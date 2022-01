A tőzsdei véleménybuborék fogságában: rengeteg pénzbe kerülhet, ha itt ragadsz

A véleménybuborék korunk egyik legnagyobb problémája, amely a társadalom polarizációjáért felelős. A mögöttes okok az emberi gondolkozás tipikus hibáiból származnak, amelyeket a testre szabott közösségi média hírfolyamok jelentős mértékben felnagyítanak. Azonban ezek és a közéletben lévő problémák között az összefüggéseket nem éppen könnyű kimutatni. Hasonló véleménybuborékok azonban jónéhány befektetői szubkultúrában is felbukkannak, és idővel ezek hatásai pénzben mérhetőek lesznek, így még inkább rávilágítanak arra, hogy miért érdemes elkerülni ezeknek a csapdáját és honnan lehet felismerni, ha már belekeveredtünk.

A klasszikus buborék

A tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatban az egyik leggyakrabban emlegetett fogalom a buborék. Azokra a pénzügyi eszközökre szokták ezt alkalmazni, amelyek árfolyama egy spekulációs hullám miatt túl magasra, a fundamentumok vélt értékétől teljesen elszakadt szintekre futott fel. Ebből logikusan következik, hogy a buborék elnevezés lényege az előbb vagy utóbb bekövetkező kipukkanás, ami az árfolyamok gyors zuhanását hozza magával, ahogyan az eladók egyszerre akarnak kiszállni, de vevő alig akad. A kurzus pedig hamarosan visszatér nagyjából a valós értékhez.

Erre volt példa a tulipánhagyma divat Németalföldön az 1600-as években (amelynek jelentőségét ugyan a friss kutatások szerint eddig túlértékeltük, de attól még egy klasszikus buborék történet maradt), a múlt század húszas évei, az arany a hetvenes években. Szintén ide tartozik a dotcom bubble, avagy dotkom lufi az internet elterjedése közbeni, utáni első időszakból, amikor a befektetők gátlások nélkül zsákoltak minden olyan részvényt, amelyek a világháló gyors terjedéséből igyekeztek profitálni, vagy egyszerűen csak a .com domain név szerepelt a nevükben. Hasonló folyamatot figyelhettünk meg 2007-2008 táján az ingatlanpiacon és a kapcsolódó papíroknál, vagy éppen az olaj árfolyamában is. Idővel mindegyik ki is pukkant és hatalmas esésbe torkollt, rengeteg kisbefektetőnek hatalmas veszteségeket okozva.

Az azóta eltelt lassan 14 év során is számtalanszor kiáltottak ki buboréknak egyes részvényeket, ágazatokat és szektorokat, vagy akár a teljes piacot is a véget érni nem akaró emelkedés miatt, amit ugyan pár hétre megakasztott a pandémia kitörése, de az újabb pénzesőnek köszönhetően még nagyobb fokozatra kapcsolt a trend, és soha nem látott szintekre ugrott a részvények többsége.

Eközben felnőtt egy generáció, amelyik soha nem látott igazi medvepiacot,

és bár nagy esést tapasztalhattak ugyan átmenetileg, ebből azt tanulták meg, hogy a piacot úgyis megmenti Uncle Sam, vagy inkább a FED, de leginkább mindketten, kéz a kézben járva. (Abban, hogy most melyik eszközben van vagy nincs jelenleg (!) buborék, ebben a cikkben nem szeretnék állást foglalni, csupán egy fontos jelenségre szeretném felhívni a figyelmet.)

Nagyon érdekes ugyanakkor, hogy napjaink egyik legfontosabb társadalmi jelenségét ugyanezzel a kifejezéssel illetik.

Ezt hívják véleménybuboréknak (angolul talán még találóbb a filter bubble kifejezés). Ennek lényege az, hogy az emberek az interneten, azon belül is elsősorban a közösségi médiában olyan hírforrásokat követnek, amelyek az ízlésüknek, ideológiájuknak, véleményüknek megfelelő.

Az olyan cégek, mint a Facebook (ma már Meta Platforms) nem éppen transzparens algoritmusokat vélhetően úgy optimalizálták, hogy az a lehető legtöbb interakciót, követést, kattintást és hírfolyam használatot erősítse, hiszen közvetve vagy közvetlenül a vállalatnak ebből van a bevétele. Az ingyenesség csupán illúzió, a hiszen az időnkkel, a figyelmünkkel, a ránk zúduló reklámtömeg utáni vásárlásokkal és a véleményünk fokozatos további torzításával igenis fizetünk a hasonló platfromok használatáért.

A világ, ahol mindig nekünk van igazunk

Az egyes felhasználók, miután csak a hozzájuk közelálló híreket és gondolatokat olvassák, egyre inkább meggyőződnek eredeti vélekedésük igazáról, sőt egyre inkább radikálissá válhatnak, hiszen folyamatosa megerősítést kapnak saját meglátásaikról. Ezáltal egyre inkább elveszik a kritikus gondolkodásra való motiváció, illetve akár annak képessége is, és így a hamis híreket is könnyebben hihetik el. Az emberek véleménybuborékba kerülnek. Ez pedig a társadalom egyre durvább polarizációjához, kettészakadásához vezet, ahol a két tábor nemcsak nem érti, hogy miért gondolkodnak másként az ellenkező térfélen, de nem is nagyon találkozik velük az online térben, ami ma már életünk jelentős részét kiteszi. Az értetlenség mögött pedig felbukkan a frusztráció és a gyűlölet, ami még inkább eltávolítja egymástól a feleket.

Szinte vég nélkül lehetne sorolni a megosztottságot a társadalmi, politikai életből. Láthatjuk például a feltörő gyűlölethullámot szinte minden országban a választói megosztottságnál. Az a tény, hogy sokan azt hiszik még mindig, hogy a koronavírus nem létezik, vagy kifejezetten vakcinaellenesek, nem kis részben a véleménybuborékoknak köszönhető. Sőt, ne legyenek illúzióink: még a tudományra hallgató, vakcinapártiak is gyakran hajlamosak magukat a nekik tetsző hírek és hírforrások bűvkörébe zárni, akaratlanul is, amelynek ugyan sokkal kisebbek a veszélyei, de következmények itt is lehetnek rosszak, például ha a beoltottságunk tudatában hátradőlünk, és nem vesszük figyelembe, hogy a mutációk részben új helyzetet is teremthetnek.

Fontos megemlíteni, hogy az ellenirányú tényekre és véleményekre érzékeny világunkban nemcsak az online térben láthatjuk annak a jeleit, hogy az emberek inkább megpróbálják kizárni a nekik nem tetsző információkat, mintha azok nem is léteznének. Állami és oktatási intézmények is egyre gyakrabban vesznek részt a folyamatban, néha akaratlanul, de olykor aktív résztvevőként és az események alakítóiként. Nem is ritkán fordul elő, hogy egyes kifejezések említése implicit vagy explicit módon betiltásra kerül, elsősorban olyan országokban, ahol nem biztosítottak az alapvető emberi jogok, köztük a szólásszabadság, de néha még, fejlett demokráciákban is, legalábbis az érzékenyebb témakörök esetén. Az egyetemeken vagy egyéb közösségben pedig ún. safe space-eket hoznak létre, amelyek olyan fizikailag meglévő területek, termek, rendezvények, ahol esetenként még a normális, konstruktív kritikára sincs lehetőség, nehogy megbántódjon valaki.

A jelenség annyira fontossá vált a közéletben, hogy a Forbes 2017-es cikkében egyenesen az év kifejezésének választotta a filter bubble-t, a helyzet pedig azóta nem sokat változott.

Továbbra is látható a kritikai gondolkodás hanyatlása, a polarizáció a társadalomban, ami néha egészen szélsőséges jelenségekhez vezet.

Ezek a következmények azonban a legtöbbször közvetettek és még mindig nem áll rendelkezésünkre elegendő tudás, adat arról, hogy milyen szoros az összefüggés a véleménybuborékok, és a belőlük következő problémák között.

Így például nem tudjuk még statisztikai eszközökkel sem megtippelni, hogy hányan haltak meg amiatt koronavírusban, mert nem voltak hajlandóak ellenvéleményt meghallgatni, esetleg ezekkel nem is nagyon találkoztak. Fogalmunk sincs, hogy társadalmi közmegegyezés híján el nem fogadott törvények, mennyire köszönhetőek a polarizációnak, mennyire vezethetőek vissza a véleménybuborékok miatti széthúzásnak, és ezek miatt milyen anyagi vagy emberi kár keletkezett.

Van azonban egy olyan terület, amelyről a filter bubble kapcsán nem beszélünk, pedig az egyik legszembetűnőbben itt jelenik meg, és a hatásai nagyon is megfoghatóak, legalábbis egy idő után. Ezek pedig a befektetők szubkultúráiban található tőzsdei véleménybuborékok.

Ez a buborék nem az a buborék

Fontos leszögezni, hogy amíg a klasszikus tőzsdei lufik esetén a kifejezés lényege az, hogy a jelenség kipukkanáshoz vezet, addig a véleménybuborékoknál a bezártság, elzártság, az ellenkező tények és vélekedések teljes kizárása van a háttérben. Mégis, itt (!) a két jelenség kéz a kézben jár, és szerencsés egybeesés a magyarázat szempontjából, hogy ugyanazzal a képpel írják le őket.

A tőzsdei véleménybuborékok sokáig azért voltak kevéssé a szemünk előtt, mert a társadalmiakkal és politikaiakkal szemben ennek nemigen láttuk a negatív következményeit.

A lelkes és rendszerint fiatal kisbefektetők egy jó része vígan és kontroll nélkül vásároltak, illetve az esetleges korrekciókba is magabiztosan belevettek, hiszen igazi és tartós visszaesést még nem tapasztaltak. Senkit sem érdekelt néhány fórumokon vitatkozó igazságosztó kivételével, hogy mennyire szelektíven kapják meg, vagy szűrik az információkat. Mostanában azonban ennek a jelenségnek is előtűnnek a hátrányai, ami növeli a feszültséget a piaci szereplőkben.

Nézzünk meg három pénzügyi eszközt, ahol a tőzsdei véleménybuborék (ami nem feltétlenül azonos a klasszikus tőzsde lufival) jelensége egyértelműen megfigyelhető volt és mostanában komoly fejtörést okoz azoknak, akik ebbe a csapdába beleestek:

Mémrészvények. A jelenség már eleve egy közösségi oldalról indult, igaz egy olyanról, ahol az algoritmusokra nem igazán jellemző a manipuláció, szemben például a Facebook-kal. A Reddit-en szerveződő közösség ügyesen vette észre a nagy short állományban rejlő lehetőségeket, és egy hedge fund ellen, éppen az ő ágazatuk által használt fegyvert használta fel. A jelenség azonban gyorsan átcsapott egy elitellenes mozgalomba, ahol a kisbefektetők őszintén hitték, hogy ha vásárolnak egy máskülönben kifutott, már nem növekedési szakaszban lévő, esetleg csúnyán eladósodott vállalat részvényeiből, akkor azzal a gazdagoktól veszik el a pénzt. A rengeteg tapasztalatlan kisbefektető így bőven túlárazva vásárolt a Gamestop, AMC és hasonló papírokból, miközben élesen visszautasítottak mindenféle intelmet az árazással kapcsolatban. Már régen nem a hedge fund-ok ellen küzdöttek, hanem egymásnak dobálták tovább a forró krumplit, miközben árnyékokat üldöztek. Amikor tavaly, szinte napra pontosan egy éve írtam erről egy cikket, jó pár olyan levél érkezett, ami engem vádolt meg azzal, hogy valamiféle összeesküvés részese vagyok, csak azért mert fel mertem hívni a figyelmet a túlértékeltségre és a jelenség veszélyes oldalára. Ha lassan is, de buborék már jórészt leeresztett és a véleménybuborék hangja sem olyan nagy már mint egy éve.

A cég sok szempontból forradalmasította az autóipart (és egy kicsit a megújuló energia termelést, illetve tárolást is) és egy egészen érdekes kék óceán stratégiával lett sikeres. Mivel a termékek és szolgáltatások ügyesen lettek felépítve a felhasználói élményre, hamar kötődés, sőt: életérzés alakul ki. Az autót vásárlók, vagy az ez iránt rajongók pedig átviszik érzelmeiket a befektetések területére is. Ott van továbbá az a vélekedés (amely valamelyest egyébként igaz), hogy ez a cég kevésbé szennyezi a környezetet, ami szintén egy plusz érzelmi hajtóerőt adhat és a jó szándék ellenére kizárhatja a racionális gondolkozást részben vagy egészben. a személyi kultuszt tápláló, igazi rajongók, a részvényárfolyam kapcsán pedig mindig van egy újabb szint, ahol még magasabb árazást tudnak megindokolni a rajongók. Bitcoin és egyéb kriptoeszközök. A zárt közösség talán éppen itt fajsúlyos a leginkább, így a véleménybuborék kialakulása is itt történik meg a legnagyobb eséllyel az egyes kisbefektetők esetén, hiszen egy teljesen önálló eszközosztályról van szó. Itt a mögöttes sztorit a decentralizáció, a központi bankok és általában a klasszikus pénzvilág elleni - részben egyébként érthető - narratívái adják.

Mivel a pénzügyi piacok egy-egy sok szereplős, dinamikusan változó, nemlineáris, folytonos visszacsatolásokkal teli rendszerek, ezért az senki sem tudhatja, hogy például egy hónap múlva mennyi lesz a Tesla részvény, vagy a bitcoin árfolyam. Egy befektető csak forgatókönyveket állíthat össze a lehetséges eseménysorozatokról, és ezekhez valószínűségeket rendelhet. Azonban

ha valaki egy véleménybuborékba zárja magát, azzal eleve kizár egyes negatív kimeneteleket, vagy ha mégis figyelembe veszi őket, hajlamos lesz ezek esélyét jelentős mértékben alulsúlyozni.

Ez velem nem fordulhat elő. Vagy mégis?

A csapdába sokkal könnyebb beleesni, hiszen a folyamat jórészt tudat alatt, az érzelmeinkre játszva, fokozatosan és alattomosan épül fel. Tudom, mert ez velem is megtörtént. Kimászni sem könnyű belőle, hiszen meglévő és sokszor hangoztatott meggyőződésünket feladni nagy elhatározás kérdése, és

az emberi elme már csak olyan, hogy erre a legkevésbé hajlamos, a kialakult véleményünkhöz a legvégsőig ragaszkodunk.



Vannak azért jelek, amelyek arra utalnak, hogy részben vagy egészben máris egy tőzsdei véleménybuborékba szorultunk, amellyel egy valós árfolyam lufit is táplálhatunk akár. Néhány példa:

Csak adott véleményt fogadunk el és hever érzelmeket vált ki belőlünk, ha ellenvéleménnyel találkozunk.

és hever érzelmeket vált ki belőlünk, ha ellenvéleménnyel találkozunk. Egyes cégvezetők, vagy influencer körüli személyi kultuszt magával ragad minket. Minden lépésüket és posztjukat követjük, rendszeresen megosztjuk, és a véleményével akkor is egyetértünk, ha a saját vállalatától, szakterületétől messzire elvándorolva hangoztatja azt. Elon Musk és El Salvador vezetője, Nayib Bukele erre kiváló példát jelentenek.

Minden lépésüket és posztjukat követjük, rendszeresen megosztjuk, és a véleményével akkor is egyetértünk, ha a saját vállalatától, szakterületétől messzire elvándorolva hangoztatja azt. Elon Musk és El Salvador vezetője, Nayib Bukele erre kiváló példát jelentenek. Gyakran keveredünk akár személyeskedésig fajuló komment háborúkba vagy offline vitákba, és hevesen érvelünk az általunk választott eszköz, részvény mellett, minden ellenvéleményre, nekünk nem tetsző adatra kegyetlenül lecsapunk.

és hevesen érvelünk az általunk választott eszköz, részvény mellett, minden ellenvéleményre, nekünk nem tetsző adatra kegyetlenül lecsapunk. Ha egy ellenvéleményt tartalmazó cikket olvasunk, akkor gúnyos beszólásokkal teli, hosszú, idegeskedő levelet küldünk az adott hírportálnak. Sőt, még inkább a tőzsdei véleménybuborékba húzzuk vissza magunkat azzal is, ha hangosan bejelentjük: az adott oldalt soha többé nem vagyunk hajlandóak követni többé. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a régóta bejáratott, komoly szervezettel és szakmai munkával bíró híroldalaknál, külön emberek foglalkoznak a kommentekkel és olvasói levelekkel, így ha valaki nem kifejezetten a konstruktív kritika eszközével él, akkor vitriolos véleménye valószínűleg el sem fog jutni az adott cikk szerzőjéig vagy bármilyen szerkesztőig.)

az adott hírportálnak. Sőt, még inkább a tőzsdei véleménybuborékba húzzuk vissza magunkat azzal is, ha hangosan bejelentjük: az adott oldalt soha többé nem vagyunk hajlandóak követni többé. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a régóta bejáratott, komoly szervezettel és szakmai munkával bíró híroldalaknál, külön emberek foglalkoznak a kommentekkel és olvasói levelekkel, így ha valaki nem kifejezetten a konstruktív kritika eszközével él, akkor vitriolos véleménye valószínűleg el sem fog jutni az adott cikk szerzőjéig vagy bármilyen szerkesztőig.) Belépünk a releváns Facebook, Reddit, egyéb csoportokba, de ha ott különvélemény fogalmazódik meg, akkor eleinte vad vitákba keveredünk, majd felmerül bennünk akár a kilépés, akár a kizáratás lehetősége csak azért, hogy ne kelljen az ott látottakkal, hallottakkal a későbbiekben sem szembesülnünk.

csak azért, hogy ne kelljen az ott látottakkal, hallottakkal a későbbiekben sem szembesülnünk. Ha nekünk nem tetsző írással, videóval, hanganyaggal találkozunk, akkor a tartalmi kritika helyett annak forrását kezdjük ki és különféle összeesküvés elméleteket kezdünk gyártani arról, hogy az illetőt vagy az általa képviselt céget ki fizette le.

és különféle összeesküvés elméleteket kezdünk gyártani arról, hogy az illetőt vagy az általa képviselt céget ki fizette le. Van olyan régi barátunk, fontos munkatársunk, családtagunk, aki nem ért egyet velünk, és akivel az utóbbi időben már nem is szívesen találkozunk, esetleg meg is szakítottuk vele a kapcsolatot.

Mégis honnan származik mindez és mit tehetünk ellene?

Hangsúlyozom, hogy mivel nincs elegendő adatunk arról, hogy a közösségi média milyen módon képes felnagyítani rosszabb ösztöneinket és elszeparálni minket az eltérő érvektől is információktól. Így pontos és elegendő adatunk, illetve tudományos alapunk nincs arra, hogy meg tudjuk válaszolni, hogyan és miért alakul ki egy tőzsdei véleménybuborék. Sejtéseink azonban vannak, és a válaszokat minden bizonnyal a pénzügyi viselkedéstanból is ismert heurisztikák között kell keresni:

Kognitív disszonancia redukció. Lehet, hogy a befektető valahol úgy gondolja, hogy az új információk birtokában a korábbi vélekedése egy részvény árazása kapcsán már nem állja meg a helyét, de ezzel egy belső feszültséget él meg, és nem viseli jól hogy nem volt igaza. Ezért valamilyen más okot, érvet keres azzal kapcsolatban, hogy miért is volt mégis igaza. Ha valaki szerint Elon Musk a világ megmentője és egy élő szent, majd azt látjuk, hogy a neki nem szimpatikus thai gyerekeket mentő búvárt szexuális bűnelkövetőnek nevez, meggyőzzük magunkat, hogy az illető talán tényleg az, hiszen a Tesla vezére tévedhetetlen.

Lehet, hogy a befektető valahol úgy gondolja, hogy az új információk birtokában a korábbi vélekedése egy részvény árazása kapcsán már nem állja meg a helyét, de ezzel egy belső feszültséget él meg, és nem viseli jól hogy nem volt igaza. Ezért valamilyen más okot, érvet keres azzal kapcsolatban, hogy miért is volt mégis igaza. Ha valaki szerint Elon Musk a világ megmentője és egy élő szent, majd azt látjuk, hogy a neki nem szimpatikus thai gyerekeket mentő búvárt szexuális bűnelkövetőnek nevez, meggyőzzük magunkat, hogy az illető talán tényleg az, hiszen a Tesla vezére tévedhetetlen. Anchoring. Az emberek hajlamosok “lehorgonyozni” valamilyen a vélemény kialakításának korai szakaszában érkező információra, adatra, álláspont mellett, ami a későbbi vélekedéseket is befolyásolja, hiszen annak fenntartása során mindig visszatekintünk a kezdőpontra. Ha egy ismerősünktől hallunk először egy kicsit részletesebben a kriptodevizákról, aki lelkesen mesél nekünk erről az eszközosztályról, és mi hiszünk neki, akkor később nem valószínű, hogy az ellenkezőjéről meg fognak minket győzni.

Az emberek hajlamosok “lehorgonyozni” valamilyen a vélemény kialakításának korai szakaszában érkező információra, adatra, álláspont mellett, ami a későbbi vélekedéseket is befolyásolja, hiszen annak fenntartása során mindig visszatekintünk a kezdőpontra. Ha egy ismerősünktől hallunk először egy kicsit részletesebben a kriptodevizákról, aki lelkesen mesél nekünk erről az eszközosztályról, és mi hiszünk neki, akkor később nem valószínű, hogy az ellenkezőjéről meg fognak minket győzni. Availability. Azokra az információkra hozunk meg fontos döntéseket, amelyek gyorsan és könnyen rendelkezésünkre állnak, és gyakran fel sem merül bennünk, hogy a valóságnak egy - adott esetben kifejezetten szűk - szeletét látjuk csupán. Pedig egy kicsit körbenézve leeshetne, hogy még bőven van olyan forrás, ami hozzáadott értéket képviselne az általunk kialakított rendszerben. A közösségi média hírfolyam különösen erősen rájátszik erre, hiszen azonnal és ingyen a rendelkezésünkre áll, továbbá arra ösztönzi a tudat alattinkat, hogy ne is lépjünk ki a bűvköréből. Így ha már befektetésünk elején csak azokat a Twitter fiókokat kezdjük követni például, amelyek kripto eszköz vásárlásra bízatnak, akkor később is elsősorban ezekre fogunk támaszkodni, egy-egy piaci mozgás magyarázatát keresve.

Azokra az információkra hozunk meg fontos döntéseket, amelyek gyorsan és könnyen rendelkezésünkre állnak, és gyakran fel sem merül bennünk, hogy a valóságnak egy - adott esetben kifejezetten szűk - szeletét látjuk csupán. Pedig egy kicsit körbenézve leeshetne, hogy még bőven van olyan forrás, ami hozzáadott értéket képviselne az általunk kialakított rendszerben. A közösségi média hírfolyam különösen erősen rájátszik erre, hiszen azonnal és ingyen a rendelkezésünkre áll, továbbá arra ösztönzi a tudat alattinkat, hogy ne is lépjünk ki a bűvköréből. Így ha már befektetésünk elején csak azokat a Twitter fiókokat kezdjük követni például, amelyek kripto eszköz vásárlásra bízatnak, akkor később is elsősorban ezekre fogunk támaszkodni, egy-egy piaci mozgás magyarázatát keresve. Familiairity. Ha túl sok információt kapunk - és a pénzügyi piacok során ez garantált - akkor igyekszünk azokhoz az általunk már ismert adatokhoz és érv rendszerekhez ragaszkodni, amelyeket már ismerünk. Így hiába érkezik meg a postafiókunkba egy DCF-modellen alapuló elemzés valamelyik mémrészvényről, továbbra is ragaszkodunk az általunk már megszokott, shortosokat kivéreztető narratívához, akár még akkor is, ha a short állomány már jelentős mértékben lecsökkent.

Ha túl sok információt kapunk - és a pénzügyi piacok során ez garantált - akkor igyekszünk azokhoz az általunk már ismert adatokhoz és érv rendszerekhez ragaszkodni, amelyeket már ismerünk. Így hiába érkezik meg a postafiókunkba egy DCF-modellen alapuló elemzés valamelyik mémrészvényről, továbbra is ragaszkodunk az általunk már megszokott, shortosokat kivéreztető narratívához, akár még akkor is, ha a short állomány már jelentős mértékben lecsökkent. Social proof, illetve herding. Különösen kezdő, tapasztalatlan befektetőkre igaz, hogy keresik az igazodási pontokat és a közösség, amihez csatlakoznak, ahová szeretnének beilleszkedni ebben iránymutatásul szolgál. Itt pedig már az egyének véleménye a teljes csoport elkötelezettségét az adott pénzügyi eszköz felé megerősíti, ami egyben gyengíti azt az igényt, hogy a közösségen kívüli elemzések és vélekedések is a látómezőnkbe kerüljenek.

Mindezen hatások tömegeket érintve olyan következményeket von magával, amiket most is látunk, számos korábbi mánia részvény vagy kriptoeszköz nagy zuhanásával. A közösségi média, az ismeretségi körünk tele van frusztrált, dühös emberekkel, akik összevissza csapkodnak a veszteségeik láttán, és gyakran még mindig nem értik, hogy mennyi fontos információt zártak el maguk elől.

Mivel ezek általános jelenségek és kisebb-nagyobb mértékben minden embert érintenek, akinek van lelke, ezért egyelőre azt sem tudjuk, hogy a folyamat ellen hogyan lehet védekezni, hiszen itt egyedi és kevésbé központi problémakörről van szó.

Annyit tehetünk csupán, hogy figyeljük magunkat és ha a fenti jeleket tapasztaljuk magunkon, igyekszünk magunkra erőltetni olyan hírforrásokat, amelyek több oldalról világítanak meg egy-egy jelenséget, eszközt és piacot.

Nem lesz könnyű, de ha sikerül, akkor talán nem kerülünk bele egy olyan buborékba, amelyből aztán egy másik, anyagilag is megterhelő lufiban találjuk magunkat.

Címlapkép: Getty Images