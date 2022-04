Tarol az inflációkövető állampapír, a szuperállampapír pedig sosem csinált még ilyet – Mi folyik itt?

A címben feltett kérdésre röviden a válasz: az infláció. A legfrissebb adatok szerinti 8,5%-os infláció mellett nem meglepő, hogy a Prémium Magyar Állampapír értékesítése az utóbbi hetekben nagyon felpörgött. Egy negyedév alatt közel annyi pénzt tettek ide a magyarok, amennyivel a szuperállampapírnak nevezett MÁP+ állománya csökkent.

Teljesen új játékszabályokat hozott az infláció

Egyértelműen az emelkedő inflációnak tudható be az a változás a Magyar Állampapír Plusz ábrájában, amilyet sosem láttunk még ezelőtt: egy hónap alatt közel 326 milliárd forinttal csökkent a MÁP+ állománya, az első negyedévben ez a szám összesen 426 milliárdot tett ki.

Mindez a lakossági állampapírokban lévő megtakarításokra is hatással van, ugyanis a március végi 10 069 milliárd forintnyi állomány 155 milliárddal kevesebb, mint február végén, ugyanakkor a december végi adathoz viszonyítva még mindig egy 60 milliárd körüli pluszt láthatunk.

Mindeközben az emelkedő inflációs környezetnek az egyértelmű nyertese a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP). A március végi adatok szerint 2615 milliárd forintnyi megtakarítás volt a konstrukcióban, ami december végéhez képest több mint 412 milliárdos állománybővülés.

Nagyjából tehát annyival nőtt az inflációkövető állampapír állománya az utóbbi 3 hónapban, amennyivel a MÁP+ állománya csökkent.

Mindez azt mutatja, hogy a szuperállampapírból kivont összegek, illetve a friss pénzbeáramlások is elsősorban az inflációkövető állampapírban keresik maguknak a helyet. A negyedéves állományváltozási adatok is azt mutatják, hogy

egyértelműen megtört a MÁP+ eddigi dominanciája, lényegében ez az első olyan negyedév, amelyet mínusszal zárt a szuperállampapír.

Az ÁKK újabban a heti bruttó értékesítési számokat is közzéteszi a lakossági állampapírok kapcsán (korábban ilyet csak a MÁP+ esetében láttunk), a számok itt is a fentieket támasztják alá: a MÁP+-ból heti szinten már alig fogy, még az Egyéves Magyar Állampapír és a Kincstári Takarékjegy bruttó értékesítése is beérte vagy meghaladta azt, a PMÁP pedig a legkeresettebb lakossági termék jelenleg a piacon:

Egyes lakossági állampapírok bruttó heti értékesítése (mrd Ft) 1MÁP MÁP+ PMÁP nyomdai MÁP+ KTJ 12. hét 41 6 67 1 8 13. hét 33 6 109 1 6 14. hét 25 5 80 1 5 15. hét 21 4 56 1 4 Forrás: ÁKK, Portfolio

Még mindig az inflációkövető állampapír éri meg jobban

A megugró keresletet mutatja, hogy az ÁKK pár havonta jön ki az újabb és újabb PMÁP sorozatokkal, legutóbb az 5 éves konstrukcióból jelentették be a következő sorozatot, a 2028/J-t szerdától lehet megvásárolni.

Az emelkedő inflációs környezet ellenére az ÁKK egyelőre nem csökkentette a prémium állampapír kamatprémiumát (korábban láttunk már ilyen lépést), így az 5 éves konstrukciónál ez továbbra is az infláció feletti 1,5%. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi inflációs adattal számolva az új papír jelenleg 6,6%-os kamatot fizet, tehát jóval többet, mint a MÁP+ ugyanezen időszak alatti 4,95%-a.

Ha megnézünk két esetet, ahol az inflációs számoknál a már ismert, illetve az MNB által várt számokat használjuk fel, akkor azt kapjuk, hogy

Aki most vesz 3 éves prémium állampapírt, az 6,72%-os éves hozammal kalkulálhat, miközben a MÁP+ 3 éves időtávon 4,43%-ot hoz.

Az 5 éves PMÁP vásárlása esetén (feltételezve, hogy az utolsó két évben az infláció visszamegy a 3%-os szintre), évente 6,58%-os hozammal lehet kalkulálni, szemben a MÁP+ 4,95%-ával.

Ha egymillió forintos befektetéssel kalkulálunk, akkor 3 éves időtávon ez közel 77 ezer forint, 5 éves időtávon pedig közel 102 ezer forint különbség a prémium állampapír javára. És ez a különbség csak tovább nő, ha az infláció is emelkedik.

Arról egy korábbi cikkünkben írtunk, de továbbra is igaz, hogy:

Alap esetben még egy 3%-os infláció mellett is jobban megéri ma prémium állampapírt venni, mint MÁP+-ba fektetni a pénzünket. Ez igaz 3 és 5 éves időtávra is.

Minél korábban szálltunk be a szuperállampapírba, annál magasabb infláció kell a jövőben ahhoz, hogy megérje átugorni inflációkövető papírba. Ha valaki már induláskor vásárolt a MÁP+-ból, annak ez az inflációs szint 5,2% körül van (megéri tehát váltani).

Ha le is csökken két év múlva 3%-ra az infláció, akkor is abban az esetben járunk a legjobban, ha a most vásárolt 5 éves PMÁP-ot lejáratig tartjuk és nem ugrunk át MÁP+-ba.

Vannak persze olyan szempontok is, amelyek alapján a MÁP+ választása továbbra is indokolt lehet, ezekről bővebben itt írtunk:

