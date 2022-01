KBC: összességében megérheti még részvényekbe fektetni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"A fejlett piacokról érkező legutóbbi makrogazdasági mutatók továbbra is pozitív növekedési momentumra utalnak. Az omikron koronavírus variáns negatív hatásai már tetten érhetők az adatokban, de arra számítunk, hogy ez a hátráltató tényező csak átmeneti, és viszonylag gyors lesz. Az infláció továbbra is magas szinteken áll világszerte, de várakozásaink szerint az év hátralévő részében fokozatosan csökkenő pályára állhat. Az infláció csökkenését azonban hátráltathatja az energia árak magas szinten ragadása, mivel az erős kereslet, a kínálati oldalon tapasztalható elakadások és a geopolitikai feszültségek növekedése mind a tartósan magasabb energiaárak felé mutatnak. Ennek megfelelően a jegybankoknak is reagálniuk kell, azonban eltérő ütemű jegybanki válaszokra számítunk a különböző régiókban. Elsőként az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed léphet kamatemelésekkel és a mérlegfőösszegének csökkentésével. Az Európai Központi Bank idén még kivárhat a kamatemelésekkel, míg Kínában akár további monetáris lazító lépések is elképzelhetők a gyengélkedő gazdaság támogatására. Összességében az erős gazdasági háttér, a bővülő vállalati profitok és a szigorodó, de még mindig támogató jegybanki és költségvetési intézkedések továbbra is kedvező környezetet teremthetnek a részvénypiacok számára. A növekvő kockázati tényezők miatt azonban idén a korábban megszokottnál nagyobb ingadozásokra kell készülnünk, amit az év első hónapjában tapasztalhattunk is.

Ebben a helyzetben, kihasználva a kedvezőbb beszállási lehetőségeket, a hosszú távú súlyhoz képest kis mértékben megemeltük a portfólióink részvénykitettségét. A részvény-kitettségen belül régiós szinten felülsúlyozzuk az európai, míg alulsúlyozzuk a latin-amerikai és a csendes-óceáni térség piacait. A szektorokat tekintve kedveljük az ipari-, a pénzügyi- és az energia-szegmens vállalatainak részvényeit, míg a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a napi fogyasztási cikkeket előállító, a közszolgáltató és az ingatlan-cégek papírjaiból.

A kötvények terén a hozamemelkedés folytatódhat, ezért továbbra is alulsúlyozzuk ezt az eszközosztályt, azonban a hazai kötvények esetében a jelentős hozamemelkedés után már kissé csökkentettünk az alulsúly mértékén."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.