Amíg senki sem figyelt, megugrottak a kriptoeszközök

Csak úgy kapkodja a fejét a világ közvéleménye, és a tőzsdei szereplők többsége is mostanában a friss, számos árat és árfolyamot is befolyásoló hírek hallatán. Az orosz-ukrán háború felborította a tőzsdéket és a devizaárfolyamokat is, amelyek volatilitása megnőtt, és komplett cégek tűntek a komoly intézményi befektetők térképéről. Az árupiacokon az energiahordozók és az agrártermékek is kilőttek - hiszen sajnos esély van a hiányra ezekből a termékekből - majd durva korrekciót is bemutattak. A kriptodevizák, amelyek hónapok óta masszív relatív gyengeségtől szenvedtek, és rengeteget veszítettek az értékükből, viszont nem igazán akartak esni, sőt: a piaci reakciókat vizsgáló technikai elemzés szerint egyre inkább magukra találtak. Vajon tartós mozgásról van szó?

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

A kriptopiac legtöbb szereplője, talán csak a leginkább eltökélt hívők kivételével már jó ideje egyfajta identitásválsággal küzd.

Gondolhatja magát egyfajta technológiai early adopter -nek is, aki szeret az innováció élvonalában lenni, de a minden kétséget kizáróan, még önmagában is zseniális elképzelésen alapuló blockchain technológia egyelőre nem igazán szivárgott át még a pénzügyi mainstream-be sem.

-nek is, aki szeret az innováció élvonalában lenni, de a minden kétséget kizáróan, még önmagában is zseniális elképzelésen alapuló blockchain technológia egyelőre nem igazán szivárgott át még a pénzügyi mainstream-be sem. Úgy is definiálhatja a saját lépéseit, mint a pénzügyi forradalom egyik harcosa, aki utcáról utcára dönti meg a nagy bankok zsarnoki uralmát, ám a bitcoin is társai a fizetési oldalon továbbra is nagyon messze vannak attól, hogy átvegyék a fiat devizák szerepét. Sőt, egyre több olyan szakértő van, aki szerint ez nem is fog megtörténni.

egyik harcosa, aki utcáról utcára dönti meg a nagy bankok zsarnoki uralmát, ám a bitcoin is társai a fizetési oldalon továbbra is nagyon messze vannak attól, hogy átvegyék a fiat devizák szerepét. Sőt, egyre több olyan szakértő van, aki szerint ez nem is fog megtörténni. Gondolhatja azt, hogy megtalálta a kiváló menekülőeszközt a nehéz időkben, ami a kamatemelések, vagy az infláció ellen nyújt védelmet. Azonban hiába voltak egyre egyértelműbb jelek a pénzromlás ütemének felfutására tavaly, a kriptoeszközök hónapok óta jelentős mértékben veszítettek az értékükből.

a nehéz időkben, ami a kamatemelések, vagy az infláció ellen nyújt védelmet. Azonban hiába voltak egyre egyértelműbb jelek a pénzromlás ütemének felfutására tavaly, a kriptoeszközök hónapok óta jelentős mértékben veszítettek az értékükből. Meghatározhatják magukat természetesen úgy is, mint színtiszta spekulánsok , de ez bár legalább részben igaz a piaci szereplők többségére, mégis idegen a kriptovilág kultúrájától, amelynek a világ pozitív irányú megváltoztatása a magját képezi.

, de ez bár legalább részben igaz a piaci szereplők többségére, mégis idegen a kriptovilág kultúrájától, amelynek a világ pozitív irányú megváltoztatása a magját képezi. Nem szabad megfeledkezni az anonimitás lehetőségéről sem, amely számos okból, számos ember vagy akár szürke, illetve fekete zónákban is mozgó üzleti csoport számára remek értéktartó eszköz lehet. Sőt, még egyéb előnyei is lehet, ha egyéb eszközöket a kereskedelem elszámolására nem lehet alkalmazni, lásd lejjebb.

A kriptodevizák piacán mintha ezek a narratívák cserélgetnék, vagy egészítenék ki egymást, időről időre váltakozva, hogy éppen melyik faktor hajtja leginkább a piacot. Érthető módon ez a fajta permanens identitásválság nem tud kellő alapot adni ahhoz, hogy a bitcoin és társai tartós, még elfogadható szintű volatilitással rendelkező trendet tudjon kialakítani. Hiába a hosszú távon meglévő hatalmas emelkedés, az igazán nagy halak eddig elkerülték a piacot, mert mind az azt vezérlő faktorok, mind a magas volatilitás nehezen kezelhetővé teszi számukra ezt az eszközosztályt.

Ez még mindig inkább a kisebb halak terepe, esetleg az intelligens delfineké, akik ügyesen úsznak az árral, vagy kiugranak a vízből, amikor erre a hangulat alapján erre szükség van.

Mindezek mellett itt egy olyan kockázattal is számolni kell, ami más, hosszú évtizedek, vagy akár évszázadok óta a pénzügyi piacok részét képező eszközöknél nem létezik a befektetők fejében. A részvények, kötvények, vagy akár számos derivatív termék is széles körben elfogadott és szabályozott a hatóságok által, a kriptodevizák ugyanakkor mind a mai napig inkább csak a megtűrt kategóriában vannak.

A háború kezdete óta azonban történt valami, ami egy kicsit más megvilágításba helyezi a kriptopiacot. A harcokat, elsősorban a védekezést finanszírozni is kell, ezért Ukrajna a korábbi viszonylag keményvonalas álláspontját napok alatt megváltoztatta. Amellett, hogy nemzetközi segélyeket kértek és kaptak, sikeresen bocsátottak ki hadi kötvényeket, de ami jelen cikk szempontjából a legfontosabb: legalizálták a kriptoeszközöket is. Sőt, az ország már ezt megelőzően is NFT-ket bocsátott ki, szintén a védekezés finanszírozását elősegítendő, amellett, hogy különböző ukrán szervezetek már napok óta rengeteg pénzt kaptak támogatásként bitcoin-ban, vagy más kriptodevizákban.

Ez azért is fontos, és békeidőben majd nehezen visszavonható lépés, mert minél inkább keleti országokban, zártabb kultúrájú nemzetek háza táján nézünk szét, annál inkább a kriptoeszközök faék egyszerű gondolkodásra utaló szimpla betiltása a jellemző. Ez a helyzet az arab világ többségében, de Oroszországban és Kínában is. Ha már a támadó fél szóba került: az IT szektor eddig is kivette részét az innováció fejlesztéséből, még ha ezt gyakran nem is tudta megtenni a saját hazájában. Elegendő csak az Oroszországban született, de Kanadában élő Vitalik Buterinre gondolni, aki a második legnagyobb kriptodeviza, az ethereum és a körülötte lévő ökoszisztéma vezető kifejlesztője.

Ám mostanában a kalandvágyból otthon maradt oroszoknak is egyre nagyobb szüksége van a hasonló digitális eszközökre. Már március első hetében rekordot döntött a rubel - bitcoin tranzakciók értéke, ahogyan az oroszok közül rengetegen igyekeztek a gazdaságuk elértéktelenedése elől így menekíteni vagyonuk egy részét. Két napja pedig az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde hívta fel a figyelmet arra, hogy Oroszországban rengetegen használják a kriptodevizákat, stablecoin-okat a szankciók kijátszására. Valószínűsíthető, hogy a folyamat ezzel még nem is ért véget. Ami megint csak a hasonló eszközök felértékelődésének az irányába hathat.

Október táján online beszéltem az Ukrán Fintech Szövetség vezetőivel, akik a Magyarországgal való együttműködési lehetőség mellett egy konferenciát is szerveztek Kijevbe. Ahogy minden hasonló szervezet esetén, a kérdésemre ők is egyetértettek abban, hogy a szabályozás világszerte túlzottan szigorú, és bár az ágazat legsikeresebb tagjai nem a kriptók területén vagy akár a blockchain-ben voltak elsősorban érdekeltek keleti szomszédunknál, így is fájó volt, hogy mennyire visszafogja a fejlődést az újfajta eszközöket el sem ismerő szabályozás.



A háború kitörésének a napján írtam nekik, hogy biztonságban vannak-e, illetve van-e bármi, amiben esetleg tudunk nekik segíteni, de nem érkezett válasz. Remélem nincsenek veszélyben, és valamilyen módon tudják majd a munkájukat folytatni. Valószínűleg legvadabb rémálmaikban sem gondolták volna, hogy éppen egy ilyen tragikus helyzetben teljesül majd az egyik legfontosabb törekvésük, bár mondanom sem kell: finoman szólva sem ez a fő problémájuk mostanában.

Ennek a tényezőnek a szerepe tehát felértékelődött, ami több más faktor mellett jótékony hatással volt a bitcoin és az ezt követő kriptók árfolyamára. Másképpen megfogalmazva:

több és valamivel jobb értelme van kriptoeszközökben tartani a pénzt hosszú távon a diverzifikáció oldaláról megvizsgálva.

Kérdés, hogy a technikai elemzés szerint elég stabil-e, a más eszközosztályokkal szemben mostanában felmerülő relatív erő különbség a további hónapokra is, beleértve a háború esetleges csillapodásának kedvező forgatókönyvét is.

BTC

A bitcoin immáron több, mint két hónapja állította be idei éves minimumát és óvatosan emelkedni tudott azóta, kiugorva egy fontos ellenállás fölé, amely egyben egy emelkedő háromszögből való kitörést is jelentett. Különösen fontos fejlemény, hogy az akkori kalapács alakzatot februárban a háború elejénél is megismételte, valamivel magasabban, így egy új és feljebb lévő lokális minimumot tudott kialakítani a zászlóshajó kriptodeviza, amelyet szinte minden hasonló eszköz követ.

Mindez azonban még kevés ahhoz, hogy tamtam dobon beharangozzuk a trendfordulót, mindenesetre a többi fontos és erősen spekulatív piachoz képest azért itt megjelent a relatív erő.

Ami viszont hiányzik, az a forgalom, az erre épülő indikátor egyelőre nem mozdult el a nulla közeléből, vagyis az óvatos bizakodás és a szükségszerű vásárláson túl nagy tömegek egyelőre nem tértek vissza erre a piacra. Igazán optimisták csak akkor lehetünk, ha nagy forgalmú vételi napok is megjelennek, nemcsak az utóbbi napok felfelé kúszása lesz a jellemző.

Támasz: 41 500, 35 000, 30 000

Ellenállás: 46 000, 52 000, 54 000, 60 000, 66 000

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

ETH

Az ethereum tavaly fokozatosan veszítette le a vezető szerepet, pedig egy időszakban még arra is mutatott jeleket, hogy képes lesz a nagy testvértől elszakadni. Ez fokozatosan elpárolgott és mostanra már egy kissé le is maradt a bitcoin árfolyamával szemben. A halálkereszt egyelőre itt is sötét felhőként nyomasztja hosszú távon a piacot, de az apró biztató jelek pontosan ugyanígy és ugyanakkor szintén megjelentek. A magasabb lokális mélypont és a fontos támaszok megtartása szintén fegyvertény ezen a területen, rövid- és középtávra is.

A pénzbeáramlás azonban itt is hiányzik, valódi trend pedig folyamatos nagybefektetői vételi nyomás nélkül elképzelhetetlen.

Az utóbbi napok kis gyertyái is inkább az elbizonytalanodást, óvatos vevői tapogatózást mutatnak, nem éppen mindent elsöprő momentumot. A trendcsatornából is inkább erősebb kitörést szoktunk látni, de maga a tény, hogy ez sikerül, nyilván ad okot enyhe bizakodásra. Ugyanakkor a túlvett zóna itt közelebb van, a rövidtávú mozgástér valamivel kisebb.

Támasz: 2 750, 2 450

Ellenállás: 2 900, 3 100, 3 450, 3 950, 4 600

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

BNB

A binance érezhetően kevésbé tudta összeszedni az erejét a nagy visszarendeződés után, mint nagyobb társai, vagyis relatív gyengeségét láthatunk. Ez rövidtávon és középtávon is megtette a hatását, a lokális minimum ennél az eszköznél nem is tudott magasabb szintre menni az idén. Ugyanakkor lejjebb sem, így a támasz a 325 - 360 dolláros zónában kifejezetten erős, ezt a mély szinteken gyűjtögető vevők nap közbeni fordulatai is szépen jelzik. Emellett a csökkenő trendvonalat is sikerül átlépni.

Mivel a volatilitás itt nem a semleges területen van, hanem az alacsonyabb területeken, így egy nagyobb elmozdulás valamivel esélyesebb, mint a BTC vagy az ETH esetén.

Szintén pozitív jel, hogy ha nagyon az elején is vagyunk, de a CMF-ben is lenne vételi erő, ami azért is érdekes, mert akkumulációra hasonlító jelenségek itt sem igazán láthatóak.

Támasz: 360, 325

Ellenállás: 425, 520

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

XRP

Régi kedvencünk a ripple, amelyik szépen tartja magát most is, és megy a nagyobb coin-okkal felfelé már mostanában, és itt még egy szép hosszú zöld gyertya is megjelent február elején. Ez ki is jelölt egy új ellenállást, amelyhez ugyan most is közelít az árfolyam, de nagy momentum itt sem látszik a kurzuson. Így itt is igaz, amit fent írtunk:

nagy forgalmú kitörésre lenne szükség a teljes kép megváltozásához.

Támasz: 0,74; 0,59

Ellenállás: 0,90; 1,01; 1,29

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images