Balogh Péter: A közpénzre illik és muszáj is vigyázni

Balogh Péter az egyike azoknak, akik szinte töviről hegyire ismerik a hazai startup szcénát. Az interjúnkból kiderül, hogy miben áll másképpen a saját portfóliócégeihez, mint a kockázati tőkés cégek, és miért csinál minden nyáron medencés bulit az alapítók részvételével. Megtudhatjuk a beszélgetésből azt is, hogy véleménye szerint miért van lemaradásban a magyar startup közeg, ha igazán sikeres cégekről és exitekről van szó. Határozott véleménye van az állami pénzek domináns részvételéről a magyar ökoszisztémában, és szeretné, ha jóval nagyobb lenne az aránya a magántőkének a finanszírozásban. Nagyon jó ötletnek tartja az equity crowdfunding megjelenését itthon, de nem számít nagyon gyors felfutásra. Kifejezetten érdekesnek tartja a tőzsdei megjelenést mind a már komoly növekedési fázisban lévő startupok, mind akár saját vállalkozása számára. Sőt, már van olyan portfoliócége, amelynél kifejezetten készülnek a nyílt piacra lépésre. Összességében a finanszírozási források jobb együttműködésére törekszik és biztat minden piaci szereplőt.

Amikor először láttalak élőben, az egy 2017-es díjátadó volt, ahol az év legjobb startup személyiségeit kereste a zsűri. Ott sokan bezsebeltek díjat, mindenki megkapta a maga tapsát, egy nagyon jó hangulatú esemény volt. Egy ponton bejelentették az Év Legjobb Befektetője díját, amelyet az általad alapított és vezetett cég kapott. A terem egy része hatalmas ovációban tört ki, nemcsak a szokásos taps, hanem örömujjongás és diadalittas kiabálás hallatszott tőlük. Már akkor feltűnt, hogy neked nem a szokványos a kapcsolatod a portfóliócégeiddel és a startup ökoszisztémával általában. Mi az, amiben te másképpen állsz ehhez a közösséghez?

Azt gondolom, hogy bármivel foglalkozunk, előbb-utóbb kialakul az, hogy ki az ügyfelünk és ki (!) az áru, amit eladunk neki. Például a Google-nél nyilván a hirdetők az ügyfelek, az összes felhasználójuk pedig az áru, amit eladnak az ügyfeleiknek. Nekem az tűnt fel annak idején startupperként, hogy a kockázati tőke jelentős részének nem a startupok az ügyfelei, hanem ők a hozzájuk befektetőket tekintik ügyfeleknek, ami első látásra logikus is. Ha létrejön egy VC (kockázati tőkebefektető), akkor bevon magántőkét nyugdíjalapból, akár bankoktól és neki ők lesznek az ügyfelei, akiket ki akar szolgálni, és ilyen szempontból maguk a startupok egy kicsit áruvá silányulnak.

Viszont én ezen a skálán nem a bankár vonalról, nem a pénzügyi szakember vonalról érkeztem, hanem a startupper vonalról. Ezért én onnan kezdtem, hogy miként tudok úgy működni ezen a piacon, hogy nekem a startup az ügyfelem.

Mi lenne, ha a startupot helyezném az előtérbe? Ha az alapító nem valamiféle árucikk lenne ebben az üzletben, hanem én az alapító társa lehetnék az adott cégben?

Egy kicsit úgy is gondolok magamra ebben az együttműködésben, mint egyfajta pénzügyi társalapító. Ez mindenben megnyilvánul: hogyan kommunikálunk, hogyan dolgozunk együtt, milyen feltételekkel fektetek be. Több mint 40 befektetés után elmondhatom, hogy egyetlen olyan eset sem volt, amikor bármelyik alapítóval összevesztem volna, vagy bármikor is vétójogot alkalmaztam volna, esetleg ellene szavaztam volna. Ez még azokra a cégekre is igaz, ahol nem jöttek be az üzleti elképzelések, és csődbe mentek: még ezek az alapítók is részei maradtak a közösségünknek.

Nyáron szoktam szervezni egy medencés grillpartit a saját házamban, ahol én sütök-főzök az összes meghívott alapítóra. Ide még azokat is meghívom, akiknek azóta a startupja elbukott, esetleg már teljesen mással foglalkoznak, mert ők is részei az egésznek, és sikerült velük együtt is egy közösséget kialakítani. Szerintem ez a közösség az, ami egyedi.

Egy medencés parti mindenképpen jól hangzik, és portfóliócégből is van már sok. Hányan szoktak ezen a bulin megjelenni, hány emberre kell sütögetni?

Legutóbb száztíz meghívott volt, ebből végül hatvanan tudtak eljönni.

Nem lehet semmi ennyi emberre sütögetni, ehhez külön gratulálok. Te egy nagyon korai fázisú befektető, pontosabban üzleti angyal vagy, és ha ennyi startupperrel állsz kapcsolatban, akkor sok mindent látsz is a piacon. Magyarországon viszonylag sok startup indul és kapja meg az első befektetését, de az egy főre jutó finanszírozás tekintetében még így is erősen le vagyunk maradva, még a régióban is. Toronymagasan lehagy minket Észtország, Litvánia, de még Lengyelország és Románia és sokkal előrébb tart, mint mi. Vajon mi lehet annak az oka, hogy a korai fázisból viszonylag kevesen tudnak tovább menni és fejlődni? Hogyan lehetne ezen az arányon javítani?

Szerintem van egy pénzügyi oldala is a problémának. Például az izraeli ökoszisztémához képest több mint egy nagyságrenddel vagyunk lemaradva az egy főre jutó, startupokba beáramló tőke tekintetében. De ennél sokkal nagyobb probléma a tapasztalathiány. Maga a vállalkozói kultúra még mindig egy nagyon új dolog Magyarországon, hiszen egy kicsivel több mint 30 éve nyílt meg ez lehetőségként.

Azaz van egy tudásban, tapasztalatban, főként megosztott (!) tudásban vagy akár helyi szakirodalomban levő hihetetlen lemaradásunk.

Az amerikai startupok azért tudnak 5-6-7 évvel korábban exitet végrehajtani az induláshoz képest, mint egy magyar, mert az alapítás utáni első éveket azzal töltjük, hogy eljussunk odáig üzleti tapasztalatban, mint ahol egy amerikai startupper kezdi. Onnantól, hogy elindul egy startup, odáig, hogy nemzetközileg már egy komolyan vehető cég és egy jó méretű exitet csinál, ez Magyarországon 10-15 év, Amerikában ez 4-5 év körül van, Nyugat-Európában 7 év környékén szóródik. Ez azért érdekes, mert rámutat a tapasztalat hiányára, arra a hátrányra, amivel indulunk.

Ez a tudásbeli lemaradásunk az egész ökoszisztémát hátráltatja, és bár pénz már lassan kezd lenni a piacon, még ha itt is vannak gondok, az nagyon jó, hogy végre elkezdett összegyűlni a tapasztalat is. Elkezdtek megjelenni az exitek, a tavalyi év ebből a szempontból fantasztikus volt, mert nagyon sok exitet láttunk egy éven belül. Egy-egy exit után most már egyre több olyan alapító van, aki angyalként tér vissza, aki megosztja a tudását és aki már a következő generációt segíti.

(Stiller Ákos / Portfolio)

Ha jól tudom, neked nemcsak alapítóként, hanem befektetőként is volt már sikeres exited. Melyik volt a legnagyobb sikersztori?

A Games for Business. Ők egy pécsi csapat, akik oktatási rendszerekkel foglalkoznak, egy osztrák cég vette meg őket, de a szakmai munkát együtt folytatják. Mellettük több más portfóliócégnél előkészítés alatt van az exit, róluk értelemszerűen még nem tudok nyilatkozni.

Arra is büszke vagyok, hogy egy átlag befektetési portfólióhoz képest lényegesen kisebb az elhullási arány. Bár volt néhány befektetésünk, ami nem jött be, de a többség megy előre, és tud növekedni.

Mennyi most ez a bebukási arány?

15% körül van jelenleg. Ennél sokkal rosszabbra számítottam korábban. Viszonylag hamar kezd kialakulni egyébként, hogy mely cégek fognak igazán szépen növekedni. Jelenleg 4-5 céggel készülünk nagyobb nemzetközi tőkebevonásra. Például a BookR Kids, akik gyerekek oktatásához készítenek digitális eszközöket, őket a Finn Egyetemek Szövetsége is bevizsgálta oktatási módszertan szempontjából, és megkapták az eddigi legmagasabb kiadott pontszámot. Ott van a Logiscool, illetve a Green Fox, akik szintén nagyon jól teljesítenek a nemzetközi porondon.

Ha megnézzük a statisztikákat a régióban, akkor azt látjuk, hogy majdnem minden országnak van, gyakran több olyan startupja, amelyik már elérte a unikornis státuszt, azaz az utolsó befektetési kör alapján már több mint 1 milliárd dollárra értékelik őket. Hazánkból a LogMeInt lehet egyedül ide sorolni, de még az ő sikerük is eltörpül ahhoz képest, amit a román UIPath vagy az észt Bolt, Wise, és pláne Skype elért. Ráadásul ha az eggyel ez alatti fázisú cégeket nézzük, akkor itthon sokkal kevesebb, sőt: szinte nulla azoknak a már erős növekedési fázisban lévő startupoknak a száma, akiknek pár éven belül jó esélye van a unikornis megnevezésre. Eközben egy sor olyan ország van itt a régióban, ahol jó pár ilyen fejlődő vállalat van. Hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani, hogy több cég kerüljön ki a nemzetközi piacra?

Azt hiszem, hogy ez részben csak idő kérdése. A lemaradás egyik oka a már említett tapasztalathiány, másrészt pedig az, hogy némelyik ökoszisztéma előbb, vagy nagyobb lendülettel indult el a rendszerváltás után, mint a magyar. Vannak azért szép sikersztorik is. Annak idején ott volt például a Graphisoft. Aztán jó ideig nem volt semmi, majd jött a LogMeIn, illetve a Ustream, az NNG, a Prezi. Utána ott volt a Balabit is, amelyik egy nagyon szép exitet csinált, ha jól emlékszem, összesen 18 év munka után.

Most azt látom, hogy a következő generáció már nem úgy néz ki, hogy van pár izgalmas történet, hanem van több tucat olyan cég a magyar ökoszisztémában, ami akár unikornis szintig is elmehet, de legalábbis a térképre fel fog kerülni.

De még nekik is időre van szükségük. A magyar startup ökoszisztéma nagyjából öt éve kezdett el értelmezhető méretűre nőni, és évről évre fejlődik. Egyre több a megosztott tudás, tapasztalat, az olyan szakember, aki akár már részt vett valamelyik korábbi sikersztoriban, vagy éppen van már néhány buktája és tapasztalta, amivel nekikezd egy újabbnak. Szerintem ennek lesz egy hihetetlen ereje, és azt gondolom, hogy a következő hullám a következő öt évben rengeteg jó sztorit hoz majd el.

(Stiller Ákos / Portfolio)

Van-e bármi olyan tényező, amivel szerinted fel lehetne gyorsítani ezt a folyamatot? Tekintettel főleg arra, hogy lemaradásban vagyunk a legtöbb régióbeli országhoz képest, legyen szó a Balti államokról - különösen Észtországról - Lengyelországról, Csehországról vagy Romániáról.

Az utóbbi pár évben azért már beindult néhány klassz folyamat. Ez már a második éve a HSUP programnak, ami nekem a szívem csücske, mert egyetemistáknak ösztöndíjat adnak, tananyagot készítenek arról, hogyan kell startupot építeni, hogyan kell egyáltalán saját vállalkozásban gondolkodni. Már a legelső évben születtek értelmezhető, sőt azóta beindult startupok, most pedig, a második évben már sok ezer egyetemista vehet részt a programban. Így az utánpótlásképzésben, hogy milyen hamar kezdünk el vállalkozásokról beszélni, ebben már most van egy nagy változás.

A másik szívem csücske, az a Cápák Között című tévéműsor, ami már a negyedik évadban van, és mostanra eljutottunk odáig, hogy nézettségben lenyomott mindent a csatornán, ami azt jelenti, hogy az embereket érdekli az üzlet. Az, hogy másnap az utcán, a metrón, a villamoson, a szomszéddal, az iskolában beszélnek pénzről, üzletről, befektetésről, az a társadalmi szintű érzékenyítésnek egy ugyan kicsi, de mégiscsak nagyon fontos része.

Miért fontos az, hogy olyan emberek is erről beszélgessenek másnap, akiknek esetleg eszük ágában sincs otthagyni a munkahelyüket? Nem lehet mindenki vállalkozó.

Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy a vállalkozók azok nem adócsaló gengszterek feltétlenül. Ők azok, akik építik az országot, akik valamilyen újdonságba belefognak, akik megtalálják az utat, akik a gazdaságot építik. Ez a gondolatbeli váltás talán abban is segít, hogy kicsit kevésbé lesz toxikus a vállalkozói környezet.

A hazai ökoszisztémának az egyik legnagyobb dilemmája, hogy a magántőke nem indult még meg eléggé, a magánemberek nem fektetnek startupokba. Pedig vannak Magyarországon is gazdag emberek, de ez a téma még nem eléggé izgalmas számukra, vagy még nem igazán magabiztosak ezen a területen.

Ilyen szempontból az említett Észtország szerintem fantasztikus. A Skype hihetetlen nagy sztori lett még jó pár évvel ezelőtt, és olyan szinten izgult rá az egész ország, hogy onnan is lehet egy világhíres szoftvert csinálni, és egy milliárdos cégértéket felépíteni, hogy megnyíltak a pénztárcák, és mindenki startupper akart lenni.

Viszont így, hogy hazánkban a magántőke lassabban indult be, mint a régió nagy részében, így nagyon felértékelődött az állam szerepe. Az, hogy itthon is beindult az ökoszisztéma, az javarészt annak köszönhető, hogy állami pénz is áramlott a szektorba. Ugyanakkor ez egyben torzít is, hiszen ha csak az állami tőke diktálja az innovációt, az nem tud tökéletes lenni.

A pozitív hatás elvitathatatlan, de valóban hallani jó pár olyan történetet startup körökből, amiben nagyon rátelepszenek a cégekre, rugalmatlanul kezelik a kitűzött mérföldkövek elbírálását, nehézkes velük kommunikálni, nagyok az adminisztrációs terhek. Hogyan lehetne ezt a rendszert úgy átalakítani, hogy a startupperek is úgy érezzék, hogy egy támogató közegben vannak?

Nem nagyon ismerek rajtunk kívül olyan magán, vagy állami hátterű befektetőt, aki egyáltalán össze meri engedni a portfóliócégeit. Például nekünk van egy Facebook-csoportunk, amiben minden alapító benne van, és kifejezetten azon dolgozunk, hogy ezek az emberek tudjanak egymással találkozni, beszélni, legyen lehetőségük egymással megosztani az információkat. A legtöbb kockázati tőkés cég nem így működik. Félnek attól, hogy ha elkezdenek a portfóliócégeik egymással beszélni, akkor abból nekik hogy lesz bajuk, a sok lúd disznót győz, pedig ha valamit akarnak, akkor amit csak akarnak, úgyis kibeszélik egymás között. Így viszont ez egy hatalmas kihagyott lehetőség, amire sokkal több időt és energiát lenne érdemes szánni. Hogy közösséget építsenek, hogy összekössék a startupokat, mert ez építi az ökoszisztémát.

A másik, hogy

rossz az állami pénz a startupszektorban, ennél csak egy rosszabb van: ha nem lenne.

Hosszabb távon szükség van állami pénzre a szektorban egyáltalán?

Szerintem nem az a kérdés, hogy szükség van-e állami pénzre a startup szektorban, ez nem is egy magyar sajátosság, hiszen Kelet-Európában az ilyen jellegű befektetések 80%-a állami tőkéből valósul meg. Sőt, még az Egyesült Államokban is nagy szerepe van az államnak a startup ökoszisztéma anyagi támogatásában. Tehát ennek a tényezőnek megvan a helye. Inkább az a kérdés, hogy miként tud az állami tőke és a magántőke egymással nem versenyezni, nem egymás ellen harcolni, hanem minél integráltabban együttműködni, és mindenki azzal foglalkozni, amihez jobban ért.

Ha adófizetői pénz kerül egy startupba, akkor elkerülhetetlen, hogy annak van bürokratikus terhe. A közpénzre illik és muszáj vigyázni.

Ez egy startup számára persze lehet nagy teher, de nekünk például a Hiventuresszel tíz közös befektetésünk van, és azt látom, hogy van vele munka, de azért ez megugorható, és lehet velük jól együttműködni. Az igazán jól működő hibrid modell az lehetne, ahol az állam nem startup szakértői, hanem finanszírozói oldalon van jelen, és a magántőkével megosztva fektet be startupokba.

Stiller Ákos / Portfolio

Nyugat-Európában már sok helyen működik az a modell, ahol kisbefektetők is be tudnak szállni startupokba: ez az equity crowdfunding. Itthon ez talán most látszik beindulni. Mit gondolsz, mennyire tud a hiányzó magántőke bevonásban szerepet játszani az equity crowdfunding?

Szerintem ez egy nagyon jó lépés az egész ökoszisztémát tekintve. Angliában például a Seedrs nevű csapat sok milliárd font befektetést hozott az ottani startupokbak. Ami nagyon izgalmas benne, hogy nagyon lecsökkenti azt a minimum összeget, amivel ilyen kockázatú, ilyen jellegű befektetéseket valaki végre tud hajtani. Angyal befektetőként nemcsak az nehéz, hogy hol találok megfelelő céget, hogy tudok jó döntéseket hozni, hanem az is, hogy miként tudok jól diverzifikálni, hiszen egy startupba nem lehet ötvenezer forintot befektetni, mert egy tranzakciónak van egy fél-egymillió forintos minimum költsége. Ezt a Tőkeportál és hasonló oldalak nagyon leegyszerűsítik, hiszen lehetővé teszik azt, hogy akár pár tízezer forinttal be lehessen fektetni.

Nyilván ennek együtt kell járnia azzal, hogy edukálni is kell a befektetőket: hogy működik egy startup, mik a kockázatok, mi mennyit ér, milyen cégértéken éri meg befektetni. Lesznek olyan befektetések is, amik elbuknak. Azokat a stratégiákat, sikersztorikat, tanulságokat még meg kell éljük, ami miatt majd ide lényegesen több pénz fog áramolni. Az Európai Unióban folyamatosan emelik azt a limitet, amely összeget maximum ily módon be lehet vonni egy startupba. Amikor ez elindult, akkor még csak 1 millió euró volt, de most azon igyekeznek, hogy ezt 8 millió euróig is felemeljék. Ha ez megvalósul, akkor ez már egy nagyon komoly versenytársa lehet a kockázati tőkének.

Magyarországon egyébként az equity crowdfundingot a hatóságok nem nagyon támogatták, pedig ennek lenne értelme, nem véletlenül dolgozik az EU ezen ennyire.

Ez a lehetőség akár még részben a private equity vonalat is kiválthatja?

Pontosan, annak is megteremtheti a kistesóját a piacon, hiszen a klasszikus kkv-szegmensnek is érdekes lehet.

Még mindig nagyon kevés kapcsolat van a startupközeg és az értékpapírpiac, a tőzsde között Magyarországon. Pedig a BÉT-en már ott van az Xtend piac is, de a magasabb kategóriák is érdekesek lehetnek idővel. Hogy látod, hogy a startup ökoszisztémában azok a cégek, amelyek már most erős növekedési fázisban vannak, azok egy nyilvános részvénykibocsátás útján vonjanak be tőkét, utána a tőzsdére kerülve? Akár a saját portfóliócégeidnél is felmerült ez a lehetőség?

Felmerült. Sőt: van több olyan cég, akivel erre készülünk a saját portfóliónkból. Ami miatt ez sok feltörekvő startup esetén ez még nem annyira népszerű, az az, hogy még nagyon kevés a közvetlen tapasztalat. Az Xtend kapcsán azt látom, hogy nem is igazán a klasszikus kereskedésről szól, hanem az intézményi befektetők részvételéről. Az eddigi példák abból a szempontból mindenképpen izgalmasak, hogy lényegesen magasabb cégérték mellett történnek befektetések, mint amit startup-finanszírozási vonalról az ember tippelne. A nagy kérdés az, hogy ha lenne rendes forgalom ezen a piacon, az mennyire jól viselné a startupok hektikusságát.

Az, hogy egy kicsit kiszámíthatatlan egy startup, olyan mint a Schrödinger macskája: folyamatosan van a csőd és a világsiker állapotában egyszerre. Amíg nem nyitjuk ki a dobozt, addig nem derül ki, a kettő között lebeg.

Ami mindenképpen nagy előnye a kockázati tőkével (VC) szemben, hogy nem kell olyan jogokat feladni, mint amit egy VC kér. Ugyanis itt egy csomó olyan irányítási és beleszólási jog, amit a kockázati tőkebefektető szokott kérni, azok fel sem tudnak merülni. Viszont a tőzsdei jelenlét együtt jár egy folyamatos macerával, van egy rendszeres költsége, ezt is figyelembe kell venni.

(Stiller Ákos / Portfolio)

Mik azok az alapkritériumok szerinted, amikor egy startup cég akár az Xtendre, akár egy magasabb kategóriába bevezetésre kerülhet?

Azt gondolom, hogy azért egy 50 fő körüli cégméret az, ahol már megvan az a menedzsmentstruktúra, amely által a tőzsdei bevezetést és jelenlétet menedzselni tudja. Egy ennél kisebb startupnál kizártnak tartom, hogy ez ne terhelje agyon a cégvezetőt. A másik oldalról pedig egy milliárd forint körüli forgalom, ahol ez reális lehet, ez a másik, amiben fel kell nőnie egy cégnek, mert lényegesen nehezebb azoknak a startupoknak, ahol nem árbevételben látszik az értékteremtés, hanem felhasználó számban, vagy valamilyen más dimenzióban. Ilyen szempontból az OXO Technologies belistázása a tőzsdére nagyon izgalmas.

Ezek szerint a kockázati tőkés vagy angyal befektetői körök számára a saját részvényekkel történő tőzsdére lépés egy ígéretes finanszírozási modell? Ez bennetek is felmerült, akár a távolabbi jövővel kapcsolatban?

Egy kockázati tőkével foglalkozó vállalatnak többféle modellje van. Az egyik ilyen, amikor egy jellemzően 10 éves zárt végű alapot hoznak létre, abba bevonnak külső befektetőktől pénzt, amit az első pár évben startupokba fektetnek, az utolsó pár évben pedig ezekből fokozatosan kiszállnak. A végén pedig lezárják az egész folyamatot és a pénz visszakerül a befektetőkhöz, ez a VC modell. Ilyen esetben a kockázati tőke vállalat igazából nem a hozamból, nem az elért sikerből él, hanem alapkezelési díjat kap.

A legtöbb VC-nek ez az elsődleges üzleti modellje, és ez kicsire nem skálázható, korai finanszírozásra nem jól használható, mert túl sok vele a munka, és a jellemző 2%-os fix alapkezelési díjból nem jön ki ez a munkamennyiség, amit bele kell rakni. Ezért a korai finanszírozásban én is mint angyal, és a többi angyal befektetői csoport is azzal küzd, hogy miként tudja ezt a tevékenységét finanszírozni, és ha belerakta a pénzét, akkor miből él addig, ameddig ez a befektetés meg nem térül. Hogyan tud akár likviditást teremteni, akár plusz tőkét bevonni a saját pénze mellé.

Ami egy dilemma számomra, hogy korábban azt gondoltam, hogy akár equity crowdfunding keretében egy inkubátor céget is lehetne finanszírozni, azaz a közösség nem egyesével startupokba fektet, hanem akár angyalokba vagy angyal portfóliókba, de aztán kiderült, hogy törvényileg ez nem működik.

A nyílt részvénykibocsátás és a tőzsde kifejezetten nektek nem lehet megoldás?

Én is megvizsgáltam a tőzsdére lépés lehetőségét, amit (Oszkó) Péterék nagyon szépen végig is csináltak, és ez is azt teremti meg számukra, hogy a saját pénzük mellé tudnak bevonni több pénzt, tehát nagyobb tőkével tudnak gazdálkodni.

Illetve ez azt is jelenti, hogy a saját befektetéseiknek, mielőtt azok elérnének az exitig, teremtenek plusz likviditást. Azaz ők maguk személyesen is, korábban részesülhetnek annak a portfóliónak a sikeréből, amit építenek.

Nekem ezzel az volt a dilemmám, hogy egyelőre az angyalbefektetést egyedül csinálom. A feleségem rengeteget segít, de nem építettünk rá egy nagy csapatot, nagy szervezetet. Részben azért is, mert nincs, aki ezt kifizesse: amit a szervezetre költenék, azt a startupok finanszírozása elől vonnám meg. Ezen sokáig gondolkoztam, de végül úgy döntöttem, hogy egyelőre most jobb úgy, ahogyan jelenleg csináljuk ezt a tevékenységet.

Nekem a fő félelmem az volt, hogy vajon a tőzsde - főleg hogy ha lesz likviditás a piacon - akkor hogy viseli a tipikus startup rizikókat, és a velük kapcsolatos pozitív vagy negatív híreket, akár a befektető cég szempontjából. Jelenleg azt látom, hogy még annyira minimális a kereskedés az Xtenden, hogy ez nem csapódik le, és nem ez hajtja az árfolyamot, hanem inkább óvatos árfolyam-karbantartás zajlik.

Ezek szerint akkor inkább a likviditás hiányától félsz inkább és nem attól, hogy a befektetők rosszul viselnék ezt a hullámvasutat?

Szerintem a likviditás hiánya jelenleg elfedi ezt a hatást. Ha nagyobb lenne a likviditás, azaz nemcsak néhány intézményi befektető pénzéről lenne szó, hanem lennének rajta retail befektetők is, és lenne valós forgalom, akkor sokkal hektikusabbá válna az árfolyam, sokkal nagyobb kihívás lenne ezt jól menedzselni. Ami példát láttam, a németeknél a Rocket Internet az, amely tőzsdei és befektető cégként viselkedett, és azért volt ezzel baja is bőven, végül úgy döntöttek, hogy inkább kilistázzák magukat egy hosszabb ottlét után, tehát ez nem egy egyszerű út. Ezért is nagyon izgalmas kísérlet az, amibe Oszkó Péterék belevágtak. Ahogyan a Tőkeportál, úgy az OXO Technologies tőzsdére lépése is arról szól, hogy

miként lehet a befektetői kört kiszélesíteni, hogyan lehet több magántőkét ebbe a szektorba behozni és hosszú távon ez az egyik legjobb és legnagyobb kihívás, amivel most meg kell küzdeni.

Akkor mégsem zárod ki, hogy ti magatok is tőzsdére léptek valamikor?

Igen, ott van a tervek között, hogy ez is lehet egy hosszabb távú szcenárió. Én ebből a szempontból egy kicsit félénkebb vagyok, szeretném, hogy ha kicsit több exit lenne addigra a portfoliónkból, egy kicsit érettebbé válna maga az egész portfólió. Bár maga a portfólióérték szépen növekszik, de nagyon nehéz megítélni, hogy ennek mi lesz a vége. Amint ezzel kapcsolatban magabiztos leszek, amikor már biztosra tudom, hogy nem elégetni fogom mások pénzét, hanem megsokszorozni, akkor valószínűleg már nyitottabb leszek arra, hogy más pénzével is “játsszak”. Ha a saját pénzemet elbukom, azzal tudok együtt élni, ha másét, akkor az jobban fájna nekem is.

(Stiller Ákos / Portfolio)

Ez az egész témakör egy bizalmi kérdés is egyben. Nemrég zajlott le Elisabeth Holmes pere, aki a Theranos-sztori során hatalmas veszteséget okozott és szándékosan megtévesztette a startupjának a befektetőit. Ez azért egy iszonyatosan nagy léket vágott a startupok körüli pozitív hangulat pajzsába. Ők egy igazi gyors növekedésű, neves startup voltak, ahol a legnagyobb neveket is be tudták hozni döntéshozó, felügyelő testületekbe, például Henry Kissingert is. Mégis kiderült, hogy ez nagyrészt egy csalásra épült. Az ún. fake it till make it kultúra túlhajtásai ilyen szintig is okozhatnak súlyos problémákat. Látsz-e veszélyt abban, hogy kicsiben hasonló esetek Magyarországon is előforduljanak?

Szerintem ehhez hasonló esetek mindig lesznek, globális szinten is. A nagyvállalati szektorban ott volt az Enron, közepes szinten ott volt a WeWork, ami hatalmasat reccsent, és kiderült, hogy hamisították a könyveket. A Theranosnál is kiderült, hogy nem is volt ott mögötte az a technológia, amit reméltek, hogy ki tudnak fejleszteni. Ilyen szempontból szerintem mindig van egy startupban van valamennyi rizikó, hiszen egy startup mindig egy álmot ad el, és a befektető mindig egy potenciált áraz. Egy startupnál eleinte nem tudjuk azt megnézni, hogy mennyi az árbevétel, mennyi a cégérték, hanem valamilyen szinten el kell, hogy higgyük, hogy ő hogyan fog teljesíteni a jövőben.

Ezért mindig lesz olyan, hogy egy startupról ki fog derülni, hogy nem fog úgy teljesíteni, mint ahogy mi vagy ők remélték. Ennek egy extrém esete, amikor nagyon sokáig azt hazudják, hogy ők jól teljesítenek, vagy egy egész piacot megvezetve csalnak. A Theranosnál még árbevétel is volt, még skálázódott is az árbevétel. Emberek ezzel végeztették el a laborvizsgálatukat, és utána ez alapján kaptak kezeléseket. Csak az egész egy hazugság volt, és lényegében véletlenszerű eredményeket prezentáltak. Ezzel emberéleteket veszélyeztettek.

Azt nem lehet elkerülni, hogy mindig lesznek csalók. Ahogy tanult cápatársam, Moldován András mondta:

a csalót úgy lehet megkülönböztetni a nem csalótól, hogy nem lehet megkülönböztetni (nevet).

Akkor talán fel se tegyem a következő kérdést: ha én angyalbefektető, kockázati tőkés vagyok, equity crowdfundingban veszek részt, akkor hogyan tudom elkerülni, hogy hasonló esetben áldozattá váljak? Hiszen minden startupban van temérdek kockázat, de az megint más kérdés, ha egy alapító hazudik, hogy tőkét tudjon bevonni.

Ez szerintem az egyik nagy dilemma az angyalbefektetés és a kockázati tőke között. Amíg az ember a saját pénzével “játszik”, amíg a saját kockázatát futja, addig könnyebben jó fej, könnyebben elnéző. Viszont ez behozza azt is, hogy nekem egy nagyon erős bizalmi kapcsolatom van minden startup alapítómmal. Ez azzal is együtt jár, hogy ennyi céget nem is tudnék és nem is akarnék kontrollálni, nem ellenőrzöm a bankszámlaszámokat, nem kérem számon, hogy mire mennyit költöttek, nem szólok bele a döntéseikbe, csak mentorként támogatom őket.

Az egész befektetési tézisem az, hogy az alapító jobban kell akarja a sikert, mint én akarom és jó ember kell legyen, hogy ne akarjon engem átverni.

Van egy angol betűszó, az OSM, vagyis Oh shit man, ami arra utal, hogy ha nagy gáz van, akkor kit hívsz fel először. Az nekem egy nagyon jó érzés, hogy én vagyok az az ember, akit először felhív a startup vezetője, ha valami nagy gáz van, és én vagyok az az ember is, akit felhív, ha valami nagyon jó dolog történik. Ez azt jelenti, hogy megbízhatok benne, és hogy nem vezet meg, nem csap be. Ehhez viszont az is kell, hogy tudja rólam: ha elmondja nekem a problémát, akkor nem az lesz a következő kérdésem, hogy akkor hogyan adja vissza a pénzemet, hanem az, hogy megpróbálok neki segíteni megoldani a problémát.

Ez egyben azt is jelenti, hogy akkor a befektetési döntéseidet részben az intuícióra alapozod?

Egy VC sokkal inkább érettebb fázisban száll be, ők már számokat tudnak megvizsgálni, és ők sokkal inkább egy matematikai döntést hoznak meg. Én viszont sokkal inkább egy emberi döntést kell, hogy meghozzak.

Az emberről kell elhinnem, hogy tud együtt nőni a céggel, és mindenekelőtt azt, hogy jó ember, aki nem átverni akar, aki nem ellopni akarja a pénzt.

Ilyen szempontból nekem a Balabitnek volt egy nagyon jó sztorija. Az ő angyal befektetőjük még valamikor az exit előtt 17-18 évvel fektetett be hozzájuk, korán adott nekik kicsi pénzt, és amikor nagyra nőttek és az exit is lezajlott, akkor meglepett, hogy Györkő Zoli nagyon büszke volt arra, hogy pénzt termeltek a befektetőjüknek. Ő nem irigykedett, hogy az angyal befektetőjük mennyi pénzt keresett, hanem örült neki. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem zavarta, hogy valaki ennyi pénzt vitt haza tőlük ilyen kis befektetés után. Azt felelte, hogy az illető mindig ott volt, mindig mellette állt és sosem szegték meg ezt a bizalmat. Ezért dolgozom azon, hogy olyan cégekbe fektessek, ahol nemcsak nagy a növekedés, de az alapítókkal végig olyan viszonyt ápolunk, hogy a végén sem akarnak majd átverni.

A befektetési portfoliódban vannak kiemelt szektorok és ágazatok, ilyen például az oktatás. Ugyanakkor az is feltűnt, hogy például fintech befektetésetek nincs egyáltalán, pedig családon belül ebben tudnál szakmai segítséget kapni. Mi ennek az oka?

Oktatásban nagyon aktívak vagyunk, HR-ben szintén. Ugyanakkor eddig kevés olyan fintech lehetőség jött szembe, ami annyira izgalmas volt, hogy beszálljak. Illetve a fintechcégeknél mindig éreztem egy kis bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon szabályozott terület, nagyon ki van téve a Pénzügyminisztérium, az MNB, az anyám tyúkja szabályainak, ezért nagyon nagy a regulációs kockázat. Nyilván egy oktatás-technológiai vállalkozás esetén is nagyon nagy rizikó az, hogy a legnagyobb piac az maguk az iskolák lennének, és nekik a legnehezebb bármit is eladni. De ott meg lehet találni azokat a részeit a piacnak, ahol ez elkerülhető, például a magániskolák, a délutáni foglalkozások, a felnőttképzés és aminek nincs ilyen szintű kiszolgáltatottsága.

Emellett az is fontos, hogy mivel még nem volt fintech befektetésem, ezért nem vagyok elég magabiztos, nem ismerem ennek a piacnak a dinamikáját, de nem zárom ki a jövőben, volt ebben az ágazatban is olyan lehetőség, amit passzoltam, és ma már úgy gondolom, hogy jó lett volna nem passzolni. Befektetőként is folyamatosan tanulok.

Talán az a legizgalmasabb nekem angyalbefektetőként, hogy miért csinálom ezt az egészet, az éppen a tanulási része. Annyira sok lelkes, okos, tehetséges alapítótól tanulok, annyira sok iparágról, annyi hasznos tanulságot, amit utána a többieknek tovább tudok adni.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolió