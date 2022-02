Az Amazon fizet a raktárosainak, hogy luxus lakóautóban élhessenek

A munkaerő megtalálása és megtalálása egyre komolyabb kihívásokat jelent szinte minden vállalat számára, különösen az olyan cégek esetén, mint az Amazon, amelynek a logisztikai központjaiban kemény és nehéz munka vár az emberekre, a nagy verseny miatt a fizetés sem éppen fényes, és a szezonalitás miatt nagy rugalmasságra is szükség lenne.

Az Amazon az elmúlt bő két évtizedben szinte teljesen letarolta a netes kiskereskedelmi piacot, a hatékony, gyors, online kiszállítás révén. A cég árbevétele egy év alatt immáron közelíti az 500 milliárd dollárt, és bár ennek egy része már jó ideje nem a klasszikus internetes rendelésekből jön - csak a szintén domináns felhőszolgáltatások egyetlen negyedév alatt 17 milliárd dollárt hoztak - még így is elképesztő számokat láthatunk tőlük.

Az ecommerce piacon a részesedésük 367 milliárd dolláros éves bevétellel mostanra meghaladja a 40%-ot, és bár a forgalom növekedése még mindig 15% körüli évente, a tortából való szelet már alig nő, egyetlen év alatt csupán 1%-kal.

Ez egyébként a héten közzétett, friss gyorsjelentésből is jól látszik. Érdekesség, hogy a sokkal inkább a még mindig a fizikailag is létező, főleg hipermarketekre építő Wal-mart mostanra már mintegy 5%-kal múlja felül az online óriás bővülését. Lemaradása így is tetemes, hiszen piaci részedése éppen hogy csak meghaladja a 7%-ot, jelezve az Amazon lassabb növekedése ellenére is fennálló szédítő előnyét.

A cég mostanra éppen a mérete miatt küzd számos kihívással. Az egyik ezek közül a munkaerő megtalálása a logisztikai központokba, amelynél jó pár kérdés és nehézség felmerül:

A munka amúgy is lélekölő, hiszen egy hatalmas, szürkés-sárgás, folyamatos alapzajjal rendelkező csarnokban kell fáradhatatlanul kódokat leolvasni, árukat és csomagokat ellenőrizni és azt a megfelelő részre eljuttatni.

Az utóbbi években az Egyesült Államokban is fellépett a munkaerőhiány, ami az egyébként is sok kritikát kapó munkahelynek ugyancsak érthető problémákat okozott.

Ahhoz, hogy az Amazon ezeknek a speciális kihívásoknak megfeleljen és megőrizze a piaci részesedését, valamint a felhasználók többé-kevésbé meglévő elégedettségét, számos lépést igyekeztek megtenni. Ennek egyik üde színfoltja az Amazon Camperforce programja, amely egy nagyon speciális szegmenst céloz meg az amerikai lakosságból.

A nagy távolságok, a széles utak, a viszonylag olcsó üzemanyag és a relatív jólét nagy táptalajt ad az országban a lakóautók használatának. Ezek többsége ráadásul méretét tekintve is jóval meghaladja az Európában ismert hasonló járművekét. Amíg az öreg kontinensen egy tipikus lakóautó hossza 6,4 méter, addig az Egyesült Államokban ez majdnem 50%-kal nagyobb, 9,1 méter. Számos olyan RV, vagyis Recreational Vehicle szeli a tengerentúli utakat, amelyek már-már egy önálló otthonként is megállja a helyét. Az olyan gyártók, mint a Winnebago, vagy a Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathaway tulajdonában lévő - inkább lakókocsikra szakosodott - Forest River itteni szemmel elképesztő méretű és kényelmet nyújtó járműveket ont ki magából.

Egy 12 méter hosszú luxus lakóbusz belseje (Getty Images)

Amerikában a statisztikák ezzel kapcsolatosan egészen lenyűgözőek:

Közülük 25 millióan rendszeresen használják is ezeket egy-egy hosszabb útra, legalább évente egyszer.

Az elmúlt 10 évben a lakóautó eladások értéke megduplázódott.

Összesen mintegy egy millió olyan ember rója az Egyesült Államok útjait, aki teljes életstílusát a lakóautózásra váltotta fel. Azaz nincs saját háza vagy esetleg lakása (ritkább esetben ha van is, nem használja aktívan, esetleg kiadja), hanem a saját RV-jében él, és rendszeresen váltja azt a helyszínt, kempinget, ahol éppen lakik.

Ez utóbbi embereknek egy részét a kényszer vezérelte erre a megoldásra: elvesztették a megélhetésüket, nem tudták fizetni a jelzáloghitelt és kénytelenek így meghúzni magukat. Erről szól a tavaly Oscar-díjat kapott Nomadland című film is, amelyben a főszereplő, az alakításáért szintén az elismerést bezsebelő, valóban nagyon profi Frances McDormand által alakított karakter is részben az Amazonnál dolgozik.

Sokan vannak azonban, akik beleszerettek ebbe az életformába, a szabadság mámorító érzésébe, hogy megvan a lehetőségük: minden nap máshol keljenek fel. A többségük középosztálybeli, nincsenek alapvető megélhetési gondjaik, hiszen egy sok százezer dolláros, kerekeken guruló, meglepően kényelmes otthont is meg tudtak vásárolni, és a tetemes üzemeltetési költségeket is állni tudják.

Annyi félretett pénzük azonban nincs, hogy ez azt életstílust hosszú évekig finanszírozni tudják. Őket célozta meg egészen zseniálisan az Amazon, amely révén több legyet is ütött egycsapásra.

A vállalat a logisztikai központjai közelében számos kempinggel, ingatlantulajdonossal szerződött le, akik helyet biztosítanak a lakóautók, lakókocsik számára, amit az Amazon programjában részt vevő munkavállalók részére. A cég viszonylag komoly havi költségkeretet is biztosít nekik (számára is kedvezőbb adózást elérve), amit kifejezetten a helyszínen lévő kiadásokra fordíthatnak: úgy mint a vízbekötés díja, a terep bérlése, a kempingben lévő szolgáltatások igénybevétele. Az Amazon lehetőséget biztosít arra, hogy ezek az emberek idénymunka jelleggel is részt vegyenek a programban, például az év végi nagy hajtás idejére, és a könnyű mobilizálhatóságuk miatt ez nekik nem jelent problémát. Ráadásul ez éppen egy hideg időszakra esik, amikor a lakóautózás azért nem okoz akkora élményt.

Mindez rugalmas lehetőséget ad a munkaerő pótlására az Amazon számára, és szintén flexibilitást ad a lakóautósok kezébe is, akik csak pár hónapig dolgoznak, könnyen átcuccolnak az éppen nyitva álló helyszínre és a kapott pénzből sokkal könnyebben fenntarthatják ezt az életstílust, az év többi részében akár szabadon utazgathatnak.

Amikor a szezonban vannak, akkor viszont mind a szükséges pénz miatt, mind a munka mennyisége miatt keményen odateszik magukat: túlórákat, éjszakai műszakokat vállalnak, amiért a cég több pénzt fizet, hiszen ez a lehetőség számukra is megoldja a gyors kiszállítási igény miatti problémájukat. Bár a munka kissé lélekölő, sokkal könnyebb kibírni, ha az ember tudja: évente csak pár hétig, hónapig kell azt elvégeznie, és utána várja őket a jól megérdemelt szabadság.

Az Amazon egyik logisztikai központja. (Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/Getty Images)

Bár mindez jól hangzik, a jó pár éve Amazon Camperforce program megítélése munkavállalói oldalról azért még így is vegyes. Sokan panaszkodnak a nehéz munkakörülményekre, a kempingek minőségére, a nem éppen magas óradíjra, vagy arra, hogy a vállalat nemrég a költségfizetési struktúra átalakítása miatt egyes, inkább szólóban utazó lakóautósokra jóval nehezebb helyzetet teremtett. A többség azonban a nehézségek ellenére is időről időre visszatér az idénymunkára, még ha más és más helyszínekre is kell utaznia emiatt.

A híresen hatékonyság fetisiszta és profitéhes vállalat így képes volt egy sajátos, de összességében mégis kölcsönösen hasznos együttműködést kialakítania egy tőle egyébként merőben idegen szubkultúrával.

Ahogyan az ecommerce és a munkaerőpiac fejlődik és változik, úgy egyre inkább valószínű, hogy a hasonlóan rugalmas megoldások egyre inkább előtérbe kerülnek majd.

Címlapkép: Az Amazon Camperforce programjában második éve dolgozó Chip Litchfield és felesége, Penny Brink a lakóautójuk előtt. (Getty Images/Washington Post)