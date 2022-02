Hatalmas szakadék tátong a német részvénypiac előtt

Bár a német részvénypiac vezető indexe, a nemrég át is alakított DAX az évet a mindenkori zárócsúcs beállításával kezdte, azóta sok víz folyt le a Rajnán és a hangulat a Frankfurtban is sokat változott. Ahogyan a nemzetközi tőzsdéken is komoly mértékű visszarendeződés zajlott le, úgy a precíz futballnemzet árfolyamai is dél felé vették az irányt. Az esés azonban a tavaly egy ideig még masszívan felülteljesítő piacot a vártnál mélyebben érintette, és alig egy hónap leforgása alatt közel 8%-kal csökkent az index. Így mostanra ennek értéke egy olyan szint közelébe zuhant vissza, ami egy nagyon hosszú ideje meglévő támasz és ami alatt a technikai elemzés szerint egy félelmetes mélység nyílna meg. A következő hetek eldönthetik, hogy képes lesz-e a mostanában éles politikai irányváltáson is áteső, útkeresést folytató ország megmenekülni a nagy zuhanás elől. Cikkünkben megnézzük, hogy ennek mik a feltételei, illetve melyek azok a nagy részvények, amelyeket a támasz elesése magával ránthat a mélybe.