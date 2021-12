Tovább száguld a klímaváltozás stabil trendje - még nem késő beszállni!

Bár a legtöbb pénzügyi piacon az év vége nagy bizonytalanságban telt, van egy olyan terület, ahol az emelkedés egy minimális tavalyi megtorpanás után töretlen. Itt rég nem látott stabil és alacsony volatilitású trendek, mindenkori, vagy legalábbis több millió éves csúcsok dőlnek meg szinte hónapról hónapra. Ki ne akarna egy ilyen fantasztikus piacon résztvenni és zsebre vágni a kockázat nélküli zsetont? Nem érdemes szégyellni, hogy az ember szeretne egy kis pénzt keresni, amiből aztán megvehetjük végre a régóta megérdemelt hatliteres, tizenkét hengeres pick-up-ot, és magánrepülőn ugorhatunk ki egy kis shoppingolásra Milánóba, esetleg akár a Maldív-szigetekre is (legalábbis ameddig a vízszint emelkedése miatt még megtehetjük). Ne késlekedjünk hát! A technikai elemzésünk révén azoknak szeretnénk segíteni, akik a mának akarnak élni.

Bődületes vételi nyomást lehet érzékelni a klímaváltozás tőzsdéin, ahol egyelőre nemhogy megszűnne a lendület a piacon, de egyre inkább begyorsul. Őrültség lenne nem részt venni generációnk legerősebb bikapiacán! Az alábbiakban legfontosabb kontraktusok kereslet-kínálati viszonyait nézzük meg.

Légkörben lévő szén-dioxid koncentráció

Ritkán látni olyan szép és stabil trendet, mint amilyet a légkörben lévő CO2 esetén a grafikon mutat. A vevők folyamatos nyomás alatt tartják a piacot, és hajlandóak egyre több és több üvegházhatású gázzal fizetni a légkör további rombolásának érdekében. Így nincs szükség arra, hogy technológiát és gondolkodásmódot kelljen váltani.

Mivel az emelkedés azonos lendületben van évtizedek óta, így szó sincs túlvettségről. Ez az instrumentum kiváló menekülőeszköz volt a pandémia idején is, érdemi megtorpanás a hirtelen visszaeső gazdasági aktivitás miatt nem történt, hiszen jól tudjuk, hogy

ez egy olyan tőzsde, ahol a lusta brókerek a megbízásainkat évek, vagy évtizedek múlva teljesítik.

Éves átlaghőmérséklet változása

A fenti kibocsátás származtatott piacán, vagyis a globális átlaghőmérséklet változás eszközében az ipari aktivitás és a népességnövekedés robbanásával párhuzamosan két ellenállást is áttörtek a kapukhoz sereglő intézményi vevők. Az egyik a harmincas években, amikor a német hadiipar, és a szovjet nehézipar is magasabb sebességfokozatba kapcsolt. Ezek a vásárlók szerencsére ma már nincsenek velünk, de a fosszilis energiahordozókra épült szektor titokban a mai napig hálával gondol rájuk.

A második kitörés a hetvenes évek végén történt, amikor a piac lényegében hangosan kiröhögte, hogy Carter elnök napelemeket telepíttetett a Fehér Ház tetejére. Az olajválsággal negatívan korreláló instrumentum annak megoldódása után tovább tudott száguldani, és egy szűk emelkedő trendcsatornában helyezkedett el. Külön érdemes kiemelni, hogy az árfolyam immáron a csatornavonalhoz konvergál, ami további gyorsulást jelezhet előre.

Az emberi ostobaság mérésére hivatott ún. Bolsonaro-indikátor túlfűtöttséget jelez ugyan, de a hasonló mutatók a múltban nem bizonyultak jó előrejelzőnek a trendforduló kapcsán.

Sarkköri jégtakaró területe

Ahogyan egyre forróbb a hangulat a klímában, úgy menekülnek egyre inkább a nagybefektetők a Jégterület részvényeiktől. A drasztikusan romló fundamentumok és a gyenge menedzsment ellenére sokan az ezredfordulóig hittek abban, hogy a 6 milliós négyzetkilométeres támasz szint megtartja a kurzust, de ahogy a spekulánsok a CO2 kontraktusok felé igyekeztek, érthető módon éppen ezekről a piacokról vonták ki a legnagyobb tőkét.

Ennek következménye egy csökkenő hosszú távú trend lett, ami évekig egyre gyorsuló esésbe torkollott. Néhány aktivista kisbefektetői csoport a jegesmedve opciók vásárlása révén egyelőre támaszt tudott nyújtani az eső árfolyamoknak, de ezek lejárata után pozíciók további zárása könnyedén egy új eső trendnek nyithat kaput. Ezt a jelenséget nevezi a technikai elemzés az ún. Greta-csapdának.

Annál is inkább van ok a további csökkenésre, mert egy tanksapka alakzat a grafikonon a trend folytatódására utal,

és a részvény két belső indikátora erős divergenciát jelez az utóbbi évekkel szemben.

Antarktiszon található jégmennyiség

Az egyik ilyen indikátor az Antarktiszon lévő jég mennyiségének a változása. Ez ugyan valamivel később kezdett el gyengülni, mint a Jégterület részvények, de azóta egy nagyon szűk trendcsatornában esik lefelé. Teszi ezt annak ellenére, hogy a fenti papírok egyelőre a támasz felett vannak. Ahogyan a jég mennyisége általában csökken, annak valószínűsége is nő, hogy emiatt a terület sem lesz éppen nagyobb.

2017-ben egy flash crash is lezajlott a piacon, ami miatt az adatok is kiestek a rendszerből, ez utal a piac idegességére. Tavaly és idén

két alkalommal is kiesett az indikátor lefelé a trendcsatornából, ami a trend további gyorsulásának az irányába ad jelzést.

Grönlandon található jégmennyiség

A másik hasonló indikátor a grönlandi jégtakaró vastagságát mutatja. A piac hangulata világosan látszik a Jégtakaró részvények esetén, a hatalmas sziget 15 év alatt 5000 gigatonna jeget veszített el a klímaváltozás következményeként. Ráadásul

a pandémia ellenére éppen idén tört le egy újabb apró támaszról, a pszichológiai szempontból is fontos 5000-es szintről.

Ez alatt vélhetően rengeteg stop aktiválódik majd, ami tovább taszíthatja a mélybe a részvényeket és ezt az indikátort is. Elemzők szerint, ha ez a mutató eléri majd elméleti minimumát, nemcsak a Jégtakaró részvényekre lesz katasztrofális hatással, de a következő instrumentumban kilencvenszeres árrobbanást okozhat.

Tengerszint változása

Elérkeztünk tehát a klímaváltozás trendjének legígéretesebb eszközéhez, a tengerszint változáshoz. A vevők már most széttépik ennek piacát, és a kevés számú shortost évről évre térdre kényszerítik, de ez az instrumentum valójában csak egy nagyon olcsón vásárolható vételi opció apokalipszis esetére. Ha végre bekövetkezik a nagy leolvadás, akkor itt többezer százalékos profitokra van kilátás, vagyis a tengerszint árfolyam csak a Grönland indikátor teljes leolvadása esetén a 9000 miliméteres, vagyis a 9 méteres plusz szintre emelkedhet.

Ezt tudják a spekulánsok is, akik már ez eddigi nyereségekből is hatalmas házakat vásároltak össze, amit szénnel fűtenek télen, nyáron pedig akkor is csövig nyomatják a klímát mind a 12 szobában, ha hetekig nincs is otthon senki. Az árfolyam pedig egy lassan táguló trendcsatornában mozog felfelé, és ahogyan az egyre nagyobb szereplők rávetik a piacra magukat, úgy a kurzus még a csatornavonal fölé is ki tudott mozogni 2016-ban. A Trump-momentum nemcsak kitart, de valamelyest még erősödni is tudott.

A trend folytatódását a három fehér limuzin alakzat is megerősítette az utóbbi években.

Bár tekintettel az év végi ünnepi hangulatra,

ebben a cikkben némi abszurd humorral szerettük volna felhívni a figyelmet a klímaváltozás veszélyeinek súlyosságára,

néhány szóban érdemes komolyabb hangvételben is jelezni, hogy mit tehetünk a trend folytatódása ellen. Ez azért is fontos, mert a növekvő infláció, a társadalmi feszültségek és a járvány árnyékában sokan hajlamosak megfeledkezni a nagyságrendekkel nagyobb kihívásról, amit az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásában leledzik, és amelynek hosszútávú hatásai messze meghaladják a most előtérben lévő kockázatokat.

Bár a folyamat lefékezése globális szintű, közös erőfeszítéseket követel meg, és a legfontosabb döntéshozók egyelőre nem tettek eleget a probléma megoldása érdekében, mi magunk is a saját szintünkön rengeteget tehetünk azért, hogy minél kisebb negatív hatást gyakoroljunk a természetre és saját környezetünkre. Néhány példa:

Tájékozódjunk, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai és okai vannak, például a NASA oldalain.

hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai és okai vannak, például a NASA oldalain. Belső égésű autóval való közlekedés helyett menjünk gyalog, kerékpárral rövidebb távokra, illetve nagyobb távokra használjunk tömegközlekedést, vagy kisebb méretű, és alacsonyabb akkumulátor kapacitással rendelkező elektromos autót.

rövidebb távokra, illetve nagyobb távokra használjunk vagy kisebb méretű, és alacsonyabb akkumulátor kapacitással rendelkező Ha máshogy nem megoldható utazásunk, és kereskedelmi repülőjárattal utazunk, akkor éljünk a legtöbb légitársaság által felajánlott ún. offset lehetőségével, amivel olyan finanszírozást nyújtunk klímasemlegesítéssel foglalkozó projekteknek, amely ellentételezi az út üvegházhatású gáz kibocsátásának a ránk eső részét.

lehetőségével, amivel olyan finanszírozást nyújtunk klímasemlegesítéssel foglalkozó projekteknek, amely ellentételezi az út üvegházhatású gáz kibocsátásának a ránk eső részét. Üzleti útjainkat érdemes a minimálisra szorítani, és adott estben o nline, vagy hibrid módon megrendezett eseményeken részt venni. Ha fizikailag is megjelenünk egy konferencián, akkor vizsgáljuk meg, hogy a szervező cég mit tett meg annak érdekében, hogy a környezetterhelést minimalizálja. A Portfolio konferenciái egyébként karbonsemlegesek, ennek módszereiről egy cikket is közzétettünk.

részt venni. Ha fizikailag is megjelenünk egy konferencián, akkor vizsgáljuk meg, hogy a szervező cég mit tett meg annak érdekében, hogy a környezetterhelést minimalizálja. A Portfolio konferenciái egyébként karbonsemlegesek, ennek módszereiről egy cikket is közzétettünk. Amennyiben ingatlant vásárolunk, vagy építkezünk, akkor olyan megoldást válasszunk, amely alacsony karbon lábnyomú építőanyaggal (pl. fával), illetve energiatakarékos és környezetbarát szigeteléssel (pl. cellulóz) rendelkezik. Ha megoldható, fűtsünk infrapanelek segítségével. A kertben minél több fát ültessünk, illetve akár vegyünk részt külsős fatelepítési programokban. Tetessünk napelemeket a ház tetejére, és vízgyűjtő tartályt az öntözéshez a talajba.

(pl. fával), illetve energiatakarékos és környezetbarát (pl. cellulóz) rendelkezik. Ha megoldható, fűtsünk segítségével. A kertben minél több fát ültessünk, illetve akár vegyünk részt külsős fatelepítési programokban. Tetessünk a ház tetejére, és az öntözéshez a talajba. Ha befektetés szakmai területen dolgozunk, akkor figyeljük a vállalatok ESG minősítését, gondolkozzunk ebből a szempontból is kritikusan, képezzük magunkat, és tegyük le a területen széles körben elfogadott vizsgák valamelyikét. Ilyen például a CESGA képzés (Certified Environmental, Social, Governance Analyst) az EFFAS-tól (Európai Befektetés Elemzők Szövetsége).

minősítését, gondolkozzunk ebből a szempontból is kritikusan, képezzük magunkat, és tegyük le a területen széles körben elfogadott vizsgák valamelyikét. Ilyen például a (Certified Environmental, Social, Governance Analyst) az EFFAS-tól (Európai Befektetés Elemzők Szövetsége). Általában is az életünk minden területén tegyünk meg minden telhetőt annak érdekében, hogy saját hatásunkat a környezetre minimálisra csökkentsük.

A teljes probléma megoldására a technológiák már ma rendelkezésre állnak, ahol lehet, ezeket mi is használjuk, és közösen gyakoroljunk nyomást a döntéshozókra, a változás érdekében.

