty Images