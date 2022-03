Háború? Infláció? Kamatemelések? Ezeknek a részvényeknek meg sem kottyan mindez!

Ahogyan az év elején megírtuk: a 2022-es esztendő a volatilitás éve lesz a pénzügyi piacokon. Ez a vélekedésünk eddig sajnos beigazolódott és a befektetők jó részének számos álmatlan éjszakát okozott az árfolyamok hektikus viselkedése. A kamatemelési ciklus kezdete már eleve világszerte komoly nyomás alatt tartotta a tőzsdéket, nem is beszélve az egyre súlyosabb energiaválságról, a COVID lecsengése után is nehezen magukra találó ellátási láncokról, a chip hiányról, az alapanyagok árának megugrásáról. Mindezek és a korábbi monetáris és fiskális stimulusok hatására az infláció is egyre inkább elszabadul világszerte, sok helyen régóta nem látott mértékű fogyasztói árindex adatokat a felszínre hozva. Ha ez még nem lenne elég, olaj volt a tűzre Oroszország támadása Ukrajna ellen, ami mind az energiahordozók, mind a gabonák árfolyamát az egekbe lőtte, a részvénypiacokat pedig egy időre a mélybe küldte. Bár innen komoly visszapattanás történt, a nagy hullámvasútba rengeteg befektető beleszédült. Vannak viszont olyan szektorok, ágazatok és részvények, ahol a nehéz időszak alatt az emelkedés kis túlzással töretlen volt, ráadásul a volatilitás is sokkal kevésbé borzolta a kedélyeket. Négy ilyen papírt mutatunk meg, és a technikai elemzés segítségével a következő hetekre, hónapokra szóló várakozásokat is megvizsgáljuk.

Bár elsőre talán sokaknak az energia szektor juthatna az eszébe, amely remekül teljesített az elmúlt fél év során, ám ezeket a részvényeket nem igazán kerülte el a volatilitás és komoly extra kockázatokat kell azoknak futni, akik ebben vállaltak pozíciót. Ugyanis a háború vége, vagy az energiaválsággal kapcsolatos hírek mind okozhatnak nagymértékű zuhanást is, és ezeknek időpontját rendkívül nehéz belőni.

Sokkal célravezetőbb volt mostanában az alapanyaggyártók szektorából szemezgetni, amely nemcsak jelentős relatív erőt tudott felmutatni, de az elmúlt fél évben mindvégig pozitív tartományban tudott maradni, miközben a globális nagy kapitalizáció egy adott ponton 12% feletti veszteséget is kénytelen volt elkönyvelni szeptember végéhez képest. Ez jól látszik az alábbi grafikonon, amelyen a szektor ETF-ét (XLB) zölddel, a fejlett világ részvénypiacainak az ETF-ét (EFA) pedig pirossal.

Érdemes tehát ebből a szektorból szemezgetni, hiszen a relatív erő fölény lehengerlő, ugyanakkor fontos, hogy ez egyedi részvény szinten is meg legyen az egyébként is erős technikai kép mellett, nemcsak a teljes részvénypiaccal, de a szektorral, ágazattal szemben is. Másképpen megfogalmazva: ha maximalizálni szeretnék esélyeinket, akkor ne csak ahhoz ragaszkodjunk, hogy egy Forma-1-es autóval menjünk, hanem egy Ferrarival vagy Red Bullal. Főleg ha ég a ház, és sietnünk kell.

FCX

A Freeport-McMoran egy bányászati cég, amelyet már majdnem egy évvel ezelőtt is ajánlottuk olvasóink figyelmébe. Azóta az árfolyam majdnem 47%-kal emelkedett, de még ennek ellenére sem látszik, hogy a trend megállna vagy akár lefékezne. Az idei év eredménye és a jelenlegi érték alapján a forward P/E 15 alatti szinten van, miközben ráadásul impresszív növekedést is el tudott érni.

A grafikon ezt egy stabil, szinte tökéletesen felrajzolt trendcsatornával hálálta meg.

Ennek alja környékén a nagy vevők rendszeresen akcióba lépnek ás szép mennyiségeket vásárolnak, ám a csatorna jellegéből adódóan hajlandóak egyre feljebb és feljebb menni. Sőt, két alkalommal is láttunk mostanában meglehetősen erős three white soldiers alakzatokat, ami már nemcsak a trendvonal környékén jelez folyamatos intézményi vételeket.

Mindezt alátámasztja a beáramló pénzáramlás, ami végig pozitív tartományban volt az utóbbi hónapokban. A volatilitás ciklusai és az RSI nagyon megbízhatóan jelzik a rövidtávú fordulatokat és korrekciók időzítését is.

Támasz: 44,50; 41,40; 36,00

Ellenállás: 51,80

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

NEM

A Newmont nemcsak a szektor tagja, hanem kiemelten szerencsés helyzetben is van, hiszen az amúgy is emelkedő trendben lévő aranyat termel ki a föld alól. A növekedés itt is szembetűnő és ehhez képest az árazás nem tűnik elszálltnak, mivel a PEG ráta értéke a mostanában igencsak ritka alacsony szintén álló 0,79.

A részvénnyel február közepén foglalkoztunk, enyhén pozitív értékelés mellett ajánlva azt, így bár a mozgás iránya nem, annak mértéke meglepett minket is. Azóta ugyanis áttörte a 65 dolláros ellenállást (ami most már támasz), és 80 dollár fölé száguldott, ez 30%-nak megfelelő száguldás alig egy hónap alatt. Egy kicsivel ez alatt alakult ki egy igen erős új ellenállás, ahol a komolyabb eladók kétszer is nap közben nyomták vissza az árfolyamot.

A CMF indikátor és a three four white soldiers alakzat is masszív vételi érdeklődést mutat,

ami csak egy kicsit pihen jelenleg, de így is egy bizakodást keltő emelkedő háromszög formációba rendezkedett be a kurzus. A túlvettség és a magas volatilitás szakasza mostanra jobbára megszűnt, így a piac felkészült a következő emelkedő hullámra, amit szinte csak az arany piacának az egyelőre nem éppen valószínű összeomlása okozhatna.

Támasz: 72,50; 65,00; 53,80; 56,50

Ellenállás: 79,40

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: nagyon pozitív

DOW

A Dow a világ egyik legnagyobb és legismertebb vegyipari vállalata, amelyik régóta az intézményi befektetők titkos kedvencei közé tartozott. Ez mostanában is így van, hiszen az értékeltségi mutatók elképesztően alacsonyan vannak, még annak tudatában is, hogy az ágazatban a piaci átlag alatti árazás megszokottnak tekinthető a vegyipari ciklus és egyéb speciális kockázatok miatt. A 10 alatti forward P/E még így is kifejezetten kedvezőnek tekinthető.

Itt azért akkora momentumot még nem láthatunk, mint a fenti két papír esetén, mégis egy szép bázist zárt le a részvény az első negyedévben.

Ennek során egy trendcsatorna is megszületett, amely ugyan egy kicsit széles, de a széleken a piaci szereplők nagy árnyékokkal pofozzák vissza a kurzust a trend- és a csatornavonal közé. Mostanra az aranykereszt is erősíti a trendet hosszú távon, és bár a volatilitás most magas, túlvettség nincs, viszonylag tiszta a piac a rövid távú spekulánsoktól.

Támasz: 60,40; 56,00; 53,00

Ellenállás: 64,90

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

LINDE

Érdemes az Atlanti-óceán ezen oldalán is keresgélni a válságállóbb, de mégis szép trendben lévő részvényeket. A Linde is vegyipari vállalat, így szintén az alapanyag szektor részese, de ezen belül is már közelebb van valamelyest az energia cégekhez, hiszen földgáz alapú termékeket gyárt, amelyet számos célra fel lehet használni. Az árazás első látásra itt már nem tűnik olyan vonzónak, de ez a nem üzemi költségek megnövekedett szintjének tudja be a piac, így komoly eredmény növekedésre lehet a többség szerint számítani a következő években. Az árbevétel gyors bővülése ennek már megteremtette az alapját.

A Linde chartja is egy kisebb kivételt jelent a másik három említett részvény mellett, hiszen itt azért nincs olyan közel az éves csúcs.

Ez egyben jelzi azt, hogy teljesen immunis részvény nincs és a fizikai, gazdasági közelség Európában és egy érintett ágazatban azért valamennyire megteszi a hatását.

A relatív erő azonban itt is jelen van, ahogyan a rövidtávú és hosszútávú trend is. A nagy kérdés, hogy az árfolyam képes lesz-e áttörni a a két előtte álló ellenállást, mert a trend minden időtávon ezt követően lesz igazán erős. Ám a helyzet már most is biztató és a vevők tendenciájukban jócskán meghaladják az eladókat. Még akkor is, ha jelenleg kisebb túlvettség tapasztalható.

Támasz: 272, 250

Ellenállás: 296, 309

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Foundation.app