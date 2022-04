A piac szerint nem várnak könnyed hónapok a pénzügyi szektorra

Ritka gyengén teljesítenek az utóbbi hetekben a pénzügyi cégek papírjai, még ahhoz képest is, hogy a részvénypiacok sem muzsikálnak valami szépen. Ennek a legfőbb oka a gazdaság lassulásától való félelem, illetve az, hogy a magas infláció negatívan hat a fogyasztók vagyonára és reáljövedelmére. Bár a FED kamatemelései a tankönyv szerint még pozitívan is hathatnak a hagyományos kereskedelmi bankok jövedelmezőségére, egyelőre nem látszik a piacon a bizakodás és a korábban szépen szárnyaló árazások értelemszerűen nagyot eshetnek még a jelenlegi árfolyamok mellett is, ha a negatívabb forgatókönyvek lépnek életbe.