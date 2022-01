3 + 1 játék, amivel a gyerekedet könnyedén pénzügyi tudatosságra taníthatod

Ezerszer elismételt közhely, hogy a magyar lakosság pénzügyi tudatossága és tudása nagyon alacsony. Bár ezt iskolája válogatja, de azt is rengetegszer halljuk, hogy az iskolák nem készítik fel az embert az életre, és taníthatnának több gyakorlati, kézzelfogható tudást, például pénzügyi ismereteket. Így nem csoda, ha rengetegen magas jövedelem mellett adósságokba verik magukat, kétséges ügyletekbe esnek bele, vagy gátlástalanabb biztosítási ügynökök hálójába ragadnak. A gyerekek oktatásánál, így a feladat általában a szülőkre hárul, akiknek gyakran szintén nincsenek meg a szükséges ismereteik, vagy ha mégis, akkor fogalmuk sincs, hogyan kezdjenek hozzá ehhez a pedagógiai szempontból is nehéz feladathoz. Első körben talán az is elegendő, ha a pénzügyi tudatosságot, a megtakarítások jelentőségét, és néhány alapfogalmat játékosan belecsempészünk a hideg téli napokon a vasárnap délutáni közös játékba. Ehhez 3 + 1 olyan játékot ajánlok, amit mi is kipróbáltunk, és nemcsak jól szórakoztunk, de gyerekünk számára tanulási lehetőséget is tartogatott.

1. Gazdálkodj Okosan

Mivel is kezdhetnénk a felsorolást, ha nem saját gyerekkorunk egyik legnépszerűbb játékával? Bár a társas táblája, kártyái, és az abban használt fogalmak ma már megmosolyogtatóak, és nem sok valódi döntést kell benne hozni, mert a kimenetel leginkább a szerencsén múlik, mégis van értelme elővenni a padlásról a Gazdálkodj Okosant.

Ebből ugyanis három olyan alapvető, és szinte az összes modern gazdasági rendszertől függetlenül megjelenő fogalom lényeges sajátítható el, amivel szinte mindenki találkozik az élete során.

Az egyik a megtakarítás, a másik a biztosítás, a harmadik pedig a jelzáloghitel, még ha nem is így hívták az akkori készítők.

Mivel a játék célja az, hogy megvegyünk egy lakást, amit utána be is rendezünk, ezért kénytelenek vagyunk minél hamarabb megvenni egyet, amennyiben persze nyerni szeretnénk. Ezért örömmel vesszük azt is, hogy részben hitelre vásároljuk azt meg, amelyet minden kör végén annak rendje és módja szerint törlesztünk is. A megtakarítás és a lakásbiztosítás nem adja magát ennyire egyértelműen, de szerencse kártyák és mezők segítségével azért finoman ösztönözve vannak a játékosok, hogy ezeket is vegyék igénybe. Sajnos a befektetés csak egy egyszerű bankbetétből áll, amelynek kamatlába is fix, de mint tavaly karácsony előtt megtanulhattuk felnőttként is: néha még a valóságban is azok, például a jelzáloghitelek esetén, még akkor is, ha vállaltuk a változó kamatozás kockázatát.

Gazdálkodj Okosan!

2. Hotel Tycoon

Ez a társasjáték tulajdonképpen egy monopoly klón, de sokkal szórakoztatóbb annál a gyerekek számára. A feladat ehhez hasonlóan itt is az, hogy értékes területeket szerezzünk meg, azokra szállodákat építsünk, amelyeken az oda tévedő játékostársainknak komoly szállásköltséget kell fizetni.

A Hotel Tycoon több érdekes, a mikroökonómiából és pénzügytanból is ismert tényezőre világít rá. Ezek közé tartozik a beruházás és a saját tőke arányos hozam fogalma, ugyanis komoly pénzeket kell kiadnunk azért, hogy a felépülő szállodák valóban komoly bérleti díjjal szerepeljenek a táblán.

Általában megéri tehát tartalékolni, likviditásmenedzsmentet alkalmazni, hogy idővel a legértékesebb telkeken lévő, legjobb hotelek a mi tulajdonunkban legyenek.

Ezektől a kifejezésektől azonban nem kell megijedni, mert természetesen ilyen formában nem is szerepelnek a játékban, egyszerűen csak adják magukat. További nagy előny, hogy a kereslet-kínálat és az eszközár infláció is megjelenik - szintén implicit módon - a játékban. Az előbbi azáltal, hogy a telkekkel és szállodákkal a játékosok azok első megszerzése után szabadon kereskedhetnek. Azok, amelyek igazán sok pénzt hoznak a konyhára gyorsan fel is értékelődnek, és a gyerekek alkudozási képességüket végre nem azon élesítik, hogy mikor feküdjenek le, vagy még egy csokit kaphassanak, hanem igyekeznek majd optimalizálni a költségeket a várható haszonhoz képest.

Az eszközár infláció pedig abban jelenik meg, hogy minden kör végén kapunk adott mennyiségű pénzt, egyfajta alapjövedelemként. Mivel a telkek száma véges, a pénzmennyiség pedig egyre csak növekszik, ez előbb-utóbb értelemszerűen az árak emelkedéséhez vezet. Természetesen amíg ez így zajlik a vadkapitalista Hotel Tycoon-ban, addig az ízig-vérig szocialista Gazdálkodj Okosanban mindennek fix, úgy is mondhatnánk hatósági ára van, márpedig az utóbbi sokáig nem működik, így a gyakorlatra mégis inkább az utóbbi készít fel.

Sajnos a szerencsére ebben a játékban is szükség van. Azért sajnos, mert így a gyerekekben, vagy akár a felnőttekben is az a benyomás támadhat, hogy egy-egy jó kockadobástól függ a siker, de valójában ennek nagyon kicsi a szerepe. Annál inkább az időzítésnek, a statisztika iránti érzékeknek és ügyes erőforrás kezelésnek.

Hotel Tycoon (Asmodee)

Photosynthesis

Az említett erőforrás kezelés pedig talán az egyik legfontosabb a pénzügyekben is. A Photosynthesis, ami nem meglepő módon fotoszintézist jelent magyarul, éppen erre épít és ami igazán jó benne, hogy a szerencsének az égvilágon semmi szerepe nincs benne. Gyermekünk így teljesen a saját tudására van utalva, persze a játék nem könnyű, így eleinte talán érdemes két fős csapatokban játszani.

Elsőre meglepőnek tűnhet, hogy egy olyan társasjáték is ide került, ami egy biológiából ismert jelenségről szól, és ennek tükrében talán még inkább érdekes, hogy a játékban a pénz egyáltalán nem szerepel. A feladatunk az, hogy minél több fát növesszünk meg, minél inkább egy erdő közepe felé, mert ez utóbbiakért a végén több pontot kapunk. Az elején kapunk magokat és facsemetéket, illetve kezdő nap pontokat is, amik azt jelképezik, hogy mennyi napfény érte a növényeinket. Minél több fánk van az erdőben és ezek minél nagyobbak, ezek annál több nap pontot hoznak nekünk.

Azonban minden egyes lépés, legyen az új magok, vagy fák vásárlása, azok elültetése és növelése, ilyen nap pontokba kerül. Ez által ennek effektív funkciója olyan lesz, mint a pénz értékmérő szerepe.

Gyermekünknek minden körben döntéseket kell majd hoznia: a meglévő pontjaiból új magokat vásároljon, meglévő fákat növeljen, vagy a legnagyobb fákat beváltsa,

amelyért a végső pontok járnak, amiben a játékosok versenyeznek. Így tulajdonképpen két deviza is megjelenik a játék folyamán.

A játékosoknak ezért folyamatosan az erőforrás menedzsment optimalizálásán fog járni az eszük, akár intuitív módon is. Tulajdonképpen ez a pénzügyeknek a kulcsa: mikor és mire használjuk fel a jövedelmünket, mennyit teszünk félre, mire és mennyi hitelt veszünk fel és hogyan alakítjuk költségeinket. Hogy még izgalmasabb legyen, az elhelyezett fák a nap körforgásával egymásra árnyékot vetnek, függően azok nagyságától, így egy újabb csavarral a játékosok közötti verseny is egy további dimenziót kap, ami rímel a piacokon lévő versenyhelyzetre.

+1: Sneaky Sasquatch

Az utolsó játék egy kakukktojás, mert nem társasjáték, hanem egy online videójáték, amely ráadásul eleinte egyáltalán nem annak tűnik, amivé idővel fejlődik, és vele együtt gyermekünk is. A sasquatch szó jelentése legjobb magyar fordításban jeti, de ettől nem kell megijedni, hiszen egy aranyosra animált, barna szőrmókot kell irányítanunk a játékban.

Főszereplőnk egy erdőben él, és jobb híján a nemzeti parkban kempingező emberek által otthagyott ételek összeszedésével oldja meg táplálkozását, miközben egy düledező, mini házikóban hajtja álomra a fejét. Mivel a legtöbben félnek tőle, ezért kénytelen bújkálni és ha meglátja valaki, akkor azonnal jönnek a ranger-ek, akik elviszik szegényt, persze jó messze az élelemtől és az ágyától. A játék eleje azzal telik el, hogy az emberek háta mögött osonva próbáljuk meg a napi betevőt összeszedni, innen is jön a sneaky kifejezés a címben, ami itt annyit tesz: settenkedő (de nem feltétlenül a Bakács Tibor féle értelemben).

Eddig ez egy nagyon leegyszerűsített kalandjátéknak tűnik, ám viszonylag hamar felbukkan a pénz, és egyre inkább komoly szerepe lesz sasquatch életében. Például megjelenik egy medve, aki egész nap szunyókál, és nagyon szívesen fizet nekünk azért, ha viszünk neki harapnivalót. Néhány helyen, akár egy-egy feladatot megoldva, pénzeszsákokat is lehet találni. Aztán felbukkan egy borz, aki egy nagy fa odvában boltot nyit, ahol különféle eszközöket lehet vásárolni, például horgászbotot, sílécet, vagy golf felszerelést, illetve emberi ruhát, amit felvéve már senki nem rémül meg tőlünk, és könnyedebben mászkálhatunk a világban. A sport eszközök segítségével pedig versenyeken indulhatunk el, ahol a jó helyezésért pénzdíj is vár ránk.

Azonban itt már pénzügyi döntéseket is kell hoznunk, nem kizárólag az ügyesség számít.

Egyrészt a felszereléseket lehet fejleszteni is, amivel nőnek az esélyeink a nagyobb nyereményekre. Másrészt, ha például síversenyekre megyünk, akkor hosszú utat kell megtennünk, így amikor eljön az este, el kell dönteni: megszállunk helyben, ami több pénzbe kerül, megyünk busszal, ami egy kicsit kevesebb pénz, de több idő, vagy autóval, amikor nekünk kell végigvezetni az utat és szintén számos órát felemészt.

Apropó: autó. Ahogy gyűlik a pénzünk, már vásárolhatunk is ételeket, nem kell azt a kukákból kibányásznunk, sőt idővel a jövedelem egyre kisebb részét kell élelmiszerre költeni, csak úgy, mint a fejlett országokban. Már vehetünk tehát saját járművet, ruhákat, illetve egy lelkes kacsa csapat segítéségével még a házunkat is felújíthatjuk, illetve kibővíthetjük, ám ehhez még a helyi fatelepen is látogatást kell tennünk. A világ pedig egyre inkább tágul előttünk, csak úgy, mint a való életben fiatal korunkban.

Elmehetünk például a városba, ahol irodai munkát is kaphatunk, lesz bankkártyánk, amivel az ATM-ben készpénzt is felvehetünk, helyben lakást is bérelhetünk: egy garzont kevesebb pénzért, vagy egy több szobásat sokkal többért. Itt már felmerül a modern élet egyik legnagyobb dilemmája: maradjunk a házunkban az agglomerációban és onnan járjunk be több időt felemésztve, vagy fizessük a lakbért, cserébe nem kell ingáznunk. Végül elmehetünk egy trópusi szigetre is, ahol nyaralhatunk, de ha úgy tartja kedvünk, akkor hajóversenyeken is elindulva további pénzt nyerhetünk. Ehhez azonban megint csak újabb beruházásokra van szükségünk.

Összességében a kissé bolondos, humoros játék fokozatosan egy élet szimulációvá fejlődik, amelynek során gyermekünk számos már-már életszerű pénzügyi döntést kell, hogy meghozzon, miközben ügyességi játékok gondoskodnak róla, hogy nem fogja megunni ezeket.

Eközben pedig felépít egy komplett egzisztenciát, és egy társadalomból kivetett kukabúvárból egy magas színvonalon élő, autókkal, nagy házzal bíró, nyaralni járó életet rakhat össze. A játék mentes bármifajta erőszaktól, villódzástól és általában szinte mindentől, ami miatt a szülők féltik a gyermekeiket a videójátékoktól. Az egyetlen hátránya a Sneaky Sasquatchnak az, hogy alapvetően egy személyes szimuláció, így családi élményt csak félig-meddig lehet belőle csinálni, esetleg úgy, hogy a testvérek és szülők egymás között váltogatják a napokat, illetve a feladatokat, és közben megbeszélik, hogy mit lenne értelme csinálni az egyes döntési helyzetekben.

Sneaky Sasquatch (RAC7)

Címlapkép: Getty Images