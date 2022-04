Meddig tarthat még a dollár erősödése?

A tegnapi nap folyamán a dollár az euróval szemben majdnem két éve nem látott szintekre erősödött. Ezzel tovább folytatódik a tavalyi év első felében indult trend, amelynek során a zöldhasú fokozatos és szinte megállíthatatlan emelkedése uralja a devizapiacokat. A grafikonok segítségével megnézzük, hogy mennyi van még a mostani tendenciákban, de a mögöttes okokra is rávilágítunk.

Biden egy szenilis vénember. Trump egy suttyó. Obama egy sunyi, nyálas alak. Az ifjabb Bush szimpla háborús bűnös, nem mellesleg alkesz is. Clinton pedig egy szexmániás őrült.

Bármit is gondolunk az utóbbi évtizedek amerikai elnökeiről, és az igencsak zárt, a populizmus súlya alatt recsegő politikai elitről, kívülről nézve aligha tűnik úgy, hogy olyan emberek vezetik a világ legnagyobb gazdaságát, akiknek van némi fogalma arról, hogy mit is csinálnak tulajdonképpen. Nemcsak velük van a baj. Alig több, mint egy éve történt, hogy pár ezer komoly mentális problémával küzdő állampolgár sikerrel rohamozta meg a fővárosban a szövetségi törvényhozás épületét, olyan jeleneteket mutatva, amiket még talán a legszegényebb banán köztársaságokban sem láttunk.

Mostanra tízmilliós nagyságrendben vannak azok az amerikaiak, akik a legkülönbözőbb összeesküvés elméleteknek bedőlnek. A középosztály az emelkedő ingatlanárak és oktatási- illetve egészségügyi költések árnyékában a víz felett maradásért küzd. Eközben pedig szintén rengetegen vannak, akiknek a lakhatás vagy az alapvető számlák kifizetése is nehézségekbe ütközik.

Ha nemcsak a Rodeo Drive-on, a Park Avenue-n, és hasonló helyeken sétálgatunk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a benyomásunk egy nagy sikersztoriról szólna.

Mégis, mindezen gondok ellenére a háttérben még az eladósodottság évtizedes terhei, és az itt is elszabaduló infláció ellenére is egész jól muzsikál az amerikai gazdaság, legalábbis a piaci szereplők szemmel láthatóan erről meg vannak győződve. Erre a legjobb bizonyíték a dollár utóbbi hónapokban zajló erősödése, valamint alapvető elszámolási és tartalékdeviza szerepének stabil mivolta. Az árfolyamok nem hazudnak: pontosan elárulják, hogy a nagy szájtépés mellett mit gondolnak a befektetők és döntéshozók valójában. Ennek felmérésére pedig a technikai elemzés a legjobb eszköz. Ám mielőtt a főbb szinteket és a trend erejét elemezzük, a mögöttes sztorit és okokat sem árt ismerni, hiszen az ezek fényében, és az ezekkel kapcsolatos hírekre adott reakciók ismeretében ismerszik meg a piac valós lelkiállapota.

A legfőbb ok a FED kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásainál található. Mivel a monetáris politika irányítói egyértelművé tették, hogy határozottan küzdeni fognak az infláció ellen, a korábbi könnyítés visszavonása után az alapkamatot is fokozatosan növelni fogják. Első látásra paradox módon, de valójában a piaci logikának megfelelően éppen ez erős fogyasztói árindex adatok ágyaznak meg a dollár további menetelésének, hiszen éppen ezek sarkallják a FED-et a gyorsabb és nagyobb ütemű kamatemelésekre. A Reuters által nemrég megkérdezett elemzők nagy többsége májusra, és valamivel kevesebben, de még mindig abszolút többségük júliusra és fél százalékos emelést valószínűsít. Mindez azt jelenti, hogy egyre inkább érdemes dollárban kibocsátott amerikai állampapírokban tartani a pénzt, amelynek hozama egyre magasabb, és a piac szemében továbbra is a nagy biztonságot jelenti.

Az energiaválság kevésbé ütötte meg az amerikai gazdaságot, mivel az utóbbi közel két évtizedben az ország ismét jelentős lépéseket tett az energiafüggetlenség felé. Így nemcsak az ezzel kapcsolatos kockázat kisebb, de a magas olajár miatti többlet nyereség jelentős része a gazdaságon belül csapódik le. Az orosz-ukrán háború a földrajzi és külkereskedelmi távolság miatt sokkal kevésbé érinti az Egyesült Államokat, mint az Európai Uniót, így az ezzel kapcsolatos veszteségek is kisebbek. Ráadásul a vélhetően fokozatosan kieső orosz gáz- és olajszállításokat az öreg kontinens számos országa részben amerikai forrásokkal pótolhatja, például cseppfolyós gáz (LNG) formájában, ami szintén többlet bevételt okoz az amerikai cégeknek.

Az angolszász országok mostanában amúgy is felülteljesítik a globális részvénypiacokat is, ami szintén további keresletet generál a zöldhasú irányában.

Az emelkedő kockázatkerülés időszakai amúgy is kedveznek a dollárnak, hiszen bár időről időre Kína részéről felmerül a dollár egyeduralmának megtörésére tett kísérlet, és az euró is elvileg konkurensnek számít, a globális gazdaság legtöbb résztvevőjének szemében az amerikai deviza elsődleges szerepe egyelőre megkérdőjelezhetetlen.

Másképpen megfogalmazva:

ha megkérdezünk egy brazil cukornád termelőt, vagy egy kambodzsai hajóskapitányt, esetleg egy ománi pincért, hogy mennyire kerül a terméke, illetve szolgáltatása, akkor nagyon valószínű, hogy dollárban meg fogja tudni mondani, euróban vagy yuanban viszont aligha.

Hogy támasztja alá tehát a kereslet a jelenlegi árfolyamokat?

EURUSD

Legutóbbi elemzésünk óta, amelyben már felhívtuk a figyelmet a csökkenő trendre ebben az árfolyamban és negatív értékelést tettünk közzé minden időtávra, az euró tovább gyengült és az eltelt bő két hónap alatt további 4 centtel kevesebb dollárt kell adni egyetlen európai fizetőeszközért, ami jelentős elmozdulást jelent.

Azóta a kurzus kialakított egy újabb támasz szintet az 1,0850-es márciusi mélypontnál, amelyről éppen most tört le az árfolyam, jelezve: minden időtávon megvan a háttér a trend folytatódásához.

Ráadásul a Bollinger szalag eléggé be is szűkült, ami megint csak előrevetíti egy nagyobb elmozdulás esélyét. Az RSI a hasonló eszközöknél kevésbé használható, de annyit azért el lehet mondani, hogy túladottságról szó sincs. A gyertyák mérete, iránya és jellege is az euró eladóinak a túlsúlyát mutatják.

Támasz: 1,0600

Ellenállás: 1,0850; 1,1200; 1,1450; 1,1620; 1,1710; 1,1900;

Kockázat: átlag alatti

Rövidtávú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszútávú értékelés: negatív

A sok éves kép esetén érdemes megjegyezni azért, hogy a következő támasz szint elérése esetén az árfolyam már egy olyan zónát kóstolgatna, ami évekkel ezelőtt is kemény diónak bizonyult a világ legfontosabb devizaárfolyama számára.

Ezért valószínű, hogy a trend nem is olyan nagyon sokára sokkal kevésbé lesz olyan sima, mint az elmúlt hónapokban.

GBPUSD

Hasonló a helyzet a fonttal szemben is, a dollár itt is fokozatosan teret nyer, és a Londonba látogató amerikai turistáknak egyre olcsóbb a tea és a marhahúsos pite az angol fővárosban. Az egyetlen apró különbség, hogy

az itteni, kerek értéknél található támaszról még éppen nem tört le az árfolyam, de jó eséllyel ha ez megtörténik, akkor a stoppok aktiválódásával át fog törni a gát.

Ahogy fent, a volatilitás itt is nagyon-nagyon alacsony, ezért a ki-, illetve letörés szintén esedékes. A túladott zóna viszont közelebb van, ezért viszonylag hamar jöhetnek majd a pozíció zárások is, ami egy gyors technikai korrekciót okozhat. Ez azonban nem fogja befolyásolni a lehengerlő trendet lefelé minden hosszabb időtávon.

Támasz: 1,3400; 1,3210

Ellenállás: 1,3720; 1,3870

Kockázat: átlag alatti

Rövidtávú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszútávú értékelés: enyhén negatív

USDJPY

Ha lehet, akkor a jennel szemben a dollár még sokkal inkább átütő erővel tör előre, ami a kissé kétségbeesett szigetország monetáris és fiskális politikáját is jellemzi. Ez a mozgás annyira masszív, hogy egyben jó bizonyítékát adja a fent is leírt intelemnek: számos devizaárfolyam esetén az RSI nem használható olyan jól, mint például a nagyobb forgalmú részvények esetén. Ám még ettől függetlenül is, elsősorban a még mindig meglehetősen széles Bollinger szalag miatt úgy tűnik, hogy

most már rövid-, de akár középtávon késő felszállni erre a Shinkansen járatra, még akkor is, ha a hosszú távú technikai kép egyértelműen a dollár erősödésének irányába mutat.

Támasz: 120,85; 116,10; 113,00; 109,20

Ellenállás: ---

Kockázat: átlagos

Rövidtávú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszútávú értékelés: pozitív

Bár külön a forinttal ebben a technikai elemzésben nem foglalkoztunk, az egyetlen magyar fizetőeszközzel kapcsolatos tanulságot azért érdemes levonni: gyorsabb gyengülés várható a dollár ellen, mint az euróval szemben.

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

