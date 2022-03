Zuhanás után kapaszkodik az OTP és Mol - érdemes még beszállni?

Az orosz-ukrán válság miatt a keleti piacokra nagyon érzékeny magyar részvénypiac hatalmas esést szenvedett el az utóbbi hetekben. Ennek mértéke még annak tükrében is meglepő, hogy a BÉT blue chip-jei már a háború kitörése, sőt veszélye előtt is gyengélkedtek. Az elmúlt napok ugyanakkor már az emelkedés és az optimizmus jegyében teltek. A nagy kérdés az, hogy ez valójában csak a csökkenő trend technikai korrekcióját jelenti, vagy a hírek tükrében azt láthatjuk, hogy valós esély van a korábbi csúcsokhoz való gyors visszatérésre. Gyors technikai elemzésünkben ezt szeretnénk eldönteni.

BUX

A hazai tőzsde indexe közel 28%-os veszteségben is volt március elején az év elejei csúcshoz képest, de a gyengeség jelei már jóval a háború kezdete előtt megmutatkoztak.

A BUX eleve relatív gyengeséget mutatott fel Európában, és a februárra formálódó szimmetrikus háromszög alakzatból is lefelé tört ki a mutató, ami egy igencsak negatív jel középtávon.

A hónap végére az esés begyorsult és nagy piros gyertyák jelentek meg, miközben fontos, hosszútávon is szerepet játszó támaszok estek el: a nagy nemzetközi alapok nagymértékű eladásokat eszközöltek, ami megnyitotta az utat a csökkenő trend előtt.

A BUX 40 000 pont alatt találta meg a fordulatot, ami rövidtávon egyértelmű, de nem kizárt, hogy hosszabb időtávon is lesz jelentősége a március elejének. Itt látható két kalapács alakzat, nagy alsó árnyékokkal vagyis napon belül fellépő masszív vételi oldallal találkozhattunk, továbbá láthattunk itt nagy túladottságot, ami nagyon magas volatilitással párosul.

Nem csoda, hogy technikai korrekció indult meg, de egyelőre ennek mértéke sokkal kisebb, mint például a DAX esetén, és a nagy keleti kitettséggel rendelkező magyar piac továbbra is lemaradó, ami negatív jel. A korábbi halálkereszt árnyéke alól csak akkor kerülne ki a hazai index, ha elérésre kerülne a bő 10%-ra lévő középtávú mozgóátlag. Ezt csak egy nagyon gyors és erős békemegállapodás esetén reális forgatókönyv, és a piac egyelőre ezt szemmel láthatóan nem árazza.

Támasz: 42 200, 39 000

Ellenállás: 47 000, 49 200, 51 000, 53 900, 55 200, 56 100

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

OTP

A bankrészvény volt az orosz-ukrán helyzet legnagyobb vesztese. A korábbi vezető papír lefelé is nagymértékben magával rántotta a piacot, és itt tartott ki a legtovább a túladottság, vagyis itt volt a legnagyobb a pánik az összes fontos részvény közül. Ennek persze volt előjele: itt is lefelé tört ki a kurzus a háromszög alakzatból. Az OTP így is gyorsan ki tudott alakítani a zuhanás során egy fontos támaszt, de ez négy számjegyű szinteknél jelent csak meg egyelőre. Az emelkedés innen ugyan nagy volt, de az esés mértékéhez képest egyelőre ez még így is mérsékeltnek tűnik csak.

A március elejei, pánik jellegű nap forgalmához képest az emelkedésben sokkal inkább mérsékelt a volumen volt látható, az igazán komoly szereplők egyelőre nem tértek vissza a bankpapír piacára.

Az is inkább a technikai korrekcióra utal, hogy a tegnapi napon egy rés után csak egy elbizonytalanodást jelentő doji jelent meg a charton. A kényelmetlenül magas volatilitás is azt jelzi, hogy felfelé még a háború gyors lezárása esetén is sokkal hosszabb döcögősebb lesz az út, és még ez esetben is hetekig tarthat a csökkenő trend a hosszabb időtávokon.

Támasz: 9 900

Ellenállás: 15 500, 16 400, 17 000, 18 400, 19 300

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Mol

Bár a benzinár plafon nehéz helyzetbe hozta az olajrészvényt, a piac szemmel láthatóan ennek gyors lezárását várja a döntéshozóktól a választások után. A szárnyaló energiahordozó árak pedig ezt követően már a Mol malmára hajthatja a vizet. Talán ennek is köszönhető az, hogy

az energia szektor papírja toronymagasan a legnagyobb relatív erőt tudja felmutatni az egész BÉT-en a komoly részvények között.

Így ez az egyetlen blue chip, amelynél nem beszélhetünk csökkenő trendről sem: itt nincs közel a halálkereszt, a fontos támaszok kitartanak, nincs eső csatorna sem.

Aggasztó jelek azért itt is vannak: az emelkedést csak a túladottság tudta generálni, a volatilitás itt is szokatlanul magas, és a forgalom ennél a részvénynél is csökkent az elmúlt napok felfutása során. Ezek miatt a mérleg nyele egyik irányban sem dönti az értékelést, nincs igazi pánik és eladói nyomás, de vételi oldalon is inkább a kivárás a jellemző. A relatív erő miatt ha valaki mindenképpen ragaszkodik a most extra kockázatokat magában hordozó magyar piachoz, akkor a MOL tűnik most az egyik legstabilabb választásnak.

Támasz: 2 540, 2 400, 2 340, 2 300

Ellenállás: 2 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Richter

A gyógyszerrészvény már lassan egy éve lemaradó a hazai piacon és az erős orosz kitettség még inkább adott egy injekciót az eladói oldal számára, ahol az intézmények amúgy is fokozatosan csökkentették pozícióikat hónapok óta. A legfontosabb támaszok már a háború kitörése előtt (annak növekvő veszélye közben) elestek, és a nagy befektetési alapok lassan szórni kezdték a részvényeiket. Teljesen egyértelmű csökkenő trend alakult ki eddigre a részvényben. A kurzus a túladott szintekről is csak rövid, vérszegény korrekciókat tudott kialakítani.

Mégis megjelentek enyhén pozitív jelek a piacon, elsősorban a forgalom oldaláról, itt már látható, hogy voltak érdemi nagyságú szereplők, akik a 7 500 Ft alatti szinteket gyűjtögetésre használták fel. Eközben pedig már komoly disztribúció nem volt megfigyelhető. Ez önmagában még kevés a trendforduló kikiáltásához azért, ehhez több follow-through-ra lenne szükség és legalább a két következő ellenállás áttörése lenne szükséges hozzá.

Ezt itt is csak egy valószerűtlenül erős békeszerződés okozhatja, ami a szankciók visszavonására is hatással lenne, ami nem éppen a legjobb esélyű forgatókönyv. Addig még valószínűbb a csökkenő trendcsatorna és trend fennmaradása, így

a közeljövőben itt is kisebb az esélye a gyors visszakapaszkodásnak a piac mostani megítélése szerint, amit a fenntarthatatlanul magas volatilitás is megerősít.

Támaszok: 6 600

Ellenállás: 7 310, 7 900, 8 250, 8 400, 9 100

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Külön érdemes kiemelni, hogy a fentiek nem érintik azon befektetési stratégiákat, amelyek nagyon hosszú távra, akár évekre tartanak egy-egy pozíciót és szigorúan fundamentális elemzést alkalmazva, az árazásra és a háború bizonytalan idejű, de valamikori végére értékalapon alkalmaznak vételeket. Ez a megközelítés rengeteg türelmet, egyedi kockázatokat hordoznak magukban, de természetesen nagymértékű felértékelődési potenciál is van bennük.

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images