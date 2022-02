Érdemes belevenni a piacba, miközben a kapuknál ordít az orosz medve?

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

Már az is, ami eddig is történt az példa nélküli a Második Világháború utáni történelemben, legalábbis Európában, ugyanis egy ország lényegében hadat üzent egy másiknak azáltal, hogy annak határait nem ismerte el. A keddi hírek szerint már az orosz katonai erők is a szakadár területeken vannak, vagyis Ukrajna hivatalos határain belül, de a komolyabb beavatkozás valószínűsége is nagyot nőtt.

Így még ennél is komolyabb katonai konfliktus lóg a levegőben, miközben Oroszország a világ egyik legfontosabb energiahordozó exportőre, illetve az ellene tervezett szankciók is kilátásban vannak. A közvetlenül nem érintett országok piacai számára ez jó pár ágazatban hatalmas bevétel kiesést jelentenének, miközben az energiaválság által már szép nagyra fújt gáz és olajárak még tovább szárnyalnának. Mindez akár egy újabb súlyos, gazdasági válságot is okozhat. Nagyon nem mindegy tehát, hogy mi lesz a kifutása az eseményeknek.