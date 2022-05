9 százalékos osztalékhozam - Ma még lecsaphatsz rá!

A hazai tőzsdei cégek 431 milliárd forintot fizetnek ki osztalékként a részvényeseik számára, ez pedig sokak számára jelenthet izgalmas befektetési lehetőséget. Vannak kimondottan izgalmas sztorik, a Mol például rendkívüli osztalékról döntött a közgyűlésén, de érdemes résen lenni, könnyen lecsúszhat az ember az osztalékszelvényes részvényekről - ma van például az utolsó nap, amikor a több mint 9 százalékos osztalékhozamon forgó Nyomda részvényeit ilyen kedvező feltételekkel lehet venni, míg több cégnek is már osztalékszelvény nélkül forognak a részvényei. Összegyűjtöttük az eddig rendelkezésre álló információkat azokról a hazai, tőzsdei vállalatokról, amelyek fizetnek idén osztalékot részvényeseiknek.

431 milliárd forintot fizetnek ki a magyar cégek

A magyar cégek idén is megtartják éves rendes közgyűléseiket, melyekhez tartozó előterjesztéseket már a legtöbb magyar tőzsdén jegyzett vállalat közzétette. A szokásos napirendi pontok között általában mindig az a legizgalmasabb része ezeknek a közleményeknek, hogy mennyi osztalékot fog fizetni az adott cég, illetve mennyi saját részvény visszavásárlást tervez a következő időszakra.

A magyar cégek osztalékfizetése idén különösen izgalmas, gondolhatunk akár a Molra, amely rekordosztalékot fizet, vagy az OTP-re, amely elmaradt osztalékokat pótol idén, vagy akár a Magyar Telekomra, amelyik a kisrészvényesek véleménye szerint jóval bőkezűbb is lehetne.

A Molnál rekordnak számító, összesen 242 milliárd forintos kifizetésről döntöttek a részvényesek számára, a teljes összeg alaposztalékból és rendkívüli osztalékból kalkulált osztaléktömeg, ami együttesen 300 forintos részvényenkénti osztalékot ad,

ami egyben brutálisan magas osztalékhozammal is kecsegtet.

Az osztalékbejelentések alapján 431 milliárd forintot fizetnek ki a magyar cégek, amelynek több mint fele a Molhoz köthető.

Ma lehet utoljára osztalékért venni a Nyomdát

A kifizetett osztaléktömegnél fontosabb a befektetők számára, hogy mekkora az egyes részvények osztalékhozama, vagyis az a hányados, amit az egy részvényre jutó osztalék árfolyamra való vetítéséből kapunk. Ennek a mutatónak a segítségével könnyen összehasonlíthatóvá válnak az egyes cégek által fizetett osztalékok, hiszen önmagában az osztalék mértéke kevés információtartalommal bír a befektetés szempontjából. Általában az 5 százalék feletti osztalékhozam már magasnak számít, a 10 százalék feletti pedig már ritka a magyar cégeknél.

Mindezt figyelembe véve vannak klasszikus osztalékpapírnak számító részvények a magyar tőzsdén, ilyen például a Nyomda, amely most is kifejezetten magas egy részvényre jutó osztalékot készül fizetni a befektetőknek a részvényárfolyamhoz képest. Ezt a magas osztalékhozamot emelte ki egyébként a Concorde is legutóbbi elemzésében, amellett, hogy továbbra is vételre ajánlják a részvényt.

Ami pedig az időzítést illeti, a márciusi cikkünk óta már több vállalat részvénye is osztalékszelvény nélkül forog, egyes cégek már kifizették az idei osztalékot. Az igazán magas hozammal kecsegtető részvények azonban még nem "estek ki" a repertoárból, fontos azonban kiemelni, hogy

ma van az utolsó nap, amikor a több mint 9 százalékos osztalékhozamon forgó Nyomda részvényeit osztalékszelvénnyel lehet venni.

Ami a részvény árfolyamát illeti, a mai kereskedésben 1,1 százalékkal került feljebb a részvény, míg idén már 15,2 százalékos a plusz.

Emellett érdekességként megjegyezhető, hogy mától osztalékszelvény nélkül forognak a Graphisoft Park részvényei, a befektetők meg is ütötték a papírt, jelenleg 2,2 százalékos a mínusz.

Ahogy a lenti ábrán is látszik, a magyar részvények osztalékhozamaiban nagy a szórás, az élen a rendkívüli osztaléknak köszönhetően a Mol áll, de a fent is kiemelt Nyomda is kifejezetten magas osztalékhozammal kecsegtet.

Aki lemarad, kimarad

Sajnos nem az összes cégnél elérhetők az tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó dátumok, a Mol később fogja közzétenni az információt, míg a 4iG-nél a cég likviditási helyzetétől függően az igazgatóság fog erről határozni december 31-ig bezárólag. A jelenleg elérhető információk alapján összegyűjtöttük azokat az időpontokat, amíg még lehet osztalékra jogosító részvényeket vásárolni. Ez az időpont a T+2-es elszámolás miatt a tulajdonosi megfeleltetést megelőző második kereskedési nap, másnap pedig „leesik” az osztalékszelvény, vagyis ez az a nap, amikor először forog osztalékszelvény nélkül a papír.

