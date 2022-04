Poszt-Covid tüneteket mutat a szállítmányozás ágazata a részvénypiacon

A szállítmányozási ágazat az internetes cégek mellett a koronavírus egyik nagy nyertese volt. Bár az első hullám során még hatalmas visszaesés zajlott le, a kiszállítások jelentősége idővel megnőtt, hiszen az emberek többé-kevésbé a négy fal közé lettek zárva, de a stimulusok miatt (vagy akár ettől függetlenül is) pénzük volt, amit el akartak költeni. Mindenki házhoz rendelt mindent, ami főleg a Fedexhez és UPS-hez hasonló cégek szolgáltatásaira a kereslet hatalmasat ugrott és a hirtelen gazdasági visszaesés is pár negyedéven belül helyreállt, még ha ehhez szteroidokra is szükség volt. Mostanra azonban kifulladni látszik a trend, sőt: a durvább hullámok eltűnésével fordult a kocka.