Esőfelhők az amerikai részvénypiac égboltján

Alaposan elromlott az időjárás az amerikai tőzsdéken a múlt hét folyamán. Ez különösen azért aggasztó fejlemény, mert a szezonalitás szerint ennek éppen az év legnaposabb időszakának kellene lennie. Ráadásul a gyorsjelentésekre is inkább a pozitív reakciók a jellemzőek, de ebben a szezonban, mintha ez is elmaradt volna. A technikai elemzés képét nézve az látszik, hogy a múlt hét végi esemény sajnos beleilleszkedik a középtávú trendbe, és bár nem biztos, hogy nagy zivatar érkezik, de egyre inkább összefüggő esőfelhőt láthatunk a piac feje felett.

Egyelőre szó nincs arról, hogy egy szupercella kezdene el kialakulni New York felett, inkább csak egy közepesen vastag felhő réteg van, amelyeket a magasabb épületek, mintha szó szerint karcolnának. Emiatt a magasabb irodában üldögélő hedge fund menedzserek nem is látnak semmit a hatalmas ködben. Azonban arra már ők is felkészültek, hogy a hosszú reggeli ingázásukra minden reggel magukkal vigyék az esernyőt.

Természetesen nem egy mikroklíma jelenségről van szó, ez bizony egyértelműen egy olyan front, amelynek első hulláma még januárban köszöntött be az amerikai részvénypiacra,

noha a légköri jelenségek megváltozása már tavaly ősz folyamán is észlelhető volt. A meteorológiai szolgálat egyelőre nem adott ki semmilyen komolyabb riasztást, bár egyesek szerint a harmadfokú készültségnek talán már itt lenne az ideje. Volt olyan szakember, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a hasonló frontok időnként hurrikánná is válhatnak, illetve a hideg és meleg levegő találkozásánál a jelenség fokozódása, vagyis a volatilitás emelkedése esetén még az is lehet, hogy tornádó riasztást is ki kell majd adni, akárcsak múlt héten Netflix esetén.

Az sem szabad elfelejteni, hogy amíg a gyorsjelentések szezonja itt van, addig bármikor jöhet egy kis zivatar, érdemes tehát nekünk is esernyőt tartani maguknál, továbbá rétegesen öltözködni: azaz legyenek stop-loss megbízások aktiválva, illetve eszközosztályok között is jöjjön létre a diverzifikáció.

Wilshire 5000

A legszélesebb merítésű tőzsdeindex bár egy hajszállal kinézett az ellenállás fölé, egy napra, de összességében simán megtartotta a csökkenő trendjét és nem is igazán lehet elmondani, hogy ne folytatódna még így is a tendencia az ereszkedő lokális maximumok és minimumok területén. Nincs masszív eladói nyomás pár nap kivételével, de az intézmények egyértelműen hajlandóak egyre lejjebb menni, hogy csökkentség részvénypiaci kitettségüket.

Így a halálkereszt hatalmas sötét fellege továbbra is ott lebeg a piac felett, és nincs min csodálkozni, ha időről időre néha elered az eső.

A 44 000 pontos szintről való letörést követően rövidtávon is inkább negatív a kép. A másik oldalon ugyanakkor a felhőzet egy kicsit több csapadék után valamelyest felszakadozhat, hiszen a következő támasz környékén a kisütő nap miatt a nap végére hosszú (alsó) árnyékok is megjelenhetnek a grafikonon. Mivel nagyjából ez az a szint, ahol az RSI is a túladott zóna közelébe érkezik, ezért itt azért valószínű, hogy a mostanában visszahúzódó vevők ismét határozottabban léphetnek fel. A növekvő volatilitás miatt azért inkább valószínű, hogy ez 41 000 környékén lesz csak tapasztalható.

Támasz: 41 180

Ellenállás: 44 000, 46 250, 49 000

Kockázat: átlag alatti

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

S&P 500

A nagy kapitalizáció fő indexe megszólalásig hasonló a Wilshire 5000 grafikonjához, ami nem csoda, hiszen továbbra is az ismertebb vállalatok adják a tengerentúli részvénypiac jelentős részét. A két mutatóra jellemző, hogy az azonos paraméterezésű RSI értéke három tized híján megegyezik, ez olyan érték, ami még egy esős Forma-1 időmérőn sem mondható számottevőnek. Enyhe relatív erőt ugyanakkor fel tudott mutatni március közepén, amikor sokkal egyértelműbben csinált meg egy magasabb lokális maximumot, mint a szélesebb körű index, így igazán trendcsatornát sem lehet felrajzolni.

Ettől függetlenül

a múlt hét utolsó két napjának a masszív esőzése itt is alaposan fellazította a talajt és ahová lépünk, sáros talajt találunk.

Az a tény, hogy a befektetők a 200 napos mozgóátlag közelében, de még kicsivel alatta így meg tudtak ijedni, azt jelzi, hogy van feszültség a piaci hangulatban. Ráadásul a volatilitás még csak most kezdi meg emelkedő ciklusát, egyre több piaci szereplőnek viszket a tenyere, ami nem jó előjel éppen akkor, amikor a pénzáramlást mutató indikátor éppen átlendül a negatív tartományba.

Támasz: 4 160, 4 070

Ellenállás: 4 300, 4 500, 4 720, 4 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

S&P 400

A közepes kapitalizáció esetén már valamivel könnyebb azonosítani a trendcsatornát, és ennek trendvonalát múlt héten már el sem érte az index, amikor is délnek vette az irányt. Jól látszik, hogy itt a befektetők még szívesebben nyomják meg az eladás gombot, ami annak tükrében sem meglepő,

hogy a trendforduló, és így természetesen a halálkereszt is már jóval korábban előfordult, mint a nagyobb cégeket tömörítő mutató esetén.

A pénteki erősen esős nap felfogható egy szimmetrikus háromszögből való, lefelé történő kitörésnek is. A helyzet egy kicsit olyan, mintha a sok csapadék miatt túlcsordult volna a gát, így hirtelen sok befektető kezdte el kiszórni a részvényeit.

Támasz: 2 530

Ellenállás: 2 700, 2 865, 2 910

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

S&P 600

A kapitalizáció alapján történő besorolás hármasfogatának leggyengébb tagja most egyértelműen a kis cégeknél van, ahol a leszakadás a nagy trendről a legkorábban lezajlott. A trendvonal olyan stabil, mint a felhőalap, és innen minden alkalommal elkezdődik az eső, néha akár monszun erővel elsöpörve a vevők gyér ellenállását. Ebből most is érkezik egy, hiszen pénteken az index értéke egy nagyon fontos támasz zónához érkezett.

A két egymáshoz közeli szint elesése esetén már tényleg szinte hurrikán erejű pusztítás történhet a piacon.

Azért ez nem lesz könnyű futam, hiszen korábban két alkalommal is rengeteg vevő lépett fel, ami trendfordulóra egyáltalán nem volt elég, de egy-egy kisebb, esetleg közepes korrekcióra elég volt. Most azért az is aggasztó, hogy miközben a volatilitás és a túlvettséget/túladottság indikátora is semleges zónában van, a pénzkivonás egyértelműen átlendült a negatív tartományba.

Támasz: 1 260, 1 230

Ellenállás: 1 355, 1 430, 1 470

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Vezető szektor?

A teljes piac szempontjából szintén érdekes fejlemény, hogy amíg a tavalyi év végén az S&P 500-hoz képest a technológiai szektor szépen felülteljesített és ebben egy ideig még fokozatos emelkedés is volt, addig idén éppen fordított folyamat zajlik le és egyre inkább, egyre gyorsabban esik ez a szektor, mint a piac, legalábbis annak nagy kapitalizációhoz tartozó része. Ez pedig a korábbi vezetőrétegtől nem egy szép fejlemény, hiszen élhetünk a gyanúval, hogy lefelé fogja vezetni magával a piacot.

VIX

Enyhén aggasztó jelek a volatilitás indexben is láthatóak. Egyrészt a szokásos hullámzó mozgás mellett a mutató egyre alacsonyabb mélypontokat tudott összehozni a tavalyi év harmadik negyedévééig, ám az utóbbi bő fél évben ezek tendenciái emelkedni kezdtek, a szinte menetrendszerűen érkező lokális mélypontok egyre magasabbra másznak felfelé. Ennek a hátterében az áll, hogy

még a rövidtávú nyugisabb időszakokban is valamivel nagyobb belső félelem van mostanság a piaci szereplők érzékeny kis lelkében.

Másik részről az is adhat némi aggodalomra okot, hogy bár a csütörtöki-pénteki eséssel érezhetően nőtt az aggodalom a piacon, viszonylag ritkán, talán 2-3 havonta lehet látni ekkora ugrást, de közben ennek a szintje még mindig nincs olyan magasan, hogy akár csak egy rövid-, pláne középtávú pánikról lehessen beszélni. Ezért a lefelé való mozgásnak még van tere, a piac feletti esőfelhőkben van még csapadék.

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images