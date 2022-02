A Fekete Hattyú napja, amelyre egy kicsit mégis mindenki számított

Tegnap megtörtént a legrosszabb, ami megtörténhetett az ukrán-orosz válság forgatókönyvei közül. Oroszország nemcsak támadást indított Ukrajna ellen, de még csak nem is a szakadár megyékben elsősorban, hanem egy teljes pályás letámadást indított el. Innentől fogva a borzalmas emberi következmények mellett immáron biztos, hogy nagyon súlyos gazdasági következményekkel is számolni kell. A hajnali híreket az európai időben nyitva tartó piacok nap közben elképesztően nagy volatilitás és összességében súlyos veszteségek jellemezték. Jó esély van rá, hogy ez a Fekete Hattyú jelenségre emlékeztető, soha nem látott nap nem volt az utolsó egy csökkenő trendben. A napon belüli grafikonokra pillantva azonban egészen más képet kapunk

A Fekete Hattyú jelenség lényege, hogy egy olyan esemény történik a társadalomban, a gazdaságban, így ezeken belül a pénzügyi piacokon, amelyek hatalmas elmozdulást jelentenek, felforgató jellegűek és váratlanok is. A köztudatba ennek a létezését Nassim Nicholas Taleb azonos nevű, híres könyve dobta be, aki a példát arról vette, hogy Ausztrália felfedezése előtt senki sem tudta, hogy létezik fekete hattyú, így ennek a lehetőségét is elvetette. Amikor azonban először látták őket, át kellett értékelni mindent, amit eddig ezekről a madarakról tudtak.

A tőzsdén az ilyen napokat általában arról lehet megismerni, hogy egy hatalmas elmozdulás történik, jellemzően lefelé. Ezek közé tartozik: