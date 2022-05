Egyelőre még kitart az éjszaka az ázsiai részvénypiacokon

Bár kelet-ázsiai részvénypiacok nem tartoznak a hazai befektetők fő fókuszába, időről időre érdemes egy pillantást vetni az itteni indexekre és fontosabb vállalatok árfolyamára is, hiszen a régió alapvető szerepet játszik a világgazdaságban. Távol-Keleten jön létre a világ GDP-jének a harmada, a három legnagyobb gazdaságból kettő itt található, rengeteg terméket itt gyártanak, amit a hétköznapi életben használunk, és ma már az innovációnak és ezáltal a növekedésnek az egyik gócpontja is ez a régió. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a világ tíz legnagyobb kapitalizációjával rendelkező tőzsdéből négy itt található. Ázsia ezen távoli részének tehát a jelentősége megkerülhetetlen, ezért érdemes megnézni, hogy miként alakul itt a részvénypiaci hangulat.

Bár mostanában a nyugati piacokat sem kímélték az eladók, az ázsiai piacokon jóval korábban elkezdődött a medvetánc. Miközben az S&P 500 (a lenti ábrán feketével) az idei gyengélkedés ellenére még mindig meg tudott tartani 10%-os nyereséget 2021 elejétől számítva, addig az ázsiai piacok már a tavalyi év folyamán leszakadtak a globális emelkedésről, és az elmúlt egy év és bő négy hónap tekintetében szinte mindegyik fontos index negatív teljesítményt mutat fel.

Elsőként a kínai kitettségű tőzsdék papírjai kezdtek el esni (piros és világosbarna), de idővel ehhez a laza monetáris politika miatt korábban szárnyaló Japán (narancssárga), illetve a globális gazdaság szintén fontos részének számító Dél-Korea (kékkel) is elindult a lejtőn. A leszakadás időpontja meghatározza az adott index teljesítményét is:

minél korábban mutatott relatív gyengeséget egy piac, annál rosszabb számokat hozott.

Az ábra jól szemlélteti, hogy a technikai elemzésben gyakran hangoztatott relatív erőnek mekkora szerepe van, hiszen az eltérő teljesítményből és trendből mintegy egy éve elindult mozgások még jó sokáig, akár a mai napig is kitartottak. Aki az amerikai nagy kapitalizációt választotta a tavalyi év közepén az alig veszített valamit, miközben a Hang Seng 27%-os, a Sanghai Composite 14%-os, a Nikkei 6%-os veszteséget okozhatott volna számára. A Kospi is közel 16%-ot esett azóta, de itt azért érdemes hozzátenni, hogy a dél-koreai vezető index a tavalyi év derekán még eléggé erős volt, így itt a relatív gyengeség még nem volt nyilvánvaló, ám a nyár végére már annál inkább és itt még 11% hátra volt az esésből.

Mivel ezek a piacok lefelé jó ideje a vezetők közé tartoznak, ezért ha itt felkel majd a nap, az egy erős jelzés lehet arra nézve, hogy a globális csökkenő trend gyengül és közeledik akár a fordulat ideje is.

Bár a tőkepiacok királya továbbra is az Egyesült Államok, Távol-Kelet ma már megkerülhetetlen a globális gazdaságban, illetve a pénzügyi piacok területén: nélkülük nincs tartós emelkedés. Ugyanakkor az itteni tőzsdék, gazdaságok és társadalmak nagymértékben különböznek is egymástól, ezért nem csak együtt, hanem egyenként is érdemes megnézni, hogyan alakulnak ezek a piacok.

Hong Kong (HSI)

Hong Kong az abszolút utolsó a nagy indexek között a régióban. Ennek megfelelően a hosszabb távú mozgóátlagok alatt mérföldekkel, sima csökkenő trendben mozog a Hang Seng. A ma reggeli emelkedéssel, az MACD és az RSI pozitív fordulatával, valamint a felfelé ívelő volatilitással most rövidtávon a vevők kerekedtek felül és a pozitív hangulat legkevesebb pár napig még kitarthat.

Ahhoz azonban, hogy egyáltalán beszélgetni lehessen a trendfordulóról, ahhoz az első lépés az 50 napos mozgóátlag átlépése lenne, majd

a következő ellenállás, illetve a trendvonal áttörése hozhatná el a reggelt a sárkány árnyékában élő mikroállam részvénypiacára.

Tekintettel arra, hogy ez az index vezetett lefelé a "kontinentális" Kínával együtt, a fordulatnak viszont nagyon nagy hatása lehetne nemcsak Távol-Keletre, de még a globális piacokra is.

Támasz: 20 700; 18 400

Ellenállás: 22 500; 25 000

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Japán (NIKKEI)

A felkelő nap országában is kitart még az éjjel, legalábbis a részvénypiacokon. A laza monetáris politika és a pénzbőség ellenére idén már inkább eladtak a piaci szereplők, ami jól jelzi, hogy mennyire megfordult a hangulat a szigetországban. A halálkereszt után hatalmas zuhanás is volt a piacon, ugyanakkor két támaszt is létre tudott hozni a Nikkei, vagyis alacsonyabb szinteken meg-megjelentek a vevők, leginkább talán azért, mert van még pénz a számlákon, amit el kellene költeni.

A március végi hullócsillag alakzat óta egy széles, de határozottnak tűnő sávban mozog az index, és mindaddig nehéz rövidtávra, de akár még középtávra is bármit mondani, amíg ebből meg nem történik a kitörés.

Ráadásul ellentétes jelek vannak jelenleg a piacon: amíg a sáv alja felé helyezkedik el egyre inkább a Nikkei és van már egy alacsonyabb lokális csúcs, addig az RSI középállásban van, az MACD pedig mintha éppen egy új felfelé ívelő ciklust akarna megnyitni. Hogy a hónap jelentősége még nagyobb legyen: a volatilitás az aljánál van, hamarosan nagyobb elmozdulás várható.

Támasz: 26 400; 24 900

Ellenállás: 28 300; 29 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Dél-Korea (KOSPI)

Szöul sokáig szépen muzsikált, de

az emelkedő részvények mennyisége oly mértékben megfogyatkozott az elmúlt fél évben, mint a Squid Game-ben a játékosok száma.

A csökkenő trend masszív volt minden időtávon, a korábbi vevők, hosszabb távú spekulánsok és intézmények is adták a piacot, szinte ahol csak érték. A január végi, klimatikus jellegű pánik azonban egy nagyon erős támaszt jelölt ki, és mostanra már középtávon is egyre inkább a sávozás a jellemző.

Korábban egy piercing line, múlt hét elején pedig egy kalapács alakzat jelölte, hogy ezen a ponton a vevők nap közben is hajlandóak nekiugrani a piacnak. Az RSI most teljes mértékben semleges képet mutat, nincs igazán kifeszítve a piac, de a trend a negatív, az MACD inkább egy kicsit a pozitív oldalt erősíti. Amit biztosabban lehet állítani, az az, hogy a visszafogott volatilitás hamarosan meg fog ugrani, komolyabb elmozdulás várható a következő hetekben.

Támasz: 2 620

Ellenállás: 2 770; 2 840; 2 970; 3 050

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Kína (SSEC)

Ahogyan Hong Kong, Shanghai is szabadesésben volt az utóbbi hetekben. Ennek köszönhetően viszont masszív túladottság is kialakult a piacon, amire csak ráerősített a gigantikus volatilitás. Ennek természetes következménye a klasszikus technikai korrekció, amiben most vagyunk. Ahogyan azonban lényegében bekebelezett városállam indexe esetén,

itt is még nagyon sokat kellene menetelni ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen a trendforduló.

A jelenlegi helyzetben ez 3 400 pontot jelent.

Támasz: 2 880

Ellenállás: 3 160; 3 400; 3 690

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: nagyon negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

Címlapkép: Getty Images