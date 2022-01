Szégyen, amit a kriptók műveltek az utóbbi időben. Vajon lemossák a gyalázatot?

Lassan két hónapja megtört a legtöbb ismert kriptodeviza trendje, sőt: kifejezetten egy rövid távú csökkenő tendencia zajlik le november eleje óta a legtöbbjük esetén. Történt mindez úgy, hogy idő közben a legtöbb részvény jól teljesített, nem egy index mindenkori csúcsára ért az elmúlt hetekben is. Eközben azonban a még a stabilabb kriptoeszközöknél is 10-30%-os lemaradás van a korábbi maximumokhoz képest. Sok az eszközosztályban érdekelt spekuláns érezheti most úgy, hogy a korábban éllovas, elképesztő emelkedéseket produkáló kriptók gyatra teljesítménye a többi pénzügyi piaccal szemben szégyen. A rettenetes relatív erő valóban egy fontos intő jel a teljes piacra nézve, de egy kicsit hátrébb lépve azért látszik, hogy még egyáltalán nincs veszve minden.