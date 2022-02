Milliós jegyárak, milliárdos reklámidők, ezermilliárdos stadion - itt a Super Bowl!

Amerikai foci szent ünnepe a Super Bowl, amely helyi idő szerint ma este, hazánk időzónája alapján pedig éjjel zajlik az Egyesült Államokban. A bajnokságot szervező NFL semmit sem bíz a véletlenre és a két győzelemre kiéhezett szurkolótábor, de a többségében semleges otthoni nézők számára idén is hatalmas show-t generál az eseményből, amely elképesztő bevételeket generál majd a ligának, a két döntős csapatnak, az ő játékosaiknak, és a lélegzetelállító, alig pár éves stadionnal rendelkező Los Angeles városának. Kapaszkodjunk, mert szédületes számok következnek.

A Super Bowl egy olyan esemény, ami minden évben tele van izgalmakkal, show-elemekkel, szédítő, és nehezen elhihető adatokkal, amelyek mégis igazak. Nem utolsósorban elképesztően nagy üzletről van szó, amely a világ legtöbb pénzt megforgató egyedi sport ligájának záró fejezete minden évben. Ez a nagy döntő, amire minden amerikai foci szurkoló számára szent és sérthetetlen. A stratégiát és az ügyességet és a nyers fizikai erő elemeit zseniálisan ötvöző sportot úgy alakították ki és optimalizálták az évtizedek során, hogy ebből a lehető legtöbb pénzt ki lehessen préselni. Ez alól természetesen a Super Bowl sem kivétel.

Rams, a jól fizetett sztárok csapata

A döntő egyik résztvevője abban a szerencsés helyzetben van a liga történetében mindössze másodszor, hogy hazai pályán játszhatja élete legfontosabb meccsét. A Los Angeles Rams nem először jár a Super Bowl-ban, de eddig csak egyetlen alkalommal sikerült nyernie: 1999-ben, így a tulajdonos régóta várják már, hogy ismét a liga élén állhassanak. Ez idő alatt a szurkolók is lecserélődtek már, ugyanis a csapat korábban még St Louis városában volt, ám a hatalmas Los Angeles-i piac csábításának aligha lehetett ellenállni. A szurkolói bázist az utóbbi pár évben ezért lényegében újjá kellett építeni, aminek záloga volt, hogy gyorsan egy sikeres csapatot raktak össze, amely három éve még a Super Bowl-ba is eljutott, bár ott egy mindenki számára kínos, nyögvenyelős meccsen végül alulmaradt.

A csapat egyik legérdekesebb és nyilvánvalóan leginkább figyelt karaktere a csapat irányítója

Matthew Stafford, aki 2009-ben az egyetemi felhozatalból legelsőként választottak ki, és akkor NFL újoncként is rekordösszegű, majdnem 42 millió dolláros garantált összeget tartalmazó, hat éves szerződést kapott csapatától, a Detroit Lions-tól.

Végül 12 évet maradt ott és ugyan igazi franchise irányító lett belőle, aki jó eredményeket hozott, de a rájátszásba csak három alkalommal tudtak eljutni, ráadásul mindhárom esetben mindjárt az első mérkőzésükön kiestek a további körökből. Így az irányító álma, amely valószínűleg minden NFL játékos álma, hogy egy nap Super Bowl-t nyerjen csapatával, nem válhattak be, hiszen el sem jutott odáig. Némi, vagy inkább hatalmas vígaszt nyújthatott neki, hogy

karrierje során eddig 247 millió dollárt keresett, ezzel már most az örökranglista nyolcadik helyén van, és szinte biztosan nem is fog megállni.

Az immár 34 éves Stafford tavaly elégelte meg, hogy a Lions nem tudott igazi rájátszás sikereket elérni és átkerült az utóbbi években sokkal erősebb Rams-hez. A Los Angelesbe nemrég került csapat három éve már játszott is Super Bowl-t, de akkor egy harmatgyenge meccsen kikaptak az éppen a napokban visszavonulását bejelentő minden idők legsikeresebb játékosa, Tom Brady akkori csapatától, a New England Patriots-tól. A levegőváltás jót tett lassan veterán irányítónak, aki itt már legelső évében képes volt arra, amire Detroit-ban 12 éven át nem: a nagydöntőbe vezette csapatát.

Így is van előtte inspiráló példa: a Denver Broncos legendája, a csapatot később menedzserként is vezető John Elway 14 év után emelhette a magasba a Vince Lombardi díjat, és előtte még három nagydöntős vereségből is fel kellett építenie magát lelkileg. Ez olyannyire sikerült, hogy amikor 37 évesen végre sikerült neki, a következő - karrierjének utolsó évében ezt biztos ami biztos még egyszer megismételte. Stafford esetén majdnem ekkora bravúr lenne, ha végre elérhetné gyerekkori, dédelgetett álmát, amit már a ligába kerülése előtt is rengetegen vártak tőle. Ha nyerne, az tehát egy igazi, ízig-vérig amerikai, soha-ne-add-fel sikersztori lenne, ami miatt sokan szurkolnak Staffordnak.

A Rams kerete persze mellette is tele van sztár játékosokkal, akiket a liga legtehetségesebbjei között tartanak számon. Ott van például a védő fal tagja, Aaron Donald, aki egyike annak a három játékosnak az NFL történetében, akik háromszor is elnyerték az év védőjátékosa címet. Mivel ő a profi karrierje kezdete óta a Rams keretét erősíti, ezért a Super Bowl győzelemért járó gyűrű még az ő ujjáról is hiányzik. A szerény körülmények között élő, munkás családból származó falember az egyik testvérével megosztott emeletes ágyon esténként arról álmodozott, hogy sikeres sportoló lesz belőlük, és anyagilag kisegítik az éjt nappallá téve robotoló szüleiket nyugdíjas éveikre. Ezért az apja is sokat tett, ugyanis a kis Aaron saját bevallása szerint is egy lusta kölyök volt, így minden reggel fél ötkor keltette a fiát és az iskola előtt két órán át a ház pincéjében a mások által már kidobásra ítélt gépeket használva edzett vele, hogy formába lendüljön, illetve fegyelmet és rendszert tanuljon.

A kemény munka beérett és a rengeteg sportsiker mellett az sem mellékes tény, hogy a még mindig csak 30 éves Donald a karrierje során immáron bruttó 97 millió dollárért gyalulta a földbe az ellenfél támadójátékosait.

Matthew Stafford, a Los Angeles Rams irányítója (Ronald Martinez/Getty Images)

Bengals, a szinte semmiből jött kistigrisek csapata

Ám a másik oldalon is találunk okokat, amiért érdemes szurkolni. A Cincinnati Bengals ugyanis még sohasem nyert Super Bowl-t, annak ellenére, hogy korábban már kétszer jártak a döntőben. 1982-ben az akkori favorit, a legendás Joe Montana vezette San Francisco 49ers ellen a félidőben, az akkor valaha volt legrosszabb, 0-20-as pontszámmal kullogtak vissza az öltözőbe a félidő elején, és bár a harmadik és negyedik negyedben sikerült már majdnem ledolgozni a hátrányt, végül szó szerint kifutottak az időből és 26-21-re elveszítették a mérkőzést.

A második vereségük a Super Bowl-on még inkább drámai volt. Akkor is a 49-erstől kaptak ki, akiktől egyébként idén csak azért menekültek meg, mert ellenfelük, a Rams éppen őket verte ki a konferencia döntőben. Akkor vezettek is a San Francisco ellen, ám a szupersztár Joe Montana és Jerry Rice páros vezetésével az utóbbiak az utolsó percekben egy egészen fantasztikus támadás sorozat végén az utolsó pillanatok egyikében ragadták magukhoz a győzelmet, összetörve Cincinnati és lakosságának már akkor is régóta dédelgetett álmait. Erről mi is írtunk nemrég a Portfolio.hu hasábjain, az ellenfél irányítójának sikeres befektetéseit bemutató cikkünkben, amelynek bevezetőjében éppen ennek a mérkőzésnek a végét elevenítettük fel.

Akárhogy is, Cincinnati és környékének a lakói nemhogy soha nem látták a csapatukat az abszolút csúcsra feljutni soha, de arra is 33 évet kellett várniuk, hogy egyáltalán ismét a döntőben szurkolhassanak nekik. Nem csoda, ha a sokat szenvedett város teljes futball lázban ég, a helyi önkormányzat és számos vállalkozás már bejelentette, hogy a Super Bowl-t követő hétfőt szünnappá nyilvánították, hogy az ott dolgozók, de még az iskolások is ki tudják pihenni a szurkolás fáradalmait.

A Cincinnati Bengals egyik legelszántabb szurkolója (Andy Lyons/Getty Images)

A Bengals kerete az egyik legfiatalabb a ligában, az átlagos életkor alig haladja meg a 25 évet, és mindössze öt olyan aktív játékos van a csapatban, akik kora meghaladja a 30 évet. A nagy sztárok is inkább elkerülik Cincinnati-t, bár az irányítójuk, a második évét a profik között töltő Joe Burrow-t már most kisebb istenként kezelik a városban és a környékén. Bár a tapasztalat a legtöbb riválishoz képest kisebb, több energia, jobb csapategység és szerényebb fizetési igények mind nagyobb rugalmasságot biztosít az edzők számára, akik ezzel szemmel láthatóan élni is tudtak.

Ez az elmúlt évtizedekben nem volt így, a Bengals neve szinte egybeforrt a kudarc fogalmával. 1990 óta egyetlen rájátszás meccset sem tudtak nyerni, nem mintha sokszor bejutottak volna. Mindez a csapat pénzben kifejezett értékére is nagy hatással volt.

Amíg az átlagos NFL csapatot a Forbes év elejei összesítésében 3,5 milliárd dollárra értékelte, addig a Cincinnati Bengals értéke mindössze 2,27 milliárdnál állt.

Az Ohioban lévő csapat csupán egyetlen másik klubot tudott maga mögé utasítani a 32 tagból álló listán. Már csak ezért is nagy fegyvertény, hogy a csapat idén eljutott a döntőig. Érdekes adat a mérkőzés szempontjából, hogy

a Rams értéke ennek több, mint a duplája: 4,8 milliárd dollár, amivel a liga negyedik helyén állnak a képzeletbeli listán.



A Bengalst a szakértők többsége a szezon előtt idén is leírta, hiába: a megszokás nagy úr. Csak egy példa: az egyik legnagyobb napilap a USA Today a 28. helyre tette őket az erősorrend tekintetében a 32 csapat közül, de az NBC sport részlege még december elején is csak a 13. helyet szavazta meg nekik. Hozzá kell tenni, hogy még ekkor is csak minimálisan pozitív mérleggel álltak: 7 győzelem mellett 6 vereséget szenvedtek el, és végül azt 10-7-re javítva, (bár a továbbjutás ennél összetettebb rendszer alapján dől el) a teljes ligát nézve is csak a kilencedik legjobb teljesítményt produkálva jutottak tovább. Nem is csoda, ha a fogadóirodák szerint a Rams az esélyesebb csapat, amely egyébként 12-5-el, az ötödik legjobb mérleggel, valamivel könnyedebben jutott be a rájátszásba.

Az 1 550 milliárd forintos stadion

Őket pedig a már említett hazai pálya előnye is segítheti, még ha hivatalosan nem is hazai rendezésről van szó. Saját stadionjukról, a tőzsdén is jegyzett fintech vállalatról elnevezett SoFi stadium-ról csak szuperlativuszokban lehet beszélni.

A zárható stadion (és a környező park) építési költségeit bár eleinte mindössze 2,3 milliárd dollárra értékelték, a végösszeg megközelítette az 5 milliárd dollárt: ez természetesen minden idők legdrágább hasonló létesítménye.

Az építési költségeket itt nem közpénzből finanszírozták, de a Los Angeles körzetében lévő, a helyszínnek otthont adó Inglewood városa adott adókedvezményeket az építtetőknek, tehát egy kicsit mégis. Ha a konstrukció ismerősen hangzik, az talán nem véletlen.

A SoFi évente 30 millió dollárt fizet a névadási jogokért, ez abszolút rekord bármely sportliga történetében.

ez abszolút rekord bármely sportliga történetében. A játéktér felett egy oválisan körbeérő, kívül és belül látható kivetítő található, amely összesen 6 500 m2 területet tesz ki és közel 80 millió pixelből áll. Mindez természetesen 4K felbontást jelent.

Mindez természetesen 4K felbontást jelent. Magát a játékteret egyébként a terepszint alatt 31 méterrel lehet megtalálni , pontosabban az egész szerkezetet ehhez kellett igazítani, aminek az oka az volt, hogy a közelben lévő Los Angeles Nemzetközi Reptér levegőből történő megközelítésének összes előírása biztosítva legyen.

, pontosabban az egész szerkezetet ehhez kellett igazítani, aminek az oka az volt, hogy a közelben lévő Los Angeles Nemzetközi Reptér levegőből történő megközelítésének összes előírása biztosítva legyen. A stadion egyébként csak egy része, vagy ha úgy tetszik: ékköve egy sokkal nagyobb komplexumnak, amelyen további sportcsarnokok, bevásárlóközpontok, számos étterem, szórakozási és szabadidős tevékenységnek helyet adó létesítmény, és ezekhez rengeteg parkoló található. Ezek összesen 298 hektárnyi területen helyezkednek el, amely a közeli Disneyland területének majdnem 3,5-szerese.

Sőt: a létesítmény területe nagyobb, mint a világ legkisebb országa, azaz Vatikán.

Egy ekkora helyszín egyébként egy csapatnak mindenképpen nagy lenne, ezért a SoFi stadion is két klub otthona egyben, a Rams mellett a San Diego-ból átszerződött Chargers is itt rendezi hazai mérkőzéseit. Ehhez persze kell egy olyan erős piac, amely két csapatot is el tud tartani, legalábbis a tervek szerint.

Los Angeles az Egyesült Államok második legnagyobb városának számít, főként, ha az agglomerációt is beleszámítjuk. Ezzel együtt az egy rakáson élő emberek száma meghaladja a 12 millió főt, ami az illegálisan az országban dolgozó rengeteg emberrel együtt valószínűleg még sokkal nagyobb. A következmény a világ legdurvább közlekedési dugóiban jelenik meg, nem is beszélve a csillagászati ingatlanárakról, ami rengeteg hajléktalannal és bűnözéssel is együtt jár.

Valószínűleg nem véletlen, hogy a lakosság szám szempontjából az első helyen lévő New York is két NFL csapattal rendelkezik, bár az utóbbi években mindkettő botladozik (Giants, Jets), és külön érdekesség, hogy a közös stadion egyébként nem is New York városában, illetve annak államában található, hanem a szomszédos és nagyon közeli New Jersey-ben található East Rutherford nevű településén.

A SoFi stadion belseje (Tiffany Rose/Getty Images)

Akár hat millió forintos jegyárak

Azért, hogy egy ilyen stadionban, egy ilyen érdekes meccset valaki a helyszínen tekinthessen meg, bizony jó mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia. Ezek természetesen a legdrágábbak valaha, köszönhetően a pandémia után szárnyaló gazdaságnak, a sportág töretlen népszerűségének, az NFL zseniális üzleti érzékének és természetesen az inflációnak.

A legolcsóbb jegyek a hét elején még 7 000 dollár környékén voltak, vagyis bőven 2,1 millió forint felett, de az átlagár ennél lényegesen magasabb, a Seatgeek összesítő oldala adatai alapján 10 427 dollár, vagyis már inkább 3,2 millió forint környékén alakult.

Azóta azonban jelentős áresés történt, amit többen azzal magyaráznak, hogy éppen az otthon lévő és a bivalyerős piacnak tekinthető Los Angeles szurkolói nem bukkantak fel elég számban a vásárlók között. Ez egy hatásos jelzés arra nézve, hogy a szurkolói bázis felépítése még egy nagy és gazdag metropoliszban is kemény munka. Mindenesetre pénteken már találtam jegyet 3 000 dollár alatt is, bár onnan szinte már csak távcsővel lehet érdemes figyelni a játékteret. Igaz, a hatalmas kivetítő segítségével nem maradnánk le semmiről.

Az igazán jó helyen lévő jegyek ötszámjegyű dollár összegbe kerültek, közte a partvonal közeliek meghaladják a 20 000 dollárt, azaz könnyedén 6 millió forintért érhetőek csak el.

Ezek az árak azért is sokkolóak, mert 1989-ben, amikor a Bengals utoljára a nagydöntőben találta magát, még kereken 100 dollár volt az átlagos jegyár, amely még inflációval kiigazítva is csak 204 dollár környékén lenne ma.

Ez azonban még semmi ahhoz képest, hogy ha egy társaság luxus körülmények között nézné meg a Super Bowl-t. Egy páholy, ahol nemcsak székek, hanem saját kivetítők, bárpult, fotelek, korlátlan ital és ételfogyasztás és persze dedikált kiszolgáló személyzet van valahol 1 és 2,5 millió dollár között bérelhetőek ki az eseményre.

Ha figyelembe is vesszük, hogy egy-egy ilyen helyen 8 és 36 közötti embert lehet teljeskörűen ellátni, akkor is félelmetes, helyenként akár 112 500 dollár feletti személyenkénti költség merül fel, ami közel 35 millió forintot jelent. Egyetlen ember szórakoztatásáért.

Ez még akkor is csillagászati összeg, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi extra szolgáltatást kapnak azok a szerencsések, akik innen nézhetik meg a döntőt. Nyilvánvaló, hogy ilyen költséget szinte csak a nagyobb cégek fizetnek ki zsebből, akik legkedvesebb ügyfeleiket és vezetőiket kényeztetik így.

Kilátás a SoFi stadion egyik luxuspáholyából (Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News/Getty Images)

2,2 milliárd forint egyetlen félperces reklámidőért

A Super Bowl nézettségének fölénye végtelenül nyomasztó bárkinek, aki a szórakoztatóiparban, vagy akár azon belül (!) a professzionális sportligák vezetésében dolgozik.

Az örökranglistán a 30 legnézettebb műsor közül az Egyesült Államokban 28 (!) a Super Bowl-okhoz kötődik.

A 22. helyre egy Muhammad Ali bokszmeccs, a 9.-re pedig a kultikus M.A.S.H sorozat befejező epizódja fért fel. Minden más pozíciót az amerikai foci legnagyobb éves ünnepe foglalja el.

Ezek után nem csoda, hogy a hirdetők ölre mennek a reklám helyekért. Idén az átlagos ár 30 másodpercnyi hazai, mintegy 140 millió néző figyelméért 6 millió dollár, azaz közel 1,9 milliárd forint volt, és ezen az értéken is elkapkodták a spotokat.

Volt olyan vállalat, amelyik több, mint 7 millió dollárt fizetett egyetlen fél perces reklámidőért, ami közel 2,2 milliárd forintnak felel meg.

Összehasonlításképpen: van Magyarországon olyan magánkézben lévő, országos televízió csatorna, amelynek éves költségvetése alig haladja meg ezt az összeget.

Ám ezekre az összegekre még a nagy amerikai TV hálózatoknak is szükségük van, ugyanis az NFL a liga népszerűségének a tudatában, tőlük is elkéri, ami jár. A vezetőség éppen ennek tudatában alakította át szerződéseit a nagy TV társaságokkal, és az ESPN/ABC-t tulajdonló Disney, a Viacom által birtokolt CBS, a Comcast vezette NBC, illetve a Murdoch birodalom részét képező Fox mind

bőven 20 milliárd dollár feletti összegekért kapták meg a közvetítési jogokat 2023-tól kezdődő 10 évre. egyenként.

Ezért ráadásul értelemszerűen csak a meccsek egy bizonyos részét adhatják le, hiszen előre meghatározott keretek között megosztoznak a közvetítéseken. Érdekesség még, hogy az Amazon Prime is kapott egy szeletet a tortából, és ők “csak” mintegy 13 milliárdot fizetnek, de kizárólag a csütörtök esti meccsek jogait kapták meg, amelyek jellemző nézettsége azért elmarad a többitől.

A nemzetközi piacon is terjeszkedni kívánó NFL a csillagászati pénzek mellett ennél sokkal kisebb bevételért is lenyúl. Bár a közvetítési jogokat rengeteg országba eladták, a meccsek online is nézhetőek az Egyesült Államokon kívül, mindössze 1 dollárért. Persze tudják ők jól, hogy aki újonnan csatlakozik be ebbe a világba a Super Bowl körüli felhajtást hallva, azt nehezen eresztik el az izgalmas meccsek, és a hihetetlen show, amit a játékosok köré építenek fel. Így a zsebéből később sokkal több pénzt lehet majd kiénekelni.

Hiába, az NFL egy profin felépített üzleti gépezet, ami világosan látszik mind a stadionok árából, a reklámbevételek és jegyárak nagyságából, a játékosok fizetéséből, és a hatalmas nézettségből.

