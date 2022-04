Miért jelent beláthatatlan kockázatot a Twitter felvásárlása a tőzsde számára (és tulajdonképpen mindenkinek)?

A Twitter Elon Musk részéről történő felvásárlása rávilágít egy olyan problémára, amely társadalmi, de tőzsdei veszélyekkel is jár, és amelynek kockázatát szinte képtelenség felmérni. Ha minden alapvető döntés egy-egy kézben összpontosul a legfontosabb platformokon, akkor csupán az illető személyi kvalitásain múlik, hogy a kisbefektetők a megfelelő minőségű és jellegű információkhoz jutnak, miközben akár éles érdekütközés is fennállhat a társaság tulajdonosa számára, a szintén általa részben birtokolt tőzsdei cég kapcsán.

John Carreyrou, a Wall Street Journal Pulitzer díjas újságírója 2015 szeptemberének egy csendes délutánján nyugodtan ült az irodájában és a Theranos nevű startup sztoriján dolgozott. Ezt tette szinte minden nap a megelőző fél év során. A cég egy olyan diagnosztikai eszközön dolgozott, amelynek a segítségével egyetlen csepp vérből rengeteg betegséget ki lehet mutatni. Ez nemcsak azt jelentette, hogy vége a fájdalmas vérvételeknek, vagy akár az orvoshoz mászkálásnak, hanem számos betegséget meg lehetne előzni, még azelőtt, hogy komoly szövődmények alakulnának ki.

Carreyrou nem véletlenül ásta bele magát ilyen mélyen a Theranos hátterébe, hiszen addigra számára is teljesen világossá vált: a startup terméke nem működik és egy csupán egy gigantikus csalásról van szó. Akkorra a leleplező újságcikk már majdnem kész volt, a források és a bizonyítékok sorban álltak, feldolgozásra készen.

Ám az újságírónak fogalma sem volt róla, hogy miközben ő szorgalmasan dolgozik az anyagon, mindössze három emelettel feljebb ott van Elisabeth Holmes, a Theranos alapító-vezérigazgatója, aki a lehető legfontosabb emberrel találkozik azért, hogy megakadályozza a cikk publikálását.

Ráadásul ez volt vele a negyedik hasonló személyes tárgyalása.

A Wall Street Journal tulajdonosa ugyanis a News Corp., amelynek fő részvényese Rupert Murdoch, az ausztrál médiacézár, akinek az irodája a már említett három emelettel, a találkozóról semmit sem tudó Carreyrou asztala felett volt. Murdoch volt a Theranos legnagyobb befektetője, aki egymaga 125 millió dollárt utalt át a startup számláira, hogy az a növekedést finanszírozhassa. Ekkor Holmes a médiabirodalom fejét már negyedik alkalommal próbálta meggyőzni arról, hogy állítsa le a cikk elkészítésének folyamatát. Sikertelenül.

Murdoch ugyanis nemet mondott, és ez a döntése 121 millió dollárjába került. A médiavállalkozó megőrizte integritását és az elvei mellett döntött, amiért nagyon nagy árat fizetett. A cikk pár héttel később megjelent és elindította a Theranos csalásainak a leleplezését, ami végül a teljes bukáshoz, és hatalmas perekhez vezetett, ezek utózöngéi a mai napig tartanak. Bár Murdoch az igazság mellett tört lándzsát,

hátborzongató belegondolni abba, hogy csupán egyetlen emberen múlott, hogy a véleménynyilvánítás, sőt: a tények közlésének a szabadsága ne sérüljön.

Ráadásul a befektető négy alkalmat is biztosított a csalás fejének, hogy őt a média szabadsága elleni lépésről győzködje, eltitkolta az újságírók elől ezeket a megbeszéléséket és bizony vastag anyagi érdeke is fűződött ahhoz, hogy meggondolja magát. Valószínűleg végül nem is az etikával kapcsolatos érvek győzték meg arról, hogy az újságja kapcsán beleugorjon a végtelenül mély és sötét kútba - ahogyan azt a TV csatornájával már jóval korábban meg is tette - hanem az a tény, hogy a cikk megölésével csak késleltette volna az elkerülhetetlent.

Az Egyesült Államok médiagépezeteiben ma már szinte mindenhol ilyen apró döntéseken múlik minden fontos folyamat kezdete vagy vége, amelyek esetén alig néhány ember kezében futnak össze a szálak,

akik általában több tőzsdei vállalatban is érdekeltek. Sőt, immáron nemcsak az újságok, rádiók, és TV-k esetén, hanem mára a közösségi média platformokon is. Miután Elon Musk úgy tűnik, hogy sikerrel fogja megvásárolni és kivezetni a tőzsdéről a Twittert, az alábbi lesz a helyzet a tengerentúlon:

A már említett Wall Street Journal az előfizetők számát tekintve a legnagyobb példányszámú újság, amelynek fő tulajdonosa az említett News Corp. Szintén a cégcsoporthoz tartozik a Fox TV társaság, a legnagyobb nézettséggel rendelkező hírcsatorna gazdája. Bár mindkét vállalat a tőzsdén van, a valós kontrollt felettük a Murdoch család tartja.

A legnagyobb közösségi platform család a Meta Platforms nevű vállalathoz tartozik, köztük a Facebook, Instagram és WhatsApp márkanevekkel. A cég fő tulajdonosa, akinek a döntései a mai napig megkerülhetetlenek a cégnél, az Egyesült Államoknak még a nagy januári esés után is a 12. leggazdagabb embere, Mark Zuckerberg.

Szintén érdemes kiemelni az ország nyolcadik legvagyonosabb emberét, Michael Bloomberget is, aki a saját magáról elnevezett hír és adatszolgálatás területén hatalmas részt hasít ki a piaci tortából, és bár politikai és társadalmi ambíciói miatt már jó ideje nem vesz részt a vállalat operatív szintű vezetésében, a legfontosabb döntéseket akkor is bármikor képes felülírni.

is, aki a saját magáról elnevezett hír és adatszolgálatás területén hatalmas részt hasít ki a piaci tortából, és bár politikai és társadalmi ambíciói miatt már jó ideje nem vesz részt a vállalat operatív szintű vezetésében, a legfontosabb döntéseket akkor is bármikor képes felülírni. Ehhez az illusztris társasághoz csatlakozik hamarosan a világ leggazdagabb embere, Elon Musk azzal, hogy a jelek szerint kizárólagos tulajdonosa lesz az Egyesült Államok második legnagyobb látogatottsággal rendelkező közösségi média platformjának, a Twitternek.

A Twitter azonban nemcsak hatalmas globális eléréssel rendelkező oldal és app, hanem a világ hírfolyamának ütőere.

Gyakorlatilag ez az a platform, amelyen a legtöbb hír elsőként jelenik meg, ez az a hely, amelyen mindenki kommunikál, aki számít a politikai, gazdasági életben az angolszász országokban és ez a csatorna, amit mindenki követ, akit a hírek érdekelnek. Amikor az orosz támadás megindult Ukrajna ellen február végén, a rengeteg friss harctéri hírt látva megkérdeztem egyik globál rovatos kollégámat, hogy miként tud ilyen gyorsan, ilyen minőségű, mennyiségű, és nem utolsósorban megbízható információhoz jutni, nemes egyszerűséggel csak ennyit válaszolt: “Twitter”.

A kék madárkáról felismerhető platform a tőzsdei információk kapcsán is megkerülhetetlen tényező, és a professzionális hírszolgáltatások mellett nekem is a legfontosabb hír és véleményforrás, legyen szó vállalati hírekről, intézményeket vezető piaci szereplőkről, vagy magukról a mérvadó híroldalakról. A listák lehetősége, a tömörség, a gyorsaság, az átláthatóság és a nagyobb transzparencia miatt nem véletlenül lett ezeken a területeken sokkal sikeresebb a Twitter, mind például a Facebook, hiába van az utóbbinak sokkal több napi látogatója.

Mivel az oldal eszmei értéke ezek miatt szinte felbecsülhetetlen, már az ellenséges felvásárlási ajánlat óráiban egy olyan véleményt tettünk közzé a hírről szóló cikken belül, amelynek lényege éppen ezen tényező köré épült. A merger arbitrage stratégia, vagyis a felvásárlási árfolyamhoz történő emelkedés lehetőségére már akkor, április 14-én felhívtuk a figyelmet és az aktuális árfolyam, valamint az ajánlat között valóban szűkült a rés a kurzus növekedésével, így akik erre spekuláltak, egyáltalán nem jártak rosszul. Ugyanakkor ennél sokkal több potenciál is volt a sztoriban: elképzelhetőnek tartottuk, hogy a cég megszerzése körül kialakulhat egyfajta háború: nemcsak a menedzsment veheti fel a kesztyűt, de a platform társadalmi jelentősége miatt más befektetők is fellépnek majd, kevésbé az árazásra koncentrálva.

Ehelyett azonban nagyon gyorsan és könnyen véget ért a történet: Musk annyiért kapta meg a Twitter maradék részvényeit, amennyiért eredetileg is szerette volna (ami pénzügyi szemszögből egyáltalán nem számít alacsony árnak), a menedzsment hamar bedobta a törülközőt, és bár voltak szállingózó hírek arról, hogy más befektetői csoportok is beszállhatnak a (valójában nem létező) licit háborúba, ez végül elmaradt.

A világ leggazdagabb embere szinte játszi könnyedséggel szerezte meg az irányítást a világ legfontosabb hír platformja felett,

legalábbis ez most már tényleg nagyon valószínű.

Már csak az ajánlat árfolyama és értéke miatt is, de Musk korábbi kommunikációja alapján is teljes mértékben hihető, hogy a Tesla és a SpaceX feje valóban társadalmi missziót, a vélemény nyilvánítás szabadságát tartja szem előtt, és ennek megvédése motiválta, amikor még az ő szintjéhez képest is alaposan ki kellett nyitni a pénztárcáját, hogy megvásárolhassa a Twittert. Bár az ilyen dörzsölt és tapasztalt ember, mint Musk esetén semmit sem lehet kizárni, de azért az előzmények és a körülmények birtokában erős munkahipotézis lehet, hogy a szándékait elfogadjuk, mint igazságot.

Valamivel több kétség merülhet fel bennünk azzal kapcsolatban, hogy az ígéreteit be is fogja tartani. Hiába hisz Musk a szabad véleménynyilvánításban, a saját cégeinél például a megszokottnál szigorúbb titoktartási szabályokat kell az alkalmazottaknak aláírni, nem egy csatornát tiltott le a Twitteren és éppen ő volt az, aki pénzzel próbálta megakadályozni, hogy egy fiatal srác szintén a madárkás közösségi oldalon tegye közzé azt, hogy Musk éppen merre jár a repülőgépével. Még ha valóban következetes is tud maradni a Twitter esetén, akkor is egy olyan összetett csomagot kell cipelnie a fake news, a gyűlöletkeltés, a bot-ok által felfújt csalások világában, ahol a szépen csillogó elveket nem biztos, hogy könnyű lesz betartania, vagy a határokat megtalálnia.

A legnagyobb probléma azonban sokkal szélesebb perspektívát kíván meg, amely szembeszáll egy jelenséggel, amit már jó ideje megszoktunk.

A legnagyobb probléma az, hogy csupán néhány ember dönthet a globális és megkerülhetetlen platformok és hírforrások sorsa felett.

A legnagyobb probléma az, hogy egyáltalán azon kell gondolkoznunk, mit is akarhat a világ leggazdagabb embere azzal az oldallal, amelyet szinte biztosan százmilliók fognak követni a felvásárlás és az átalakulások után is.

A legnagyobb probléma a negyedik hatalmi ág eddig soha nem látott, globális szintű, személyekhez kötött koncentrációja.



Lehet, hogy Rupert Murdoch egy nap helyesen döntött, de az is lehet, hogy Musk egy későbbi napon nem fog tudni ellenállni a kísértésnek vagy az érdekellentét csábításának, esetleg csak bal lábbal kel fel. Ki vagyunk szolgáltatva néhány ember kénye-kedvének, akik még ha jó szándékúak is eleinte, akkor is könnyen nagyon rossz irányba fordíthatják a hajót, amin mindannyian ülünk az egyre inkább viharossá váló tengeren.

A társadalmi vonatkozásokat a végtelenségig lehetne boncolgatni, de a tőzsdei befektetők számára még egy speciális kockázattal is egyre inkább számolni kell. Az amerikai média új isteneinek mind megvan a saját hátországa, az a vállalata, amelyik nem viszi, hanem hozza a pénzt. Néha nagyon-nagyon sokat.

Vajon előfordulhat-e később, hogy a Washington Post az Amazon.com etikátlan üzleti praktikáiról írjon? Mivel az utóbbi egy tőzsdei cég, méghozzá a világ egyik legértékesebb vállalata, elképzelhető, hogy emiatt a befektetők fontos információkról maradnak le, ezzel később veszteségeket elszenvedve.

Módosulhat-e egy picit a Facebook amúgy sem éppen transzparenciájáról híres algoritmusa, hogy elfedje a Meta Platforms gyengébb eredményeit? Szintén egy nyílt társaságról van szó, rengeteg kisbefektetővel, akiket így viszonylag könnyen meg lehetne vezetni, legalábbis ideig-óráig.

Megtörténhet-e, hogy Michael Bloomberg egy kicsit belenyúl abba, ahogyan a tőzsdén lévő (Merryl Lynch-en keresztüli) cégtárs, a Bank of America eredményeiről beszámol? Vajon ezt a kis részvényesek észrevehetnék?

Még ha a moderáció csökken is a Twitteren Musk regnálásával, formálódhat-e úgy az oldal, hogy a Reddithez hasonlóan egyre inkább tőzsdei véleménybuborékba tereli az embereket, ezáltal megbocsáthatóvá téve a tulajdonos által vezetett másik mega kapitalizációjú vállalat, a Tesla esetleges hibáit?

Mivel itt már nyílt, tőzsdén forgó részvények az érintettek, a kisbefektetők egyre inkább ilyen jellegű, érdekellentétből és hatalomkoncentrációból fakadó veszélyeknek vannak kitéve. A hasonló példák sora egyre csak bővül még akkor is, ha a gyakorlatban eddig az ilyesmi nem vagy csak ritkán fordult elő eddig. Az, hogy ezek mégis megtörténjenek, csupán egy-egy ember személyes döntései választanak el. Ez pedig

még akkor is beláthatatlan kockázatot jelent, ha örömmel fürdünk az adott milliárdosok személyi kultuszában. Ám ha józanok is tudunk maradni, ezt a rizikót akkor is futnunk kell. Mostantól a Twitter esetén is.

Címlapkép: Christian Marquardt - Pool/Getty Images