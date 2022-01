Vállalati szoftver óriások: indul a zuhanás?

Egyre több olyan szektor és azokon belül is ágazat van, amelyeknél véget ért az emelkedő trend, de a többség egyelőre még nem indult el egyértelműen az ellenkező irányba. Vannak azonban olyan cégek is, ahol a befektetők már a szakadék szélén táncoltatják a részvényeket, és már csak egy-egy fontos támasz tartja őket fent, de az alacsonyabb növekedési várakozások és a magas árazás mind abba az irányba hatnak, hogy a nagyobb befektetési alapok is kiszórják ezeket. Ide tartoznak a vállalati szoftvereket fejlesztő nagyvállalatok, amelyeket a nagyközönség alig ismer, mégis a legnagyobbak közé tartoznak, magas intézményi tulajdoni arányuk miatt pedig komoly veszély van rá, hogy tartósan eladói nyomás alá kerülnek.