Mennyire képes a magyar tőzsdét tönkre tenni egy idén 70 éves, dühös orosz bácsi?

Nagyon rossz irányba fordultak a geopolitikai fejlemények az elmúlt hetekben és főként az elmúlt órákban. Amitől a földgolyó közvéleménye és leginkább Ukrajna rettegett, az bekövetkezni látszik, ugyanis immáron az orosz hadsereg vállaltan rója a szakadár területek utcáit, amelyek hivatalosan még Ukrajnához tartoznak. Mivel a magyar tőzsde mindegyik nagyobb blue chip részvényének van az orosz és ukrán piacokon kitettsége, ezért még a teljes tőzsdei volatilitás ugrás mellett is többlet kockázatokkal kell, hogy szembenézzen. A technikai elemzés által vizsgált piaci reakciók pedig sokat elárulnak arról, hogy ez hova vezethet.

Nagy zaj csapta meg az Európa téren lévő társasház folyosóit, ugyanis egy általában kimért, mégis fiatalos orosz bácsi igencsak felkapta a vizet, és úgy fest, hogy szinte az egész világra haragszik.

Dühét pedig egy olyan ellenségen vezeti le, aki szerinte nem is létezik, de ha mégis, akkor mindenképpen gyengébb. Kést és villát ragadott tehát és újabb szeleteket vágott le a kijevi csirkéből. A zsémbes nyugdíjassal már lassan senki sem volt hajlandó szóba állni, csak a nyugati szárnyon lakó francia séf vitt neki nemrég egy kis macaron-t, de a bácsi azt is undorral félretolta.

Egy vele szimpatizáló magyar úriember bokros teendői közepette mégis rendszeresen szakított rá időt, hogy meglátogassa a magányos bácsit, sőt közös programokat is szervezett vele. Úgy gondolta: a kedves szó és a közös időtöltés majd segít az öregúr önértékelési zavarainak enyhítésében és ahelyett, hogy máshová járna, miközben beleeszik mások ebédjébe, inkább azon dolgozik majd, hogy az otthoni szoljanka leves receptjének tökéletesítésén dolgozzon, miközben egy kaporral megbolondított gulyáslevest is készíthetnek együtt.

Nem így történt, az orosz bácsi lelkén egyre inkább eluralkodott a gyűlölet, és olyan tévképzetek gyötörték, hogy még magát a kijevi csirkét is ő találta ki. A szomszédban lakó ukrán amatőr stand-up komikusnak ez már sok volt, és azonnal megpróbálta eltorlaszolni a saját bejáratát, de a feldühödött, paranoid orosz bácsika rátörte az ajtót. A társasház többi lakója a folyósóra sereglett és közös selfie-t posztoltak a Twiterre, amiben elítélték az akciót, majd fogadkoztak, hogy tőlük ugyan egy falat ételt sem lát többé az öregúr, de a halálra rémült humoristán senki sem segített. Az orosz bácsit sem zavarta a hőbörgés, hiszen tudta, hogy így is, úgy is utálja mindenki a házban.

A magyar úriember a felháborodott lakók között kínosan feszengett, hiszen tudta, hogy jó kapcsolata az örjöngő bácsival a többieknek sem tetszik. Ám belül a legnagyobb aggodalma az volt, hogy

a nagy barátkozás közepette az orosz öregúr lakásában felejtette gyógyszerei egy részét, egy kanna olajat és még a pénztárcáját is.

Lopva körbenézett és tudta, hogy mostanában aligha számíthat arra, hogy a többi, főleg a nyugati szárnyon lévő luxuslakában élőktől pénzt kapjon. Lassan leesett neki, hogy mekkora bajban van.

OTP

Az OTP csoport a sikeres hazai átszervezést követően tökéletes stratégiai éleslátással nem a telített és erősebben szabályozott nyugati piacokon kezdett el terjeszkedni, hanem a Balkán és a keleti piacok felé vette az irányt. Ez utóbbinak részeként Ukrajnában és Oroszországban is rendelkezik leánybankokkal, ami mind a háborús zóna, mind az utóbbit érintő várhatóan végre tényleg szigorú szankciók miatt ha nem is alapvető, de érezhető veszteségek fogják érni. A piac most erre reagál, mindamellett, hogy a helyzet olyan makrogazdasági környezetet is létrehozhat, ami a pénzügyi szektort amúgy is mélyen érinti majd. Emiatt az utóbbi hetekben már eleve komoly nyomás volt a papíron.

Legutóbbi BÉT-es technikai elemzésünkben már jeleztük, hogy szinte az egész piac és azon belül természetesen az OTP számára is közeleg az ítélet napja és a szűkülő szimmetrikus háromszög technikai alakzatból hamarosan nagy elmozdulás várható. Ez meg is történt, bár a valamivel kisebb valószínűségű, csökkenést jelentő oldalon.

A legnagyobb baj nemcsak a letörés ténye, hanem az azt követő, three black crows alakzat megerősítése volt, így az intézmények által végrehajtott eladások várhatóan még jó darabig meghatározhatják a papír mozgását.

Rövidtávon ma eddig egy nagy fordulós alakzatot látunk, és a gyors vételeket a forgalom is jó alaposan alátámasztja, de ez csak 1-2 hetes megnyugvást jelenthet, ha csak a részvény nem képes follow-through jellegű akkumulációkkal visszakapaszkodni előbb a 15 500, majd a 17 000 Ft-os szint fölé. Mivel a volatilitás magas, így inkább a kisebb mozgások ennek az esélyét valamelyest csökkentik. Ennek hiányában a középtávú és a hosszútávú kép is negatív marad, amit a napokban bekövetkező halálkereszt is megerősíthet.

Támasz: 13 800

Ellenállás: 15 500, 16 400, 17 000, 18 400, 19 300

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

MOL

Ugyan a MOL-nak is vannak orosz, illetve ukrán érdekeltségei, de az ő helyzetük annyiban más, hogy elsősorban nem a piac bezáródása a kulcskérdés, hanem az energiahordozók árfolyama, illetve az ellátás esetleges megszakadása okozhat gondot. Amíg az OTP esetén a lefelé mutató kockázatok vannak jelen, addig az olajrészvény esetén a kimenetelek széles spektrumban mozognak, és vannak benne még pozitív forgatókönyvek is. Ennek megfelelően mind az elmúlt hetekben a feszültség fokozódásával, mind a mai napon a hatások valamelyest mérsékeltebbek, mint a bankpapír esetén, a részvény egyértelmű relatív erőt képes felmutatni.

A MOL legfontosabb támaszát nemcsak megtartotta, hanem még szintén nagy index komponens társához hasonlóan képes volt vissza is pattanni onnan, ami visszaigazolja a relatív erő meglétét.

Ezt a papírt kevésbé kockázatosnak tartják a befektetők a jelenlegi helyzetben és ez hetek óta erősödik. A korábbi elemzésünkben is megjelölt 2 400 forintos támasz jelentőségét az is aláhúzza, hogy a mai kereskedés minimuma szinte ezzel pontosan megegyező, 2 402 forint volt.

A középtávú kép azonban még ezek ismeretében sem biztató igazán, és a hosszútávú is érdemben romlott az utóbbi hetekben, és egy kicsit még ma is. Rövidtávon valószínű a technikai korrekció, de mindaddig, amíg a nagy támasz kitart lefelé sem kell aggódni. Érdekesség ugyanakkor, hogy a volatilitás megkezdte növekedő ciklusát, így a hektikus kereskedés még kitarthat akár két héten át.

Támasz: 2 300

Ellenállás: 2400, 2 540, 2 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Richter

A legmélyebb érintettsége talán a gyógyszerrészvénynek van, hiszen árbevételének 17%-a származik a hamarosan szinte biztosan durva szankciók alá eső orosz piacról. A helyzetet egy kicsit még tovább rontja az a tény, hogy ehhez még az ukrán piac is hozzájárul, amely felé a kitettség ugyan jóval kisebb, mint a fenyegető szomszédé, de még így is a 10 legfontosabb ország között van a Richter számára. Érthető módon ez már napok óta nagyon durva esést jelentett a papírnak, de a mai napi reakció eddig azt sejteti, hogy a piac véleménye szerint a negatív forgatókönyvek nagyrészt már beárazásra kerültek az árfolyamba. Ám a cég megítélésének a problémái ennél mélyebbek.

A gyógyszerrészvény problémái már hosszú hónapok óta tartanak, hiszen eleve lemaradó volt, és egy széles, oldalazó sávban ragadt, ahol nagy intézményi érdeklődés már nem igazán mutatkozott iránta.

Sok befektető idővel elvesztette a türelmét és ez egy erős, rövidtávú csökkenő trendcsatornát nyitott meg lefelé.

Ám a sáv alját jelentő lényeges támaszok elesése hosszabb időtávokon is vészjósló volt a Richter számára, amely annak rendje és módja szerint tovább esett az oroszországi (és nem az ukrán) események árnyékában.

Az esést több disztribúció is jellemezte, vagyis a nagy szereplők zárták pozícióikat és amikor túladottá vált a piac, a papír akkor is csak egy vérszegény korrekcióra volt képes. Ezért közép- és hosszútávra szóló negatív értékelésünket itt meg kell erősítenünk, annál is inkább, mert a halálkereszt is régóta ért, és immáron el is jött. Ez pár napig még jó eséllyel nem is fog látszani, hiszen a mai napon elértük a túladott zónát és ezt délelőtt a piac már el is kezdte lereagálni.

Támaszok: 7310

Ellenállás: 7 900, 8 250, 8 400, 9 100

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

