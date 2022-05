Tovább, tovább, tovább: nem állnak meg az olajrészvények

Nincs könnyű helyzetben mostanság az elemző, akinek egy medve piacon vásárlásra ajánlott részvényeket kellene ajánlania, legalábbis rövidebb időtávokon. Általában nem is teszi, helyette shortolást vagy lejáratig tartott kötvényeket javasol a következő hónapokra. Ám a jelenlegi helyzetben is van egy szektor, ahol látunk még szárnyalást. Ez pedig a már sokszor említett energia, és azon belül is az olajrészvények ágazata. Ők azok, akik bár nem mindig voltak jó tanulók, de valahogy a bika piac utáni kijózanodásban mégis ők találták meg leginkább a számításukat. A technikai elemzés szerint valószínű, hogy a folyamatnak még nincs vége.

Miközben a poszt-Covid évfolyam elballagott, a részvénypiac osztályának a többsége tanácstalanul üldögélt az iskola előtti játszótér padjain. Többen cigire is rágyújtottak, néhányan egy langyosra melegedett Kőbányait adogattak körbe. Valaki felvetette, hogy elsodor egy mókás cigit is, de a többség lehurrogta: senkinek sem volt jó kedve. Az iskola véget ért, és a monetáris stimulus védett környezete után itt volt az ideje szembenézni a valósággal és mindenkinek megtalálnia a helyét a nagybetűs életben. A legtöbbjüknek fogalma sem volt róla, hogy mihez kezdjen magával, csak azt látta, hogy vagyonának értéke gyorsan csökkenni kezdett, hiszen a számlák nem fizetik ki saját magukat.

Az olyan korábbi stréberek, mint a technológiai részvények is csak lógatták az orrukat, azt hitték, hogy diadalmenetük örökké fog tartani, ám hamar rá kellett jönniük: a rengeteg jó jegyet csak annak köszönhették, hogy az osztályfőnök kedvencei közé tartoztak. Bár az aranykitermeléssel foglalkozó vállalatok nem tartoztak az éltanulók közé, évek óta módszeresen készültek erre a napra, mivel azt hitték, hogy a nehéz időszakban majd éppen rájuk lesz szükség. Csalódniuk kellett: értük sem kapkodott senki, még akkor sem, ha a piacon hatalmas bizonytalanság uralkodott éppen.

Az elektromos autógyártók előhúzták a farzsebbe gyűrt ellenőrzőjüket és miközben korábbi remek jegyeiket nézték, egy könnycseppet is elmorzsoltak, mielőtt valaki meglátta volna. Az utolsó év már nem sikerült túl jól, és alig volt befektető, aki érdeklődött irántuk, és még ők is csak a korábbi reményeik töredékének megfelelő pénzt adtak volna értük. A nagy sóhajtozások közepette azonban hirtelen erősödő hangzavar ütötte meg a társaság fülét.

A sarkon egy hatalmas Q7-es városi terepjáró kanyarodott be csikorgó kerekekkel, majd éppen előttük fékezett le. A leengedett ablakokon át szinte fülsüketítően ordibált a Bulibáró, az ablakon kikönyöklő sofőr Ray-Ban szemüvege alatt pedig lenéző mosoly húzódott, és a többi autóban ülő arcán is csak a maró gúnyt lehetett felfedezni. Az orrukat lógató csapatot azonnal szíven ütötte a felismerés: az osztály bunkói voltak azok, az olajrészvények. Üresbe téve meg túráztatták egy darabig a motort, és a kipufogón keresztül távozó bődületes mennyiségű benzingőztől mindenki köhögni kezdett.

A többiek szép lassan szétszéledtek, és felszálltak a hazafelé tartó buszra. Tudták, hogy a következő időszak nem lesz könnyű, és miközben a kapaszkodót markolászva igyekezték elkerülni, hogy elessenek a következő kanyarban, arról ábrándoztak: bárcsak ők is a terepjáróban ülhetnének.

Ahhoz azonban, hogy ebbe az autóba be lehessen ülni a nehéz időszakban,

erős és javuló fundamentumokra, az inflációra való pozitív, vagy legalábbis semmiképpen sem negatív érzékenységre, még nem elszállt árazásra illetve masszív (és valahol mégis cinikus) befektetői bizalomra van szükség.

Ez az energiaválság, a továbbra is erős kereslet és a jó eséllyel kieső orosz export (legalábbis nyugatra) konstellációja ezt lehetővé teszi, a piaci visszaigazolás pedig egyértelmű. Nézzünk meg néhány részvényt egy-egy kontinensről, ahol ez vagy különösen erős, vagy legalábbis továbbra is létezik a hosszútávú emelkedő trend.

Occidental Petroleum (OXY)

Az Occidental Petroleum Warren Buffett egyik kedvenc részvénye mostanában. Valószínűleg nem a technikai elemzést vette alapul a vásárlásai során, de ez így még inkább egy megerősítés az egyébként is szépen festő charthoz.

A trend nagyon erős, és az olajár visszaesése során számos hasonló céghez mérten itt is csak egy konszolidációs sáv alakult ki.

Az 50 napos mozgóátlaghoz szépen hozzásimult az árfolyam, ezeken a szinteken már komolyan vásárolni kezdtek az intézmények ismét. Ráadásul utána is mentek az árfolyamnak és a kurzus ki is tört múlt héten, megerősítve a mozgást rövid távra is. Ehhez társul az ismét látható pénzbeáramlás, illetve a várhatóan hamarosan megugró volatilitás, amelyek szintén pozitív tényezők.

Támasz: 62,50; 52,50; 39,00; 28,00

Ellenállás: ---

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Shell (SHEL)

Bár Európában nagyobb nyomás alatt vannak a részvények általában, az energia szektor itt is erős tudott maradni, és a mindenki által ismert Shell is szépen fut felfelé, még a dollárban denominált ADR-ek esetén is.

A trendvonalról a kurzus egyértelmű fordulós alakzatokkal - főként kalapács formációkkal - rugaszkodott el jó pár alkalommal.

Az árfolyam ennek mentén most már közeledik a fontos ellenálláshoz, a következő hetek kritikusak lesznek akár az év egésze szempontjából is. A pénzbeáramlás ismét felerősödött és a volatilitás a felfelé ívelő szakaszába lépett.

Támasz: 52,80; 49,50; 46,00; 41,80

Ellenállás: ---

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Petrobras (PBR)

Dél-Amerika legnagyobb olajvállalatát évekig fojtogatta a korrupció, de a pénz beszél, és ekkora olajbevételt már aligha lehet eltüntetni a részvényesek elől. Áprilisban egy csúnya kimerülési réssel majd két egymást követő disztribúcióval nyírták ki a középtávú trendet, ám a korrekcióban itt is nagyon jól viselkedett a papír: a nagy részvényesek nem adtak el.

A támasz, ahol sok alsó árnyék jelzi a megfontolt vásárlásokat, illetve a trendvonalról való fordulás azt mutatja, hogy az intézmények egyre aktívabbak és kezd visszatérni a momentum a papír piacára.

Némileg árnyalja a képet, hogy a CMF ezzel egy kicsit ellentétes irányt mutat, illetve a volatilitás ciklusa sem tökéletes most, ezért inkább több hónapra lehetünk bizakodóak, mint a következő napokra.

Támasz: 13,10; 10,70

Ellenállás: 15,00; 16,00

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Petrochina (PTR)

Érdemes azt is megnézni, hogy a kínai vezetés által agyonnyomott részvénypiacon most hogyan muzsikálnak az energia szektorhoz tartozó részvények. A Petrochina ugyan kevésbé vonzó a technikai elemzés szemszögéből, mint a fenti részvények, de így is masszív relatív erőt tud felmutatni a világ második legnagyobb gazdaságának többi papírjához képest.

Bár egy komoly korrekcióban van benne, de a lassú és széles hosszú távú trendet tartja, a trendvonalról több alkalommal is nagy alsó árnyékú doji alakzatokkal fordult több alkalommal is.

A mostani szimmetrikus háromszögből való kitörés iránya és a hozzá tartozó forgalom nagyon fontos lesz, erre várhatóan még májusban sor kerül.

Támasz: 47,00; 43,00

Ellenállás: 53,10; 57,20

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images