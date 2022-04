A szerelemnek múlnia kell: válnak az ingatlancégek és az építőipar az amerikai részvénypiacon

Az ingatlanfejlesztők és üzemeltetők, valamint az építőipar között általában erős együttmozgás figyelhető meg a részvénypiacon. A tengerentúlon viszont most az látszik, hogy a sokkal inkább ciklikusabb jelleget mutató utóbbi ágazat jelentős mértékben esik, miközben az előbbi nemcsak szépen tartja magát, de még emelkedni is tud. Legutoljára hasonló jelenséget a másfél évtizede lehetett megfigyelni, ami nem egy jó jel, ugyanakkor a mostani helyzetet rövidebb időtávokon is ki lehet használni egymással szemben álló pozíciók kiépítésére.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

Évek óta nem látott jelenség figyelhető meg a részvénypiacon az ingatlanrészvényeknél és a házépítők között.

A szektor és az ágazat között egyértelmű a kölcsönös függés, illetve a már-már szimbiózisnak tekinthető kapcsolat. Az emelkedő ingatlanárak és az erős kereslet érthető módon a kivitelezéssel foglalkozó vállalatoknak is jót tesznek, hiszen egyre több ház és lakás építésére kaphatnak megbízást. Az ingatlan befektetési és üzemeltetési tevékenységet űző cégeknek is fontos a kínálat szabályozása, hogy legyen mit kiadni, illetve eladni, és bár rövidtávon egyes részpiacokon az építkezések lemaradása okozhat komoly felértékelődést az ingatlan portfóliókban, összességében és hosszútávon az a jó nekik is, ha az állomány növekszik, illetve a bekerülési árak nem szállnak el az egekbe.

Természetesen komoly különbségek is vannak a szektor és az ágazat között, hiszen amíg az ingatlancégek, REIT-ek egy viszonylag stabil cash-flow-val rendelkeznek, addig a ház építés klasszikusan ciklikus tevékenység: amikor szárnyal a gazdaság, akkor megrendelés is van dögivel, de még egy enyhe lassulás esetén is a háztartások elsőként az ilyen, gyakran életük legköltségesebb beruházást halasztják el. Természetesen súlyos recesszió esetén az ingatlanos vállalatok is ugornak egy fejest a medencébe és a jellemző érdemi tőkeáttétel miatt annál gyorsabban kerülhetnek komoly bajba. Ez talán ha tíz évente ha egyszer fordul elő, de olyankor nagyon fájdalmas a részvényesek számára.

Ettől függetlenül talán az sem meglepő, hogy a két szegmens ETF-e között rendszerint igen magas az együttmozgás, még akkor is, ha a teljesítményben nagy lehet az eltérés.

A korrelációs együttható a Real Estate Select Sector ETF (XLRE) és az iShares Home Construction ETF (ITB) között rendszerint ennek folyományaképpen igen magas, gyakran 0,8 feletti.

Természetesen rövid időszakok vannak, amikor ennek értéke nulla közelébe esik, de nagyon ritka, hogy érdemben a negatív tartományba menjen és huzamosabb ideig ott is maradjon.

A lenti grafikonon piros-zölddel az XLRE, feketével az ITB teljesítménye látható az elmúlt három év során. A COVID előtti időszakban együtt meneteltek, és a lezárások miatti zuhanás is hasonló mértékben és jelleggel sújtotta őket. Sőt, egy darabig még a pénzeső miatti emelkedésben is közösen száguldottak vissza a megelőző csúcsaik felé. A négy fal közé szorulás ekkor sokak számára meghozta az igényt, hogy nagyobb és saját házba költözzenek, ami az elővárosi, kisvárosi keresletet jelentős mértékben megdobta. Ezt már idejekorán elkezdték árazni a részvények piacán is, és a két vonal elvált egymástól: a kivitelezők hatalmasat ugrottak, amíg az ingatlanfejlesztők valamivel szerényebben folytatták észak felé az útjukat. A korreláció azonban ez alatt is jellemzően magas szinten, de legalábbis szinte végig pozitív tartományban maradt.

A nagy váltás az idei évben indult el, ami az utóbbi hetekben látványosan felerősödött. A házépítők a stagflációs félelmek, majd a háború miatt szabadesésbe kezdtek, ahogyan a befektetők elkezdték beárazni a házépítési boom lassulását. Aközben azonban az ingatlanfejlesztők és üzemeltetők nemhogy gyengültek volna, de még komolyan erősödtek is.

Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetre egy érdekes hasonlatot találjunk, vissza kell mennünk az időben arra a pontra, ahol Minden Idők Legrosszabb Időzítésű ETF Bevezetése történt. Az iShares Home Construction alapja ugyanis 2006 májusában debütált a tőzsdén, a nagy ingatlanpiaci összeomlásnak szinte az előestéjén. Az ETF gyorsan el is indult lefelé, hogy a befektetők három évvel később 84%-os veszteségben találják magukat. Nekik majdnem 13 évükbe telt, amíg ismét pénzüknél voltak, ám ekkor ütött be az újabb ménkű: a COVID, amelynél azonban már pár hónapos időtávon megmentette őket a monetáris és a fiskális politika soha nem látott bőkezűsége.

Éppen az ETF bevezetését követő hetekben láthattuk azt, amit ma is:

az együttmozgás durván negatív volt egy ideig és amíg a kivitelezők papírjai zúgtak lefelé, addig a klasszikus ingatlancégek szépen masíroztak tovább felfelé. A szokatlan divergencia végül csak bő egy évvel később ért véget egyértelműen, ekkor a szektor és az ágazat már kéz a kézben zuhantak lefelé,

eleinte csak azért, mert az ingatlanpiaci lufi kipukkant, majd idővel a jelzálogpiacról a részvényekre átterjedő leolvadás okán is. Bár az ábrát látva az ingatlanvállalatoknál az esés mértéke nem is tűnik olyan vészesnek, hiszen három éves időtávban a nagy krach ellenére csak 9% körüli zuhanást kellett a befektetőknek elszenvedni, a csúcshoz képest itt is közel 50%-nál volt a legnagyobb visszaesés.

A fenti példa érzékletesen mutatja, hogy a két ETF, és a két része a piacnak nagyon hosszú távon aligha szakadhat el egymástól. A hasonló divergencia pedig nem tekinthető éppen jó ómennek a következő évekre, hónapokra, hiszen az ingatlanpiac egyik részén már most és jellemzően hamarabb látható visszaesés könnyedén átragadhat más területekre is. Addig is amíg ez megtörténik, a relatív erő és relatív gyengeség együttes megléte a két csoport között egyedi részvényeken érdekes lehetőségeket tartogat.

Lennar (LEN)

A Lennar az Egyesült Államok második legnagyobb ház építő vállalata, és a napokban azzal borzolta a kedélyeket, hogy a cég két vezetője szerepelt azon a listán, amely a legnagyobb fizetést kapó vezéreket sorolta fel az átlagos alkalmazotti juttatásokhoz képest. Az árfolyam immáron hónapok óta zuhan és stabilan egy trendcsatornában van. Ezen belül egy kisebb zászló alakzatot is látni, vagyis valószínű, hogy az utóbbi napok emelkedése csak egy enyhe technikai korrekció. Ezt a fokozatosan csökkenő forgalom is alátámasztja. Mostanra a túladott állapot is eltűnt, így van tér a további esésre, ha az intézmények ismét megnyomják az eladás gombot.

Támaszok: ---

Ellenállás: 92; 117

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Home Depot (HD)

A Home Depot nem szó szerint építőipari cég, de a legnagyobb építőanyag üzletláncként alapvető mértékben függ az ágazat konjunktúrájától. Több mint 2300 helyszínen várják a vásárlókat, az alkalmazottak száma pedig megközelíti az 500 000 főt, így az amerikai gazdaság egy megkerülhetetlen szereplőjéről van szó.

A csökkenő trendcsatorna itt még inkább erősnek tűnik, ráadásul az árfolyam egy támasz miatt nagyon masszív csökkenő háromszögben van benne, amelyből bármelyik napra érik a kitörés: ennek a trend irányában van nagyobb esélye.

Támaszok: 300

Ellenállás: 344; 381; 418

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Prologis (PLD)

A cég elődjét Hamid Moghadam, egy iráni bevándorló alapította, aki kimaxolta az amerikai álom megvalósítását. Majdnem pontosan negyven évvel ezelőtt egy társával 50 000 dolláros kölcsönből indította el a vállalkozást, amely akkor még intézmények részére tanácsadást biztosított. Azonban viszonylag hamar saját portfóliót tudtak kiépíteni, és gyorsan nőttek, mivel olyan raktárokra specializálódtak, amelyek közvetlenül a városok határában voltak, ahol a fejlesztési telkek mennyisége és nagysága erősen korlátozott volt. A vállalat mára több akvizíción és egyesülésen keresztül a világ legnagyobb ipari komplexumokkal rendelkező ingatlan portfólióját építette ki.

Az árfolyam egy hatalmas korrekción van túl, ami az utolsó pillanatban a 200 napos mozgóátlagnál állított meg két masszív vételi nap februárban. Azóta

rövid távon is visszatért az emelkedő trend, és a napokban a nagy 170 dolláros ellenállásnál itt is egy zászló alakzat jött létre, csak éppen a pozitív irányban.

Sajnos akkumulációból csak március közepén akadt egy, ezért az erős vételi nyomás még szükséges lenne a valódi kitöréshez.

Támaszok: 160; 152; 138; 125

Ellenállás: 170

Kockázat: átlag alatti

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Public Storage (PSA)

A self-storage, vagyis az itthon kevésbé ismert, de az Egyesült Államokban nagyon népszerű önkiszolgáló raktárak üzemeltetése, amelyeket inkább mikro és kisvállalatok, de még inkább magánszemélyek vesznek igénybe, az egyik legnagyobb üzletnek bizonyult az ingatlan szektorban. A cégnek a COVID hullámok alatt is stabilan nőtt az árbevétele, ami nem csoda, hiszen más ingatlan üzlettel szemben itt jóval kisebb a fertőzés veszélye.

Az év elejétől egy klasszikus emelkedő háromszög alakult ki, amiből egy szintén tankönyvi kitörés jött létre. Ez annyira erős volt, hogy még visszatesztelés és korrekció sem jött létre, csak egy nagyon rövid konszolidációs sáv.

A magas volatilitás miatt nem biztos, hogy a következő kitörés a következő napokban jön létre, de a piac ereje középtávon nagyon magasnak tűnik.

Támaszok: 373; 346; 320

Ellenállás: 410

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: nagyon pozitív

Hosszú távú értékelés: nagyon pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images