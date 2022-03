ESG: az eltérített jó szándék

Szintén nehezíti az ESG és az SRI-vel kapcsolatos diskurzust, hogy az sem világos a legtöbb esetben, hogy mennyire egy statikus vagy dinamikus képet szeretnénk kapni, és melyik is ér többet. Melyik a fontosabb: az, hogy egy eleve jól álló cég magasan tartja az ESG értékelését, vagy egy korábban rosszul teljesítő vállalat viszonylag gyorsan zárkózik fel a társadalom- és környezettudatosságból elvileg már a mezőny elején járó szereplőkhöz.

Kit szeretünk jobban? A jó fiút, aki mindig is szófogadó volt, és rendszeresen megkapta a fejsimogatást, vagy a család fekete bárányát, akinek rengeteg csínytevése van, de végre hazatér, megjavul és a szülei könnyek között megbocsátanak neki? Ha az előbbi, akkor a dinamikát értékeljük alul. Ha az utóbbi, akkor pedig az igazságtalan lenne a legtöbbet, legjobbat teljesítőkkel szemben, és egy bizonyos szint elérése után nem motiválná tovább a vállalatokat.

Ennek azért is van jelentősége, mert a két megközelítésnek nemcsak filozófiai szintű, hanem komoly anyagi vonzatai is vannak. A magas szintű ESG értékeléssel rendelkező cégeket az MSCI elemzői által bevezetett fogalmak szerint ESG Tilt kategóriába sorolják, és ezen részvények felülsúlyozását ESG Tilt stratégiának hívják. Az elmúlt években folyamatosan és sziginifikáns mértékben javuló ESG besorolású vállalatokat pedig ESG Momentum kalapba lehet tenni, és értelemszerűen ugyanez az ezekre alapozó stratégia megnevezése is. Az MSCI is sokkal inkább azért tartja fontosnak a megkülönböztetést, mert eltérő hozamokat és kockázatokat láthatunk ezektől.

ESG Momentum és ESG Tilt stratégiák összehasonlítása

Ám, ha nem ESG, hanem SRI szemüvegen keresztül vizsgáljuk a kérdést, akkor fel sem merül bennünk, hogy nem az ESG Tilt a fontosabb, hiszen ez jelentheti egyáltalán azt, hogy alacsony környezetterhelés és akár pozitív társadalmi hatást ért el a befektetési célpont - és akkor még nem is beszéltünk a fenti aggályokról, miszerint mennyire jók is a következetetéseink. Ha gyermekünk egy jó iskolába szeretne bekerülni, akkor sem azért fogják felvenni, mert a 2-es jegyét 4-es alára javította, hanem azért, mert stabilan hozta az 5-ös jegyeket az iskolából. És itt nagyon is szükség lenne a legjobb jegyre, mert a valóságban rengeteg cég és ország van, amelyik mind a mai napig simán megbukna a klímaváltozás elleni küzdelem vizsgáján.

Valóban örülünk a fekete báránynak, aki megjavul és hazatér, de igazán azt a bárányt szeretjük, aki a legtisztább lelkű és mindig is közel állt hozzánk.