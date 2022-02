Mennyire sínylik meg a magyar befektetések az orosz-ukrán háborút? Megszólalnak a hazai szakértők

A tegnapi nap sajnos történelmi nappá lépett elő azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a harcok azóta is hevesen folynak a két ország között. A támadás nem hagyta hidegen a nemzetközi, régiós és hazai tőkepiacokat sem, elképesztő volatilitást, esést lehetett és lehet látni néhány eszközben. A magyar befektetési alapok körében is találni jó párat, amelyek a régióban, Kelet-Európában vagy éppen Oroszországban rendelkeznek kitettséggel, így körbekérdeztünk a hazai portfóliómenedzserek körében, ők hogyan látják az elmúlt napok fejleményeit. A jó hír, hogy a magyar befektetők egyelőre nem reagáltak pánikszerűen az eseményekre az alapkezelők közlése szerint, de van olyan szolgáltató, amely a befektetők védelme érdekében ideiglenesen befagyasztotta bizonyos alapok forgalmazását.

Aegon Alapkezelő

Az Aegon Alapkezelő a honlapján jelentett meg tájékoztatást az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban, a szolgáltatónál több alap is érintett a mostani eseményekben. Mint írják, 2022. február 24-én az orosz hadsereg teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Ezzel a vészforgatókönyvvel a legtöbb piaci elemző és az Aegon Alapkezelő munkatársai is csupán alacsony valószínűségű eseményként számoltak korábban.

A tőkepiaci mozgások ennek megfelelően rendkívül hevesek alakultak. Az orosz tőzsde 33%-ot zuhant, a rubel két nap alatt 6%-ot esett a jegybank jelentős intervenciói ellenére. A kötvénypiacok még inkább megszenvedték a háborús helyzetet és a várható szankciókat. Az ukrán devizás állampapírok visszafizetési valószínűsége a piac értékítélete szerint jelentősen csökkent, ami az árfolyamokban 50% körüli csökkenést okozott. Az orosz devizás állampapírok is jelentősen veszítettek értékükből, itt a már bejelentett és még várható szankciók okoznak technikai eladási nyomást. Ezek mellett az európai és különösen a közép-európai eszközök alulteljesítése is számottevő volt, az orosz/ukrán kitettséggel rendelkező cégek komoly eladói nyomás alá kerültek, többek között a Raiffeisen Bank 23%-os és az OTP Bank 15%-os esése is mutatta ezt – írják.

A háború globális következményei a jelenleg nehezen beárazhatók. Villámháború és gyors fegyverszünet, vagy a jelenlegi világrend teljes átalakulása jelentik a két szélsőséges szcenáriót. Piaci szempontból további inflációs nyomás az energiaárakon keresztül, magasabb geopolitikai prémium a régiós kockázatos eszközökön, visszatérő amerikai felülteljesítés és óvatosabban szigorító jegybankok lehetnek a rövidtávú következmények.

Közleményükben kitérnek arra, hogy régiós alapkezelőként több alapjuk is aktívan fektet régiós eszközökbe, köztük orosz és ukrán papírokba is. A fegyveres konfliktus több befektetési alap teljesítményét is negatívan befolyásolta, köztük az Aegon Russia Részvény, Aegon Lengyel Kötvény, Aegon Bondmaxx, Aegon Moneymaxx, Aegon Maraton és Aegon Feltörekvő Európa Alapokét, valamint több alapok alapja portfólióét is.

A befektetők vegyesen, de jobbára fegyelmezetten reagáltak a mindennaposnak korántsem nevezhető piaci eseményekre, és kerülték a reflexszerű pánikreakciókat, azonban

az alapkezelő több alap esetében a folyamatos forgalmazását 2022.02.24-től a befektetők érdekeinek védelmében felfüggesztette.

Amit a normál piac működésében tapasztalt súlyos zavarok mérséklődnek a fenti döntés felülvizsgálatra fog kerülni – teszik hozzá.

A jelen piaci helyzet a megnövekedett kockázatok mellett természetesen lehetőségeket is teremtett, hiszem számos korábban drága eszköz átértékelődött, vagy akár drasztikusan veszített is értékéből. A fent vázolt szcenárióktól függően vételi lehetőségek is nyíltak, de a befektetőknek az alapok kockázati besorolása mellett kiemelten fontos figyelniük az alapok javasolt minimális befektetési időtávját is – olvasható a közleményben.

KBC Asset Management

Az alapkezelő válaszában kifejtette, hogy befektetési alapjaik mögött nincs közvetlen orosz és ukrán kitettség, ennek megfelelően az alapjaik árfolyamai a globális piaci trendekkel mozogtak együtt.

Kérdésünkre elmondták azt is, hogy eddig nem tapasztaltak kirívó tőkekivonást, a folyamatok az ilyen ingadozó piaci környezetben megszokottak szerint alakulnak. Ügyfeleik számára a portfólióépítés és a hosszú távú befektetési szemlélet fontosságát hangsúlyozzák a mostani helyzetben is, és ez a megközelítés már számos hasonlóan változékony időszakban bizonyult sikeresnek.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen egyéb problémákat, aggályokat, hosszabb távú problémákat látnak az orosz-ukrán üggyel kapcsolatban, kifejtették, hogy a középtávú gazdasági folyamatok szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy az orosz-ukrán konfliktus mennyire növeli meg tartósan az energiahordozók árát, és egy ilyen forgatókönyv a nagyobb inflációs nyomáson keresztül nem kényszeríti-e szigorúbb lépésekre a nagy jegybankokat.

Boér Levente, OTP Alapkezelő

Boér Levente, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója az orosz-ukrán kapcsolt instrumentumok kapcsán elmondta, hogy az első nap nagyon kaotikus volt, a részvénypiacokon sok esetben élesen szétvált ugyanazon értékpapírok moszkvai és londoni sorozatának az árfolyammozgása, valószínűleg megszűntek a máskor óraműpontossággal működő arbitrázscsatornák a két piac között. A legnagyobbat a Sberbank Londonba bevezetett részvényei esték. A kötvénypiacon szintén hatalmas esések voltak megfigyelhetőek - ismertette.

Hozzátette azonban, hogy a likviditás nem szűnt meg, bár a heves árfolyammozgások miatt gyakran kerültek felfüggesztett státuszba a részvények. A decemberi török válsággal összevetve a devizapiacon nem látszottak fennakadások, heves mozgások sem. A szankciós félelmek miatt sok brókercég (a helyi nagyok és a nemzetköziek) felfüggesztette a moszkvai tőzsdei kereskedését, így a működő közepes brókerek extrémen leterheltek voltak, ez is lassította a piachoz való hozzáférést.

Az ügyfelek reakciójával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy aggodalmat, bizonytalanságot tapasztalnak, de pánikot nem, az orosz régióba befektető ügyfeleik sok volatilis időszakot éltek már át, (az elmúlt hónapokban is) és úgy gondolják az alapkezelőnél, hogy nem ismeretlenek számukra az orosz és a fejlődő piacokkal járó kockázatok.

Boér szerint minden esetben befektető kockázatvállalási hajlandóságától és a kockázatviselési képességétől függ, érdemes-e most beszállni valamilyen orosz-ukrán-kapcsolt eszközbe. Az orosz piac hagyományos részvénypiaci elemzési módszerekkel nézve extrémen alulértékelt, de a jelenlegi szituációban, amikor az orosz gazdaság iránya rendkívül bizonytalan és nagy mértékben függ a szankciók hatásaitól, ennek jelentős oka van – tette hozzá.

Az elmúlt évtizedek viszonylag békés, korlátozott geopolitikai konfliktusokat tartalmazó időszaka nagy valószínűséggel véget ért

– mondta el nekünk a kilátások kapcsán a szakember. Oroszország és a vele szövetséges államok várhatóan politikailag nagy mértékben el fognak szigetelődni Európa többi országától, a gazdasági elszigetelődés a kölcsönös egymásra utaltság miatt azonban sokkal nehezebben lesz kivitelezhető, és mindkét fél részéről jelentős gazdasági áldozatokkal járhat. A konfliktus lefolyása, az arra adott nyugati reakciók jelentős hatással bírhatnak az Oroszországnál még számottevőbb gazdasági és katonai potenciállal rendelkező Kína viselkedési függvényére is Tajvannal kapcsolatosan.

Elek Péter, Dialóg Alapkezelő

Az ukrán helyzetre reflektálva Elek Péter, a Dialóg Alapkezelő befektetési igazgatója elmondta, hogy a háború egyértelmű negatív hatással van az európai és közép-európai eszközökre, de bízik benne, hogy a helyzet záros határidőn belül rendeződni fog. Ezzel szemben az infláció egy jóval hosszabb távú tényező, amely a szakember szerint még évekig velünk maradhat.

A szakember szerint piaci összkép nem néz ki jól, ugyan a háború tovább súlyosbította, jelentősen rontotta a hangulatot, de a fejlett piacokon mélyebb problémákról van szó. Elsősorban a megugró infláció és a jegybanki szigorítás, ami negatívan hat a részvénypiacokra, de az amerikai eszközök jelentős túlvettségét követő korrekció is rontotta az összképet. Az olyan stagflációs időszakoknak, mint amire Elek Péter szerint ebben az évben számítani lehet, nem feltétlenül a részvények vagy a kötvények a nyertesei.

Nem számítok arra, hogy össze kellene omlania a piacnak, de olyan éveket, mint amilyenek az előzők voltak, szerintem el lehet felejteni

– mondta lapunknak a szakember.

Az esetleges szankciókra kitérve, Elek Péter kiemelte, hogy Oroszország Európa, illetve USA általi szankcionálása mindkét oldalt negatívan érintheti, ez pedig a GDP várakozások csökkenéséhez vezethet. Épp ezért könnyen elképzelhető, ahogy a fiskális politika különböző gazdaságélénkítő lépéseket vezethet be az USA-ban és Európában. Különösen igaz ez Európára, ahol az ukrajnai események erősebben éreztethetik a hatásukat, ezek az ösztönzők pedig okozhatnak emelkedést a piacon.

Elek úgy véli, addig nehéz megmondani, hogy mely eszközök lehetnek izgalmasak, ameddig le nem zárul a háború, hiszen egyelőre nem világos, hogy mégis mekkora méreteket fog ölteni. A szakember szerint az OTP jelenleg olcsó könyv szerinti érték alapján, csak épp a háborús bizonytalanság miatt nem lehet előre tudni, hogy rövid idő elteltével nem lesz-e akár fundamentálisan is sokkal olcsóbb a papír.

Módos Dániel, Diófa Alapkezelő

Módos Dániel, a Diófa Alapkezelő makrostratégája a Portfolio kérdésére elmondta, azok az eszközök estek a legnagyobbat, amelyek relatíve nagy orosz-ukrán kitettséggel rendelkeznek. Általánosságban az orosz kitettséggel rendelkező európai pénzintézeteket érdemes megemlíteni, de például az OMV, vagy a BAWAG is 10% körül esett tegnap.

A 2007-es pénzügyi válság és a 2020-as koronavírus miatti pánik után a pénzügyi piacok kellően ellenállóak. A tegnapi események a pénzügyi piacokon közel sem voltak ilyen mértékűek. Pánik csak helyenként, azokban az eszközökben volt érzékelhető, amelyek nagy orosz-ukrán kitettséggel rendelkeznek. Rendszerszintű pánik, vagy a likviditás kiszáradása nem volt tapasztalható – tette hozzá.

A szakember kérdésünkre elárulta, hogy az ügyfelek is aggodalommal figyelik a nemzetközi történéseket, azonban nem tapasztaltak megnövekedett tőkekivonást. Az alapkezelő nem rendelkezik közvetlen orosz-ukrán kitettséggel, így bennünket elsősorban az általános piaci hatások érintenek – mondta.

Nem javasolja most az orosz-ukrán kapcsolt eszközök vásárlását. Meg kell várni, hogy mi lesz az események kifutása, hogyan alakulnak a szankciók. Azonban az ijedség több olyan eszközben/részvényben jó beszállási lehetőséget teremtett, amelyekre a mostani katonai konfliktus nincs semmilyen hatással – fejtette ki.

A jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban Módos így fogalmazott: Ukrajna és Oroszország is jelentős nyersanyagexportőr-ország, elsősorban a mezőgazdasági termékek és az olaj/földgáz piacán. Már a háború kitörésének napján érdemi emelkedést lehetett látni ezen termékek áraiban. Ha a további konfliktus és/vagy a szankciók hatására ezen nyersanyagok körében érdemi és tartós hatást látunk, az a vártnál magasabb inflációt és alacsonyabb növekedést jelenthet középtávon. Ennek pedig az természetesen a későbbi eszközallokációt érintő döntésekre is lehet érdemi hatása.

Balásy Zsolt, Hold Alapkezelő

Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő elemzője szerint egyértelműen az orosz eszközök estek eddig a legnagyobbat az orosz-ukrán háború hatására, ott olyanok (is) adnak el, akik nemcsak a gazdasági következmények, hanem amiatt is aggódnak, lehet-e ilyen eszközt tartani a közeljövőben. Emellett persze az orosz kitettséggel leginkább rendelkező kelet-európai részvények, köztük is a bankok: a Raiffeisen 22%-os esése már az orosz részvényekéhez mérhető – mondta a Portfolio-nak.

A szakember a hosszabb távú problémák, aggályok kapcsán egyértelműen Európa energiaellátását emeli ki első helyen.

Nem tudom eldönteni, melyik látszik lehetetlenebbnek: hogy a németek vásároljanak orosz gázt vagy, hogy ne vásároljanak. Most lehet csak igazán bánni az atomerőművek ideológiai bezárását és esetleg nyitni újra a szénerőműveket. És ez se lesz elég

– válaszolta kérdésünkre.

Kiss Péter, Amundi Alapkezelő

Az egyedi orosz részvények, USD-ben és EUR-ban denominált állampapírok 40% feletti mértékben estek, az ukrán USD-ben denominált vállalati kötvények 50% körüli mértékben estek, ezek a legnagyobb vesztesei a csütörtöki napnak, a likvidebb eszközök közül. A rubel ezzel szemben „csak” 7,5%-ot gyengült a dollárhoz képest – mondta el a Portfolio megkeresésére Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

A likvidebb részvény- és kötvénypiacokon, amik az orosz-ukrán szituációkhoz szorosan kötődnek, természetesen csökkent a likviditás, azonban a tőzsdei volatilitás okozta szabályok szerinti átmeneti kereskedési felfüggesztések mellett lehetett kereskedni. A KKE-i és európai piacokon is elégséges volt a likviditás, azonban egyértelműen mindenki egyszerre akart eladni, ami nagymértékű esést okozott – foglalta össze a szakember a tegnapi piaci eseményeket. Ahol kiszáradt a likviditás a piaci kommentárok alapján a nagymértékű ukrán CDS ügyletek, illetve a nyersanyagoknál a fizikai teljesítéseket nem hajlandóak átvenni a nyugati szereplők az orosz eladóktól, félve a szankcióktól (ez alól természetesen kivétel a szerződéses olaj és gáz import Oroszországból és/vagy Ukrajnán keresztül). Az olaj és gázáramlás a jelek szerint egyelőre akadálytalan, nem történt benne fennakadás – tette hozzá.

A szakember kitért a befektetői hangulatra is, elmondása szerint egyelőre nem tapasztalnak aggodalmat, nem pánikolnak a befektetők. A KKE régiós alapjaik nem tartalmaznak direkt orosz vagy ukrán részvény kitettséget, és a feltörekvő piaci hazai alapjaiknál is csak közvetett módon, szélesen diverzifikált alapokon keresztül jelenik meg az orosz kitettség, 5%-ot nem meghaladó mértékben.

Egyelőre úgy gondoljuk, hogy túl keveset tudunk a jelenlegi helyzetről és a lehetséges következményekről ahhoz, hogy tisztán lássunk – mondta arra a kérdésre, érdemes-e most beszállni orosz-ukrán kitettségű eszközökbe. A konfliktusnak még nincs vége, tovább folytatódnak a fegyveres harcok. Ez azt jelenti, hogy a bizonytalanság és a piaci volatilitás továbbra is fennmarad. Az első sokkon túl vagyunk, azonban több időbe telik, hogy megnyugodjanak a piacok. Mivel a befektetők még nem látják tisztán ennek a geopolitikai sokknak a hatásait, az Amundi csoport elemzőinek véleménye szerint még nem jött el a vásárlás ideje – nyilatkozta.

A szakértő kérdésünkre kifejtette, hogy rövid távon a szigorú nyugati szankciók, és az azokra adott orosz ellenszankciók jelenthetnek problémát, amelyek egy részét azonban már beárazták a piacok. Középtávon az energiaárak tartós megemelkedése, ami tovább fűtené az amúgy is magas inflációt egy olyan kockázat, amivel számolnunk kell egy elhúzódó konfliktus esetén. Ez kényelmetlen helyzetbe hozhatná a jegybankokat, és növelné a stagflációs kockázatokat, főleg Európában. A gyengülő fejlődő piaci devizák és a változó inflációs pályák miatt egyes jegybankok addicionális kamatemelésekre kényszerülhetnek. Kiemelt kockázat, ha egyes szolgáltatók kivennék a fejlődő piaci indexeik köréből az orosz eszközöket, ami további eladói nyomás alá helyezné ezeket.

Hosszabb távon egy újabb hidegháborús helyzet kialakulása lenne a fő kockázat, ami visszavetné a nemzetközi kereskedelmet és a lakossági és üzleti bizalmat

– fogalmazott.

