Ennek az országnak a példája is mutatja, hogy globális problémákra nincs lokális válasz - főleg háború idején

Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai nagyon messze elérnek és képesek lehetnek végleg a padlóra küldeni már eleve nehéz helyzetben lévő, sok ezer kilométerre lévő gazdaságokat is. Akár úgy is, hogy éhséglázadások, több napos sorok alakulnak ki az élelmiszerekért vagy üzemanyagért, miközben a költségvetés a fizetésképtelenség szélén egyensúlyoz. A hasonló szituációk rávilágítanak arra a tényre, hogy a globális világban a helyi megoldások és a távolságtartás immáron nem működő stratégia.

Szeretek utazni, ezért a dolgozószobám falán egy Magyarország-, valamint egy Világtérkép is van. Mivel nem domborzati térképről van szó, ezért annak rendje és módja szerint az országok különböző színekkel vannak jelölve, mintha mindegyik más világ lenne, köztük pedig éles határvonalak láthatóak élén piros színnel. Mindenki tudja, hogy mi a sorsa ezeknek a falra kitűzött ábráknak, hiszen mindannyian láttunk már régi, vagy elhagyatott irodában, szobában hasonló térképet, amely teljesen kifakult és az egyes országok színei már nem is különböztethetőek meg egymástól. Ehhez hasonló a sorsa az egyes államoknak is, ha nem vesznek tudomást arról, hogy a

A globális problémákat nem lehet lokális módszerekkel megoldani.

Ez fokozottan igaz akkor, ha válság és dinamikusan változó helyzet áll fent, akár nagy távolságokra is. Nem kell Oroszország vagy Ukrajna közvetlen szomszédjának, vagy akár fontos külkereskedelmi partnerének lenni, hogy egy ország mélyen és fájdalmasan megérezze a válság hatásait. Ezzel a ténnyel kellett szembesülnie egy kicsi, 22 milliós nemzet lakosainak, akik mintegy 6 600 km-re élnek a fegyveres konfliktustól.

Sri Lanka egy csodálatos, sokszínű ország, amely nem véletlenül az utazók egyik kedvence. Régi és gazdag kultúra, kis területen is rengeteg látnivaló, gyönyörű és változatos természet, rácsodálkozós tengerpartok, nagyszerű és a vártnál kevésbé csípős gasztronómia, barátságos emberek, mindez egy-két hely kivételével turistatömegek és az északra elhelyezkedő Indiában meglévő borzalmas nyomor nélkül. A szigetország viszonylag sikeresnek mondhatja magát a régióban, nem volt jellemző a széleskörű éhezés, több helyen kifejezetten jó az infrastruktúra, a környezet védelme egész jónak mondható, az életszínvonal a harmadik világbeli országok között egyáltalán nem számít rossznak.

Sri Lanka déli partja (Faluvégi Balázs)

Az országot évtizedekig terhelte egy elkeseredett, főként vallási alapú konfliktus, a többségi, buddhista társadalom és az inkább hindu hátterű Tamil Tigrisek között, akik számos terrortámadást hajtottak végre a múlt század második felében, és amelyeket rendre kemény megtorlás is követett. Gyakran vádolják a Wall Street legnagyobb spekulánsait, hogy politikai vagy üzleti okokból finanszíroznak polgárháborúkat, általában alaptalanul, de ez esetben jó esély volt rá, hogy okkal. Ugyanis a 2009-ben bennfentes kereskedelem miatt Manhattanban lévő otthonában letartóztatott milliárdos, a Sri Lankában született, tamil gyökerekkel rendelkező Raj Rajaratnam jó pár millió dollárt juttatott el titokban a terrorszervezetnek, legalábbis a gyanú szerint. Az pedig biztosra mondható, hogy egy milliót a szervezet korábbi tagjainak rehabilitációjára költött, mielőtt ő maga is hűvösre került az Egyesült Államokban.

A nehézségek ellenére, különösen a kilencvenes évektől az ország a helyzet fokozatos rendeződésével, a turizmusból származó bevételek növekedése, valamint a javuló külkereskedelem révén tartós növekedési pályára állt. Talán azt sem túlzás állítani, hogy az utóbbi években már-már majdnem a béke szigetévé is vált, amíg 2019-ben egy koordinált iszlamista terrortámadás fel nem foszlatta ezt az idilli képet. Ám a helyzet még így is ígéretes volt az ország számára a jövő gazdasági prosperitását és a többség nyugodt együttélését illetően. Az utóbbi két év azonban megmutatta, hogy mennyire sérülékeny lehet bármely nemzet, legyen szinte bárhol a világon.

Valahogyan így pihenhetnek most a távolsági buszok Sri Lankán, üzemanyag híján. (Faluvégi Balázs)

A koronavírust Sri Lanka közepes szinten szenvedte meg. A járványnak a statisztikák szerint egy kicsivel több, mint 16 000 áldozata volt, amely népességarányosan a világ országai között a 107. helyet jelenti ugyanazon a szomorú listán, ahol hazánk egy ideig az élen volt, és most a negyedik helyen van. Érdemes kiemelni a szigeten élők remek általános egészségi állapotát is, legalábbis a hasonló gazdasági fejlettségű országok között. A közel sem tökéletes várható élettartam statisztika megközelíti a 78 évet, amely egyébként majdnem egy évvel Magyarország hasonló adata felett található.

A gazdasági hatások még nagyobb sokkot jelentettek az országnak, érthető módon a turizmus összeomlása miatt. A 2020 márciusában érkező szállásfoglalások 86%-kal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest, ami annak a tudatában sem tekinthető meglepőnek, hogy a hónap közepén teljes körű beutazási tilalmat rendeltek el a vírus terjedését akadályozandó. Világos, hogy egy sziget esetén, amelyik legkevesebb 55 km-ra van a kontinenstől, sokkal könnyebb leszorítani az illegális beutazást, de a COVID-ot így sem sikerült megállítani, legalábbis a későbbi hullámok során.

COVID miatti halálozások alakulása a járvány kitörése óta Sri Lankán (worldometers.com)

Ugyanis az ország viszonylag korán újranyitotta a határait a beutazók előtt, 2021 januárjától, amikor még csak éppen elkezdődött világszerte az oltások beadása, kijelölt és ellenőrzött szállodákban már meg lehetett szállni az országban. Tavasszal és a nyár során emiatt két sokkal nagyobb hulláma érkezett el a koronavírusnak, és a halálesetek többsége is ekkor történt. A nyitásig mintegy 256 ember hunyt el a pandémia miatt, azóta ez több mint hatvanszorosára ugrott.

Ez azért is különösen fájdalmas lehet a családtagoknak, mert az oltások éppen a nyár végén pörögtek fel, szinte biztos, hogy ha ez csak egy, vagy pláne két hónappal korábban történik, akkor sok ezer ember életét lehetett volna megmenteni. Azóta az átoltottság közelíti a 70%-ot és a halálesetek száma is a töredékére esett, a legutóbbi napi adat alapján öten vesztették életüket a COVID miatt.

Az ország egy sajátos, a koronavírus lokális kezelését előtérbe helyező megoldással próbálkozott, csak egy kicsivel hamarabb, mint ahogyan a globális megoldás megérkezett és súlyos árat fizetett a türelmetlenségéért.

Sri Lanka az utóbbi hetekben egy egészen eltérő, sok szempontból váratlanabb problémával találta magát szembe. Az ország benzinkútjainál ugyanis órákig tartó sorok alakultak ki, amelyben elsősorban nem is járművekkel, hanem gyalog, műanyag kannákkal vettek részt az emberek. A hőség és a rengeteg álldogálás miatt rengetegen elájultak a várakozások közben, hárman szívrohamot kaptak és életüket vesztették. Egy negyedik ember pedig akkor halt meg, amikor a sorban állás közben verekedés tört ki.

A koronavírus miatt visszaesett és devizatartalékait tekintve is egyre inkább pénzügyi háttér nélküli ország ugyanis erősen függ az orosz olajszállításoktól, amelyek az utóbbi időben akadozni kezdtek. Mivel pénz nincs elegendő, ezért már jóval a háború előtt beszűkültek az energiahordozó import lehetőségei, amit a konfliktus csak tovább fokozott. Emiatt az ellátási láncokban is komoly fennakadások keletkeztek, nemcsak benzinért, hanem alapvető élelmiszerekért is rengeteget kell sorban állni, és csak minimális mennyiség jut mindenkinek. Eközben az infláció is elszabadult, mostanra közelíti a 20%-ot, ami több millió embert lökhet vissza abba a nyomorba, amiből évtizedekig tartott kikászálódniuk. A kormányzat nemes egyszerűséggel a legnagyobb krízisnek nevezi a mostani eseményeket Sri Lanka 1948-as függetlenné válása óta.

Kígyóbűvölő Sri Lanka hegyei között, a nemzetközi piacok sajnos nem a helyi monetáris politika zenéjére mozognak. (Faluvégi Balázs)

Nem is valószínű, hogy a helyzet gyorsan javulni fog a következő hónapokban, még akkor sem, ha netán a háborús helyzet gyorsan megoldódna. Bár a távolság miatt az ország külkereskedelmének csak mintegy 2%-át teszi ki a két érintett féllel történő export és import is, de éppen kulcsfontosságú energiahordozók, alapanyagok és szolgáltatások esetén kell kieséssel számolni. Például a szigeten elfogyasztott gabona 45%-a származik Oroszországból és Ukrajnából, ezt gyorsan pótolni kellene. Szintén nagy gond, hogy a talán magára találó turizmust is nagy kár érheti a bizonytalanság miatt, már csak azért is, mert a két hideg, kelet-európai országból a tehetősebbek egyik kedvelt célpontja Sri Lanka.

A főváros napok óta tele van dühös tüntetőkkel, akiket a rendvédelmi erők alig tudnak kordában tartani. Az érzelmeiket meg lehet érteni, az utóbbi időszakban már az is gondot okoz nekik, hogy a családjuk számára az alapvető élelmiszereket beszerezzék. Ehhez a kormányzat lépései is hozzájárultak, ugyanis március 9-én a fizetési mérleg helyreállítása érdekében nagyon szigorú import korlátozásokat is bevezettek. Ezek érintenek fontos élelmiszereket is, mint tejtermékek, halak, vagy gyümölcsök, abban bízva, hogy ezeket a helyi termelők és gazdák az országon belül tudják majd biztosítani. Egyelőre úgy fest, hogy nem így történik: az árak elszálltak és hiány alakult ki szinte mindenből, amit a korlátozás érint.

A globális problémára Sri Lanka lokális választ próbált meg alkalmazni, ami tovább rontotta a helyzetet.

Vannak persze országok, amelyek igyekeznek a lehető legjobban kivonni magukat a globalizációból, azonban nem a lakosság érdekében, hanem azért, hogy könnyebb legyen fenntartani egy elnyomó rendszert. Észak-Koreában még a sztálinista Kim dinasztia első tagja, Kim Ir-szen még az ötvenes években hirdette meg a Juche ideológiát, amely az állam legfőbb alapelvét, az önellátást emelte annak szervezésének a középpontjába. Ennek három alap pillérét a politikai függetlenség, a gazdasági önfenntartás és hadseregnek az ország önvédelmére való képessége adta.



A valóságban sokkal inkább az ország külföldtől való elszigetelésére szolgált, és mivel a külfölddel való kapcsolat a lakosság körében minimálisra szorult vissza, ezért nem értesültek a szabadabb gondolatokról és arról sem, hogy más helyen az emberek milyen életszínvonalon élnek. Természetesen nem egyfajta hermetikus lezárásra kell gondolni, hiszen a párt vezetése hozzájut a külföldi javakhoz, legyen szó kulturális termékekről, italokról, ruhákról, vagy akár autókról, de a nép nagy része számára ez nem realitás.



Az elzárkózás eredményei ismertek: hatalmas szegénység, rosszabb időjárású években éhezés, borzalmas egészségügyi helyzet és óvatos becslések szerint is több millió ember halála. Ez lett a következménye a nagyrészt a mai napig is tartó Juche ideológiának és elszigetelődésnek. A globális vérkeringésből való kimaradás mindenképpen katasztrófális következményekkel jár a modern világban.

Eközben a háttérben pedig mégis külső segítséghez folyamodott Sri Lanka: újabb hitelekkel próbálják meg áthidalni a nehéz időszakot, részben India, de főként Kína támogatásával. Szeretnének IMF hitelt is kapni, részben emiatt, részben a fokozódó külkereskedelmi nyomás hatására a jobbára fix árfolyamon forgó, korlátozottan konvertibilis rúpia kezét is kénytelenek voltak elengedni és bár március 8-án az addig 200 körüli, dollárral szembeni árfolyam maximumát 230-ban határozták meg, azóta a helyzet romlása miatt 290-es szintig robbant fel az évekig szinte csak egyenes vonalat húzó árfolyam, jelezve a helyi monetáris politika tehetetlenségét a jelent helyzetben.

A Sri Lankai Rúpia (LKR) árfolyamának alakulása a dollárral szemben az elmúlt egy hónapban (xe.com)

Sri Lanka sajátosan nehezített helyzete jól mutatja, hogy a globális problémákra nincs igazán jó válasz helyi szinten. Hiába láthatunk a térképen szuverén, önálló országokat, valójában politikai, társadalmi, kulturális, de leginkább gazdasági értelemben ma már szinte minden nemzet nagymértékben egymásra van utalva. Ez különösen az olyan turbulens időkben látszik meg igazán, mint a mostani.

Bár a szigetország több, mint 6 000 km-re a fegyveres konfliktustól, hiába erősen korlátozott a kereskedelme az adott térséggel, a hasonló kiesés dominóként zúg végig a teljes rendszeren. Ha a konfliktus kitart és az olaj, gáz, illetve a gabonák piaca továbbra is nyomás alatt lesz, akkor még rengeteg harmadik világbeli országból láthatunk majd hasonló képeket: véres tüntetések, éhséglázadások, és boltok-benzinkutak előtt órákig ácsorgó, jobb sorsra érdemes emberekről.

A hasonló problémák nem állnak meg a határoknál, ahogyan a menekültválságot, az inflációt, a recessziót, a tőzsdék zuhanását, az energiaválságot, az elektromos hálózatok terheltségét, a geopolitikai kockázatokat, és az emelkedő hőmérsékletet, így az egyre súlyosabb klímaváltozást sem lehet kívül tartani egy-egy ország területéről.

Szoros és áldozatokkal is járó nemzetközi együttműködés híján minden területen csak egyre súlyosabb lesz a helyzet, ahogyan Sri Lanka esetén is ezt láthatjuk. Minél hamarabb látják be a lokális politikai hívei, hogy a helyi érdekek kizárólagos szem előtt tartása nem megoldás, annál kevésbé fog fájni mindenkinek, hogy ezekre a gondokra valódi gyógyírt alkalmazzanak.



Címlapkép: Sir Lanka fővárosában, Colomboban élő lakosok állnak sorban az egyik helyi benzinkút előtt, hogy üzemanyagot vásárolhassanak, március 24-én (Akila Jayawardana/NurPhoto/Getty Images)