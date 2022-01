Részvénypiacok: átszakad a gát az eladók nyomásától?

Hat nap esés egymás után, ez olyan eseménysorozat, amire már nem feltétlenül csak a rövidtávú spekulánsok kapják fel a fejüket. A főbb indexek teljesítménye azonban csak egy viszonylag szűk szeletét mutatja be a teljes részvénypiacnak. A piaci indikátorokat ilyenkor érdemes elővenni, hogy a mélyebb összefüggéseket is feltárjuk. Ezekről mutatunk be kilenc sokat eláruló grafikont, amely arra utal: a múlt hét után jelentősen nőtt annak a kockázata, hogy átszakadóban a gát az amerikai tőzsdéken.