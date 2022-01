Nagyot bulizott az ünnepek alatt az amerikai részvénypiac, de vajon másnaposan ébred?

Átültetnéd az elméletet a gyakorlatba? Érdekel a tőzsde, a kereskedés? Kezd el a gyakorlást! HF Markets demószámla letöltése itt. (X)

A Másnaposok című film és két folytatása semmiképpen sem sorolható a filmművészet nagy alkotásai közé. A vígjáték poénjai alpáriak és a végsőkig leegyszerűsítettek. A karakterek papírmaséból készültek. A forgatókönyv olyan, mintha 15 éves kamaszok írták volna. Az egész mégis valahogy összeáll és működik a nagyközönség számára, egyetlen okból kifolyólag: a legtöbb ember nagyon is azonosulni tud egy vad buli utáni nap eseményeivel. Ahogyan a fejfájástól és szédüléstől támolyogva a társaság szépen lassan megpróbálja összerakni az előző éjszaka eseményeit, és fetrengve röhög, amikor ráébred, hogy a csapat egy-egy tagja milyen nehezen vagy egyáltalán nem vállalható dolgot művelt a jelentős mértékű alkohol befolyásoltsága alatt.

Ez az élmény nagyon sok ember számára ismerős, ezért tudott felhőtlenül nevetni az egyébként nem túl bonyolult történetű Másnapos filmeken, főleg az elsőn. A három rész összesen több mint 1,4 milliárd dollárt termelt a mozipénztáraknál, és akkor még nem is beszéltünk a TV-s, DVD-s, streaming és egyéb jogdíjakról. Amíg az első, 2009-ben készült rész igazi váratlan kasszasiker volt, és a második globális szinte még ennek a bevételeit és képes volt túlszárnyalni, addigra a harmadik részre a hullám kifulladt, és már csak mérsékelt pénzügyi eredményeket hozott. A kritikusok pedig jócskán le is húzták azt, már amennyiben van bármi értelme is egy ilyen jellegű filmről kritikát is írni.