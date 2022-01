A járvány végével az egészségügyet dobják ki először a befektetési alapok a portfoliójukból?

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

A szegmenst érintő, nemrég elindult disztribúciós hullám erejére és koncentráltságára jellemző, hogy a Nasdaq-on a tegnapi 68 éves minimumból 32 jött ebből az egyetlen szektorból, az egészségügyből.

Eközben a két fogyasztói termékekkel foglalkozó szektorból összesen csak 4, az ősz óta erősen volatilitis ipariból 8, és még a mostanában szinte agyonütött technológiából is csak 10 darab 52 hetes mélypont fordult elő. Érdemes tehát megnézni, hogy ha egy kis technikai korrekció után újraindul az esés a részvénypiacon, akkor néhány nagyobb részvény a szektorból mennyire lehet érzékeny minderre. Mint a negyedévek első időszakában gyakran, így most is érdemes megemlíteni, hogy a gyorsjelentések generálta hangulat gyors változásokat okozhat a piacon, így a rövidtávú kockázatok a szokásosnál is magasabbak.