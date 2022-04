Elképesztő hozamok a magyar nyersanyag befektetéseknél – Érdemes még beszállni?

Az orosz-ukrán háború csak rátett még egy nagy lapáttal a sok esetben már tavaly elkezdődött árupiaci áremelkedésekre, az ebbe a piacba fektető magyar árupiaci alapok pedig sokat profitáltak már most is: van olyan alap, amely március végén 40% feletti hozamnál jár, de a 30% körüli teljesítmény sem ritka. Kérdés persze, meddig tart még ki az árupiacok jó szereplése, érdemes azonban különválasztani a nyersanyagokba és aranyba fektető alapokat.

Menetelnek a nyersanyagalapok

Rendkívül jó évük van eddig a hazai árupiaci alapoknak, különösen a nyersanyagalapok teljesítenek jól. A forintos, lakossági nyersanyagalapok közül

a Budapest Bank alapja jelenleg az első 40% feletti idei hozammal. A második a sorban a K&H alapja közel 37%-kal, ezt pedig közel 30%-kal követi a Raiffeisen alapja a harmadik helyen.

Az aranyba fektető alapoknak és azok befektetőinek sincs okuk a panaszkodásra, az Erste alapjai 11% felett hoztak március végéig, a CIB és a Budapest alapok pedig 7-8% közötti teljesítménynél tartanak idén. Mindez felüdülést jelenthet annak, akinek már tavaly is volt arany befektetési alapja, ugyanis 2021-et 6% körüli mínuszokkal zárták.

Lakossági, forintos árupiaci alapok teljesítménye Alap neve Tavalyi hozam Idei hozam Budapest Nyersanyag A 17,2% 40,2% K&H Nyersanyag 35,9% 36,8% Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A 48,2% 29,8% CIB Nyersanyag 45,6% 29,2% OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A 8,7% 16,2% MKB Nyersanyag 20,6% 15,3% Erste Arany Alapok Alapja DPM 4,6% 11,4% Erste Arany Alapok Alapja 3,8% 11,2% CIB Arany Alapok Részalapja -6,0% 7,8% Budapest Arany Alapok Alapja A -6,3% 7,2% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

De mire ez a jó teljesítmény?

A tavalyi évre vonatkozó elemzésünkben már írtunk arról, hogy a nyersanyagpiac volt a 2021-es év egyik legnagyobb nyertese. Elsősorban a mezőgazdasági nyersanyagok ára emelkedett a legnagyobb mértékben, de a földgáz és az olaj ára is jelentősen nőtt év elejéhez képest. Nem minden nyersanyag ára emelkedett azonban 2021-ben, többek között gyengén teljesített az arany és az ezüst is, melyeket a befektetők jellemzően infláció elleni fedezeti eszközként vásárolnak – itt a sztoriban a bitcoin intézményi elfogadása jelentette az egyik fordulópontot, amelyet sokan „jobb aranynak tartanak, mint magát az aranyat”.

Legalábbis ez volt igaz az aranyra, egészen az orosz-ukrán háború kirobbanásáig. Mert ha valami, akkor a háború megmutatta, miért is hívják menekülőeszköznek az aranyat, a nemesfém árfolyama az oroszok inváziója miatt kilőtt, és persze a történések inflációgerjesztő hatása sem utolsó szempont.

Ugyancsak az orosz-ukrán háború negatív mellékhatásaiként emelhetjük ki az orosz kitermelés eltűnését, az energiaválság felfokozódását, az élelmiszerpiaci hiányt. Oroszországból számos fontos energiahordozó érkezik és sok alapanyag is, a nyugati szankciók miatt azonban gyakorlatilag leállt a világkereskedelem Oroszországgal. A fokozódó energia- és alapanyagválság pedig az egekbe lőtte az olaj és egyéb nyersanyagok árát is, erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

Érthető tehát, hogy a tavaly év eleji árfolyamszintekhez képest egyes magyar alapok már az árfolyamuk duplázódásánál tartanak. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a legtöbb alap árfolyamára pozitívan hatottak az ukrán események a nyersanyagárak megugrása miatt.

Milyen befektetésekben ülnek a legjobb árupiaci alapok?

A jelenleg legjobb teljesítményt nyújtó Budapest nyersanyag alap egy alapok alapja konstrukció, amelyben február végével bezárólag javarészt ETF-eket tartottak, de 10%-nál nagyobb kitettsége volt az alapban a 2023-as lejáratú devizás magyar állampapírnak és az amerikai földgáz alapnak.

A második helyen lévő K&H nyersanyag alapja szintén alapok alapja, amely szintén a nemzetközi áru- és nyersanyagpiaci befektetéseket teszi elérhetővé a befektetők számára. Ezek közé tartoznak többek között az energiahordozók, az ipari fémek és a nemesfémek. Az alapban 95% feletti részarányt tesznek ki a különféle befektetési jegyek, amelyek ez esetben is elsősorban ETF-eket jelentenek. A 10%-nál nagyobb részarányt február végi állás szerint a KBC Participation Commodities alapja tesz ki. A havi ajánlóból kiderül az is, hogy az alap arra törekszik, hogy árfolyamával kövesse egy átfogó, nemesfémeket, ipari fémeket és energiahordozókat egyaránt tartalmazó nyersanyagindex mozgását.

A harmadik helyen lévő Raiffeisen Nyersanyag alap is elsősorban tőzsdén jegyzett befektetési alapokba történő befektetéseken keresztül igyekszik lehetőséget adni a befektetőknek nyersanyagpiaci kitettség kialakítására. Az alapban az olajkitettség a legmagasabb, de megtalálhatóak benne arany, élelmiszerpiaci és egyéb fémekkel kapcsolatos befektetések is.

Érdemes még beszállni?

Ezt mindenki maga dönti el, az alábbi folyamatokat azonban nem árt figyelembe venni a döntésnél:

Ami mellette szól:

Az energiahordozók és alapanyagok iránt továbbra is nagy a kereslet világszinten, de Oroszország kiesése vagy legalábbis korlátozott szállítási lehetőségei szűkös kínálatot jelenthetnek, ez pedig az árak további emelkedésében nyilvánulhat meg.

jelenthetnek, ez pedig az árak további emelkedésében nyilvánulhat meg. Ott van az ESG, a zöld fordulat kérdésköre is. A világon egyre több ország kötelezi el magát a klímatudatosság és klímamegfelelési céloknak, ez pedig bizonyos fémek esetében hosszú távon felhajtó kereslettel bírhat (pl. réz, kobalt, nikkel).

kérdésköre is. A világon egyre több ország kötelezi el magát a klímatudatosság és klímamegfelelési céloknak, ez pedig bizonyos fémek esetében hosszú távon felhajtó kereslettel bírhat (pl. réz, kobalt, nikkel). Az élelmiszerpiacon is kiesik a kínálat egy jelentős része az orosz-ukrán háború miatt, mivel Ukrajna és Oroszország is fontos szereplő a mezőgazdaságban, főleg a gabonák területén. Épp a napokban jelent meg egy cikkünk annak kapcsán, hogy nagyon úgy tűnik, van még feljebb az élelmiszeráraknál.

is kiesik a kínálat egy jelentős része az orosz-ukrán háború miatt, mivel Ukrajna és Oroszország is fontos szereplő a mezőgazdaságban, főleg a gabonák területén. Épp a napokban jelent meg egy cikkünk annak kapcsán, hogy nagyon úgy tűnik, van még feljebb az élelmiszeráraknál. Az aranyra hosszú idő után most rátaláltak a befektetők, az orosz-ukrán háború során menekülőeszköz szerepe is újjáéledt, pedig korábban úgy tűnt, hogy a kriptoeszközök veszik át ezt a szerepet.

Ami ellene szól:

Az olaj kezd túlvetté válni, gyorsan emelkedett sokat az árfolyam. Márpedig a szélesebb értelemben nézett nyersanyagindexek általában erős korrelációt mutatnak az olaj piacával, így ha itt visszaesés következik be, az a többi nyersanyagindex teljesítményébe is begyűrűzhet.

gyorsan emelkedett sokat az árfolyam. Márpedig a szélesebb értelemben nézett nyersanyagindexek általában erős korrelációt mutatnak az olaj piacával, így ha itt visszaesés következik be, az a többi nyersanyagindex teljesítményébe is begyűrűzhet. Az árupiaci szuperciklusok is azt mutatják, hogy az átlagos emelkedést már elérte a piac, ráadásul az árnövekedés üteme is kiemelkedik ebben az esetben az utóbbi ciklusokhoz képest. Egy esetleges recesszió is könnyen megakaszthatja az árupiacok felívelését. Hasonló folyamatokat láthattunk a 2008-as válságnál is.

Összességében azt lehet mondani, hogy találunk az árupiaci befektetések mellett és ellen szóló érveket is bőven, mivel azonban a magyar alapok többsége alapok alapja konstrukció, lehet bízni abban, hogy a több lábon állás segítheti a hozamtermelést. Az is kijelenthető, hogy érdemes lehet a szokásos nyersanyagindexeknél kiterjedtebb portfólióban gondolkodni, és olyan nyersanyagokat, fémeket is beválogatni, amelyek hosszú távon jól teljesíthetnek.

Címlapkép: Shutterstock