Fontos fegyvert kaptak a kezükbe a szuperállampapírral szemben a magyar kötvénybefektetések

Miközben a tőzsdék tovább meneteltek, a megugró inflációs várakozások bekorlátozták a kötvényalapok hozamszerzési lehetőségeit 2021-ben, másik oldalról viszont jelentős fegyvert kaptak a kezükbe a szuperállampapírral szemben vívott küzdelemhez. Voltak azért olyan forintos sorozatok, amelyek szép hozamokat értek el tavaly, de inkább ez volt a kivétel. A vállalati kötvényekbe fektető stratégiák kifizetődőnek bizonyultak, a legnagyobb kötvényalapok pedig még ilyen inflációs környezetben is tovább növelték vagyonukat.

Nehéz év volt 2021 a kötvényalapoknak, de felcsillant a remény

Amilyen jól ment tavaly a részvénypiacoknak, olyan kihívásokkal teli időszak volt az utóbbi egy év a kötvénypiacok számára. A jól teljesítő részvénypiacok, az egyre erősebb lábakon álló gazdasági aktivitás, a fogyasztás beindulása és legfőképpen az infláció emelkedése negatívan hatottak a kötvényalapok teljesítményére, mivel megemelkedtek a kötvénypiaci hozamok.

Arról, hogy miért is indult be az infláció a világban és Magyarországon, és mindez miért fáj a kötvényalapoknak, legutóbb itt írtunk részletesebben:

Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb futamidejű egy kötvényalap, annál rosszabb neki a kamatemelések nyomában érkező kötvénypiaci hozamemelkedés. Bár hosszú távon jók az emelkedő hozamok, rövid távon nem biztos, hogy jól tud kijönni ebből egy hosszú kötvényalap, hacsak nem tud jókor beszállni a folyamatba (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára negatív hatással van, mindez pedig az alap átlagidejétől is függ).

Másik oldalról viszont a infláció és a kötvényhozamok emelkedésén keresztül komoly fegyvert kaptak a kezükbe a magyar kötvényalapok a szuperállampapírral szembeni harcban.

Eddig szinte lehetetlen volt a MÁP+ által kínált 5%-os hozamot magyar kötvénybefektetésekkel megverni az alacsony hozamkörnyezet miatt, de most úgy tűnik, ebben is fordulat állhat be. Az 5 éves referenciahozam december végén 4,3% környékén mozgott, de a többi referencia papír hozama is jelentősen nőtt tavaly:

A kihívásokkal teli év meglátszott a magyar kötvényalapok teljesítményén, de azért akadt egy-két kiemelkedő hozam is.

Tavaly a legjobb hozamot a forintos, lakossági sorozatok között CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja érte el 10,6%-os hozamával, az alap fél év alatt is 6,5%-ot tudott hozni.

A második a sorban a CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja 8,4%-os éves hozammal, a harmadik helyen pedig a Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény HUF sorozat végzett 5,5%-kal.

Az alábbi lista jól mutatja, hogy elsősorban a szabad futamidejű kötvényalapok körében lehetett érdemibb hozamokról beszélni a tavalyi évet nézve, ezek között is egyértelműen dominálnak a vállalati kötvényekbe fektető alapok:

A pénzpiaci alapok közül csupán két forintos, lakossági sorozat maradt, ezek éves hozama még elenyésző, de a pénzpiaci alapok is profitálni tudnak a jövőben a kötvénypiaci hozamemelkedésből.

Ahogy azt pedig sejteni lehetett, a legrosszabb tavalyi hozamokat a forintos, lakossági sorozatok közül a hosszú kötvényalapok produkálták, ezek között is a magyar állampapír piacra befektető alapok teljesítettek a leggyengébben.

Beszédes adat az is, hogy a vizsgált 59 forintos sorozatból mindössze 22 zárta pozitív hozammal a tavalyi évet.

Összességében három fontos tényezőt lehet említeni, ami segíthet a hosszú kötvényalapok rossz szériáját megfordítani és segíthet a kötvénypiaci hozamemelkedésnek gátat szabni:

Az egyik, ha a régiós jegybankok leállnak valamikor a kamatemeléssel és kissé rendeződnek a kötvénypiaci hozamszintek. Ez úgy tűnik jelenleg, hogy belátható időn belül bekövetkezhet, a piac a kamatemelések nagy részét már beárazták a régióban. A másik eshetőség, hogy az infláció tetőzni fog valamikor a közeljövőben, ami nyugodtabbá teheti a piaci befektetőket és ez a kötvényhozamok emelkedését is csillapíthatja. A jelenlegi várakozások most azt mutatják, hogy a régiós maginfláció az év első felében tetőzhet, ami már belátható időtáv. A harmadik tényező az lehet, ha a nagy jegybankok (Fed, EKB) hamarabb lépnek a szigorítás útjára, mint azt most kommunikálják, de ez továbbra is kérdéses. Sőt, bejött a képbe a mennyiségi szigorítás (quantitative tightening) lehetősége is a Fed oldaláról, tehát a gazdaságba pumpált likviditás csökkentésének gondolata.

Ezermilliárd felett a legnagyobb kötvényalapok vagyona

Bár kihívásokkal teli időszak volt a 2021-es év, ez nem nagyon látszik meg a legnagyobb kötvényalapok kezelt vagyonán: a 10 legnagyobb alap által kezelt vagyon fél év alatt 9%-kal, egy év alatt pedig 12%-kal bővült.

A legnagyobb kötvényalap továbbra is az OTP Optima rövid kötvényalap, amely december végével bezárólag közel 305 milliárd forintos vagyont kezelt.

rövid kötvényalap, amely december végével bezárólag közel 305 milliárd forintos vagyont kezelt. A második helyen a CIB Start Tőkevédett Alap áll 213 milliárd forinttal,

áll 213 milliárd forinttal, a harmadik helyre pedig a K&H Kötvény Alap fért fel 157 milliárd forinttal.

A legnagyobb kötvényalapok közül 5 alap vesztett vagyonából tavaly, a legtöbbet százalékos mértékben a K&H állampapír és az OTP Tőkegarantált alap, amelyeknek kezelt vagyona közel 18%-kal csökkent.

A megmaradt pénzpiaci alapok közül az elmúlt évben egyedül az Aegon Pénzpiaci Alap nem vesztett vagyonából, a kategória kezelt vagyona azonban így is közel lefeleződött egy év alatt. A legtöbb pénzt a megmaradók között az Aegon Pénzpiaci alap kezeli 9,8 milliárddal, ezt az Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap követi közel 8,6 milliárddal, majd a K&H Dollár Pénzpiaci alap 7,7 milliárddal.

A kötvényalapok és pénzpiaci alapok teljesítményét a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon.

Három éves időtávon a forintos, lakossági sorozatok közül messze a legjobb Sharpe-mutatót a CIB Start Tőkevédett Részalap produkálta, ezt követte a Budapest Befektetési Kártya, majd az Aegon BondMaxx R sorozata.

A vizsgált lakossági 57 sorozatból 36 alapnak lett pozitív a Sharpe-mutatója.

A lakossági kötvény- és pénzpiaci alapok teljesítményének teljes listáját pedig az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Lakossági kötvény- és pénzpiaci alapok teljesítménye ABC sorrendben (saját devizanemben) Alapok Kategória Devizanem Féléves hozam 1 éves hozam 3 éves hozam Accorde USD Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény USD -0,5% -0,4% 1,0% AEGON Belföldi Kötvény Alap Hosszú kötvény HUF -9,5% -12,1% -2,1% Aegon BondMaxx A sorozat Szabad futamidejű HUF -1,9% -2,3% 1,0% Aegon BondMaxx C sorozat Szabad futamidejű CZK -2,3% -3,0% 0,8% Aegon BondMaxx P sorozat Szabad futamidejű PLN -2,3% -3,2% 1,0% Aegon BondMaxx R sorozat Szabad futamidejű HUF 0,0% 0,0% 1,3% Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű EUR -4,4% -6,4% 2,6% Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű HUF -3,8% -4,2% - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap PI sorozat Szabad futamidejű PLN -3,6% - - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap P sorozat Szabad futamidejű PLN -3,9% - - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap R sorozat Szabad futamidejű HUF -2,9% - - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap U sorozat Szabad futamidejű USD -4,0% -5,6% - AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvény HUF -5,9% -9,8% 1,1% AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvény PLN -8,7% -11,0% -1,2% AEGON Lengyel Pénzpiaci Kötvény Alap A sorozat Egyéb pénzpiaci PLN -0,6% -1,0% -0,2% AEGON Nemzetközi Kötvény Szabad futamidejű HUF 7,1% 2,3% 5,2% AEGON Pénzpiaci Alap Egyéb pénzpiaci HUF 0,1% 0,0% -0,1% Allianz Kötvény Hosszú kötvény HUF -8,2% -10,2% -1,2% Allianz Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF -2,6% -3,3% -0,3% Amundi Magyar Kötvény A sorozat Hosszú kötvény HUF -6,6% -8,2% -0,3% Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat Rövid kötvény HUF 0,0% -0,1% -0,2% Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat Rövid kötvény HUF 0,2% 0,2% 0,1% Amundi Rugalmas Kötvény A sorozat Szabad futamidejű HUF -3,0% -4,2% - Amundi Rugalmas Kötvény Z sorozat Szabad futamidejű HUF -2,4% -3,0% - BFM Konzervativni Kötvény Alap Rövid kötvény CZK -0,8% -0,3% 2,0% BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Szabad futamidejű HUF 4,1% -0,4% 5,8% BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény CZK Szabad futamidejű CZK -3,4% -7,3% -0,1% BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény USD Szabad futamidejű USD -4,9% -8,9% 1,2% Budapest Állampapír A sorozat A sorozat Rövid kötvény HUF -1,7% -1,0% 0,6% Budapest Befektetési Kártya Alap Rövid kötvény HUF 0,4% 0,8% 0,4% Budapest Bonitas Alap Rövid kötvény HUF 0,3% 0,8% 0,4% Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvény USD -0,7% 1,9% 3,8% Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvény EUR -1,1% 0,0% 0,6% Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat Rövid kötvény HUF 4,0% 1,8% 5,3% Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény EUR sorozat Szabad futamidejű EUR 2,2% 3,8% - Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény HUF sorozat Szabad futamidejű HUF 7,3% 5,5% - Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény USD sorozat Szabad futamidejű USD -2,0% -3,4% - Budapest High Yield Vállalati Kötvény HUF sorozat Szabad futamidejű HUF -1,5% 1,6% 1,3% Budapest Kötvény Alap U sorozat Hosszú kötvény HUF -6,7% -9,2% -1,0% Budapest Kötvény A sorozat Hosszú kötvény HUF -7,0% -9,6% -1,1% CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap Rövid kötvény USD 0,0% -0,3% 1,5% CIB Euro Start Rövid Kötvény Részalap Rövid kötvény EUR 0,0% -0,1% 0,3% CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja Szabad futamidejű HUF 7,1% 8,4% 4,1% CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja Szabad futamidejű HUF 6,5% 10,6% 4,4% CIB Kincsem Hosszú kötvény HUF -7,9% -10,6% -1,5% CIB Start 2 Részalap Rövid kötvény HUF -0,1% 0,1% 0,8% CIB Start Tőkevédett Részalap Rövid kötvény HUF 0,4% 0,6% 0,5% Diófa Optimus I. Alap \A\" Sorozat" Szabad futamidejű HUF -1,0% -0,2% 1,7% Diófa Optimus II. Alap \A\" Sorozat" Szabad futamidejű HUF 1,0% 3,0% 5,1% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Szabad futamidejű HUF -0,1% 0,6% 2,6% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D Sorozat Szabad futamidejű HUF 0,3% 1,4% 3,5% Erste Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Alap Szabad futamidejű USD 0,0% -0,3% 2,1% Erste Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Alap D Szabad futamidejű USD 0,2% 0,2% 2,6% Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvény HUF -0,5% -0,1% 4,3% Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Alap Rövid kötvény HUF 0,0% 0,5% 1,4% Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény HUF 0,3% 0,4% 0,2% Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény USD -0,2% -0,3% 0,8% Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény EUR -0,4% -0,7% -0,5% Erste XL Kötvény Hosszú kötvény HUF -9,4% -12,3% -1,8% Erste XL Kötvény Alap D Sorozat Hosszú kötvény HUF -9,0% -11,6% -1,5% Generali Hazai Kötvény A sorozat Hosszú kötvény HUF -7,7% -9,7% -1,1% Generali Hazai Kötvény B sorozat Hosszú kötvény HUF -7,5% -9,2% -0,6% Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvény HUF -1,5% -1,7% 0,1% Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvény HUF -1,3% -1,2% 0,6% HOLD Kötvény Alap Hosszú kötvény HUF -8,1% -10,3% -1,0% HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap Rövid kötvény HUF -1,7% -2,1% -0,1% K&H állampapír alap Rövid kötvény HUF -0,8% -0,4% 0,4% K&H Aranykosár Rövid kötvény HUF -2,5% -3,1% 0,3% K&H dollár pénzpiaci alap normál sorozatú Likviditási USD -0,2% -0,3% 0,4% K&H Kötvény Hosszú kötvény HUF -7,4% -10,1% -1,2% MKB Adaptív Dollár Alap Szabad futamidejű USD -4,7% 1,8% 4,8% MKB Adaptív Euró Alap Szabad futamidejű EUR -4,6% 1,8% 2,9% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap Szabad futamidejű HUF -2,9% 3,4% 5,0% MKB Állampapír Hosszú kötvény HUF -8,6% -11,1% -1,3% MKB Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény USD -0,7% -0,1% 1,0% MKB Euro Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény EUR -0,4% -0,1% 0,1% MKB Forint Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF 0,4% 0,5% 0,5% MKB Prémium Vállalati Kötvény Alap Szabad futamidejű HUF 1,8% 4,2% 2,8% MPT Hosszú Kötvény Alap Hosszú kötvény HUF -8,9% -11,1% -2,0% OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény USD -0,1% -0,3% 0,8% OTP EMEA Alap Szabad futamidejű HUF -1,7% -2,3% 2,8% OTP Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény EUR -0,4% -0,7% -0,7% OTP Maxima A sorozat Hosszú kötvény HUF -6,2% -8,8% 0,0% OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvény USD -2,0% -3,3% - OTP Optima A sorozat A sorozat Rövid kötvény HUF -0,2% -0,4% 1,0% OTP Prémium Pénzpiaci Alap Egyéb pénzpiaci HUF 0,2% 0,3% 0,1% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF 0,0% 0,1% 0,1% Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény EUR -0,3% -0,3% 0,4% Raiffeisen Kamat Prémium Rövid kötvény HUF -0,6% -0,3% 0,4% Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvény HUF -6,3% -9,5% -1,2% Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvény HUF -6,3% -9,5% -1,2% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A Hosszú kötvény HUF 6,7% 0,7% 5,3% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja E Hosszú kötvény EUR 1,3% -0,8% 0,6% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F Hosszú kötvény EUR 1,3% -0,8% 0,6% Takarék Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF -2,8% -3,3% -0,9% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

Címlapkép: Getty Images