Klasszikus ipari cégek, amiket szeretnek a medvék

Sokak szerint nagy korrekcióban, mások szerint már a régóta magára várató trendfordulóban van a részvénypiac a tengerentúlon és így a globális színtér nagy részén is. Bárkinek is van igaza, ilyenkor egyre inkább előtérbe kerülnek olyan szektorok, ágazatok és egyedi részvények, amelyben nincs relatív erő, és a mezőny végefelé helyezkednek el inkább. Ha tényleg csak egy átmeneti visszaesésről van szó, akkor az ide tartozó papírok a technikai elemzés tanúsága szerint továbbra is lemaradóak lesznek. Amennyiben pedig tényleg eljön a bessz ideje, akkor éppen ezek lehetnek lefelé a vezetők. Akármilyen szemszögből is nézzük őket, a medvék okkal szerethetik őket. Ide tartoznak a klasszikus ipari cégek, amelyek jellemzően érzékenyek a konjunktúra ciklusokra és a kamatemelési várakozások nyilvánvalóan nem is tesznek nekik jót. A piaci mozgások alapján megnézzük, hogy mostanában mire számíthatunk tőlük.