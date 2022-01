Rég nem látott esés, pánik és zűrzavar a tőzsdéken - hogy reagál az internet népe?

Elsősorban az amerikai jegybank közelgő kamatdöntése és az ukrán-orosz konfliktussal kiéleződő geopolitikai kockázatok miatt kifejezetten rossz hangulatú kereskedést láthattunk a mögöttünk álló hetekben a világ tőzsdéin, az esés azonban a múlt héten gyorsult be igazán, a részvények mellett a kriptovalutákat sem kímélték a befektetők. Az öniróniára mindig is hajlamos kisbefektetői közösségek persze ismét fanyar módon reflektáltak a hatalmas mínuszokra amiket a portfólióikban okozott ez a pár nap, cikkünkben összegyűjtöttünk néhány vonatkozó megnyilvánulást.

Meredek esés a tőzsdéken

Elsősorban az ukrán-orosz konfliktus eszkalálódásának köszönhetően és az amerikai Fed kamatdöntésétől való félelem apropóján komoly esést láthattunk a múlt héten a vezető európai és a tengerentúli tőzsdéken, a hangulat egyébként ma sem javul egyelőre.

A kamatemeléstől való félelem miatt a technológiai túlsúlyos Nasdaq index teljesített a legrosszabban a tengerentúlon, idén már közel 12 százalékkal került lejjebb a börze, míg

csak a múlt héten 7,5 százalékos volt a mínusz.

Beindult a mémgyár

A Redditen és Twitteren verbuválódott kisbefektetői közösségek számára kifejezetten fájó lehetett a mögöttünk álló időszak, a mémrészvények mellett ugyanis jellemzően tech-fókuszú érdeklődés alakult ki ezekben a berkekben, és az idei teljesítményeket látva nem meglepő, hogy megremegnek azok a bizonyos gyémántkezek.

Fontos azonban az egészséges önreflexió, a leghírhedtebb kisbefektetői subreddit, a wallstreetbets oldala ismét mém-aranybányává vált, ahogy azt már megszokhattuk a hasonlóan extrém piaci mozgások során (bármelyik irányba). Alapvetően az önirónia és a teljes kétségbeesés kettőse dominálja a közhangulatot, ahogy azt az alábbi top posztok is alátámasztják.

Egyesek azon akadtak ki, hogy "az internetet nem kedvelő 91 éves úr", azaz Warren Buffett és az általa menedzselt Berkshire Hathaway teljesítményben utolérte a koronavírus berobbanásától nézve az akkor rakétaként kilövő, sokak által az egekbe magasztalt és látnoknak kikiáltott sztárbefektető Cathie Wood Ark Investjét,

míg mások egy mozgólépcsővel viaskodó hölgy megpróbáltatásaihoz hasonlították az idei év tőzsdei mechanizmusait (a videó itt tekinthető meg).

Megint mások Matthew McConaughey két különböző filmben mutatott "arcához" hasonlították a tavalyi remekül sikerült és az idei, katasztrofálisan induló évet,

míg önironikus álönbizalom-posztokból sem volt hiány, csak hogy egyet kiemeljünk:

A kriptókat sem kímélik a befektetők

Persze nem csak a tech-részvényeknél (és úgy általában a részvénypiacokon) láthattunk jelentős lefordulást, de

mint a tűztől, úgy menekültek a befektetők a kriptovalutáktól is,

meredek lefordulást láthattunk mind a bitcoinnál,

mind az ethereumnál.

Az esés egyébként közel sem ért véget, ma is folytatódik a lejtmenet. A kriptopiaci vérengzés apropóján többek között Salvador hírhedten bitcoinpárti elnöke, Nayib Bukele vitte a prímet önirónia terén: a kriptovalutát hivatalos fizetőeszközként elfogadtató elnök egy szerkesztett képet tett ki magáról Twitterre, ahol McDonalds-os alkalmazottként mond épp beszédet.

A jelenlegi körülményeket (Fed-döntés és geopolitikai konfliktus) figyelembe véve úgy néz ki, hogy bőven lehet még további tere az esésnek mind a részvénypiacokon és a kriptovaluták esetében is, az ennek ellenére is kitartó (diamond hands!) kisbefektetőktől ezért a továbbiakban is várhatjuk a fentiekhez hasonló megnyilvánulásokat, érdemes lehet tehát követni például a wallstreetbets subredditet.

