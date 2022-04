Eurizon: kockázatkerülőek most a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A portfólió összetételén nem változtatunk. A múlt hónapban 23%-ra emelt nyersanyagsúly, 3%-ra csökkentett kötvénysúly és 28%-on hagyott részvénysúly (a többi döntően kockázatmentes pénzpiaci eszköz) továbbra is tükrözi a kötvényekkel szembeni negatív, a nyersanyagokkal szembeni pozitív, a részvényekkel szembeni semleges, összességében inkább óvatos megközelítésünket/várakozásunkat. A kötvények és a nyersanyagok elmúlt időszaki teljesítményei elég tankönyvszerűek a megindult kamatemelési ciklus és a nagy nyersanyagexportőr országok háborúja okán, a részvények ilyen körülmények közötti pozitív/semleges teljesítménye viszont inkább pozitív meglepetés.

Az orosz-ukrán háború óta a piaci várakozásokban ugyanis a növekedési várakozások folyamatosan csökkentek, miközben az inflációs várakozások növekedtek, ami így együtt eléggé kockázatkerülő környezetet eredményez, és általában a monetáris válasz megtalálása is nehéz. Ez volt legalábbis az uralkodó nézet a március 16-i FED kamatdöntő ülés elött, emiatt egy „egyensúlyozóbb”, a részvénypiacnak kedvezőbb, kevésbé szigorú FED volt a várakozás. A FED azonban – ellentétben a korábbi, inflációt kevésbé veszélyesnek látó megközelítésével – pont most hirdetett „könyörtelen” harcot az infláció ellen mind tettekben, mind a várakozások megfogalmazásában. A 25 bázispontos márciusi kamatemelés után a piac így jelenleg még áraz idénre további legalább 200 bázispont kamatemelést, ami 1994. óta így a legjelentősebb lehet (akkor 250 bázispont volt). A kötvényhozamok azóta (a fentieket idézve) „tankönyvszerűen” emelkednek, de mivel nem azonos mértékű az emelkedés a különböző futamidőkön, a leginkább figyelt USA hozamgörbe 2 és 10 éves pontjai által meghatározott alakzat egyre laposabb (flattaned). Amikor ez inverzzé válik, az általában egy erős recessziós jelzés, legalábbis az elmúlt 70 évben ez így volt (az inverzzé válás után 12-18 hónap múlva került recesszióba az USA gazdasága). Most jelenleg a 10 éves hozam még pár bázisponttal feljebb van, mint a 2 éves (utoljára ilyen lapos 2020 februárjában, a Covid miatt leálló gazdaságok árnyékában volt a görbe), de a „laposodás” folyamatos. A FED és Powell elnök azonban nyugtatni próbál, hangsúlyozva, hogy az USA gazdasága erős, és legutóbb, amikor ilyen nagyságrendű kamatemelések voltak 1965-ben, 1984-ben és 1994-ben, nem is következett be a visszaesés (amikor recesszió volt, azt nem a monetáris szigorítás okozta). Ugyan valóban nem árazza még a piac a recessziót, de az azért óvatosságra kell, hogy intsen, hogy a FED legutóbb, amikor hasonlóan nyugtatott, az az inflációval volt kapcsolatos. A nyugtatás sikeres volt, mindenki meg is nyugodott, csak az infláció dübörgött tovább.

Tehát egy rég nem látott FED szigorítás indult, a hozamgörbe alakja a növekedés szempontjából egyre fenyegetőbb formáját veszi fel, és zajlik egy háború Európában jelentős nyersanyagexportőr országok között. A részvénypiac mégis viszonylag jól van. Február 10-én jelezte az USA, hogy nagy valószínűséggel az oroszok nemcsak fenyegetőzni, hanem háborúzni is fognak, a tőzsdék ezután kapcsoltak lejtmenetbe, de a fentiek ellenére az S&P 500 azóta már (március 30.) a február 10-i árfolyama felett van. Voltak persze pozitív hírek is az elmúlt hetekben, akár az aktuális béketárgyalásokkal kapcsolatos pozitív várakozások, akár a kínai stimulusok bejelentése kapcsán, amelyek tudtak mindig lökést adni a részvénypiacnak, de az összkép inkább olyan, mintha hozzászoktunk/beáraztuk volna a háború jelenlegi státuszát/piaci hatásait és a szigorúbb jegybankpolitikát is. Amíg ezekben nem várható/látható lényegi elmozdulás, a bevezetőben említett portfólióösszetételen nincs okunk változtatni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.