Összeomlás, buborékok, félelem és reszketés - Mindenhonnan menekülni kell?

Szűk két évig valósággal szárnyaltak a világ tőzsdéi, 2022-ben viszont már teljesen más szelek fújnak, és az egymás után felszínre törő globális problémák hátán komoly szakadást láthatunk a részvénypiacokon, eddig nagyon úgy néz ki, hogy sehova sem lehet menekülni a vihar elől. Persze technikai fogódzkodókat lehet keresni arra vonatkozóan, hogy éppen mennyire lehet túlhúzva a most tapasztalt elképesztő esés és mikor várható egy kisebb-nagyobb visszapattanás, de a mindenre kiható pánikhangulat közepette a fundamentumokra is érdemes lehet fél szemmel odafigyelni. Akadnak ugyanis olyan iparágak, ahol az elemzők és a legfontosabb szereplők is a kereslet jelentős megugrását vetítik előre és már tapasztalják is a fellendülést a jól sikerülő negyedéves gyorsjelentések során, ilyen ágazat például a légiipar. Elemzésünkben a legfontosabb amerikai légitársaságokat vesszük górcső alá, megnézzük, hogy a globális pánikszerű hangulat és az egekbe szökő kerozinárak mellett érdemes lehet-e lassan lenyúlni a "hulló késért".

A 2020-ban beindult, és a tavalyi évet is végigkísérő részvénypiaci szárnyalás után 2022 egyelőre korántsem a tőzsdék éve, globális eladási hullám söpör végig a piacokon gyakorlatilag már január eleje óta. Számos tényező okolható a nagy esésekért, csak hogy a legfontosabbakat említsük:

már a tavalyi év végén komolyabb hangot ütöttek meg a világ vezető jegybankjai az inflációs nyomás apropóján, többek között Jerome Powell nyugdíjazta az "átmeneti" kifejezést még novemberben, és megkezdődött az eszközvásárlási program fokozatos kivezetése és több jegybanknál is megkezdődtek a kamatemelések,

apropóján, többek között Jerome Powell nyugdíjazta az "átmeneti" kifejezést még novemberben, és megkezdődött az eszközvásárlási program fokozatos kivezetése és több jegybanknál is megkezdődtek a kamatemelések, ezt követően még mindig az év elején kitört az orosz-ukrán háború, aminek következtében pánikszerű eladási hullám alakult ki a régiós részvényindexek mellett a vezető tőzsdéken is, aztán

aminek következtében pánikszerű eladási hullám alakult ki a régiós részvényindexek mellett a vezető tőzsdéken is, aztán a zéró toleranciát követő Kínában ismét felütötte a fejét a koronavírus-járvány, az ezt követő szigorú korlátozások gazdasági hatásai pedig széles körben érvényesülnek, így a befektetők a második legnagyobb gazdaság fejlődésének lassulásától tarthatnak, továbbá

az ezt követő szigorú korlátozások gazdasági hatásai pedig széles körben érvényesülnek, így a befektetők a második legnagyobb gazdaság fejlődésének lassulásától tarthatnak, továbbá a múlt heti amerikai kamatemelés után elsősorban az aggasztja a piacokat, hogy vajon képes lesz-e a Fed anélkül megfékezni az inflációt, hogy az amerikai gazdaságot recesszióba taszítaná.

A csillagok együttállásának köszönhetően

JELENTŐS ESÉST LÁTHATTUNK EDDIG IDÉN A SZÉLES PIACOKON

- az S&P 500, a Nasdaq és a német DAX százalékos teljesítménye a lenti ábrán látható.

Attól nevezhető rendkívülinek a mostani helyzet, hogy úgy tűnik, hogy nem igazán van hova menekülni, minden eszközosztályt érint az esés, mindenhonnan igyekeznek tőkét kivonni a befektetők, kimondottan magas fokú a bizonytalanság és a kétségbeesés. Legfrissebb podcast adásunkban éppen erről beszélt a Portfolio Részvény rovatának vezetőelemzője, az adást itt lehet meghallgatni:

Abban a kérdésben pedig, hogy vajon mennyire lehet "túlhúzva" ez az elképesztő esés és mikor várható egy kisebb-nagyobb visszapattanás, talán a relevánsabb tőzsdei hangulatindexek aktuális állásai tudnak valamelyest segítséget nyújtani a befektetőknek, ezekről a mutatókról az alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

A fentiekben azonban szigorúan technikai oldalról ragadtuk meg a történetet, azaz nem a szektorspecifikus, fundamentális kilátásokat és az elemzői megítéléseket vettük figyelembe - pedig ebben a szélsőséges, már-már pánikszerű miliőben is akadnak olyan területek, ahol jobbnál jobb kilátásokról és negyedéves teljesítményekről tudnak beszámolni az iparági szereplők, ám az általános rossz hangulat okán a vonatkozó vállalatok részvényei is nagyot estek az elmúlt hónapokban. Most egy ilyen iparágat járunk körbe részletesen, megnézzük a legfontosabb szereplők teljesítményét és a releváns szervek kulcsfontosságú előrejelzéseit, illetve az elemzői ajánlások, árazások és célárak mentén kiválasztunk egy érdekesnek tűnő, tőzsdén jegyzett vállalat részvényét is.

Feltámadhatnak a légitársaságok?

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) legfrissebb, 2022 márciusára vonatkozó utasforgalmi adatokról készített elemzése azt mutatja, hogy

a légi közlekedés fellendülése a globális bizonytalanságok dacára is tovább folytatódik.

Az ukrajnai háborúnak a légiközlekedés-keresletre gyakorolt hatása összességében meglehetősen korlátozottnak bizonyul a szervezet szerint, míg az omikron koronavírus-variáns okozta hatások továbbra is nagyrészt az ázsiai belföldi piacokra korlátozódnak, elsősorban Kínára.

Az áprilisi elemzés legfontosabb sarokszámai a következők:

márciusban az összforgalom 76 százalékkal nőtt 2021 márciusához képest - bár ez alacsonyabb volt, mint a februári 115,9 százalékos keresletnövekedés, ám a márciusi volumen már csak 41 százalékkal maradt el a 2019-es, járvány előtti szintektől.

A 2022 márciusi belföldi forgalmak összesen 11,7 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, ami messze elmarad a februárban mért 60,7 százalékos éves szintű javulástól - ez nagyrészt az omikronhoz kapcsolódó kínai lezárásoknak tudható be. A márciusi belföldi RPK-k (revenue passenger kilometers, legfontosabb teljesítménymérő az iparágban)-k 23,2 százalékkal maradtak el 2019 márciusához képest.

A nemzetközi RPK-értékek 285,3 százalékkal nőttek 2021 márciusához képest, ami meghaladja a februárban tapasztalt 259,2 százalékos ugrást és 51,9 százalékkal maradnak el a 2019-es év azonos hónapjához képest.

"Mivel az utazás előtt álló akadályok a legtöbb helyen csökkennek, végre megvalósul a régóta várt és felhalmozott kereslet növekedése." - kommentálta a legfrissebb kimutatást Willie Walsh, az IATA főigazgatója. Ahogy az a lenti ábrán is látható,

a jegyértékesítések az Egyesült Államokban szinte már a koronavírus-járvány előtti időket idézik,

míg az ázsiai régióban jelentősen visszavetette a keresletet az újabb járványhullám.

Recently, US and European internal passenger markets have recovered substantially. In China, however, ticket sales point to monthly passenger numbers dropping progressively, with May being a dismal 94% below the 2019 level.More on the #WeeklyChart — IATA (@IATA) April 30, 2022

Kimondottan bizakodóak az iparág legfontosabb szereplői is, a légitársaságok az áprilisi negyedéves gyorsjelentéseik közzétételekor utaltak a kereslet megugrására, a Delta Air Lines és az American Airlines pedig 2022-ra már profitot is vár. Az iparág szereplői nagy általánosságban követték ezt a példát, számos szolgáltató - az online utazási irodáktól a szállodákig - a vártnál jobb eredményt jelentett a március végén lezárt negyedévről, a United Airlines pedig április végén közölte, hogy története legnagyobb transzatlanti terjeszkedését indítja el 30 teljesen új és újraindított járatával április közepétől június elejéig.

Nem eszik olyan forrón a kását

Bár az elemzők a vártnál jobb negyedéves eredményekre és a légi utazási kereslet ígéretes alakulására a bevételbecslések és a célárfolyamok emelésével reagáltak, a legfontosabb részvények a szélesebb piacokkal együtt folyamatosan esnek. A Dow Jones U.S. Travel & Tourism index például közel 20 százalékot esett eddig idén a jónak tűnő kilátások ellenére.

A kimondottan rossz teljesítmény az általános tőkepiaci lefordulás mellett annak is köszönhető, hogy elsősorban az orosz-ukrán háború következményeképp

az egekbe szökött a repüléshez használt kerozin világpiaci ára,

csak idén 80,7 százalékkal került feljebb a jegyzés. A drága üzemanyagnak köszönhetően hiába ugrik meg a fogyasztói kereslet a légitársaságok szolgáltatásaira, a vállalatok csak jóval alacsonyabb haszonkulcs mellett tudják vélhetően üzemeltetni a gépeket.

A fenti pro-kontra tényezőkből következtetve mintegy disclaimerként elmondható, hogy

közel sem világos, hogy az iparági elemzők túl optimisták-e a becsléseikben, vagy a befektetők túl pesszimisták az értékelésekkel kapcsolatban

a légitársaságok esetében. Mindezeket a helyükön kezelve elemzésünk további részében az amerikai légitársaságok állnak a középpontban, nemcsak azért, mert e cégek részvényei a magyar befektetők számára is könnyen elérhetőek, de azért is, mert az IATA elemzése alapján az amerikai piac teszi ki a globális légi közlekedés legjelentősebb részét.

Mit gondolnak az elemzők a legfontosabb vállalatokról?

Először is a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező, amerikai tőzsdéken kereskedhető cégeket gyűjtöttük ki, a szektor tizenegy legfontosabb szereplője a lenti ábrán látható.

Megvizsgáltuk a vállalatok árazását, azonban nem a P/E rátát vettük alapul az összehasonlítás során, több vállalat ugyanis jelenleg nem termel profitot, és az elemzői várakozások alapján egy részük a következő években is veszteséges lehet, ezért P/S alapon, azaz az értékesítések várható alakulása mentén hasonlítottuk össze a 11 legnagyobb vállalatot; az értékek nagy része 0,2 és 0,6 között szóródik, de vannak kirívó esetek. A 2024-el bezárólag több mint 10 százalékos várható bevételnövekedés 0,5 alatti P/S értékkel párosul a Frontier Group, a Spirit Airlines és a SkyWest esetében is, így ezen részvények árazása tűnik jelenleg a legkedvezőbbnek.

Ezt követően a Reuters adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján rangsoroltuk a vizsgált cégeket – ahogy a mellékelt ábra is mutatja, az elemzők eléggé megosztottak a papírokkal kapcsolatban. Több részvényre is szinte csak vételi ajánlat érkezett, míg a papírok közel felét nem javasolják vételre a szakértők, a legrosszabb kilátásai az idén már profitot projektáló American Airlinesnak vannak ebben a tekintetben.

Végül az elemzői célárak átlaga alapján képzett felértékelődési potenciálokat néztük meg az egyes részvények esetében, itt már inkább az látszik, hogy az elemzők alacsonynak találják a jelenlegi árfolyamokat. A legrosszabbul egyébként ebben a tekintetben is az American Airlines szénája áll, míg a versenytársakhoz képest ugyancsak szerény növekedési lehetőséget látnak az elemzők a relatíve magas P/S rátán forgó Southwest Airlines esetében.

Közel KÉTSZER ENNYIT ÉRHET AZONBAN A Frontier Group RÉSZVÉNYE,

míg ugyancsak komoly felértékelődési potenciállal rendelkezhet a Spirit Airlines papírja is.

Az értékesítések várható alakulása és a felértékelődési potenciál alapján is kimondottan vonzónak tűnik a szektoron belül a Frontier Group részvénye, de az árazásuk alapján a a Spirit Airlines és a SkyWest is relatíve olcsónak számítanak - bár a jelenlegi ultra-pesszimista környezetben könnyen és gyorsan átértékelődik az "olcsónak számít" kifejezés, ezzel újfent felhívva a figyelmet a fokozott óvatosságra.

Jó választás lehet a Frontier Group?

A Frontier Group egy holdingtársaság, amely a leányvállalatán, a Frontier Airlines-on keresztül működik, a vállalat egy ultra-alacsony költségű légitársaság. Elsősorban belföldi utasforgalomra koncentrál a vállalat, a legfrissebb befektetői prezentáció alapján az éves szinten 21 millió utasok 96 százaléka belföldi járatokra váltott jegyet. Jelenleg 110 gépet üzemeltet a Frontier, illetve további 244 van megrendelés alatt - csak hogy kontextusba helyezzük a számot, a piaci alapon jelenleg legnagyobb amerikai légitársaság, a Southwest Airlines közel 750 géppel rendelkezik. A vonatkozó prezentáció alapján elsősorban az alacsony költségek mentén differenciálja magát a vállalat az amerikai versenytársaktól, de a környezettudatosság is a kiemelt attribútumok között van.

Fontos még megjegyezni, hogy egy februári prezentáció szerint az ugyancsak magas felértékelődési potenciállal és relatív kedvező árazással is rendelkező Spirit Airlies-al való egyesülés terve kezdett el kibontakozni, jelenleg is folynak a tárgyalások az ügyben - bár időközben a jóval nagyobb JetBlue is bejelentkezett a Spiritért, a legfrissebb értesülések szerint nagyobb lehet a valószínűsége a Frontier-rel való egyesülésnek. A vonatkozó befektető prezentáció alapján a szinergia-hatásokkal számolva jelentősen megnőhet a közös vállalat mérete, ami pedig a hosszú távú terveket illeti, 2026-ra már közel 500 gépet számláló flottával terveznek a Frontiernél.

Forrás: Frontier befektetői prezentáció

Ahogy azt korábban is láthattuk, az elemzői várakozások kimondottan pozitív jövőt vetítenek előre a vállalat számára. A Reuters legfrissebb adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján 7 szakember javasolja vételre, tartásra pedig egy elemző ajánlja a vállalat papírjait, eladási ajánlat egyelőre nem érkezett. Az elemzői célárak átlaga 98,9 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, az átlagos célár 17,86 dollár.

Az elemzők a kilátásokkal kapcsolatban is rendkívül optimisták, a 2023-as pénzügyi évben a tavalyi értékhez képest közel duplázhat a cég árbevétel tekintetében, míg az idei pénzügyi évben jelentős ugrást várnak adózott eredmény soron az elemzők, a cég várhatóan 2023-ban fog profitot termelni.

Ami pedig a technikai képet illeti, a tavaly nyári csúcs óta rövidebb oldalazó időszakokkal tarkítva gyakorlatilag folyamatosan csökkenő trend mentén mozog az árfolyam, egyre alacsonyabb támasz-és ellenállás szintek figyelhetőek meg. Valamelyest tankönyvi módon szinte mindig meredek esést láthattunk a részvénynél, miután a 20 napos mozgóátlag tartósan a kilenc napos felett van, ez a dinamika a hetekben is megfigyelhető volt, ezt követően azonban több ízben is kisebb felpattanás következett. Erre enged következtetni egyébként a napos RSI értéke is, ami a 30-as érték közelébe esve arról árulkodik, hogy rövid távon még mindig enyhén túladott lehet a papír.

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images