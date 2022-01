Diófa: a bizonytalanság magas, de már érdemes lehet a részvénykitettséget növelni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A 2022-es év első hetei részvénypiaci korrekcióval és óriási szektorrotációval indult. A fejlett részvénypiacok közül elsősorban az amerikai indexek teljesítettek rosszul, míg szektor szinten a technológiai szektor alulteljesítése volt szembetűnő. Az év eleji történések mögötti legfontosabb ok az amerikai jegybank (Fed) várható szigorítási ciklusa állt. A múlt heti kamatdöntő ülésen ráadásul világossá vált, hogy a Fed határozottan elkötelezett a kamatemelések mellett, ami a piac várakozások alapján idén akár négy-öt alkalommal is megtörténhet és még jövőre is folytatódhat. Ráadásul a Fed mérlegének a leépítése is egyre inkább előkerül a döntéshozók gondolkodásában. Bár ennek konkrét időpontja még nem ismert, de Powell elnök jelzései alapján a leépítés üteme gyorsabb lehet, mint legutóbb volt. Ennek fényében nem csoda, hogy éppen azok a részvények estek legjobban, amelyek értékeltsége magas és árfolyamnövekedésüket az utóbbi időben leginkább a likviditás bővülése hajtotta.

Bár a részvénypiac az évet kifejezetten rosszul kezdte (Nasdaq 100 -11%, S&P 500 -7%), ez egyben érdekes lehetőségeket is tartogathat az év hátralévő részére. Bár a Fed már elkezdte a szigorítást, de a monetáris kondíciók így is meglehetősen lazák még és a profitdinamika még mindig bőven átlag feletti (9% körüli az USA-ban). Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a mostani korrekció után a részvénypiac emelkedése várható, ezért indokolt a részvénypiaci kitettség növelése, akár a készpénzállomány csökkentésén keresztül is. Ezzel együtt azonban a hosszú hozamok emelkedése is várható, ezért azokat a szektorokat érdemes előtérbe helyezni, amelyek értékeltsége nem magas, jó árazási képességgel rendelkeznek és/vagy akkor teljesítenek felül, amikor a profitdinamika magas.

Emiatt szektorszinten elsősorban a pénzügy és az energiaágazatok teljesíthetnek felül, de az ipar és a napi fogyasztási cikkek lehetnek érdekesek. Utóbbi bár érzékeny a hozamok emelkedésére, de historikusan jól teljesít, ha erősödik a dollár, magas az infláció és az átlaghoz képest magasabb a bizonytalanság. A szektorrotáción túl érdemes regionális szinten is diverzifikálni és a korábbi USA felülsúlyt, Európa felülsúlyra cserélni. Ennek oka, hogy Nyugat-Európában a technológia szektor súlya kisebb az indexekben, még nincs érdemi monetáris szigorítás és átlagosan az értékeltségek is érdemben alacsonyabbak, mint az USA-ban. Végül, pedig ha a pénzügy és energia ágazatok felülteljesítenek, akkor érdemes azokat az indexeket előnyben részesíteni, amelyekben ezek részesedése legmagasabb, ezek pedig például a közép-kelet-európai régióban találhatóak."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.