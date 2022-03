Felbolydultak az árupiacok - könnyen lehet, hogy még nincs vége az emelkedésnek

A háború ismét durva árfolyam robbanást okozott az elmúlt hetekben számos árupiaci terméknél, legyen szó energiahordozókról, nemes- vagy színesfémekről, mezőgazdasági alapanyagokról. A gyors rendezés és békekötés gondolata pedig ezekben éles korrekciót is okozott, így nem csoda, hogy a legtöbb piaci szereplő csak úgy kapkodta a fejét a tűzijátékot látva. Egy kicsit távolabb lépve azonban azt láthatjuk, hogy a nagy emelkedő trend ezekben korántsem mostanában kezdődött, és van rá jó esély, hogy nem is most fog véget érni. A technikai elemzés segítségével megnéztük a további kilátásokat.

Számos oka van annak, hogy egyes árupiaci termékek esetén az árfolyamok szárnyaltak az utóbbi hetekben, illetve az elmúlt napokban jó pár esetben nagy visszaesésekkel, korrekciókkal is szembesültek a piaci szereplők. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiakban találhatóak, de ezek kapcsán fontos kiemelni, hogy ezek piaci sztorik és várakozások, még nem feltétlenül jelentik a valóságot.

Orosz kitermelés eltűnése.

Energiaválság.

Élelmiszerpiaci hiány.

Inflációs környezet.

COVID utóhatások.

Továbbra is bő likviditás. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ha bár a kamatemelési ciklus megkezdődött, még mindig hatalmas mennyiségű likviditás áll a piaci szereplők rendelkezésére, és továbbra is rendszeresen jönnek létre újabb és újabb spekulatív hullámok, ahogy a rövidtávra gondolkozó spekulánsok folyamatosan keresik a forró helyet a pénzüknek.

Mindezen hatások következtében megvannak a fundamentumok és a spekulánsok által oly áhított sztori is a stabil trend mögött, aminek csak egy fontos, de korántsem egyetlen szelete a szörnyű háborús konfliktus a szomszédunkban.

Érdemes tehát megnézni a négy legfontosabb és egyben nemrég felgyorsító, majd hirtelen fékező árupiaci termék árfolyamát a technikai elemzés szemével megnézni, hogy egy kicsit olvassunk az ezeket irányító spekulánsok és befektetők gondolataiban. Mindezt a legtöbb befektető által a határidős piacok helyett könnyebben elérhető ETF-eken keresztül mutatjuk be.

Kőolaj (USO)

A legfontosabb energiahordozó már jóval a háború előtt hosszútávú emelkedő trendben volt, amit a 200 napos mozgóátlag is igazolt, és amelyről mi is írtunk, legutóbb a támadás előestéjén. A fegyveres konfliktus csak tovább erősítette ezt a tendenciát és pár nap alatt durva túlvett állapotba kergetve az árfolyamot. Emiatt valamilyen szinten természetes is, hogy egy korrekció zajlott le a piacon, még ha annak mértéke igen erősre is sikeredett a gyors megoldásokhoz fűződő remények miatt. Az ehhez kapcsolódó monstre spinning top alakzat jelezte a rövid távú fordulót.

Azonban a nagy visszaesés március második hetében egyrészt nem érintette a közép- és hosszútávú mozgást, másrészt az emelkedés mértékéhez képest nem számított nagyon nagynak és még éppen meg is állt a trendvonal, az 50 napos átlag és a támasz felett is. Emiatt továbbra is

bőven élhetünk a gyanúval, hogy a trend folytatódik, de most talán inkább a megnyugvás és kisebb volatilitás időszaka jön el pár hétig.

Támasz: 67, 56, 47

Ellenállás: 86

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: nagyon pozitív

Búza (WEAT)

A búza árfolyama robbant az egyik legnagyobbat az utóbbi hetekben, hiszen a válság két érintett országa is fontos exportőr ezen a területen (is). Az is világosan látszik, hogy itt volt a legkevésbé erős trend a háború kitörése előtt, így az ebben a cikkben szereplő termékek közül ennek az érzékenysége a legnagyobb a konfliktussal kapcsolatos hírekre, ami különösen magas kockázatot okoz. Mégis, a kitörés és a frissebb trend mértéke olyan nagy, hogy emellett nem lehet szó nélkül elmenni, és nem valószínű, hogy még egy gyors békekötés esetén sem nyugodnának meg teljesen a kedélyek.

A rövidtávú fordulatnak pár napja itt is egy masszív túlvettség ágyazott meg, hatalmas felső árnyékokkal a japán gyertyákon, jelezve a profitrealizálásokat. A korrekcióban csökkenő forgalom is arra utal, hogy a pár hétre gondolkozó spekulánsok már zárták a pozíciókat és

a volatilitás menetrend szerinti visszaesése után jöhet egy újabb vételi hullám, a trendhez igazodva.

Támasz: 9,90; 7,90; 7,10

Ellenállás: 10,60; 11,90

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Palládium (PALL)

Oroszország (és azon belül is a Norilsk Nickel) toronymagasan a legnagyobb palládium kitermelő. Az alapanyagot az elektronikai iparban, a fogászatban és az ékszerek esetén is használják. Az árfolyam már februárra kialakított egy bő fél éves bázist, ami egyben egy füles csésze alakzatban is manifesztálódott. Innen jött február végén az ehhez tartozó kitörés, az aranykereszttel kísérve, ami egy hosszú távú emelkedő trend kezdetét is jelentette egyben.

Ugyanakkor a korrekció mértéke és jellege súlyosabb volt, mint a mostanában sokat ralizó árupiaci termék esetén. Különösen aggasztó a nagy rés után az a tény, hogy ezt képtelen volt gyorsan betölteni az árfolyam, és a grafikonon most is egy súlyos, fájó pontként éktelenkedik.

A korábbi túlvettség így inkább nem konszolidálódott, hanem éles esést hozott magával, miközben a volatilitás továbbra is ciklusa tetején jár.

Emiatt a trend folytatódása esetén is valószínű a relatív erő hiányának fennmaradása.

Támasz: 223, 204, 172

Ellenállás: 298

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Arany (GLD)

Az arany esetén is a hosszú tavalyi csalódások után végre láthattuk eljönni a menekülőeszköz szerepét, erről külön cikkben emlékeztünk meg bő egy hónapja.

A pénzügyi piacok nagy részének zuhanása a kitörést a hosszú távú ellenállás (most már támasz) fölé felerősítette, de nem okozta itt sem. A természetes korrekció éles volt, de nem katasztrofális. Egyrészt bőven a támasz és a fontos mozgóátlagok felett van az árfolyam, másrészt egy határozott kalapácsa alakzat is megjelent a charton. Külön jó hír, hogy a magas volatilitás itt már megszelídülni látszik valamelyest.

Támasz: 175, 165, 161

Ellenállás: 187

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

