Egyszerre lenyűgöző és szégyenteljes a minden idők legnagyobb tőzsdecápájáról készült dokumentumfilm

Ha valakinek a párnájára is az van hímezve, hogy a boldogság a pozitív cash-flow, akkor ő biztosan otthon érzi magát a tőzsde kegyetlen világában. Akárcsak Carl Icahn, minden idők egyik legismertebb befektetője, aki nemcsak az árfolyamok szárnyalásából profitál, de vásárlásai után aktívan is bele kíván szólni az adott társaság döntéseibe. Ezt évtizedeken keresztül művelve, agresszív és ellentmondást nem tűrő stílusban tette, ami által ugyan a világ egyik leggazdagabb emberévé vált, de az úton rengeteg ellenséget is szerzett magának. Élete végefelé közeledve ezt a reputációs deficitet igyekszik ledolgozni, amihez az HBO napokban bemutatott dokumentumfilmje ad a kezébe egy remek eszközt, a kritikusabb nézők számára pedig egy kis szekunder szégyenérzetet. A film azonban megfelelő szűrővel nézve nagyon sok érdekességet tartogat a türelmesebb, és a tőzsde világát szerető közönség számára.

Carl Icahn már életében nagy legendává vált, és neve egybeforrt a tőzsdecápa fogalmával. A hetvenes évek óta számos ellenséges felvásárlást hajtott végre, amelyek során a menedzsmenttel szembeszállva, a zsebében meghatározó részvényaránnyal alapvető változásokat ért el az adott vállalat működésében, amelynek révén nagy nyereségeket is zsebre vághatott. Könyörtelen megoldásai és szókimondó, agresszív stílusa miatt és évtizedek óta sokan rettegéssel gondolnak rá, ha megjelenik tulajdonosként egy-egy új cégben.

Ha művészekről, politikusokról, vagy akár még sportolókról is beszélünk, akkor szubjektív viták milliót generálhatja, ha meg akarjuk határozni: ki minden idők legjobbja. Vajon Schumacher vagy Hamilton tett le többet az aszfaltra? Christiano Ronaldo vagy Lionel Messi a király? Reagan vagy Roosevelt tett többet az Egyesült Államok felemelkedéséért? Monet vagy Manet volt a nagyobb impresszionista festő? Nehéz kérdések ezek, és nincs objektív válasz rájuk.

Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy Carl Icahn minden idők legnagyobb tőzsdecápája. Itt ugyanis van objektív mérőszám, ami nem éppen meglepő módon: a pénz.

A most 87 éves befektető vagyona a Forbes listája alapján 17 milliárd dollár környékén mozog, ami eleve egy hatalmas szám. Ha Icahn akarná, és hazánknak adományozná minden pénzét, akkor kilenc évig tudnánk fizetni a gyermekesek SZJA visszatérítését ahelyett, hogy adósságokba hajszolnánk magunkat . A pénzvilágban van ugyan néhány hedge fund guru, aki a listán előtte van, de ők nem nevezhetőek klasszikus tőzsdecápának, hiszen nem csapnak le vállalatokra tőkéjük nagy részével, hanem statisztikai arbitrázs, árjegyzés, illetve global macro stratégiák révén tettek szert egy kicsivel nagyobb vagyonra, mint a neves befektető. Ők nem cápák, hanem sokkal inkább bálnák, esetleg egy jól összehangolt halraj.

Icahn velük szemben viszont megérzi a gyengeséget, a vér szagát és úgy támad a víz alatt, majd akár felette is az áldozataira, hogy az biztosan fájdalommal fog járni.

A Fortune magazin összesítése szerint karrierje során 35 000 alkalmazott veszítette el az állását miatta, és további 126 000 család volt kénytelen beérni kisebb nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári megtakarítással a lépései után.

Icahn a lelkiismeretet hírből sem ismeri és minden eszközt megragad, hogy a célpont menedzsmentjét, esetleg a kapcsolódó szakszervezeteket minél nagyobb, gyakran elviselhetetlen nyomás alatt tartsa. Jogászok egész seregét fogadja fel, hogy támadási felületeket találjon. Az ellenérdekelt feleket megpróbálja megosztani és egyes igazgatósági tagokat vagy szakszervezeti tagokat igyekszik magához édesgetni. A médiát pedig használja, és ezt megdöbbentő magabiztossággal, fanyar humorral teszi, a siker iránti szenvedélyét, illetve a vadkapitalizmussal kapcsolatos elkötelezettségét nyíltan vállalva.

A Taj Mahal kaszinó alkalmazottai Carl Icahn rövidtávú profitcélú tervei ellen tiltakoznak egy őt kifigurázó transzparenssel 2016-ban (Drew Angerer/Getty Images)

Az utóbbihoz most egy szövetségest is talált magának Bruce David Klein személyében, aki finoman szólva sem egy ismert dokumentum filmes, sőt nyugodtan kijelenthetjük, hogy sikertelen forgatókönyvíró és rendező is egyben. Mennyiségi oldalról ugyanakkor egy közepesen sikeres producernek nevezheti magát, hiszen több, mint 60, a maga kategóriájában többé-kevésbé szép nézettséget hozó alkotáshoz fűződik a neve. Nem véletlen, hogy rendezőként éppen egy hozzá hasonló kaliberű figura lett eszköz Icahn kezében egy a címszereplő portrájáról szóló, tulajdonképpen PR filmhez.

A bő másfél óra alatt, amíg Icahn múltját, jelenét, és nem titkol módon a jövéjét is megnézhetjük, jó pár alkalommal elfog minket a szekunder szégyenérzet.

Klein alig leplezetlenül szolgálja ki a tőzsdecápa PR jellegű céljait, vele szemben kritika csak nagyon ritkán és nagyon árnyaltan jelenik meg, és még ezekben az esetekben is azonnal elénk tálalják az elősütött, mikróban melegített magyarázatot Icahn oldaláról,

de nem is mindig az ő szájából. Az utóbbi hónapokban tartalomfogyasztás során ennél kényelmetlenebbül csak akkor éreztem magam, amikor egy ismert riporter hölgy készített interjút egy szintén nagyon gazdag, mostanában politikai ambíciókat dédelgető milliárdossal.

Klein valamint a CNBC, Wall Street Journal, a Financial Times, de még a New York Times egyik újságírójának a hathatós közreműködésével megtudhatjuk, hogy Icahn mennyire nagy tiszteletnek örvend szakmai körökben (valójában megítélése eléggé vegyes), mennyire okosabb mint a kortársai (holott még ő maga is szó szerint kijelenti, hogy nem egy géniusz és egy rossz rendszer adottságainak köszönheti a sikereit), mekkora nagy filantróp (csak hát pénze nagy részét nem tudja elajándékozni egyelőre, mert neki az a munkaeszköze) és még 85 évesen is sportos, mert visszaüti a teniszlabdákat (az azért egy pillanatig sem látszik, hogy futna is utánuk). Sőt, a dicshimnuszhoz még Bill Gates-t is sikerült megnyerni, az ő alapítványához érkező korábbi adakozások hálájaként.

Különösen fájdalmas azokat a részeket nézni, amikor Icahn ugyan elismeri, hogy a társadalmi és vagyoni különbségek az Egyesült Államokban hatalmasra dagadtak, de a nyertesek között a gyakran valóban túlfizetett menedzsment tagok állnak, és ők a valós haszonélvezői ennek az eltorzult rendszernek. Ez azért is abszurd kijelentés, mert ő maga legalább két nagyságrenddel több pénzt keres egy átlagos évben, mint a legnagyobb multicégek vezérigazgatói, és az adókörnyezet mostanában igen kényelmes a számára.

Arról a dokumentumfilm szemérmesen hallgat, hogy Icahn az elmúlt 25 év során nem kevesebb, mint 133 alkalommal adott pénzbeli támogatást, mind a Demokraták, mind a Republikánusok számára,

bár az utóbbi időben az adócsökkentést még inkább propagaló utóbbi párt javára fordul a mérleg.

Carl Icahn Donald Trump társaságában a kilencvenes években (Rick Maiman/Sygma/Getty Images)

Klein és néhány segítője a pénzügyi sajtó részéről tehát összességében egy gátlástalan PR hadjárat egyik zászlóshajóját készítette el az idős tőzsdecápa részére.

A film végefelé fokozatosan adagolva még azt is megtudhatjuk, hogy mi ennek a valós célja, a reputáció megőrzése és az ego dédelgetése mellett. Icahn ugyan korához képest még mindig jó erőben van, és aktívan dolgozik, de most már tényleg itt az ideje, hogy gondoskodjon utódjáról. Bár cége a tőzsdére is be van vezetve, de már az elején gondoskodott róla, hogy ezt biztosan senki sem fogja ellenséges módon felvásárolni. Így logikus lépés a részéről, hogy fiának, Brett Icahn-nak adja át a stafétabotot.

A milliárdos fia ugyan beleszületett a jóba, de valóban egy nagyon jó elemzőnek is bizonyult. Apja az ő révén vásárolta be magát kellően korán a Netflix-be és az Apple-be, pedig az akkor már hetven felett járó Carl kifejezetten ódzkodott a technológiai szektortól, és úgy érezte, hogy nem ért hozzá eléggé. Brett fiatalosabb hozzáállása és analítikus gondolkodásmódja azonban sokat segített a cégnek, hogy ilyen pozíciókat is fel merjen vállalni. Azonban az nagyon átlátszó, ahogyan az idősebb Icahn a hozzá hűséges újságírók segítségével megpróbálja elhitetni a nézőkkel, hogy a fiának mennyire nehéz dolga volt a szárnyai alatt.

Egyenesen röhejes az az érvelés, hogy egy kemény ajánlatot tett a fiának, amely szerint ad neki kezelni 3 milliárdot, 7,5%-os sikerdíjért, 7%-os hurdle rate mellett (az efölötti teljesítményért jár a díjazás), hiszen ez nem tűnik egy nagyon bonyolult feladatnak generációnk legnagyobb bikapiacának a kellős közepén, és ilyen lehetőséghez még a Wall Street-en, illetve a Park Avenue-n dolgozó fiataloknak a 99%-a sem jut hozzá.

Szintén vicces, ahogyan közte és a fia közötti megállapodást egy nehéz ügyletnek festik le, ahol egy 90 oldalas szerződés kellett, hogy megállapodjanak,

hiszen Brett nem adta olcsón magát. Klein-nek és csapatának azonban vastag a bőr az arcán, és megpróbálják lenyomni a torkunkon a műanyag kaját, azt valamiféle friss, organikus ételként beállítva.

Brett Icahn szemrevaló partnerével, aki a személyisége miatt szeretett bele (Aaron Davidson/Getty Images/YoungArts)

Mindezek ellenére a dokumentumfilmnek vannak értékei, sőt olyan momentumai is, amit még sohasem látthattunk hasonló portré jellegű alkotásokban egyetlen vezető befektetőről sem. Egyrészt a teljes portré nagyon is profin van felépítve, a vágásokkal, bejátszásokkal, és flashback-re emlékeztető részletekkel, a sablonos, lineáris történetvezetés helyett. Még fontosabb azonban, hogy

Icahn a filmeseket a cél érdekében ugyan, de mégiscsak engedte bepillantani élete egészen privát részeibe.

Ennek következtében megtudhatjuk, hogy hogyan él egy multimilliárdos, és bár a magánrepülős ütőkártyát az alkotók nem tudják kijátszani, belülről láthatjuk, hogy néz ki a hatalmas luxuslakás Manhattanben, az új iroda Floridában még Icahn szerint is túlzsúfolva drága festményekkel, a focipálya méretű gyeppel ellátott palota a Hamptons-ban, vagy a szintén hatalmas ház a vártnál egy kicsit kisebb jachttal a kert végében. Nagyon érdekes azt látni, ahogyan a munkamániás befektető még a reggelit is úgy fogyasztja el a teraszon, hogy a vezetékes telefon oda van készítve az asztalhoz.

Carl Icahn Hamptonsban lévő házának teraszán (HBO/Warner Media)

Még érdekesebb a dokumentumfilm azokban a pillanatokban, amikor a milliárdost egészen banális, hétköznapi helyzetekben látjuk, vagy amikor a családjáról beszél. Icahn-ról sok rosszat lehet mondani, de azt, hogy ne lenne nyílt és őszinte, azt nem igazán. Ő minden sallang nélkül elismeri, hogy valójában egy könyörtelen ragadozó, akinek kifejezetten a feladata, hogy másokon átgázolva, velük háborút vívva érje el a céljait. Ez a fajta egyenes karakter pedig az apró mozzanatokat is feltárja a kamera előtt magáról. Láthatjuk például, ahogyan Icahn és a botox-tól elsőre kissé ijesztően kinéző, de közben valós szövetséges felesége pontosan úgy vitatkozik egymással, mint bármely idősebb, zsémbes házaspár.

A tőzsdecápa legérzelmesebb pedig akkor lesz, amikor meglátogatja a gyermekkori otthonát, illetve a szüleiről beszél. Nyíltan kijelenti, hogy a szülei anyagi szempontból vesztesek voltak, és azt, hogy az apjával nem volt jó a kapcsolata, akit egyébként is kommunistának gondolt. Egy ponton azt hihetnénk, hogy egy pszichopatával van dolgunk, aki a legkisebb tiszteletet sem mutatja velük szemben, ekkor azonban eljön a dokumentumfilm két csúcspontja közül az egyik legerősebb pillanata. Icahn ugyanis kiemeli, hogy amikor a hatvanas-hetvenes években, már régen felnőttként komoly pénzt kezdett el keresni, az apja akkor sem mutatott érdeklődést az iránt, hogy mit is csinál.

Aztán évek után egy családi ebédet követően egy papírlapot és ceruzát letéve megkéri Carl-t, hogy magyarázza el neki, hogy mit is csinál. Csak egy apró, teljesen normális felvetés az apától, de

a történetet évtizedekkel később elmesélve Icahn zokogásban tör ki, majd azt mondja, hogy nem tudja, miért érzékenyült el. Valójában nyilvánvaló: egy pillanatra belenézhettünk Icahn lelkének a mélyére és ott egy kisfiút találunk, aki mindent megadna, hogy végre elnyerje apja elismerését.

Carl Icahn az ötvenes években, filozófiát hallgató egyetemistaként (HBO/Warner Media)

Kétségtelen tény, hogy Icahn a saját területén, a saját filozófiai és ideológiai keretei között, és a saját jogán nagyon sikeres volt, a klasszikus tőzsdecápáknak mindenképpen a koronázatlan királya. A dokumentumfilm pedig minden elfogultsága ellenére jó munkát végzett abban, hogy ezt prezentálja, hiszen mindegyik általa bemutatott, elsőnek száraznak tűnő ügylet mögött feltár egy-egy nagyon érdekes történetet. Icahn munkásságát én is két évtizede követem, de a legelső nagy támadása mögötti sztori például nekem is új volt. Mindegyik esetet, amit a Klein kiemel ráadásul

úgy mutat be, hogy az közérthető is legyen, nagyon ritkán keveredik bele a szakzsargon dzsungelébe, és minden esetben a résztvevő karakterekre koncentrál.

Az első híres támadása egy kicsi, főként konyhai eszközöket gyártó céghez, a ma már nem létező Tappanhoz kötődik. Miután a részvény árfolyam nagyot zuhant, bőven az általa számított fair érték alá, Icahn bevásárolta magát a céghez, és befurakodott az igazgatóság ülésére, ahol egészen megdöbbentette, amit látott. Hiába volt jelen az alapító unokája a cégben komoly tulajdonrésszel, a céget szinte diktatórikus módszerekkel vezetett egy vezérigazgató, aki képes volt még őt is megfélemlíteni. A vezető testület robotként szavazta meg minden döntését, de amikor látták, hogy Icahn hajlandó szembeszállni, átszakadt a gát és meghiúsítottak egy a cég általi, túlárazott felvásárlást.

Végül a Tappant az Electrolux vásárolta meg, és Icahn több millió dollárt kaszált azon, hogy a háttérbe szorította az arrogáns vezérigazgatót. Persze ez ma már számára aprópénz.

A Tappan egyik sütőjének a hirdetése még az ötvenes évekből (Apic/Getty Images)

Szintén nagyon érdekes volt a Texaco ügylet, amely a maga korában a legnagyobb felvásárlás volt a világon. Az ügylet során az egyik kimaradó cég egy tíz milliárdos pert akasztott a cég nyakába, amelynek elvesztése a lényegében a fizetésképtelenséget jelentett volna az olajcég számára. Icahn azonban beszállt az üzletbe, majd megpróbálta elintézni, hogy a felperes csökkentse a követelését. A másik oldal képviselője egy nagyszájú texasi ügyvéd volt, aki kizárólag sikerdíjért dolgozott. A tőzsdecápa és a jogász egy idő után kihagyták a többi résztvevőt a megbeszélésekkel, és délelőtt lementek egy New York-i bárba vodkát iszogatni. Icahn kötötte az ebet a karóhoz és tudta, hogy az ügyvéd 20%-os sikerdíjért dolgozik. Emiatt

könnyedén lealkudta a fizetendő összeget 3 milliárd dollárra, és mivel egyikük magának és a befektetőknek 7 milliárd, a másikuk pedig csak magának 600 millió dollárt keresett egy kis iszogatás során,

ennek igen harsányan és bunkó módon örülnek a többi, üzleti ebédet megkezdő vendég legnagyobb megrökönyödésére. Ezért a pincér egy idő után távozásra kéri őket, de ez már a legkevésbé sem zavarja őket.

A készítők azért nem felejtették ki Icahn egyik legnagyobb kudarcát is, amikor ugyan sikerrel vásárolta fel a Trans World Airlines légitársaságot, alaposan meggyűlt a baja a szakszervezetekkel, főleg a légikísérőkkel. A film során minden lelkiismeretfurdalás nélkül emlékszik vissza az esetre, amikor 4000 alkalmazottól válik meg, amiért nem voltak hajlandóak nagy bércsökkentésbe belemenni, és nevetve meséli, hogy miként próbált meg villámgyorsan kiképezni a semmiből több ezer új stewardess-t, és utólag is szórakoztatónak tartja a tüntetőkkel folytatott helyszíni vitát. Mivel ezt az ügyletet is nem kis részben hitelből finanszírozta, ezért harapófogóba került és csak útvonalak eladásával, további elbocsátások révén tudott kikecmeregni a gödörből, bár egy kis nyereséget még így is tudott realizálni.

Sokat veszített ugyanakkor nemrég a csődvédelembe menekült, a COVID által a kegyelemdöfést is megkapó (azóta egyébként újjászületett) Hertz autókölcsönző részvényein, erről azért Klein és Icahn is hallgat, úgy látszik ennek a közelsége még túl nagy fájdalmat jelent.

Carl Icahn 1986-ban a Trans World Airlines elnökeként azon a sajtótájékoztatón, amikor bejelentette, hogy költségcsökkentési okokból lefelezi a járatok számát és a 6 000 sztrájkoló légikísérő helyett 1 500 újat vett fel. (Bettmann/Getty images)

Nem maradhatott ki a dokumentumfilmből a Herbalife történet sem, amely minden idők egyik legnagyobb tőzsdecápa összecsapásaként vonult be a történelemkönyvekbe. A másik oldalon az a Bill Ackman volt, akiről pár hónapja mi is írtunk részletesebben, és aki gazdag családba született, egyébként is szúrta Icahn szemét. Különösen felbosszantotta a hedge fund guru arroganciája és nyilvános hadjárata az MLM alapokon működő cég ellen, amelynek során azzal vádolta meg őket, hogy az egész üzleti modelljük egy csalásra épül. Ackman azonban tévedett, etikai oldalról erősen megkérdőjelezhető, ha valaki az ismerőseinek próbál meg szabadidő közben mindenféle kacatot, kozmetikumot árulni, sokán rosszul is jártak a Herbalife üzletükkel, de törvényszegésről szó sem volt.

Icahn tudta ezt, és

az Ackman által a mélybe hipnotizált árfolyamon nagy vételeket eszközölt, szándokosan szembemenve fiatalabb vetélytársával.

Mivel sokkal több pénze volt, és ellenfele tele volt short pozíciókkal, helyzeti előnybe került és fokozatosan ki tudta véreztetni őt. Az ellenségeskedés személyeskedő jellegére jellemző, hogy a CNBC-n annak idején telefononon is összezördültek, és válogatott sértéseket vágtak egymás fejéhez élő adásban. Aznap ráadásul a TV csatorna a New York-i Értéktőzsde kereskedési terme mellől adta az adását, így minden egyes beszólás után a háttérben hallani lehetett a brókerek harsány reakcióit, mintha csak valami meccsen lennének. Ez a vita volt az amúgy is gyakran pörgős CNBC legizgalmasabb perceit jelentő bejelentkezés, amit a mai napig kiváló szórakozás egy kis sajtos popcorn és sör társaságában megnézni.

A dokumentumfilmben azért a lezárásról is szó esik és a felek (betyár)becsületére legyen mondva: Ackman elismerte vereségét, Icahn pedig kimondja: valójaban mennyire is tiszteli ezért korábbi ellenfelét.

Összességében Icahn sikerét nemcsak a gátlástalanság, hanem

a józanul és alaposan végigvitt értékalapú stratégia, a magas kockázat és koncentráció a portfólióban, a szignifikáns mértékű, befolyást jelentő részesedés, majd az agresszív aktivista tevékenység egyvelege okozta.

Kisbefektetőként ezt lehetetlen lemásolni, hiszen nincs érdemi befolyás a közgyűlésen.

Arra viszont van lehetőség, hogy a hasonló tőzsdecápákat kövesse az ember, hiszen ha kiderül, hogy egy-egy vállalatban 5% feletti, bejelentés köteles tulajdoni arányt szereztek, akkor már nyilvánvaló, hogy valami komoly szándékuk van. Itt általában egy durva harc indul meg, ami rendszerint a tőkeerős cápa győzelmével zárul, és mivel ő az árfolyam emelkedésében érdekelt, a kisbefektetők is jól járhatnak. A kisbefeketői hullámra ezek a cápák gyakran rá is játszanak, Icahn például kizárólag ezért regisztrált a Twitter-re.

Icahn a saját befektetőinek is sok pénzt hozott, hiszen

a tőzsdére bevezetett vagyonkezelő cégének a részvényei 20 éve még csak 3 dollár környékén járt, addig most 55 dollár az árfolyam, ami több, mint tizennyolcszoros nyereséget jelent.

Ugyanezen időszak alatt az S&P 500 “csak” közel négyszeresére emelkedett. A tőzsdecápa utastársának lenni viszont hatalmas kockázattal jár, hiszen például a 2008-as nagy pénzügyi válság során volt olyan pont, ahol egy szerencsétlenül időzítő befektető akár 83%-os mínuszban is lehetett! A különbségeket a lenti grafikonon lehet látni, ahol zölddel jelöltük az Icahn Enterprises és kékkel az S&P 500 ETF-ének a teljesítményét.

A sok izgalmas történet között a legjobb részt mégis az a pár perc képezi, amelynek során Klein visszaigazolja a régi legendát:

a Tőzsdecápák című film antagonistját, a félelmetesen lehengerlő alakítást nyújtó Michael Dougles által megformált Gordon Gekko-t valóban Carl Icahn-ről mintázták.

A dokumentumfilmben megszólal a zseniális rendező, Oliver Stone is néhány mondat erejéig, és bár nem titkolja ellenszenvét a milliárdos felé, azt ő is elismeri, hogy félig igaza volt a vadkapitalista, arrogáns szövege során, amikor találkoztak egy óra erejéig.

Itt jön el a film másik fantasztikus pillanata, amikor egy Icahn beszédet tartalmazó archív felvételt és Gordon Gekko híres

Greed is Good. (A mohóság jó dolog.)

jelenetében a monológot zseniálisan összevágva a kép is összeáll, hiszen a két szöveg között a hasonlóság kísérteties.

Mivel nekem a Tőzsdecápák az egyik kedvenc filmem, és az elmúlt harminc évben közel ötven alkalommal néztem meg, libabőrös lett a karom a felismeréstől, hogy a film és háttere még ennyi idő után is tudott újat mutatni.

Még ha szégyenteljesnek is gondolom, amit a rendező és Icahn számos ponton elénk tárt, az ilyen élmények miatt mégis nagyon örülök neki, hogy megnéztem ezt a dokumentumfilmet, és ha kellően erős szűrővel rendelkező szemüvege az olvasónak is van, akkor neki is azt tudom ajánlani, hogy nézze meg.

Carl Icahn és Michael Douglas 23 évvel a Tőzsdecápák elkészülte után egy rendőrségi jótékonysági gálán futottak össze, de egyiküket sem tartóztatták le (Clint Spaulding/Patrick McMullan/Getty Images)

Címlapkép: Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images