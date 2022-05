Ha még tényleg hiszel a kriptókban, akkor eljött az ideje vásárolni (és imádkozni)

Hatalmas nagy zuhanáson van túl a kriptoeszközök piaca, ami még akkor is fájdalmas, ha el is érkezett a technikai korrekció. Az ilyenkor menetrendszerint bekövetkező tanácstalanság, pánik és apátia mellett szintén gyakori vélekedés a kriptoeszközök spekulánsai és befektetői között, hogy a mostanihoz hasonló zuhanásokat meg kell venni és valójában mindez beleilleszkedik egy trendbe, kétségbeesni nem szabad. A technikai elemzés képe azonban egy eddig soha nem látott visszaesést mutatnak az elmúlt hetekre és hónapokra, nem is feltétlenül annak mértéke, hanem jellege miatt. Mindez nem azt jelenti, hogy a kriptoeszközöknek vége és innentől csak az összeomlás érkezik, hiszen több kvalitását tekintve továbbra is értéket hordozó piacról van szó. Sokkal inkább a mostani helyzet ahhoz hasonló, ami azoknak való és elviselhető, akiknek mély meggyőződése, hogy a bitcoin és társai tényleg képesek a pénzügyi szektor átalakítására.

Kriptós körökben szokás azzal érvelni a tartás mellett, hogy a visszaesések átmenetiek, ahogyan korábban is azok voltak. A trendvonalat pedig olyan grafikonon húzzák be, amelyek logaritmusosak, vagyis azonos százalékos változást azonos függőleges távolságon ábrázolják. Gyorsan növekvő árfolyamú eszközök esetén ebben van logika, hiszen a legtöbb piaci szereplőt nem a nyereségük vagy veszteségük abszolút nagysága, hanem annak relatív mivolta érdekli.

Sokkal szerencsésebb azonban, ha valamilyen mozgóátlagot használunk, ugyanis minél nagyobb időtávot igyekszünk áttekinteni, annál valószínűbb, hogy

nagyon sok olyan spekuláns érkezett a piacra, akiknek nincsenek emlékeik a korábbi időszakokról és bár az ábrát ők is látják, nincsenek emocionális horgonyok, amikhez kötődhetnének, így inkább csak az utóbbi hónapokat, esetleg egy évet nézik.

Ezért van az, hogy a technikai elemzések során a hosszú távú mozgóátlag 200 kereskedési nap adatai alapján készül. Ahogyan látható ez hónapokkal ezelőtt elesett, azóta már mi is inkább negatív véleményt fogalmaztunk meg hosszú távra a bitcoin esetén.

Azonban az is látható, hogy még a logaritmusos skálán lévő trendvonal is megsérült a napokban. Tény, hogy nem ez lenne az első eset, amikor ez megtörtént, de nem szabad elfelejteni, hogy a másik hasonló esemény akkor történt meg, amikor a koronavírus első hulláma során a teljes lezárások miatt hatalmas pánik uralkodott el a pénzügyi piacokon. A mostani helyzet tehát jobb esetben nagyon ritka, rosszabb esetben precedens nélküli a kriptodevizáknál. Ezeken, a fenti szempontból alacsony árazású szinteken tehát csak azoknak érdemes vásárolni, akik alapvető fontosságúnak tartják a kriptókat, mély meggyőződésből vásárolnak, és még lehet hogy nekik is imára kell majd kulcsolniuk a kezüket.

A mostani helyzet nehézségét a technikai elemzés több indikátora is alátámasztja:

Amióta a bitcoinban komoly mennyiségű szereplő van benne, az RSI csak négyszer volt ilyen alacsony, illetve a tegnapi helyzettel kapcsolatban is csak ötször. A túladottságot és túlvettséget mutató indikátor meglehetősen jól működik enné az eszköznél is, és bár érintette ennél többször a 30 alatti zónát, kevés alkalommal töltött ott ilyen sok időt és esett ilyen mélyen ide. Ráadásul eddig csak egyszer fordult elő, hogy két viszonylag közeli hasonló időszak volt az árfolyamban, miközben csökkenés is volt az elsőről a másodikra.

illetve a tegnapi helyzettel kapcsolatban is csak ötször. A túladottságot és túlvettséget mutató indikátor meglehetősen jól működik enné az eszköznél is, és bár érintette ennél többször a 30 alatti zónát, kevés alkalommal töltött ott ilyen sok időt és esett ilyen mélyen ide. Ráadásul eddig csak egyszer fordult elő, hogy két viszonylag közeli hasonló időszak volt az árfolyamban, miközben csökkenés is volt az elsőről a másodikra. Éppen ugyanekkor fordult elő olyan nagy mélység a forgalom alapú CMF indikátorban, mint mostanában. Tényleg nagyon ritka, hogy ilyen szintű pénzkivonás legyen a bitcoin piacáról, mint amit az utóbbi hetekben láthattunk.

mint mostanában. Tényleg nagyon ritka, hogy ilyen szintű pénzkivonás legyen a bitcoin piacáról, mint amit az utóbbi hetekben láthattunk. A volatilitás ugyan magas, de nem extrém magas, és számos olyan alkalom volt, amikor a piaci pánikok idején jóval feljebb volt a kurzus hektikussága. Mivel a felfokozott hangulat sosem tartható fent sokáig, ezért ez azt jelzi, hogy a negatív indikátorokkal együtt még vannak tartalékai az esésnek középtávon: még mindig sokan ülnek rettegve a képernyőre meredve. Erre pedig eddig még sosem volt példa.

Mit jelent mindez egy kicsit közelebbről nézve, a fontosabb kriptodevizák esetén?

BTC

A bitcoin úgy zuhant át a kulcsfontosságú támaszokon, mint kés a vajon. Ezt még a 30 000 pontos, hónapokkal ezelőtt már sikeresen tesztelt szinten is megtette, de még napon belül egy erős fordulós jellel visszatért efölé, bár jelenleg is csak hajszállal tudja azt meghaladni. A kalapács alakzat és a kiugró forgalom mindenesetre nemcsak egy komoly rövidtávú fordulatot jelez, de a támasz megerősítését is szolgálhatja. Szinte biztos, hogy egyben egy fontos lokális mélypont is kialakult így a napokban, és a már említett alacsony RSI is segíthet a következő napokban. A lokális minimum későbbi esetleges elesése viszont az Armageddont hozhatja el a befektetők számára.

Ami egyáltalán nem lehetetlen, hiszen a tegnapi pozitív jel ellenére közép és hosszútávon viszont hatalmas sebet kapott a piac, amit nagyon nehéz lesz begyógyítani. Első körben azt lesz érdemes megnézni, hogy a korrekció során egyáltalán képes lesz-e a kurzus visszatesztelni a letörés szintjét. Ha ezzel megpróbálkozik, akkor hosszú zöld gyertyákkal pedig át tudja-e azt törni.

Ameddig ezek a feltételek nem teljesülnek, csak a mély meggyőződésű bitcoin tulajdonosoknak lesz nyugodt a lelke.

Támasz: 30 000

Ellenállás: 35 000; 37 500; 47 500; 51 000

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

ETH

Hasonlóan rossz a helyzet az ethereum piacán is, amely a tavalyi kis lázadozását követően most már jó ideje hűséges kutyaként követi a bitcoin alakulását, legalábbis ami az együttmozgást illeti. A május elejei letörést azért már valamivel korábban megelőzte itt a negatív tartományba eső CMF, amely egyébként is csökkenő tendenciát mutatott hónapok óta.

A fordulós jel is valamivel gyengébb, mint a bitcoin esetén, ráadásul az ethereumnál nem is egy korábbi, hanem egy tegnap kialakított támaszra kell hagyatkoznia a megfogyatkozott befektetőknek. Ettől függetlenül enyhe relatív gyengeség tudatában hasonlóra lehet számítani itt is, a nagy kérdés hogy a technikai korrekció mekkora lendületet tud venni és a mély hívők képesek-e rádumálni új befektetőket arra, hogy beszálljanak az évtized üzletébe.

Támasz: 1 980

Ellenállás: 2 450; 2 770; 3 510

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: nagyon negatív

BNB

A magát sokáig viszonylag jól tartó binance esetén is átszakadt a gát múlt héten, de a vékony relatív erő itt is képes volt arra, hogy egy tisztességes rövidtávú fordulós jelet produkáljon. Az árfolyam pedig alig 18%-kal van jelenleg a letörési szint alatt, ami persze talán nevetségesen hangzik, de a vérben fürdő kriptopiacon ez most egyáltalán nem tűnik soknak. Az RSI alapján itt is megindult a technikai korrekció, van még kraft a felpattanásban, de a magas volatilitás azért megálljt parancsol a komolyabb elmozdulásoknak napokon belül.

Támasz: 270

Ellenállás: 360; 452; 500

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

