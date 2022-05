Kezdenek összeállni a csillagok a kínai befektetéseknél – Közel a fordulat?

A számos nemzetközi és országspecifikus bizonytalansági tényező közepette kimondottan rossz éve van eddig a kínai részvénypiacnak, elsősorban a technológiai szektor vállalatai sínylették meg az agresszív tőkepiaci szabályozások, a jegybanki likviditásbővítések és az ingatlanpiaci nehézségek sorát. A baljós körülmények ellenére azonban vannak friss, kifejezetten biztató jelek az elmúlt hetekből, amelyek a kínai részvények és befektetési lehetőségek irányába terelhetik a figyelmet, lehet itt gondolni a javuló ingatlanpiaci kilátásokra, a szabályozói környezet lazulására vagy akár a kínai koronavírus-helyzet enyhülésére. Ezeket a tényezőket figyelembe véve elemzésünkben körbejárjuk, hogy mik most a legnagyobb veszélyei és lehetőségei a kínai befektetéseknek, mit gondolnak a szakértők és hogyan reagálnak a legújabb eseményekre az árfolyamok.

Rossz éve van a kínai részvénypiacnak (is)

A 2020-ban beindult, és a tavalyi évet is végig kísérő részvénypiaci szárnyalás után 2022 eddig korántsem a tőzsdék éve, globális eladási hullám söpör végig a piacokon gyakorlatilag már január eleje óta, ez alól természetesen a kínai részvénypiac sem képez kivételt, sőt – több országspecifikus bizonytalansági faktor is visszavetette a kínai nagyvállalatok befektetői megítélését, de emellett persze számos egyéb, általánosabb tényező is okolható a nagy esésekért. Csak hogy a legfontosabb Kína-specifikus és „univerzális” okokat említsük:

Ingatlanpiaci bizonytalanságok

A tavaly év végén kirobbant Evergrande-sztori kapcsán emberek millióinak szeme szegeződött a kínai ingatlanpiacra, aggódva figyelve a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő bukását azt találgatva, hogy vajon milyen hatással lesz mindez a nemzetközi piacokra nézve. Ezt követően sorra jöttek az elmulasztott kamatfizetések az óriáscégtől, és a dominó bedőlésének kezdetével

több hasonló profilú nagyvállalat is a csőd szélére került,

vagy legalábbis komoly likviditási problémákkal szembesült.

Agresszív tőkepiaci szabályozások

Még tavaly tette közzé a kínai piacfelügyelet (SAMR) az internetes platformokat célzó, monopolellenes irányelveket, amelyek nagymértékben megszigorították a hazai technológiai óriásvállalatokra addig vonatkozó szabályozásokat és korlátozásokat. A szabályozások célja a hivatalos indoklás szerint az volt, hogy megakadályozzák a monopolista viselkedést az internetes platformok működtetőinek körében, és megóvják a tisztességes versenyt a piacon, az irányelvekkel megtiltották az árrögzítést, a technológiák korlátozását, valamint az adatok és algoritmusok piactorzító alkalmazását. A szigorítás okait és hátterét taglaló egyik vezető narratíva szerint

a kínai állam félthette a hatalmát a gyorsan nagyra növő tech cégektől, amelyek több százmillió ügyfelükről rendelkeztek felfoghatatlan mennyiségű adattal,

ez pedig akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet azoknál a cégeknél, amelyek az amerikai tőzsdén bocsátanak ki részvényeket, az amerikai hatóságok felügyelete alá tartozva. A szabályozások során többek között az Alibabát, a DiDi Global-t, a Tencentet és a ByteDance-t is komoly retorziókkal sújtották.

Jó kapcsolat az agresszor Oroszországgal

Az oroszok által februárban kirobbantott háború kezdete óta több ízben is felmerült a két kommunista nagyhatalom közeli kapcsolatának problematikája, ami ugyancsak ronthatta Kína általános megítélését a befektetők körében. Az USA hírszerzése például március elején azt állította, hogy kínai tisztségviselők arra kérték februárban Oroszország tisztségviselőit, hogy halasszák az Ukrajna elleni inváziót a téli olimpia utánra – ezt a kínai vezetés persze határozottan cáfolta. Ezt követően a két ország külügyminisztere találkozott, mely során a kínai Vang Ji úgy fogalmazott, hogy

a két ország kapcsolata kiállta az „új próbákat” a „változó nemzetközi környezetben”,

ennek következtében pedig tovább kívánják fejleszteni a kétoldali viszonyt Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping vezetése alatt. Ezek után áprilisban Kína azt is kijelentette, hogy nem jár közben az Ukrajnában zajló háború leállításáért, illetve a háború kitöréséért egyedüli felelősként az Egyesült Államokat jelölték meg az állami médiában.

Zéró tolerancia és a lassuló ütemű gazdasági növekedés

A zéró toleranciát követő Kínában ismét felütötte idén a fejét a koronavírus-járvány, az ezt követő szigorú korlátozások gazdasági hatásai pedig széles körben érvényesülnek, így

a befektetők a második legnagyobb gazdaság fejlődésének lassulásától tarthatnak.

A növekedési előrejelzéseket számos nagybank lefelé módosította a mögöttünk álló hetekben, illetve az országban működő európai vállalkozások több mint fele mondta azt május elején, hogy a korlátozások miatt csökkenti a 2022-es bevételi előrejelzéseit. Emellett ugyancsak aggodalomra adhat okot, hogy a legfrissebb adatok szerint visszaesett a kínai ipari termelés és gyorsult a kiskereskedelmi forgalom zsugorodása áprilisban a koronavírus-járvány megfékezésére alkalmazott lezárások gazdaságbénító hatásai nyomán. A járványkezelés zéró tolerancia stratégiája - amelyet a világon már gyakorlatilag sehol sem tartanak hatékonynak az omikron variánssal szemben - a globális ellátási láncokban és a nemzetközi kereskedelemben is komoly zavarokat okoztak.

Nem Kína-specifikus részvénypiaci bizonytalanságok:

Világszerte egyre tarthatatlanabbnak tűnő inflációs nyomással szembesülnek a gazdaságok, amire jelentős likviditásszűkítéssel és a mérlegfőösszegek gyors ütemű leépítésével reagálnak a jegybankok, elsősorban az amerikai jegybank, a Fed lépéseire reagálnak ilyen vehemensen a befektetők.

A nagyobb befektetési alapok komoly veszteséget szenvednek el a kockázatosabb pozíciókon, a veszteségek fedezésére pedig egyéb, biztonságosabbnak tűnő pozíciókat is zárni kényszerülnek, ez a körülmény is hozzátesz ahhoz, hogy SZÉLESKÖRŰ, GYAKORLATILAG MINDEN ESZKÖZOSZTÁLYT ÉRINTŐ TŐKEPIACI ESÉSRŐL BESZÉLÜNK, NEM IGAZÁN VAN HOVA MENEKÜLNI.

A fenti körülmények mentén tehát közel sem meglepő, hogy kimondottan rossz éve van eddig a kínai tőzsdéknek, a technológiai cégek vezették eddig az esést – és csak hogy az arányokat szemléltessük, a lenti ábrán az vezető kínai részvényindex és a Hang Seng Tech kínai index mellett az amerikai Nasdaq százalékos teljesítményét is ábrázoltuk – bár óriási zuhanást láthattunk a Nasdaqnál, a kínai tech-fókuszú index még ezt is alulmúlta eddig.

Látni némi fényt az alagút végén

A fenti baljós körülmények ellenére azonban vannak friss, kifejezetten biztató jelek az elmúlt napokból-hetekből, amelyek a kínai részvények és befektetési lehetőségek irányába terelhetik a figyelmet.

Javuló ingatlanpiaci kilátások

Az ország gazdasági termelésének jelentős részét kitevő kínai ingatlanpiac az erősödés jeleit kezdte mutatni április végén, egyes elemzők szerint az újonnan bevezetett kormányzati ösztönzők akár egy új kor kezdetét is elhozhatják Kínában, ahol vélhetően búcsút kell inteni az elmúlt évtizedek brutális áremelkedésének. Míg a szigorú regulációk hatására több nagyobb fejlesztő is nehéz helyzetbe került a kötvény-visszafizetések terén, addig közben a kereslet is jelentősen visszaesett, ez a két körülmény okozta elsősorban az ingatlanpiaci nehézségeket. Nemrég azonban több kínai város és nagyobb bankok is keresletösztönző lépésekhez folyamodtak, a lakhatási célú kereslet fellendítésére fókuszáló ösztönzők mentén pedig úgy tűnik, hogy normalizálódhat valamelyest a helyzet.

Oldódik a szabályozói feszültség

Már március közepén elkezdtek szállingózni a kedvező tőkepiaci lépésekről szóló bejelentések, rendre egy-egy miniralit generálva a kínai részvényeknél. Első körben költségvetési élénkítést, sőt jegybanki élénkítést lengetett be a kínai miniszterelnök-helyettes, ezt követően április elején Kína módosította azt az évtizedes szabályozást, amely korlátozta a nem hazai tőzsdén jegyzett cégek pénzügyi adatszolgáltatási gyakorlatát, ezzel gyakorlatilag az amerikai szabályozók teljes körű hozzáférést kapnak a New Yorkban jegyzett több mint 200 kínai vállalat többségének könyvvizsgálói jelentéséhez, jelentősen csökkentve a tengerentúli tőzsdékről való kivezetések esélyét.

Ezután a kínai kommunista párt központi hivatala (Politburo) a Xi Jinping elnökletével tartott ülésén április végén kijelentette, hogy fokozni fogja a gazdaságpolitikai támogatását, beleértve az úgynevezett "platformgazdaságot", ezzel felerősítve a befektetők abbeli reményét, hogy

a 2020 végén kezdődött, példátlan horderejű szabályozási intézkedések talán a végükhöz közelítenek.

Az optimizmust tovább erősítette az értesülés, miszerint Kína legfelsőbb vezetői szimpóziumot tarthatnak számos internetes vállalat részvételével, amire tegnap sor is került.

A platformgazdaság koncepciója az internet elterjedésével párhuzamosan bekövetkezett alapvető gazdasági változások megértését hivatott reprezentálni - a legegyszerűbb meghatározás szerint a fogalom a gazdasági és társadalmi tevékenységeknek - amelyek korábban elsősorban offline zajlottak - a digitális térbe való áthelyezését jelenti.

Javulni látszik a koronavírus-helyzet

A legfrissebb, pár napos információk szerint jelentősen csökken a koronavírus-fertőzöttek száma Shanghajban, ennél fogva óvatos nyitások kezdődnek a Kína fontos pénzügyi központjának számító városban – a tervek szerint szakaszonként tervezik engedélyezni az üzletek újranyitását a másfél hónapja vesztegzár alatt álló nagyvárosban. Bár Pekingből és a többi nagyvárosból még nem lehet hallani híreket az újranyitásról, a shanghaji helyzet tükrében azonban nem kizárt, hogy felül kell majd vizsgálni a lezárások gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását.

Megszólalnak a szakértők

Alig két hónappal azután, hogy "uninvestable"-nek, azaz befektetésre alkalmatlannak titulálták a kínai technológiai szektort, újabb, radikálisan más szemléletű elemzéssel rukkolt elő nemrég a JP Morgan - a befektetési bank 17, Hongkongban és az Egyesült Államokban kereskedhető kínai technológiai vállalatot minősített fel, arra hivatkozva, hogy a pekingi szabályozói szigor enyhülése miatt egyre biztonságosabbnak tűnik az ágazat. A JPM elemzői szerint a márciusi negatív hangvételű véleményük egy háromlépcsős ciklus első szakaszát tükrözte, a második fázis pedig - amikor az eladói nyomás mérséklődik és a részvényárfolyamok stabilizálódnak - a vártnál korábban érkezett most el. Az elemzésben egyébként az előző fejezetben tárgyalt biztató körülmények egy részére is utaltak a nagybanknál.

Forrás: ZeroHedge

A legjelentősebb céláremelés többek között az Alibaba, a Meituan, a Pinduoduo, a NetEase, az iQIYI és a Dingdong részvényére érkezett a JP Morgantől.

Csatlakozott a bizakodó elemzéshez Lu Bin, a sanghaji HSBC Jintrust Fund Management befektetési igazgatója is - Bin szerint "ha egyéves távlatban nézzük a piacot, a részvények teljesen beárazták a világjárvány és a geopolitikai kockázat következményeit". Hozzátette:

A lehetőségek most felülírják a kockázatokat

A fenti kedvező körülményeknek, és nagy részben a JP Morgan elemzésének köszönhetően kifejezetten jól teljesítettek az elmúlt 7 napban a kínai tech-óriások - a Hang Seng Tech index legfontosabb, amerikai tőzsdéken kereskedhető tagjainak teljesítménye látható az alábbi ábrán.

A fentieket összegezve elmondható, hogy bár sok az országspecifikus bizonytalanság a kínai befektetéseknél, de több körülmény is alakult befektetési szempontból kifejezetten kedvezően mostanában, amikre a szakértők és az árfolyamok is hevesen reagáltak. Mindezek kapcsán a borús nemzetközi tőkepiaci hangulatot figyelembe véve bár nem ajánlatos belenyúlni a „hulló késbe”, de

mindenképpen érdemes közelről odafigyelni a kínai részvénypiacra

- ami pedig a technikai képet illeti, azonnal jelentkezünk, amint markáns trendfordulót azonosítunk.

Címlapkép: Getty Images