346 ember életét vette el, és 81 milliárd dollár anyagi kárt okozott a részvényeseknek ennek a vállalatnak a rövidtávú profithajhászása

Egy a napokban, a vezető streaming szolgáltató platformján megjelent dokumentumfilm a műfaj keretei között is nagy részletességgel tárta fel a Boeing 737 MAX repülőgépének hibájából adódó két szerencsétlenség okait és következményeit. A végső motivációt a gyártó belső működésének a hiányosságaira a negyedéves jelentésekben kimutatható profit szinte gátlástalan hajszolása jelentette. Azonban a film nem igazán emeli ki azt, hogy a hasonló visszaélések az utasok és a piac bizalmával hosszútávon olyan kockázatot jelentenek száraz üzleti szempontból is, amelyet nem érdemes vállalni. A Boeing tragikus esete egyben azt is jelenti, hogy a tisztességtelen működést előbb-utóbb a részvénypiac is megbünteti, így a felelős vállalatirányítás és a tudatosság az összes stakeholder-el szemben elkerülhetetlen bármely menedzsment számára, még akkor is ha csak a rideg üzleti tényezőket nézzük, és ha egy társaság a nyilvános piacon szeretné megmérettetni magát.

Nagyon kevés ember mondhatja el magáról, hogy 10 testvére van. Szintén nincsenek sokan azok, akik még a születésük előtt elveszítik édesapjukat. Talán még kevesebben vannak, akiknek az apja szenátor, a nagybátyja pedig amerikai Elnök volt. Rory Kennedy dokumentumfilm rendezőre azonban egészen hihetetlen módon mindhárom igaz.

Az apja ugyanis az a Robert Kennedy volt, akit 1968 júniusában egy merénylő lőtt le Kaliforniában. Nem kizárt, hogy ha ez a tragikus esemény nem történik meg, akkor mire Rory megszületik, apja már az elnöki beiktatásra írhatta volna a beszédét, hiszen az egyik esélyes elnökjelölt is volt abban az évben. Ám a sors nem így akarta, akárcsak bátyjának, az 1960-ban megválasztott és három évvel később megölt John F Kennedy-nek, neki is idejekorán véget ért az élete. Robert Kennedy-nek fél évvel halála után született meg tizenegyedik gyermeke, a kislány így már nem ismerhette meg az apját, de szenvedélyét a fontos társadalmi ügyek képviseletében így is örökölte.

Kamaszkorában ezt elsősorban aktivizmuson keresztül élte meg. Tizenöt éves korában még le is tartóztatták egy, az apartheid elleni tüntetésen Dél-Afrika nagykövetsége előtt. Idővel azonban rájött, hogy a mozgókép erejével tud igazán hatást gyakorolni a világra. Készített dokumentumfilmet egy atomerőmű szivárgó sugárzásának áldozatairól, a külföldi AIDS fertőzöttekről, az amerikai hadsereg iraki börtönben lévő súlyos törvénysértéseiről, és a mexikói határkerítés hatásairól is. Az a vád tehát nem érheti, hogy nem hajlandó érzékeny, megosztó témakörökben megnyilvánulni és a saját országán belül is éles kritikát gyakorolni a hatalmi pozíciókban lévőkkel szemben.

Így nála kevés alkalmasabb embert lehetett volna találni, hogy a Boeing 737 MAX katasztrófái mögötti visszaélésekről dokumentumfilmet alkosson. Készített is egy nagyon profi és átfogó alkotást az esetekről, amelyekben részben az örök bűnbakot, a Wall Street-et is előveszi a Boeing menedzsmentje mellett, de

ideológiai háttere miatt nem is igazán veszi észre, hogy amit az amerikai repülőgépgyártó nagyhatalom elkövetett, az mindenki számára destruktív volt.

Rory Kennedy a társadalmi ügyeken szintén aktív Mark Ruffalo színész társaságában a Nantucket filmfesztiválon (Andrew H. Walker/Getty Images/Nantucket Film Festival)

A Netflix-en a napokban debütáló film (Downfall: the case against Boeing) így nemcsak egy történetet, hanem annak értelmezését is szállítja, ami még akkor is túlzás egy kicsit, ha ez utóbbiban is jórészt igaza van. Rory Kennedy munkája végre egy nagyon átfogó képet ad arról, hogy mi is történt valójában a két repülőgép katasztrófa során, mi volt ennek az oka, illetve mi állt a háttérben, hogyan próbálta az ügyet a gyártó elkenni, és végül milyen következmények származtak a történetekből. Egy nehéz, szomorú, kissé ideológiai oldalról vezérelt, de mégis fontos problémára rámutató, a terjedelemhez képest alapos és mély, profin összevágott dokumentumfilmet láthat, aki rászánja erre a közel másfél órát.

Mivel az elveszett és veszélyeztetett emberéletek fájdalmát méltatlan lenne összevetni az anyagi károkkal, ezért Kennedy minden joggal az elsőt emeli ki. A mondanivalójának az esszenciája, hogy a tőzsdének és a befektetőknek való megfelelés, az opciók lehívására mohó menedzsment és ezekből következően az eltorzult vállalati kultúra a tragédiák kiinduló oka. Ebben tökéletesen igaza is van. Azonban a narratívájának az is a lényegét képezi, hogy a halálesetek a nagyobb nyereség érdekében történtek, és a kettő tulajdonképpen egy etikátlan közegben felválható egymásra, mint afféle fizetőeszköz. Ez utóbbiban azonban téved, ugyanis

a Boeing egyes mérnökeinek és a menedzsmentnek az ostobasága a részvényesi értékben is hatalmas kárt okozott, és az igazi probléma az volt, hogy nagyon egyoldalúan és rövidtávúan gondolkoztak a költségek és a profit összefüggéseit tekintve.

Hogy ez pontosan mit jelent, arról egy kicsit lejjebb.

Előbb nézzük meg időrendben és persze erősen változatosan, hogy mi vezetett a tragédiákhoz, és mi történt utána:

A Boeing a hetvenes évekig toronymagasan a világ legnagyobb kereskedelmi repülőgép gyártó vállalata volt, és bár ekkortájt kapott egy európai vetélytársat az Airbus (EADS) személyében, sokáig ellene is fent tudta tartani a piaci dominanciáját. Az amerikai cég híres volt arról, hogy mennyire tiszteletben tartja a munkavállalóit és mennyire szigorú minőségellenőrzés zajlik náluk.

és bár ekkortájt kapott egy európai vetélytársat az Airbus (EADS) személyében, sokáig ellene is fent tudta tartani a piaci dominanciáját. Az amerikai cég híres volt arról, hogy mennyire tiszteletben tartja a munkavállalóit és mennyire szigorú minőségellenőrzés zajlik náluk. A kilencvenes évek derekán a Boeing fúzióra lépett a legnagyobb hazai vetélytárssal, a McDonnell Douglas-el. A két cég vállalati kultúrája azonban nemigen fért össze, hiszen az utóbbira kevésbé volt igaz a lassabb, de alaposabb projekt vezetés. A befektetői nyomás is erősödött, ami miatt az egyesült vállalatnak szüksége volt arra, hogy a hatékonyság oldalán is érdemi javulást mutasson fel. A cég egyik legfontosabb irodáját Seattle-ből áttette Chicago-ba, ami szimbolikusan is jelezte: a mérnöki szempontok helyett egyre inkább az üzletiek játszották a főszerepet.

Eközben az Airbus is erősödött és a Boeing kisebb méretű, nagyon sikeres 737 modelljével szemben indított A320-as modell egyre nagyobb szeletet tudott kihasítani a piaci tortából, amely üzemanyag fogyasztásban is jeleskedett. Az ezredfordulót követően az amerikai vállalaton egyre nagyobb volt a nyomás, hogy a legnagyobb darabszámban eladott repülőjéből egy újabb változatot dobjon a piacra.

A logikus lépés első látásra az lett volna, hogy egy teljesen új, az alapoktól újragondolt repülőgépet fejlesztenek, ám ezzel több probléma is volt. A 2008-as válság miatt a bevételek megcsappantak, márpedig egy új modell megalkotása rengeteg pénzt emészt fel. Szintén gond, hogy ez inkább évtizedes viszonylatban hozza az eredményeket, ám a befektetők felé hamarabb kellett eredményeket felmutatni. Maga az engedélyeztetés is egy hosszadalmas folyamat. Ráadásul egy teljesen új konstrukcióra a pilótákat is ki kell képezni, ami meglepő módon az egyik legnagyobb költség elem. Emiatt a Boeing úgy döntött, hogy inkább csak frissíti a meglévő 737-est, ami rövidebb hatósági eljárással is jár egyben. Ez a folyamat a múlt évtized elején vette kezdetét.

Ez a folyamat a múlt évtized elején vette kezdetét. Itt azonban újabb problémákba ütköztek. Ahhoz, hogy az aerodinamikai tulajdonságok érdemi megváltoztatás nélkül hatékonysági és hatótávolsági javulást érjenek el, nagyobb turbinákat kellett tenni a szárnyakra. Azonban ezek már eleve nagyon alacsonyan voltak, ezért egy terjedelmesebb “motor” már a földet karcolt volna. Így nem volt más választás, mint feljebb tenni a turbinákat a szokásosnál.

A 737 MAX turbinája, amelyen a megfelelő szögből látszik, hogy a teteje egyértelműen a szárny fölé nyúlik (David Ryder/Getty Images)

Így viszont a szerkezet teteje már a szárny fölé lógott. Ez pedig gondot okozott a gép stabilitásában emelkedés, illetve alacsonyabb sebesség esetén. Itt jön be a képbe az a jelenség, amitől az amatőr és hivatásos pilóták a világon valószínűleg a legjobban félnek: az átesés. Ez a fogalom azt takarja, hogy a túl nagy állásszög és/vagy az alacsony sebesség miatt a szárnyakon nem marad elegendő felhajtóerő, ami a gép mozgásából adódik. Ekkor a gép pedig elkezd rázkódni, majd hamarosan szabálytalan zuhanásba vált. Ebből nem könnyű kijönni, és ha nem sokkal felszállás után fordul ez elő, akkor értelemszerűen erre nagyon kevés idő is van. Rengeteg ember halt már meg az átesés után.

Ez a fogalom azt takarja, hogy a túl nagy állásszög és/vagy az alacsony sebesség miatt a szárnyakon nem marad elegendő felhajtóerő, ami a gép mozgásából adódik. Ekkor a gép pedig elkezd rázkódni, majd hamarosan szabálytalan zuhanásba vált. Ebből nem könnyű kijönni, és ha nem sokkal felszállás után fordul ez elő, akkor értelemszerűen erre nagyon kevés idő is van. Rengeteg ember halt már meg az átesés után. Hogy az átesés veszélyét elkerüljék, a 737 MAX mérnökei egy új rendszert dolgoztak ki MCAS néven (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Ennek lényege az volt, hogy a gép orránál lévő érzékelő műszer segítségével ha túl nagy állásszöget állapít meg, akkor az ún. vízszintes vezérsíkon (hátsó kis szárny) lévő magassági kormányt automatikusan olyan állásba teszi, ami csökkenti az emelkedés mértékét. Más szóval lejjebb billenti a repülőgép orrát, nehogy átessen.

Más szóval lejjebb billenti a repülőgép orrát, nehogy átessen. Ahhoz, hogy a 737 MAX engedélyeztetése könnyedebb legyen és a költségeket is alacsonyan tartsák, a Boeing úgy döntött, hogy emiatt nem tart külön oktatatást a pilótáknak arra hivatkozva, hogy alig van változás a korábbi 737-esekhez képest. Ez azonban nem volt igaz, és a cég egészen felháborító módon odáig merészkedett, hogy még a leírásba se írta le az MCAS folyamatát, csak a fogalommagyarázatban említette meg egészen röviden. Sőt, volt olyan eset, hogy egy légitársaság kérte, hogy kapjon oktatást az új modellhez, de a gyártó ezt kerek perec megtagadta.

arra hivatkozva, hogy alig van változás a korábbi 737-esekhez képest. Ez azonban nem volt igaz, és a cég egészen felháborító módon odáig merészkedett, hogy még a leírásba se írta le az MCAS folyamatát, csak a fogalommagyarázatban említette meg egészen röviden. Sőt, volt olyan eset, hogy egy légitársaság kérte, hogy kapjon oktatást az új modellhez, de a gyártó ezt kerek perec megtagadta. A Boeing mérnökei még egy halálos hibát követtek el azzal, hogy a gép orránál lévő érzékelő műszert, amelyből kettő is van a két oldalon, csak egyet kötöttek be az MCAS-hez, szintén költségcsökkentési okokból. Ez azt jelentette, hogy ha ez az egy műszer megsérül, akkor azonnal hibás jelzéseket küld a magassági kormány felé. Azzal, hogy egyetlen eszközhöz kötötték egy másik működését, a repülésbiztonság egyik legfontosabb alapelvét szegték meg.

A Boeing 737 MAX orránál, közvetlenül a modell nevét mutató felirat előtt látható az állásszög érzékelésére használt műszer (David Ryder/Bloomberg/Getty Images)

Az Amerikai Repülésfelügyelet, az FAA mindezek ellenére jóváhagyta a gép gyártását. Sőt, mivel az európai hatóságoknak az engedélyeztetés meggyorsítása és az adminisztráció csökkentése érdekében volt egy eljárás meggyorsítására szolgáló, adatcserére vonatkozó megállapodása, ezért a kockázat az óceán itteni felén sem tűnt fel senkinek. Különösen felháborító, hogy a Boeing munkatársai az esetleg gyanakvásokat a hatóságok részéről a belső levelezésben a saját szavaikkal “Jedi elme trükkökkel” megnevezett szövegeléssel altatták el. Ez a fajta viccelődés a lelkiismeret és a felelősségvállalás teljes hiányára utal egy olyan vállalatnál, amelynél éppen ennek az ellenkezőjét várná el minden utas.

Ez a fajta viccelődés a lelkiismeret és a felelősségvállalás teljes hiányára utal egy olyan vállalatnál, amelynél éppen ennek az ellenkezőjét várná el minden utas. A MAX 737 első modelljeit a Boeing 2017 májusában szállította le, és pár hónap alatt százas nagyságrendre kapta a megrendeléseket. Úgy nézett ki, hogy a frissített gép végre megfordítja a cég szekerét és érdemben szerez vissza piaci részesedést az Airbus-tól.

Azonban 2018 október 29-én, alig egy évvel és öt hónappal az első hivatalos repülés után az indonéziai Lion Air légitársaság 737 MAX gépe nem sokkal a Jakartaból történő felszállás után a tengerbe csapódott. A két nappal később megtalált fekete doboz egyértelműen mutatta, hogy a pilóták folyamatosan küzdöttek azzal, hogy a gép orra rendszeresen le-lebukott, illetve a vizsgálatok kimutatták az orrnál lévő műszer becsapódás előtt sérülését is. A szakértők számára a napnál világosabb volt, hogy az MCAS rendszere lehet a hibás, ám a Boeing egy PR hadjárat során a harmadik világbeli ország vélhetően szerényebb tudású pilótáira tudta terelni a figyelmet. Tény, hogy ők nem reagáltak az egyébként hibás jelzésekre megfelelően 10 másodpercen belül, de az is tény, hogy mivel a rendszerről nem is voltak megfelelő ismereteik, ez nem is volt elvárható tőlük. A MAX-ek továbbra is üzemeltek világszerte és a Boeing megszakítás nélkül folytatta a gépek gyártását és leszállítását.

ám a Boeing egy PR hadjárat során a harmadik világbeli ország vélhetően szerényebb tudású pilótáira tudta terelni a figyelmet. Tény, hogy ők nem reagáltak az egyébként hibás jelzésekre megfelelően 10 másodpercen belül, de az is tény, hogy mivel a rendszerről nem is voltak megfelelő ismereteik, ez nem is volt elvárható tőlük. A MAX-ek továbbra is üzemeltek világszerte és a Boeing megszakítás nélkül folytatta a gépek gyártását és leszállítását. Kevesebb, mint öt hónappal később, 2019 március 10-én az Ethiopian Airlines otthonról Nairobiba tartó járata kísértetiesen hasonló körülmények között zuhant le, szintén nem sokkal a felszállás után. A fekete doboz kielemzése után kiderült, hogy a “bólogató” folyamat megegyezett az előző tragédia eseményeivel, az egyetlen különbség az volt, hogy a másodpilóta itt tíz másodpercen belül rájött, hogy az új, számára egyébként ismeretlen rendszer lehet a hibás, ezért a teljes automatizmust lekapcsolták. Azonban ez is túl későnek bizonyult: a gép sebessége addigra túl gyors volt és egyenesen a föld irányába tartott, már nem voltak képesek a maradék pár pillanat alatt elkerülni az ütközést.

Az etiópiai légitársaság tragédiájában elhunytak hozzátartozóinak az emlékezése a becsapódás helyszínén 2019 március 14-én (Jemal Countess/Getty Images)

Bár az FAA a második tragédia után sem függesztette fel a 737 MAX engedélyét azonnal, Kína, majd az európai, illetve egyéb légyügyi hatóságok világszerte megtették ezt a lépést. Pár nap késéssel végül, de az amerikai hatóságok is reagáltak, méghozzá Elnöki szinten, ami példa nélküli az amerikai repüléstörténelem során egy konkrét modell kapcsán.

Az FAA szakemberei egy kockázatelemzés keretén belül arra a következtetésre jutottak, hogy az első műszer meghibásodása, illetve emiatt az MCAS megbolondulása okán két évente lenne várható hasonló katasztrófa, ha a gépek éles üzemben maradnak. Ez sokkal optimistább volt a gyakorlati tapasztalatoknál, hiszen kevesebb, mint 22 hónap alatt két hasonló tragédia is történt, ráadásul ez még csak a bevezetési időszak volt, vagyis ebben az időintervallumban még nem is voltak végig elterjedtek a 737 MAX-ok.

Ez sokkal optimistább volt a gyakorlati tapasztalatoknál, hiszen kevesebb, mint 22 hónap alatt két hasonló tragédia is történt, ráadásul ez még csak a bevezetési időszak volt, vagyis ebben az időintervallumban még nem is voltak végig elterjedtek a 737 MAX-ok. A Boeing végül közel két évig volt kénytelen áttervezni a gépeket, így ez idő alatt a földön tartani őket. A vizsgálatok során ráadásul számos egyéb visszaélésre és hanyagságra derült fény. Végül megúszták egy 2,5 milliárd dolláros büntetéssel, anélkül hogy büntetőjogi következményekkel számolniuk kellett volna. A cég vezérigazgatója, aki mindvégig tagadta a vádakat, idő közben az igazgatóság nyomására kénytelen volt lemondani, de így is 60 millió dollár feletti végkielégítéssel távozott a vállalattól. A vállalat reputációjában és a részvényesi értékben keletkezett kár azonban a büntetés sokszorosa lett.

Dennis Muilenburg, a Boeing egykori vezérigazgatója az eset kapcsán tartott kongresszusi meghallgatáson, a háttérben az áldozatok családtagjaival, akik elhunyt szeretteik képet tartják maguk előtt (Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images

Bár korábban évekig siklóernyőztem, illetve vitorlázó repüléssel is kitöltöttem a szabadidőmet, így van némi gyakorlati tapasztalatom az aerodinamika gyakorlati kihívásairól és tudom, hogy átesés közeli helyzetben milyen végtelenül félelmetes érzés lenni, mindezektől nyilvánvalóan nem lettem a kereskedelmi járatokon alkalmazott gépek szakértője, még felületesen sem. Ezért kérem a kedves olvasót, hogy nézze el nekem a fenti, vélhetően csak a felszínt kapargató magyarázatot az eseményekre, amelyek azért reményeim szerint a lényeget azért takarják. Aki mélyebb ismereteket szeretne a témakörben szerezni, az nézze meg a Netflix-en az eredeti változatot, esetleg a Deutsche Welle, illetve a PBS vonatkozó dokumentumfilmjét, vagy a Seattle Times kiváló cikkét az esetről.

Ugyan az adatok eleinte azt mutatták, hogy a 737 MAX hatalmas siker, a részvényesek korán örülhettek. Természetesen a csalódásukat méltatlan lenne össze is hasonlítani azzal a fájdalommal, amit a halottak hozzátartozóinak el kellett szenvedniük - ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azonban

a gazdasági hatások megértése azért is fontos, mert így világosan látjuk: még valamiféle beteges, pszichopata gondolatmenet alapján sem érné meg emberek életét kockáztatni a profitért, hiszen ez utóbbi sem létezik hosszú távon, ha egy vállalat így áll hozzá a fejlesztésekhez.

2021 folyamán, az utolsó hónap kivételével a Boeing 302 gépet szállított le, összesen 36 légitársaságnak. Érdekesség, hogy az újraindítás miatt ennek kétharmada volt 737 MAX, de ez betudható a leállás során a rengeteg készleten felhalmozódott repülőgépnek. Ezzel szemben az Airbus viszont összesen 518 gépet szállított le, 80 különböző ügyfélnek. Hozzá kell tenni, hogy az amerikaiak a megrendeléseket tekintve sokkal jobban állnak, hiszen összesen 802 gépre kapták meg a megbízást, szemben az Airbus 610 darabjával.

Ez utóbbi kapcsán fontos hazai kapcsolódási pont, hogy ebből 102 A321neo-t egyedül a Wizz Air rendelt meg. Ám egyelőre a helyzet úgy fest, hogy a bő egy évtizede még piacvezető Boeing egymás közötti piaci részesedése mostanra a bevételeket tekintve 38%-ra esett a az Airbus 62%-val szemben. A Boeing az eset miatt még a pandémia előtti évben 25%-os árbevétel csökkenést volt kénytelen elkönyvelni, egy olyan évben, amikor az Airbus 11%-kal növelte forgalmát. (Apró, de fontos kiegészítés: a Boeing árbevétele még így is magasabb, mint az Airbus csoporté, ugyanis az előbbinél csak 60%-ot tesz ki a kereskedelmi járatok részaránya a teljes forgalomból, amíg ugyanez az adat az európai versenytársnál 74%. Ám a két társaság sorsa szempontjából mindkét esetben a részleg teljesítménye meghatározó a teljes vállalat szempontjából.)

A 737 MAX két katasztrófájának részvénypiaci hatása is napnál világosabban látszik a grafikonon,

amely a Boeing és az Airbus árfolyamának teljesítményét mutatja, az előbbit piros, az utóbbit kék színnel. Az indonéziai Lion Air lezuhanása 2018 október 29-én történt és aznap volt is egy 7% körüli esés az amerikai gyártó árfolyamában. Ekkor a két papír közötti korreláció egy pillanatra vissza is esett nulla közelébe, de abban az időszakban az európai gyártó árfolyama is esni kezdett, így gyorsan mind a ketten 20%-ot estek, és az együttmozgás is visszatért a szokásos magas zónába.

A következő év márciusáig aztán együtt menetelt a két részvény, ám ekkor történt meg a 737 MAX második borzasztó katasztrófája, amely már a piaccal is sejtette, hogy valami nagyon nincs rendben az amerikai vállalatot megmentő sikermodellel. A társaság persze - ahogy láttuk - ezt nem ismerte be, de a legtöbb repülésügyi hatóság világszerte gyorsan lépett, ami miatt már világossá vált, hogy nemcsak a sokkal fontosabb emberi, de immáron anyagi szempontból is hatalmas veszteségeknek néznek elébe a cég részvényesei.

Az árfolyam azonban ekkor már az érintett gépekhez hasonlóan szabadesésben volt, és az etiópiai légitársaság gépének március 10-i becsapódása után alig 11 naptári nappal a kurzus több, mint 20%-ot veszített az értékéből. Ez alatt ugyanakkor az Airbus egy hajszállal még emelkedni is tudott. Így

ekkor érkezett az a pillanat, amikor a két árfolyam szétvált egymástól és teljesítményüket tekintve azóta sem találkoztak, sőt: az olló szinte fokozatosan nyílt tovább. Az eltérés a korrelációban is azonnal tetten érhetővé vált, amely gyorsan mínusz egy közelébe zuhant, vagyis a két kurzus tulajdonképpen egymással ellentétesen mozgott.

A piaci szereplőknek hamar leesett, hogy a Boeing 737 kálváriája az Airbus 320/321neo malmára hajthatja a vizet.

Bár a koronavírus első hullámának sokkja érthető módon ennél is durvább zuhanást okozott mindkét papír esetén, az sem véletlen hogy a válságból kivezető út a két részvény számára egészen más úton, teljesítménnyel és relatív erőt mutatva vezetett. Ez még akkor is így van, ha a pandémia hatására az addigra ismét negatív együttmozgás végleg visszatért a tartósan magas zónákba, hiszen ez a válság mindkét cégre sokkal nagyobb mértékben és jószerével egyformán hatott.

Azonban az Airbus majdnem minden egyes nap egy kicsivel többet emelkedett, vagy egy kevéssel mérsékeltebbet esett, mint a Boeing. A nagy intézmények és valószínűleg még a kisebb szereplők közül is sokan fokozatosan súlyozták át a pozícióikat, ahogyan a 737 MAX újraindítása folyamatosan csúszott. A végeredmény az lett, hogy az első katasztrófa előtti naptól kezdve

a mai napig az Airbus 22%-os emelkedésével szemben a Boeing közel 41%-ot veszített értékéből. Ez majdnem pontosan 81 milliárd dollárnyi részvényesi érték eltűnését jelenti.

Sőt, lehet hogy a valós érték még nagyobb, hiszen mint látjuk, ugyanezen időszak alatt a nagy vetélytárs még növelni is tudta az értékét, a pandémia hatásai ellenére is.

Ezt okozta a negyedéves eredmények hajszolása és a biztonsági megfontolások egy részének elvetése a rövidtávú profit oltárán. A 346 ember életének elvesztésével, és az ezzel járó fájdalommal ezt nem lehet összevetni, de a mohóságba beleszédült menedzsment a saját részvényeseiknek is hatalmas károkat okozott, így

az általuk ösztönzött hozzáállás semmilyen szinten nem érte meg. Még akkor sem, ha esetleg valaki az etikát, az emberiességet és az empátiát is teljesen kihagyják a képletből. Remélhetőleg ebből ők maguk és más ágazatok tagjai is tanulnak majd.

Mi lesz most a Boeing-el?

A bizalom összeomlása mind a vevők, mind a hatóságok, mind a befektetők oldaláról mind a mai napig nyomja a részvényárfolyamot, még akkor is, ha a MAX-ok ismét a levegőbe emelkedtek és a rengeteg visszamondás ellenére a társaság ismét szép számmal kapja a megrendeléseket. Mivel a reputáció visszaépítése hosszú évekbe, akár egy évtizedbe is beletelhet, és bár a pandémia nagyobb hullámainak jó eséllyel lassan itt lévő vége ismét az égbe emelheti a Boeing papírjainak az árfolyamát, arra nagy valószínűséggel számíthatunk, hogy a relatív gyengeség a kurzusban még évekig fennmarad, főként a nagy vetélytársa az Airbus-al szemben.

Címlapkép: Boeing 737 MAX gépek a 20 hónapos kényszer várakozás alatt (David Ryder/Getty Images)