Az infláció hozza el az ingatlanbefektetések aranykorát?

A geopolitikai történések és gazdasági hatások miatt úgy tűnik, egy időre be kell rendezkedni az elszálló inflációra. Ezzel párhuzamosan azonban elindultak felfelé a kamatok is a világban, ami végső soron plusz hozamként tud lecsapódni a hazai ingatlanalapokba fektetőknél. Incze Zsombor, a Diófa Alapkezelő üzletfejlesztési vezetője a Portfolio-nak adott interjúban arról is beszélt, indokolt-e a magasabb likvid arány tartása az ingatlanalapokban, valóban visszaesett-e a magyarok kereslete a termék iránt, milyen devizában érdemes megtakarítani és milyen hosszabb távú hatása lehet a koronavírusnak a portfóliók átrendezésére.

Az utóbbi időszakban jelentősen elszálló inflációs számokat láthattunk és úgy tűnik, hogy még idén is velünk marad az áremelkedés. Milyen hatással van ez az ingatlanalapok hozamtermelésére és az ingatlanportfólió átértékelődésére?

Ince Zsombor: Az infláció több irányból is hat az ingatlanalapjainkra. Hat arra, hogyan alakulnak a bérleti díjak a jövőben, hiszen a bérleti szerződéseink inflációval indexáltak. Amiatt, hogy a kereskedelmiingatlan-piac euró alapon működik, ehhez kell mérni és nézni a növekedés mértékét. A bérleti díjak mindenesetre emelkednek, ez pedig az ingatlanok értékének a növekedésében csapódik le.

Az inflációs hatás az új fejlesztések kapcsán is jelentkezik. Az építőanyag-költség jelentősen megnőtt az elmúlt néhány évben, de különösen az utóbbi tizenkét hónapban láthattunk drasztikus emelkedést, és emellett a munkaerőköltség is megugrott. Miután a fejlesztők és a végső tulajdonosok is szeretnének hozamot elérni, mindez szintén a bérleti díjak növekedésének irányába hat.

Fontos továbbá a finanszírozási oldal is. A nagyközönség számára elérhető ingatlanalapok jellemzően nem finanszírozottak, de vannak ellenpéldák is. Inflációs környezetben a tankönyv szerint működő gazdaságpolitikák az infláció erősödésére a kamatszint emelésével válaszolnak, ez pedig növeli a finanszírozás költségét is. Ugyanakkor az alapok az átlag magánszemély hitelfelvevőhöz képest sokkal professzionálisabb ingatlanpiaci szereplőknek tekinthetők; így például a kamatfedezeti ügyletek segítségével a kamatkockázataikat reális költségek mellett fedezni tudják. Összességében tehát azt látjuk, hogy az ingatlanalapjaink az inflációs környezetben is jól védettek, és várakozásaink szerint nem is fognak rosszul teljesíteni.

A Diófánál fedezik valamilyen formában az eurós bérleti díjakat?

I.Zs.: Nemcsak a bérleti díjak, hanem az ingatlanok értéke is euróban van nyilvántartva. Ezért az összes hazai ingatlanpiaci szereplő kénytelen fedezni az euró kitettségét. Ha nem fedeznénk, és minden menne úgy, ahogy azt a devizapiac diktálja, az jelentős volatilitást vinne be a rendszerbe. A befektetőinket szeretnénk megkímélni ettől, mivel nem a devizapiaci kockázatok miatt döntenek egy ingatlanalap mellett.

Az ingatlanalapok sokszor kapják meg azt a vádat – nem ok nélkül –, hogy magas a likvid pénzeszközök aránya, ami az utóbbi években nem volt túl kifizetődő az alacsony hozamkörnyezet miatt. A mostani hozamemelkedés milyen változást hozhat ebben? Jobban megéri pénzpiaci eszközöket tartani, mint növelni az ingatlanportfólió súlyát?

I.Zs.: Az ingatlanalapoknál a likviditás nagyon fontos kérdés. Az, hogy mennyi likviditás van egy ingatlanalapban, az ingatlanpiac természeténél fogva nem csak üzleti, de kockázatkezelési eszköz is. Bármikor adódhatnak a 2008-as válsághoz hasonló szituációk, amikor a befektetőknek szükségük van a pénzükre, és erre egy ingatlanalapnak is fel kell tudnia készülni. Ezért Magyarországon a legnagyobb ingatlanalapok azonnali visszaváltású sorozatokkal működnek, a szabályozás minimális, 15 százalékos likviditásra vonatkozó elvárását pedig vannak, akik jobban túlteljesítik – egyébként mi is ebbe a csoportba tartozunk.

A másik aspektus, hogy a likvid eszközökön milyen hozamot lehet elérni. A mi alapjainkban jó áron kerültek be az ingatlanok, ezért tudunk nagy likviditás mellett is jó hozamot termelni. Emiatt nem volt számunkra jelentős versenyhátrány ez az erős likvid hányad a múltban sem, sőt.

Ugyanakkor a tavaly elkezdődött kamatemelések hatására a korábban 0 közeli haszonnal forgatott likvid eszközök elkezdtek elég jó kamatot termelni az alap befektetői számára. Ez egy meghatározó változás, amely megnöveli az ingatlanalapok versenyképességét is.

Adódik a felvetés, hogy az intézményi sorozatoknál jobban el lehetne tolni a súlyt az ingatlanok irányába, hiszen ott nem kell attól félni, hogy tömeges pénzkivonások lennének az ügyfelek oldaláról.

I.Zs.: Ez pontosan így van. A Nyugat-Európára vonatkozó elemzéseink azt mutatják, hogy elsősorban intézmények, de vagyonos magánszemélyek számára is elérhetőek olyan termékek, amelyek bőven túlmutatnak időtávban az itthoni T+180-as visszaváltású sorozatokon. Olyan extrém példát is találtunk, ahol az alap azt mondta, hogy a befektető várhatóan három év múlva kapja vissza a pénzét. A lényeg tehát, hogy hagyományosan az ingatlanalapok nem olyan típusú termékek, mint amilyeneket Magyarországon megszokhattunk.

Itthon szerencsés a helyzet, hiszen demokratizálódott a piac, az ingatlanalapok mindenki számára elérhetőek. Ezzel viszont együtt jár a kellő likviditás szükségessége, amely a külföldi ingatlanalapokkal szemben értelemszerűen szűkíti az itthoni alapok hozamszerzőségi lehetőségeit.

A T+180-as visszaváltás egy lépés abba az irányba Magyarországon is, hogy erősödjön a befektetői tudatosság. Most azonban úgy látjuk, hogy a 180 napos termékeket messze nem keresik még annyian, mint az azonnali visszaváltású sorozatokat.

Mennyire vetette vissza az ingatlanalapok lakossági keresletét a T+180 napos sorozatok bevezetése? Hogy látja, fog-e még érdemi tőkebeáramlást látni a kategória a jövőben vagy ez örökre determinálja a növekedési lehetőségeket? Mi hozhatna változást?

I.Zs.: Fontos különbséget tenni abban, hogy az ingatlanalapok vagyonnövekedésének megrekedése a keresletnek vagy a szabályozásnak tudható be.

Szignifikáns mennyiségű új pénz ezekbe a régi sorozatokba nem érkezik, mert a forgalmazói maximumok felett ezek az alapok nem tudnak több jegyzést befogadni.

A 180 napos termék egy hosszabb távú dolog, és ahogy említettem, nem érzékelünk átütő befektetői érdeklődést irántuk. Van ilyen termékünk, igyekszünk is azt hozamelőnnyel ellentételezni, de az azonnali visszaváltású konstrukciókat jobban keresik az ügyfelek.

Az ingatlanalapok tavalyi hozamait nézve kitűnik, hogy az intézményi sorozatok sokszor messze jobb teljesítményt tudtak felmutatni, mint azok a sorozatok, amelyeket lakossági befektetők is megvásárolhatnak. Mi magyarázza ezt a nagy eltérést?

I.Zs.: Nagyjából az, amiről már beszéltem korábban: az intézményi pénz stabilabb és hosszabb távon befektetett pénz, ugyanis adott esetben nagyobb befektetett összegekről is van szó. Ezek mind olyan dolgok, amelyek segítik a hozamtermelést, és a nap végén az alapkezelési díj vagy más költségek csökkentése is segíti ezt. Az intézményi ügyfelek általában jóval több pénzt fektetnek be ingatlanalapba, ezt pedig az alapkezelő magasabb hozammal is honorálja.

A koronavírus elterjedése az elmúlt két évben többek között az ingatlanpiacot is jelentősen átalakította. Milyen tanulságok vonhatóak le? Érdemes-e elgondolkodni a retail, iroda vagy kereskedelmi ingatlanok átsúlyozásán és ha igen, milyen irányban?

I.Zs.: Ha a turizmust nem számoljuk – mert az nem tipikus ingatlanbefektetés –, akkor leginkább a kiskereskedelmi szektort érintette a koronavírus-járvány. Bizonyos boltok nem lehettek nyitva, ez pedig nem volt jó hatással a plázákban a bérlők eredménytermelő képességére. Mindez viszont rámutatott a diverzifikáció fontosságára. A mi portfóliónkban például vannak strip mallnak nevezett bevásárlóparkok, itt bőven vannak parkolóhelyek, ingyenes a parkolás, és csak abba a boltba kell bemenni, ahol dolga van az embernek. Ez a vásárlói attitűd erősödött a Covid alatt, ezt mutatják a számaink, az összes ilyen parkban teljesen megteltek a bérelhető kiskereskedelmi területek. Ez jelenleg egy nagy sikertermék.

Az irodapiacra rátérve, a koronavírus változásokat hozott abban, hogyan dolgozunk. Az, hogy a Covid miatt az emberek nagyobb távolságot tartanak, egyszerre jelenti azt, hogy kevesebb irodaterület kell, mert az emberek több időt töltenek home office-ban, de azt is, hogy akik bent vannak, nagyobb teret igényelnek. Nagyobb tárgyalók, nagyobb irodaterek iránt nőtt meg az igény, mert ezzel is biztonságosabb környezetet lehet teremteni.

A bérlők tehát megtartják az irodaterületeket?

I.Zs.: Nagyon sok irodaházunk van, és azt láttuk, hogy nem igazán attól függött, hogy egy bérlő megtartotta-e az irodahelyiségeit, hogy a koronavírus miatt hányan járnak be dolgozni – sokkal inkább attól, hogy az ő személyes üzletmenetét mennyire súlyosan érintette a válság. A házainkban az újra bérbeadás teljesen jól működött az utóbbi időben is, sőt, a teljes házat bérlő ügyfelek esetén is sikerült hosszabbítani. A kantinokban is egyre nagyobb a forgalom, ami szintén azt mutatja, hogy az emberek kezdenek visszatérni az irodákba.

Mik a várakozások az idei évre nézve az ingatlanalapok hozamtermelése szempontjából?

I.Zs.: Azt gondolom, hogy a nagy fizetőképességet tartó, nagy vagyont kezelő alapoknál egyértelműen látható lesz a likvid eszközökön elérhető emelkedő hozam. Alapvetően optimista vagyok. (az interjú az orosz-ukrán háború kitörése előtt készült – a szerk.)

Milyen devizában érdemes most ingatlanalapba fektetni?

I.Zs.: A hazai kereskedelmi ingatlanpiac lényegében euró alapon működik. Egy eurós ingatlanalap esetében tehát valamilyen struktúrában, de természetes módon is fedezett a befektetés. A forintalapú ingatlanoknál is van fedezés, de ott visszafedezést láthatunk.

Én a természetes fedezés híve vagyok, ami azt jelenti, hogy abban a devizában érdemes takarékoskodni, amilyenben majd fizetni kell az adott termékért vagy szolgáltatásért.

Ha valaki mondjuk Dél- vagy Nyugat-Európában szeretne nyaralni, feltehetően euróra lesz szüksége, ehhez valamilyen módon euróban érdemes takarékoskodni. Aki távolabbra menne, inkább dollárt érdemes tartania. Ha pedig valaki lakást venne, lehet, hogy a forint a legjobb döntés.

Egyre fontosabb szerephez jut a fenntarthatóság a lakossági befektetési döntésekben. Hogy áll a Diófa az ESG-szemlélet alkalmazásával az ingatlanalapok területén?

I.Zs.: Egyértelműen azt látjuk, hogy ez a jövő iránya. Ugyanakkor az intézményi befektetők részéről az érdeklődés egyelőre korlátos, még a proaktívabb szereplők is inkább kivárnak. A lakosság nagyobb részének pedig még nem annyira fontos ez a téma, ezt egy nemrég készített reprezentatív felmérésünk számai is bizonyítják.

Ezt azért fontos látni, mivel az ESG-témakör rengeteg pénzbe kerül. Az ESG-nek való megfelelés emellett rengeteg tanácsadói költséggel, riportinggal, belső erőforrással is jár. A jövő iránya azonban ez, számunkra a fenntarthatóság témaköre kiemelten fontos. Folyik ezzel kapcsolatban termékfejlesztés, de ezt nem lehet lefordítani hagyományos, rövid távú vállalkozói profitcélokra.

