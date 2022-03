A békegalambok láttán megindulhat minden piac, de melyik mehet a legtovább?

Hatalmas mentek a főbb pénzügyi piacok tegnap, és főként magyar idő szerint délután indultak be igazán a vevők, felrántva az árfolyamok túlnyomó többségét. Ennek fő oka az volt, hogy a piaci szereplők meglátták a fehér galambot, a béke szimbólumát az égen. Bár az orosz-ukrán háborúban egyelőre szó nincs valós békekötésről, vagy akár tűzszünetről sem, a tárgyalásokról pozitív hírek érkeztek, mindkét fél oldaláról engedmények jelentek meg a kommunikációban és az orosz hadtestek mintha valóban elkezdtek volna kivonulni Kijev környékéről. A piacon ezen fejlemények hatására máris a teljes békét kezdték el árazni, de vannak azért eltérések az olvasók által leginkább érdekelt indexek és részvények grafikonján, amelyek miatt a gyors technikai elemzésünkben más és más következtetéseket tudunk levonni a következő hetekre, hónapokra.

S&P 500

Az amerikai részvénypiac a nagyobb távolság, a kisebb kitettség, sőt az energiaárak emelkedése miatt is relatív erőt tudott felmutatni az európai részvénypiacokkal szemben. Ez továbbra is így van, és a közelgő álláspontokra adott reakciók is erre utalnak, ha nem csupán a tegnapi napot vesszük figyelembe. A korábbi three white soldiers folytatódást jelző alakzat után az index áttörte a 4 500 pontos, meglehetősen erős ellenállást is. Mostanra már az Aroon oszcillátor is egyértelműen a pozitív tartományban van.

Bár a hetek óta tartó töretlen lendület nem látszik fogyni, nem egy indikátor azért most már óvatosságra int rövid távon is.

Az RSI közelíti a túlvett zónát, a rövidtávú spekulánsoknak most már lassan elfogy a hidegvére, emellett a volatilitás is nagyon magas, megnyugvásra, korrekcióra lenne szükség a tisztuláshoz. Mindemellett az sem valószínű, hogy a hosszabb távú kép is ilyen gyorsan forduljon át.

Támasz: 4 500, 4 300, 4 160, 4 070

Ellenállás: 4 720, 4 800

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: semleges

DAX

A német index a tegnapi nap folyamán érkezett meg a nagyon stabil ellenállás zónához, amely pár hete még szintén kőkemény támasz terület volt és amely alá törve hatalmas zuhanás is következett. Nem véletlen, hogy a mutató éppen itt állt meg, nap közben egy kicsit vissza is hőkölve. Eközben azonban a középtávú beállítású Aroon oszcillátor hosszú idő után visszatért a pozitív tartományba. Mindemellett már nincs túl magas volatilitás és még nincs túlvettség sem a piacon.

A relatív gyengeség így is ad aggodalomra okot, ám

azt azért a német piacnak sikerült bebizonyítani, hogy már a béke előszelére visszatér a momentum a grafikonokra.

Így az egyetlen kérdés, hogy menyire határozottan sikerül (ha sikerül) áttörnie az ellenállás zónát a DAX-nak. Ennek jellege hosszú hetekre meghatározhatja a trendet.

Támasz: 13 750, 12 650, 11 500

Ellenállás: 14 810, 15 000, 16 300

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

OTP

Furcsa ránézni a magyar bankpapír grafikonjára, hiszen még egy közel 10%-os árfolyam robbanás sem tűnik igazán nagynak rajta. Ennek az az oka, hogy a korábbi zuhanás annyira elsöprő erejű volt, hogy még mindig hatalmas út áll az OTP előtt. Szintén ennek áll a hátterében az Aroon oszcillátor továbbra is negatív mivolta. Egyelőre tehát még mindig korai emelkedő trendről beszélni közép- és pláne hosszútávon.

Az azonban már most látszik, hogy rengeteg korábban a részvényből kiáramló tőke volt és most is van a partvonalon, ugrásra készen.

Ennek még csak egy része tért vissza a pályára, és mind az RSI, mind a volatilitás bőven lehetővé teszi a mostani hullám folytatódását felfelé. Így a különböző időtávokon egymással szembenő erők láthatóak, ezért a stratégia szerepe ennél a részvénynél még inkább felértékelődik.

Támasz: 11 600, 9 900

Ellenállás: 15 500, 16 400, 17 000, 18 400, 19 300

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Mol

Az olajrészvény a hazai korlátozások ellenére haszonélvezője volt az emelkedő energiahordozó áraknak, és a korábbi csökkenésben meglévő relatív erő - amire egy hete is felhívtuk a figyelmet - meg is tette a hatását.

A kurzus tegnap szép erővel törte át a legfontosabb ellenállást 2 800 forintnál, ami mostantól támaszként funkcionál majd.

Mivel a volatilitás és a túlvettséget mutató indikátor is meglehetősen magas szinten van, így visszatesztelés, érdemi korrekció könnyen előfordulhat a napokban.

Hosszabb távokra azonban minden vonatkozó indikátor felfelé mutat, immáron a hasonló széles sávokra érzékeny Aroon is. A gyertyákon és a forgalmi adatokon látszik az intézményi nyomás a vételi oldalon. Mindezeken túl kifejezetten lenyűgöző, hogy a Mol túlélte halálkereszt nélkül az elmúlt hónapokat és az 50, illetve a 200 napos mozgóátlag is mindvégig felfelé tartott.

Támasz: 2 800, 2 540, 2 400, 2 340, 2 300

Ellenállás: ---

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

GLD

A sokáig csalódást keltő arany végül a háború előszelének hírére indult meg érdemben felfelé és bár komoly korrekción van túl, a legfontosabb szinteket megtartotta, csak úgy, mint a hirtelen beszálló befektetők és spekulánsok egy jó részét.

A vonatkozó ETF-ben a 175 dollár az abszolút kulcsszint, ha efelett marad a kurzus, akkor jobbak az esélyek a nemrég beindult trend folytatódására.

Ne feledjük: az infláció, a kamatemelések, és egyéb félelmek is motiválhatják a pénzüket menekítő piaci szereplőket.

Támasz: 175, 165, 161

Ellenállás: 187

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

USO

A tegnapi napra adott reakciók közül a leginkább érdekes a kőolajé volt, amelyik a béke első fuvallatára nemhogy nem kezdett esni, hanem tovább emelkedett, nem is kicsit. Ezzel egy alapos megerősítést adva a bő fél éve indult trendnek, amit csak felerősített a háború kitörése. Az ETF árfolyama továbbra is bőven a trendvonal felett van, nem is beszélve az ide tartozó támaszról, vagy mozgóátlagról. A szintén trendkövető Aroon oszcillátor is régóta pozitív tartományban tartózkodik.

Rövidtávra is vannak pozitívumok, még ha nem is annyira elsöprőek, mint több hónapra szóló időintervallumokra. Mind a volatilitás, mind az RSI szépen visszaereszkedett, ahogyan az egy normális korrekcióban járja, a leginkább izgága spekulánsok már nemigen vannak pozícióban.

A tegnapi kalapács alakzat pedig jelzi, hogy a vevők napközben is könnyedén visszavették az irányítást, ami természetesen szintén pozitív jel.

Támasz: 67, 56, 47

Ellenállás: 86

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: nagyon pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images