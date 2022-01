Lemaradt a magyar részvénypiac a régiós gyorsvonatról, de talán még nem késő

Szépen indult az év a Budapesti Értéktőzsdén a részvények nagy többsége számára. Az OTP vezetésével a BUX nagyot emelkedett, de a kis papírok között is volt olyan, amelyik szinte felrobbant 2022 első kereskedési napján. A remek teljesítmény azonban csak annak a jelzése, hogy miközben a régióban száguldanak az árfolyamok, a magyar tőzsde egy jelentős hátrányt próbál meg ledolgozni. Bár nagy illúziók nincsenek, de az intézményi befektetők bizalma a két tavalyi árplafon döntés miatt érdemen (tovább) romlott, ami mind az árfolyamokon, mind a relatív teljesítményekben, mind az árazáson meglátszik. Amíg jó pár régiós piac szárnyalt az év végén is, addig a hazai és a lengyel részvények jelentős mértékű korrekciót szenvedtek el, aminek még korántsem biztos, hogy itt a vége. A technikai elemzés ezzel kapcsolatban is árulkodó jeleket mutat.

A három nagyobb visegrádi ország között jelentős eltérés van az országok tőzsdéin lévő, elérhető vállalatok értéke és darabszáma között. Amíg Varsóban közel 900 részvény közül válogathatnak a befektetők, összesen 162 milliárd dollár közeli piaci kapitalizáció mellett, addig Budapesten 42 cég, 29 milliárd és Prágában pedig 17 papír, 26 milliárd dolláros összértékével szemben. Nyilvánvaló, hogy a lengyel piacot az intézmények már más szinten kezelik, de az összehasonlításnak akkor is van értelme, mert az általuk feltételezett kockázat nagyjából azonos szinten van.

Ezek alapján pedig egy éles választóvonal hónapok óta látszik a régiós piacok között.

Ennek a szerencsésebbik felén azok az országok vannak, ahol magasabb a befektetői bizalom, mert viszonylag stabil üzleti és társadalmi környezet van jelenleg. Ide tartozik például Csehország vagy Szlovákia, de külön érdemes kiemelni, hogy a régió kisebb tőzsdéi is, úgy mint a szlovén és horvát piacok is remekeltek az év végén, amit január legelején is folytatni tudtak.

A másik oldalon pedig azok az országok vannak, ahol kormányzati oldalról érdemi konfliktus alakult ki az Európai Unióval, amelynek már a költségvetésre és a makrohelyzetre is vannak hatásai, illetve amelyeknél a kormányzati lépések érdemben és gyakran ad hoc módon beleszóltak a fontosabb tőzsdei cégek piacába. Ide sorolhatjuk Lengyelországot, illetve hazánkat, hiszen itthon a benzinárra és a változó kamatozású jelzáloghitelekre is ár-, illetve kamatplafont vezettek be szinte egyik pillanatról a másikra.

Bár a hasonló lépések adott esetben indokoltak is nevezhetőek, piac és bizalomromboló hatásuk igen nagymértékű is lehet. Ugyan a közvetlen hatások például a MOL vagy az OTP árfolyamára korlátozottak, az árfolyamok mégis nagyot estek. Az intézményi befektetők ugyanis egyre inkább érezhetik azt, hogy a jogi és ezáltal az üzleti környezet is egyre inkább kiszámíthatatlanná válik.

Ez pedig a kockázat növekedésével, pontosabban ennek beárazásával jár együtt, ami alacsonyabb árazásokat és a régiós allokáción belül kisebb súlyokat hoz magával.

Ez nem jelenti azt, hogy egy széleskörű, tartós, stabil régiós emelkedésekben ezek a piacon nem vesznek részt, de a relatív erő az egyik legfontosabb jelzés a technikai elemzésen belül és ha nincs a fundamentumokban nagy változás, akkor a különbség fent is szokott maradni, nem is beszélve arról, hogy egy trendforduló esetén éppen azok a piacok szoktak elsőként elesni, amelyek kevésbé tudtak a falkával haladni.

A relatív erő különbség meglátszik a teljesítmény különbségen is. Amíg a lengyel piac az elmúlt hat hónap folyamán kevesebb, mint 3%-ot emelkedett, a BUX pedig 8% alatt maradt, addig Prágában a vezető index közel 23%-kal értékelődött fel.

Ráadásul a cseh tőzsde az elmúlt napokban is képes volt új maximumra futni, miközben ettől mind Varsó, mind Budapest nagyon messze van.

A magyar-lengyel két jó barát továbbá alacsonyabb lokális mélypontot is beállított 2021 utolsó két hónapja folyamán. Északi barátaink még bőven októberben, mi pedig november legelején láttuk az éves csúcsokat.

OTP

A magyar bankpapír durva és övön aluli ütést kapott közvetlenül az ünnepek előtt, legalábbis a piac szerint. A már amúgy is csökkenő háromszögre emlékeztető alakzatban a támaszra tapadó árfolyam hatalmasat zuhant a 17 000 Ft-os szint alá, bődületes forgalom mellett. Ezt tudta a tegnapi napra fokról fokra ledolgozni, és a novemberben elindult rövidtávú csökkenő trendvonalhoz is megérkezni.

Az igazi harc azonban most kezdődik, és kérdés, hogy a bizalmukat vesztett intézmények valóban erős vásárlásokkal hajlandóak-e már most visszavenni a korábban kiszórt részvényeket.

Túlvettségről még nincs szó, így van mozgástér, de a hétfőihez hasonló, további hosszú gyertyákra lenne szükség, főleg a hét végefelé, vagy jövő héten.

Támaszok: 17 000, 16 400, 15 500

Ellenállás: 18 400, 19 300, 20 200

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

MOL

Az olajrészvény alól hasonló körülmények között csúszott ki a szőnyeg, mint az OTP esetén, csak másfél hónappal korábban. Itt viszont a mai napig nem sikerült ledolgozni az árplafon bejelentésének a disztribúcióját. Pozitívum ugyanakkor, hogy érdemi nagyságú vevők folyamatosan csipegetni kezdtek a részvényből 2 400 Ft környékén, erre utal a rengeteg alsó árnyék ennél a szintnél, vagyis a vevők napközben tolták vissza felfelé a kurzust.

Az utóbbi három napban azonban már nemcsak itt, hanem három fehér katona alakzat révén egy kitörést is produkált, fontos szintet áttörve.

Ez egy pozitív jel középtávra, hogy a hosszú távú korrekció talán véget ért. Hatalmas emelkedésre ettől még ne számítsunk, a megrendült bizalom miatt a pozíciókat csökkentő alapok ha vissza is térnek, az lassú lesz, de ennek legalább az alapjai visszaépültek mostanra. A gyors felfutás miatt azonban közeledünk a túlvett zónához, ami miatt rövid távon, a következő két héten érdemes óvatosnak lenni.

Támaszok: 2 580, 2 400, 2 300

Ellenállás: 2 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

RICHTER

A gyógyszerrészvény továbbra is inkább oldalazik, mégis vannak enyhe pozitív jelek, amik a hosszútávú befektetők türelmét jó ideje próbára tevő árfolyamalakulás után mégis adnak némi reményt. Egyrészt a biztos kezű piaci szereplők óvatosan gyűjtögetik a papírokat a 8 250 és 8 400 Ft közötti zónában, számos alsó árnyékot hátra hagyva. Másrészt az év legvégén, és január első kereskedési napjain két kisebb akkumuláció is elindult, tehát a nagyobb szereplők végre hajlandóak magasabban, szinte az árfolyam után futva vásárolni.

A legnagyobb harc az ellenállás elérése után történhet majd, ugyanis igazi közép- és hosszútávú trend csak ennek áttörése után indulhat meg.

Mivel a túlvett zóna már nincs messze ezért nagyon valószínű, hogy az nem fog elsőre sikerülni, már csak azért sem, mert korábban ezekről a szintekről masszív eladások révén visszanyomták az árfolyamot.

Támaszok: 8 400, 8 250, 7 900

Ellenállás: 9 100

Kockázat: átlag alatti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: semleges

ALTEO

A kisebb részvények között a megújuló energiára érdemi szinten alapozó vállalat most az egyik kedvenc célpontja a spekulánsoknak. A trend nagyon erős a papírok piacán, és tegnap is erős vételekkel rohamozták meg a piacot. A kockázat ugyanakkor a kis kapitalizáció és jellemző forgalom miatt tetemes, és a mostani túlvett, magas volatilitású állapot nem mutat ideális beszállási pontot. Egy esetleges korrekció, amely valamely támasz szintet érint, már mutathat jó lehetőséget, ha újból megjelennek a vevők.

Támasz: 2 200, 1 800, 1 580, 1 470, 1 380

Ellenállás: ---

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

